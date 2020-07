Открыта регистрация участников на Международную конференцию по функциональному программированию

Под эгидой ACM SIGPLAN состоится двадцать пятая конференция International Conference on Functional Programming (ICFP) 2020. В этом году конференция будет проводиться онлайн, и все события, проходящие в её рамках, будут доступны онлайн. C 17 июля по 20 июля 2020 года (то есть, уже через два дня) будет проведено соревнование ICFP по программированию. Сама конференция будет проходить с 24 по 26 августа 2020 года, и укладываться в два тайм-слота. Первый слот будет проходить с 9:00 до 17:30 по времени Нью-Йорка, и будет включать как технические, так и социальные мероприятия. Второй тайм-слот будет проходить с 9:00 до 17:30 по Пекинскому времени, на следующий день, и будет с незначительными вариациями повторять содержимое предыдущего дня, включая технические и социальные мероприятия. Новостью этого года является "менторская программа", записаться на которую участники конференции могут как в качестве ментора, так и в качестве фолловера. В конференции 2020 будут принимать участие два приглашённых докладчика: Evan Czaplicki, с докладом о языке программирования Elm) и о трудностях, сопутствующих процессу внедрения новых языков программирования, а также Audrey Tang, эксперт по языку Haskell, и одновременно "министр без портфеля" в Исполнительном Юане Тайваня, с докладом о том, как разработчики программного обеспечения могут сделать свой вклад в борьбе с пандемией. На ICFP будут представлены 37 прорывных статей, а также (в качестве эксперимента) состоятся презентации 8 статей, недавно принятых в the Journal of Functional Programming. Проводимые параллельно с конференцией симпозиумы и воркшопы (в числе которых Scheme Workshop, на котором у переводчика сего анонса есть статья) состоятся в день, предшествующий первому дню конференции, а так же в течении двух дней следующих за её завершением. Регистрация для посетителей уже открыта. Дедлайн по "ранней регистрации" 8 августа 2020. Регистрация не бесплатна, но стоимость значительно ниже обыкновенной оффлайновой, а также включает членство в SIGPLAN. Студенты-члены ACM или SIGPLAN могут участвовать в конференции бесплатно.