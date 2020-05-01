Выпуск GhostBSD 20.04

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.04, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии в инсталляторе добавлена опция для использования блоков 4K при создании ZFS-разделов, улучшен режим автоматической разбивки дисковых разделов и изменены отображаемые в процессе установки слайды. Gnome-mount и hald заменены на devd и Vermaden automount из FreeBSD. Устранена проблема с зацикливанием менеджера установки обновлений. Добавлены загрузочные опции для отключения syscons на GPU AMD и управления выводом информации при загрузке. В NetworkMgr по умолчанию включён режим SYNCDHCP. Изменён процесс настройки X и обеспечена загрузка сразу в рабочий стол при установке.