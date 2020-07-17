GitHub сохранил архив открытого кода в арктическом хранилище

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|2.8, . (?), 11:33, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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расслабься, чувак - они его - ЗАК0ПАЛИ!
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|1.6, A.Stahl (ok), 11:33, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Археология будущего будет такой же увлекательной как работа учётчика на складе портянок.
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|2.9, . (?), 11:35, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, щас - ты вот прочитай эти самые пленки - хотя бы через двадцать лет, когда они еще не начнут у тебя в руках рассыпаться в пыль. Кто трахался с попытками оцифровать снятое любительской кинокамерой - меня понял.
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|5.19, A.Stahl (ok), 11:43, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Знаешь, я могу без лжи утверждать что 2 сапога + 3 сапога = 5 сапогов. И всё это не имея ни одного сапога! Магия? Нет, мозги. Не вижу никаких препятствий чтобы с довольно приличной точностью продположить как изменится материал по просшествии 500 лет при тех или иных условиях. Уверен этот материал создавали специально чтобы быть долговечным.
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|4.37, . (?), 12:31, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык - мои сохранились. А толку? Читать-то нечем.
Так что археологам будущего потребуется профессиональная подготовка в области оптики, точной механики, ну и распознавания образов, конечно - чтобы как-то собрать годный для автоматической (вручную - не набегаешься дальше хеловротов) работы сканер из оставшихся после конца прежней цивилизации обломков, а потом как-то перевести результаты в машинно-читаемый код.
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|2.10, MS (??), 11:36, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем? Они для нас ценности не представляют.
КТО, чорд побери, в случае "глобальной катастрофы" собирается платить нам за лицензии? И чем?!
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|1.12, Аноним (18), 11:37, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> плёночных накопителей piqlFilm, которые содержат фотоснимки информации
А на DVD-болванки не надёжнее было бы?
Плёнка же выцветает со временем, тлеет, да и горит хорошо.
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|2.28, Ноним (?), 12:12, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернетах уже пишут что старые диски стали расслаиваться в труху
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|2.38, уборщица (?), 12:32, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но кто то догадался их частично сохранить?
я просто старая уже, не успела всю эту громадную кипу поперетаскать в мусорный бак на улице.
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|2.20, A.Stahl (ok), 11:44, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не имеет смысла: это огромнейший объём тривиально восстановимой информации.
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|3.25, Аноним (25), 12:03, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну хз-хз, как это будет тривиально после глобальной ядерной войны.
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|2.24, Михрютка (ok), 12:02, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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через 500 лет после применения ядерного оружия будет неактуально. ну разве что поржать: "Зырь, Бивис, у этой телки столько же сисек, сколько у тебя голов гы гы гы!!!"
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|1.16, mos87 (ok), 11:40, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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That is not dead which can eternal lie.
And with strange aeons even death may die.
^(;,;)^
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|1.26, Михрютка (ok), 12:06, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>чтобы обеспечить сохранность информации даже в случае применения ядерного или электромагнитного оружия.
а если и 500 лет спустя софт для x86 архитектуры будет еще актуален, то удары ядерным и электромагнитным оружием следует продолжить.
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|2.33, A.Stahl (ok), 12:18, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, сейчас кто-то смеётся над содержимым глиняных табличек и прочих пергаментов?
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|1.34, Аноним (34), 12:23, 17/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во все времена главным достоянием человечества, которое бережно хранили были КНИГИ, как архив знаний человечества. В 21 веке знания уже никому не нужны (главное теперь компетенции, которые позволяют зарабатывать деньги), а сохраняем мы реализацию (не всегда удачную) алгоритмов для довольно примитивных машин. И это делают корпорации, капитализации которых превышают бюджет некоторых далеко не маленьких стран - "отличное" вложение средств и усилий. Все упрощается к сожалению все больше и больше. Где-то мы свернули не туда и технологии из двигателя прогресса превратились в средство, которое загонит нашу цивилизацию в тупик.
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|2.36, Аноним (36), 12:30, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Книги стоят денег. Чтобы хранить где-то книги, ныне нужно башлять денжища автору (а то он сам и его потомки не разбогатеют без этого). Поэтому да, закапывают код, а не книги. Полагаю, что все что доступно без авторских отчислений давно заархивировано и лежит рядом с кодом (ну или будет лежать).
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