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Релиз Firefox 81

22.09.2020 16:36

Состоялся релиз web-браузера Firefox 81. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.3.0. Формирование обновлений Firefox 68.x прекращено, пользователям данной ветки будет предложено автоматическое обновление до выпуска 78.3. На стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 82, релиз которой намечен на 20 октября.

Основные новшества:

  • Предложен новый интерфейс предпросмотра перед выводом на печать, который примечателен открытием в текущей вкладке с заменой имеющегося содержимого (старый интерфейс предпросмотра приводил к открытию нового окна), т.е. работает по аналогии с режимом читателя. Инструменты для настройки формата страницы и параметров вывода на печать перенесены из верхней части в правую панель, в которой также появились дополнительные опции, такие как управление включением печати заголовков и фона, а также возможность выбора принтера. Для включения или отключения нового интерфейса можно использовать настройку print.tab_modal.enabled.
  • Модернизирован интерфейс встроенного просмотрщика PDF-документов (заменены пиктограммы, использован светлый фон для панели с инструментами). Добавлена поддержка механизма AcroForm для заполнения форм ввода и сохранения результирующего PDF с введёнными пользователем данными.
  • Предоставлена возможность приостановки воспроизведения звука и видео в Firefox при помощи специальных мультимедийных кнопок на клавиатуре или звуковой гарнитуре без кликов мышью. Управление воспроизведением также может осуществляться через отправку команд при помощи протокола MPRIS и срабатывает даже если экран заблокирован или активна другая программа.
  • В дополнение к базовой, светлой и тёмной темам оформления добавлена новая тема Alpenglow с цветными кнопками, меню и окнами.
  • Пользователям из США и Канады предоставлена возможность сохранения, управления и автозаполнения информации о кредитных картах, используемых при совершении покупок в интернет-магазинах. В других странах возможность будет активирована позднее. Для принудительного включения в about:config можно использовать настройки dom.payments.defaults.saveCreditCard, extensions.formautofill.creditCards и services.sync.engine.creditcards.
  • Для пользователей из Австрии, Бельгии и Швейцарии, использующих версию с немецкой локализацией, на странице новой вкладки добавлена секция со статьями, рекомендованными сервисом Pocket (ранее подобные рекомендации были предложены для пользователей из США, Германиии Великобритании). Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений). Для отключения рекомендованного Pocket контента предусмотрена настройка в конфигураторе (Firefox Home Content/Recommended by Pocket) и опция "browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites" в about:config.
  • Для мобильных устройств с GPU Adreno 5xx, за исключением Adreno 505 и 506, включён движок композитинга WebRender, который написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры.
  • Предложены новые пиктограммы для режима просмотра видео Картинка в Картинке (Picture-in-Picture).
  • Обеспечено автоматическое включение панели закладок с наиболее важными сайтами после импорта внешних закладок в Firefox.
  • Добавлена возможность просмотра в Firefox ранее загруженных файлов xml, svg и webp.
  • Решена проблема со сбросом языка по умолчанию на английский после обновления браузеров с установленным языковым пакетом.
  • В атрибуте sandbox элемента <iframe> добавлена поддержка флага "allow-downloads" для блокирования автоматических загрузок, инициируемых из iframe.
  • Добавлена поддержка нестандартных HTTP-заголовков Content-Disposition с именами файлов с пробелами, не заключёнными в кавычки.
  • Для людей, имеющих проблемы со зрением, улучшена поддержка экранных ридеров и управление воспроизведением содержимого в HTML5-тегах audio/video.
  • В JavaScript-отладчике реализовано корректное определения файлов на языке TypeScript и выделение данных файлов из общего списка.
  • В отладчике предоставлена возможность остановки на первой операции в новом скрипте, что может оказаться полезным для отладки побочные эффектов при выполнении скрипта или срабатывании таймеров.
  • Обеспечен разбор и построение дерева JSON-ответов, в которых используются символы для защиты от XSSI (Cross-Site Script Inclusion), такие как ")]}'".
  • В инструментах для web-разработчиков повышена точность режима симуляции просмотра страницы людьми с отклонениями цветовосприятия, такими как дальтонизм.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 81 устранено 10 уязвимостей, из которых 7 помечены как опасные. 6 уязвимостей (собраны под CVE-2020-15673 и CVE-2020-15674) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi
  3. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  4. OpenNews: Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 80
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53762-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 17:48, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у меня найтли до 83 обновился час назад
     
     
  • 2.4, дохтурЛол (?), 17:50, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    держи нас в курсе
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:10, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня найтли до 83 обновился час назад

    Вантузятники совсем не паляцца.


     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:20, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И причем же тут винда?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 18:21, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автообновлением
     
     
  • 5.21, Sluggard (ok), 18:26, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автообновление и в онтопике можно включить/настроить, если оно надо. При чём тут винда?
     
  • 5.23, Иммануил Константинович (?), 18:29, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если скачать тарбол с сайта мозиллы, то в нём firefox так же обновляется автоматически.
     
     
  • 6.24, m.makhno (ok), 18:34, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На генте так делал что бы не пересобирать его (:
     
  • 3.18, Kuromi (ok), 18:23, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Але, линуксовая найтли от Мозиллы тоже обновляется сама мимо пакетных менеджеров.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:49, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне вот всегда нравился Firefox. Но, к сожалению, Мозилла решила играть в догонялки с Хромом. По чужим (гугловским) правилам. Если раньше Фокс брал настраиваемостью, мощными аддонами, то теперь силы брошены на модно-молодёжность а-ля Хром, телеметрию и продвижение diversity.

    Есть будущее у _такой_ Лисы? Как думаешь, opennet?

    Имею в виду, кому нужен как бы Хром, но априори отстающий? Гики скорее перейдут на Pale Moon или какой-нибудь qutebrowser. Про среднего пользователя и говорить нечего. Спасибо Мозилле за всё хорошее.

    Если кому интересно, написал более подробно: https://t.me/robot_vovochka/36

     
     
  • 2.7, anon345634758 (?), 17:56, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего конкретно не хватает с точки зрения аддонов?
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:56, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пользуйтесь Safari, отличный браузер, зачем вам недопиленные поделия?
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:12, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Есть будущее у _такой_ Лисы? Как думаешь, opennet?

    Нет. Будущее будет только у palemoon, если сообщество добъётся прекращения лицензионных нарушений.

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:50, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Предложены новые пиктограммы для режима просмотра видео Картинка в Картинке (Picture-in-Picture).

    ну оооочень нужна была!

     
  • 1.5, grayich (ok), 17:52, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Предоставлена возможность приостановки воспроизведения звука и видео в Firefox при помощи специальных мультимедийных кнопок на клавиатуре или звуковой гарнитуре без кликов мышью. Управление воспроизведением также может осуществляться через отправку команд при помощи протокола MPRIS и срабатывает даже если экран заблокирован или активна другая программа

    лучшеб регулировку звука прикрутили с запоминанием домена

     
  • 1.6, Голубчик (?), 17:52, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не все проблемы работы с памятью пофикшены :3 листал 25 минут на главной странице yandex'а их landing-новости и браузеру поплохело.. таки *курлык*
     
     
  • 2.9, ff (??), 18:02, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечные проблемы с памятью, и такая болезнь напблюдается у всего нового софта
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 18:04, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Странно как тебе не поплохело раньше от подобных манипуляций :)
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:10, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > services.sync.engine.creditcards

    Чё?! Серьёзно? Теперь на каждый тип строки ввода будет своя настройка с движком, синхом и службой?

     
     
  • 2.19, Kuromi (ok), 18:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это просто разрешает синхронизировать кредитки между ФФ с помощью Firefox Sync
     

  • 1.12, Аноним (14), 18:10, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Может хватит насиловать труп уже? Сейчас, пока не поздно, нужно добиваться отказа palemoon от нарушений лицензии.
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 18:20, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>насиловать труп
    >palemoon

    Вы явно разбираетесь во всяких некро-извращениях. Но в приличном обществе о таких штуках говорить не принято. Слушателям противно.

     
     
  • 3.20, Аноним (-), 18:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если для тебя firefox выглядит живее palemoon, у меня очень плохие новости относительно твоего ментального здоровья.
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 18:27, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо разложившееся трупом не считается ¯\_(ツ)_/¯
     
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