Релиз Firefox 81

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|2.13, Аноним (13), 18:10, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня найтли до 83 обновился час назад
Вантузятники совсем не паляцца.
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|5.21, Sluggard (ok), 18:26, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автообновление и в онтопике можно включить/настроить, если оно надо. При чём тут винда?
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|3.18, Kuromi (ok), 18:23, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Але, линуксовая найтли от Мозиллы тоже обновляется сама мимо пакетных менеджеров.
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|1.2, Аноним (2), 17:49, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне вот всегда нравился Firefox. Но, к сожалению, Мозилла решила играть в догонялки с Хромом. По чужим (гугловским) правилам. Если раньше Фокс брал настраиваемостью, мощными аддонами, то теперь силы брошены на модно-молодёжность а-ля Хром, телеметрию и продвижение diversity.
Есть будущее у _такой_ Лисы? Как думаешь, opennet?
Имею в виду, кому нужен как бы Хром, но априори отстающий? Гики скорее перейдут на Pale Moon или какой-нибудь qutebrowser. Про среднего пользователя и говорить нечего. Спасибо Мозилле за всё хорошее.
Если кому интересно, написал более подробно: https://t.me/robot_vovochka/36
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|2.8, Аноним (8), 17:56, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Пользуйтесь Safari, отличный браузер, зачем вам недопиленные поделия?
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|2.14, Аноним (14), 18:12, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Есть будущее у _такой_ Лисы? Как думаешь, opennet?
Нет. Будущее будет только у palemoon, если сообщество добъётся прекращения лицензионных нарушений.
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|1.3, Аноним (3), 17:50, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Предложены новые пиктограммы для режима просмотра видео Картинка в Картинке (Picture-in-Picture).
ну оооочень нужна была!
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|1.5, grayich (ok), 17:52, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Предоставлена возможность приостановки воспроизведения звука и видео в Firefox при помощи специальных мультимедийных кнопок на клавиатуре или звуковой гарнитуре без кликов мышью. Управление воспроизведением также может осуществляться через отправку команд при помощи протокола MPRIS и срабатывает даже если экран заблокирован или активна другая программа
лучшеб регулировку звука прикрутили с запоминанием домена
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|1.6, Голубчик (?), 17:52, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не все проблемы работы с памятью пофикшены :3 листал 25 минут на главной странице yandex'а их landing-новости и браузеру поплохело.. таки *курлык*
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|2.9, ff (??), 18:02, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вечные проблемы с памятью, и такая болезнь напблюдается у всего нового софта
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|1.11, Аноним (11), 18:10, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> services.sync.engine.creditcards
Чё?! Серьёзно? Теперь на каждый тип строки ввода будет своя настройка с движком, синхом и службой?
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|2.19, Kuromi (ok), 18:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это просто разрешает синхронизировать кредитки между ФФ с помощью Firefox Sync
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|1.12, Аноним (14), 18:10, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Может хватит насиловать труп уже? Сейчас, пока не поздно, нужно добиваться отказа palemoon от нарушений лицензии.
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|2.15, A.Stahl (ok), 18:20, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>насиловать труп
>palemoon
Вы явно разбираетесь во всяких некро-извращениях. Но в приличном обществе о таких штуках говорить не принято. Слушателям противно.
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|3.20, Аноним (-), 18:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если для тебя firefox выглядит живее palemoon, у меня очень плохие новости относительно твоего ментального здоровья.
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