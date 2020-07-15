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Открыта регистрация участников на Международную конференцию по функциональному программированию

15.07.2020 08:48

Под эгидой ACM SIGPLAN состоится двадцать пятая конференция International Conference on Functional Programming (ICFP) 2020. В этом году конференция будет проводиться онлайн, и все события, проходящие в её рамках, будут доступны онлайн. C 17 июля по 20 июля 2020 года (то есть, уже через два дня) будет проведено соревнование ICFP по программированию. Сама конференция будет проходить с 24 по 26 августа 2020 года, и укладываться в два тайм-слота.

Первый слот будет проходить с 9:00 до 17:30 по времени Нью-Йорка, и будет включать как технические, так и социальные мероприятия. Второй тайм-слот будет проходить с 9:00 до 17:30 по Пекинскому времени, на следующий день, и будет с незначительными вариациями повторять содержимое предыдущего дня, включая технические и социальные мероприятия. Новостью этого года является "менторская программа", записаться на которую участники конференции могут как в качестве ментора, так и в качестве фолловера.

В конференции 2020 будут принимать участие два приглашённых докладчика: Evan Czaplicki, с докладом о языке программирования Elm) и о трудностях, сопутствующих процессу внедрения новых языков программирования, а также Audrey Tang, эксперт по языку Haskell, и одновременно "министр без портфеля" в Исполнительном Юане Тайваня, с докладом о том, как разработчики программного обеспечения могут сделать свой вклад в борьбе с пандемией.

На ICFP будут представлены 37 прорывных статей, а также (в качестве эксперимента) состоятся презентации 8 статей, недавно принятых в the Journal of Functional Programming. Проводимые параллельно с конференцией симпозиумы и воркшопы (в числе которых Scheme Workshop, на котором у переводчика сего анонса есть статья) состоятся в день, предшествующий первому дню конференции, а так же в течении двух дней следующих за её завершением.

Регистрация для посетителей уже открыта. Дедлайн по "ранней регистрации" 8 августа 2020. Регистрация не бесплатна, но стоимость значительно ниже обыкновенной оффлайновой, а также включает членство в SIGPLAN. Студенты-члены ACM или SIGPLAN могут участвовать в конференции бесплатно.

  1. Главная ссылка к новости (https://icfp20.sigplan.org/...)
  2. OpenNews: Атакующие получили контроль над DEB-репозиторием проекта Haskell
  3. OpenNews: Анонс функционального языка программирования Haskell 2010
  4. OpenNews: Развитие реализации Perl 6 на языке Haskell
  5. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 5.2
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.1
Автор новости: lockywolf
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53358-functional
Ключевые слова: functional, haskell, scheme, erlang, ml, minikanren
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 11:07, 15/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Держу в курсе, фунциональный язык придумал Чёрч в 1936 году, затем появился Тюринг и придумал в 1937 машину Тюринга.
    С тех пор еще куча крутых технологий.
    в 1956 году разработали фортран что то между математическим языком и бирарными вычислениями, но по сути это чтото похожее на язык Си с двумя типами
    а в 1957 придумали язык APL которые уже больше похож на функциональное программирование
    в 1967 придумывают местный си с классами (алгол плюс ООП) simula
    с 1969 по 1980 разрабатывает полноценное ООП с наследованием и тд smalltalk
    в 1985 году придумывает шаблонное программирование
    1995 году первая законченая реализация в С++
     
     
  • 2, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:22, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в 1991-м был опкбликован питон и понеслось г-но по трубам.
     
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