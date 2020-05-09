The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.2

09.05.2020 17:27

Доступен релиз серверного Linux-дистрибутива Zentyal 6.2, построенного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и специализирующегося на создании серверов для обслуживания локальной сети предприятий среднего и малого бизнеса. В том числе дистрибутив позиционируется в качестве альтернативы Windows Small Business Server и включает компоненты для замены служб Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange Server. Размер iso-образа 1.1 ГБ. Отдельно оставляется коммерческая редакция дистрибутива, при этом пакеты с компонентами Zentyal доступны пользователям Ubuntu через штатный репозиторий Universe.

Управление всеми аспектами работы дистрибутива производится через web-интерфейс, в рамках которого объединено около 40 различных модулей для управления сетью, сетевыми сервисами, офисным сервером и компонентами инфраструктуры предприятия. Поддерживается быстрая организация работы шлюза, межсетевого экрана, почтового сервера, VoIP (Asterisk), VPN-сервера, прокси (squid), файлового сервера, системы для организации взаимодействия сотрудников, системы мониторинга, сервера для резервного копирования, системы обеспечения сетевой безопасности (Unified Threat Manager), системы организации входа пользователей через Captive portal и т.п. После установки каждый из поддерживаемых модулей сразу готов для выполнения своих функций. Настройка всех модулей осуществляется через систему мастеров и не требует ручной правки файлов конфигурации.

Основные изменения:

  • Добавлен сервис AppArmor (отключён по умолчанию);
  • В антивирусном модуле вместо ScanOnAccess задействована опция OnAccessExcludeUname, добавлен новый сервис systemd для antivirus-clamonacc, обновлён Apparmor-профиль Freshclam;
  • Улучшен отчёт Smart Admin;
  • Обновлён клиентский набор с OpenVPN для Windows 10
  • Обновлены настройки устройств в модуле виртуализации.


  1. Главная ссылка к новости (https://zentyal.com/news/zenty...)
  2. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.0
  3. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  4. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Выпуск m0n0wall 1.8.1, минималистичного дистрибутива для создания сетевых шлюзов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52919-zentyal
Ключевые слова: zentyal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Слёрм
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру