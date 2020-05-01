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Выпуск GhostBSD 20.04

01.05.2020 10:14

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.04, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии в инсталляторе добавлена опция для использования блоков 4K при создании ZFS-разделов, улучшен режим автоматической разбивки дисковых разделов и изменены отображаемые в процессе установки слайды. Gnome-mount и hald заменены на devd и Vermaden automount из FreeBSD. Устранена проблема с зацикливанием менеджера установки обновлений. Добавлены загрузочные опции для отключения syscons на GPU AMD и управления выводом информации при загрузке. В NetworkMgr по умолчанию включён режим SYNCDHCP. Изменён процесс настройки X и обеспечена загрузка сразу в рабочий стол при установке.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/20.04_rele...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.03
  3. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  4. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
  6. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52851-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd, bsd
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:31, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Продолжают выпускать новые версии даже после новости о прекращении развития  ТруОС, интересно как у них это получается.
     
     
  • 2.3, КО (?), 10:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше новостей не буит, кекеке
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 01/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Гед-то далеко на карантине улыбнулся Дениска Попов.
     
  • 1.5, bootforce (?), 12:05, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Изменён процесс настройки X и обеспечена загрузка сразу в рабочий стол при установке.

    Шел 2020-й -год

     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 12:44, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > BSD
    > OpenRC
    > ZFS
    > MATE

    Апофеоз ненужности

     

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