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GitHub сохранил архив открытого кода в арктическом хранилище

17.07.2020 10:17

GitHub объявил о воплощении проекта по созданию архива открытых исходных текстов, размещённого в арктическом хранилище Arctic World Archive, способного уцелеть в случае наступления глобальной катастрофы. 186 плёночных накопителей piqlFilm, которые содержат фотоснимки информации и позволяют сохранять информацию более 1000 лет (по другим данным срок службы составляет 500 лет), успешно размещены в подземном хранилище на острове Шпицберген. Хранилище создано из заброшенной угольной шахты глубиной 150 метров, достаточной чтобы обеспечить сохранность информации даже в случае применения ядерного или электромагнитного оружия.

В архиве сохранено около 21 ТБ информации, представляющей код многих открытых проектов, размещённых на GitHub. Разработчики, код которых попал в архив, помечены в профиле на GitHub специальной меткой "Arctic Code Vault Contributor". На случай возникновения проблем с хранилищем "Arctic World Archive", рассматривается возможность создания дублирующих архивов длительного хранения.

Из планов Microsoft по развитию инициативы отмечается намерение создать более глобальный архив информации, охватывающей общий срез знаний, накопленных компьютерной индустрией, включая книги, документацию, информацию о разработке ПО, языках программирования, электронике, микропроцессорах и вычислительной технике, а также сведения об истории развития технологий и культурных аспектах. Целью инициативы является предоставление исчерпывающих сведений, которые могут помочь исследователям из будущего воссоздать нынешние технологии и лучше понять современный мир.

Параллельно развивается несколько альтернативных проектов по созданию архивов с кодом. В качестве эксперимента проектом Silica в накопителях длительного хранения на основе пластин из кварцевого стекла сохранено содержимое 6000 наиболее популярных репозиториев GitHub. Данные сохраняются путём физического изменения свойств материала, неподверженного воздействию электромагнитного излучения, воды и жары, что позволяет добиться времени сохранения на уровне десятков тысяч лет.

Проект "Internet Archive" сохранил в своём архиве срез публичных репозиториев с GitHub по состоянию на 13 апреля. Всего сохранно около 55 ТБ информации о репозиториях, включая комментарии, issue и прочие метаданные. В дальнейшем создатели Internet Archive намерены предоставить возможность извлечения кода проектов из архива, используя команду "git clone" (развивается аналог сервиса Wayback Machine для кода).

Организация Software Heritage Foundation, учреждённая национальным исследовательским институтом Франции (Inria) при поддержке ЮНЕСКО, поставила перед собой цель накопления и сохранения исходных текстов. В настоящее время архив Software Heritage уже насчитывает 130 млн проектов и включает полную историю их разработки. 100 млн из этих проектов импортированы из GitHub. Любой желающий может запросить архивирование своего кода на сайте save.softwareheritage.org, указав ссылку на репозиторий Git, Mercurial или Subversion. Имеется возможность поиска, навигации по коду и загрузки заархивированных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-07-16...)
  2. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2019 год
  4. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  5. OpenNews: GitHub успешно завершил сделку по покупке NPM
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53383-archive
Ключевые слова: archive, github, code
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Ну хоть где то сохранятся пары master/slave :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Мой хелловорлд теперь и в арктике.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:17, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруф линк на реп давай!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:25, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошее дело, тут майкрософт - молодцы!
     
  • 1.4, vanzhiganov (ok), 11:27, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть где-то мой код используют.
     
     
  • 2.8, . (?), 11:33, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    расслабься, чувак - они его - ЗАК0ПАЛИ!
     
     
  • 3.17, mos87 (ok), 11:42, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а бздя на гитхабе?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:28, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Майкрософты явно что-то знают... И к чему-то готовятся...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:42, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не просто знают, а планируют.
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 11:33, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Археология будущего будет такой же увлекательной как работа учётчика на складе портянок.
     
     
  • 2.9, . (?), 11:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, щас - ты вот прочитай эти самые пленки - хотя бы через двадцать лет, когда они еще не начнут у тебя в руках рассыпаться в пыль. Кто трахался с попытками оцифровать снятое любительской кинокамерой - меня понял.

     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 11:36, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пишут что 500 лет эта плёнка хранится. Зачем им врать?


     
     
  • 4.15, n00by (ok), 11:40, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они и не врут. Подождали 500 лет и удостоверились.
     
     
  • 5.19, A.Stahl (ok), 11:43, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Знаешь, я могу без лжи утверждать что 2 сапога + 3 сапога = 5 сапогов. И всё это не имея ни одного сапога! Магия? Нет, мозги. Не вижу никаких препятствий чтобы с довольно приличной точностью продположить как изменится материал по просшествии 500 лет при тех или иных условиях. Уверен этот материал создавали специально чтобы быть долговечным.


     
     
  • 6.23, Sw00p aka Jerom (?), 12:01, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Магия?

    Магия когда 1 кролик + 1 крольчиха = ряд фибоначчи :)

     
  • 4.37, . (?), 12:31, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык - мои сохранились. А толку? Читать-то нечем.

    Так что археологам будущего потребуется профессиональная подготовка в области оптики, точной механики, ну и распознавания образов, конечно - чтобы как-то собрать годный для автоматической (вручную - не набегаешься дальше хеловротов) работы сканер из оставшихся после конца прежней цивилизации обломков, а потом как-то перевести результаты в машинно-читаемый код.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:33, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И рядом стоят два ведра исходников виндовс 10 и офис 365
     
     
  • 2.10, MS (??), 11:36, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем? Они для нас ценности не представляют.

    КТО, чорд побери, в случае "глобальной катастрофы" собирается платить нам за лицензии? И чем?!

     
     
  • 3.22, bergentroll (ok), 11:56, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жопами и аква-колой.
     

  • 1.12, Аноним (18), 11:37, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > плёночных накопителей piqlFilm, которые содержат фотоснимки информации

    А на DVD-болванки не надёжнее было бы?
    Плёнка же выцветает со временем, тлеет, да и горит хорошо.

     
     
  • 2.28, Ноним (?), 12:12, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернетах уже пишут что старые диски стали расслаиваться в труху
     
  • 2.29, anonymous yet another (?), 12:14, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Пластик на CD/DVD деградирует очень быстро --- 5/10/15 лет жизни.
     

  • 1.13, n00by (ok), 11:38, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После катастрофы "Челленджера" началась охота за чертежами заброшенной ракеты "Сатурн-5". Они были в значительной степени восстановлены благодаря работе архивариусов.

    https://archiveprogram.github.com.

    Как это понимать? Модномолодёжные смузихлйбы того времени по сути выкинули (blueprints and other documents were scattered) https://www.nytimes.com/1987/05/26/science/hunt-is-on-for-scattered-blueprints
    "ретроградские окаменелости", но кто то догадался их частично сохранить?

     
     
  • 2.38, уборщица (?), 12:32, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но кто то догадался их частично сохранить?

    я просто старая уже, не успела всю эту громадную кипу поперетаскать в мусорный бак на улице.

     

  • 1.14, googler (?), 11:40, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А архив порнхаб будет сохранен?
     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 11:44, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не имеет смысла: это огромнейший объём тривиально восстановимой информации.


     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:03, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну хз-хз, как это будет тривиально после глобальной ядерной войны.
     
  • 2.24, Михрютка (ok), 12:02, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через 500 лет после применения ядерного оружия будет неактуально. ну разве что поржать: "Зырь, Бивис, у этой телки столько же сисек, сколько у тебя голов гы гы гы!!!"
     

  • 1.16, mos87 (ok), 11:40, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    That is not dead which can eternal lie.
    And with strange aeons even death may die.
    ^(;,;)^
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:51, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говнокод на века :)
     
  • 1.26, Михрютка (ok), 12:06, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >>>чтобы обеспечить сохранность информации даже в случае применения ядерного или электромагнитного оружия.

    а если и 500 лет спустя софт для x86 архитектуры будет еще актуален, то удары ядерным и электромагнитным оружием следует продолжить.

     
     
  • 2.31, Ноним (?), 12:15, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там хранятся сорцы, а не бинарники

    Ваш К.О.

     

  • 1.27, Аноним (27), 12:07, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а каким архиватором сжали?
     
  • 1.30, Annms_tmp (?), 12:14, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сохранили, чтобы будущие поколения смеялись над нами, читая этот код
     
     
  • 2.33, A.Stahl (ok), 12:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, сейчас кто-то смеётся над содержимым глиняных табличек и прочих пергаментов?
     
     
  • 3.35, Annms_tmp (?), 12:29, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сравниваешь зарождение письменности с 💩
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:23, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во все времена главным достоянием человечества, которое бережно хранили были КНИГИ, как архив знаний человечества. В 21 веке знания уже никому не нужны (главное теперь компетенции, которые позволяют зарабатывать деньги), а сохраняем мы реализацию (не всегда удачную) алгоритмов для довольно примитивных машин. И это делают корпорации, капитализации которых превышают бюджет некоторых далеко не маленьких стран - "отличное" вложение средств и усилий. Все упрощается к сожалению все больше и больше. Где-то мы свернули не туда и технологии из двигателя прогресса превратились в средство, которое загонит нашу цивилизацию в тупик.  
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:30, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Книги стоят денег. Чтобы хранить где-то книги, ныне нужно башлять денжища автору (а то он сам и его потомки не разбогатеют без этого). Поэтому да, закапывают код, а не книги. Полагаю, что все что доступно без авторских отчислений давно заархивировано и лежит рядом с кодом (ну или будет лежать).
     
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