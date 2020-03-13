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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.16.0

13.03.2020 08:00

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.16, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка балансировки нагрузки в режиме round-robin. Например, для распределения нагрузки на два сервера 192.168.0.100 и 192.168.0.101 с направлением на второй в два раза больше запросов можно использовать следующую конструкцию: 
    
    "upstreams": {
        "rr-lb": {
            "servers": {
                "192.168.0.100:8080": { },
                "192.168.0.101:8080": { "weight": 2 }
            }
        }
    }
  • Реализована возможность задания гибких правил маршрутизации запросов, похожих на функциональность "try_files" в nginx. Дополнительный маршрут задаётся при помощи директивы "fallback", которая срабатывает, если запрошенный файл не найден в пути, определённом через директиву "share". Например, для того чтобы вызвать обработчик на PHP в случае отсутствия файла в каталоге /data/www/ можно указать: 
    
   {
       "share": "/data/www/",
       "fallback": {
           "pass": "applications/php"
       }
   }

    Допускается использование вложенных блоков "fallback". Например, если файла нет в /data/www/, можно попытаться выдать его из /data/cache/, а если нет и там, перенаправить запрос на другой бэкенд: 

    
   {
      "share": "/data/www/",

      "fallback": {
          "share": "/data/cache/",

          "fallback": {
              "proxy": "http://127.0.0.1:9000"
          }
      }
   }
  • В загружаемых в формате JSON параметрах конфигурации обеспечено удаление комментариев в стиле JavaScript ("//..." и "/* ... */") и чистка маркеров последовательности байтов (UTF-8 BOM), что может быть полезно в случае ручного редактирования параметров в JSON.
  • Снижено потребление памяти за счёт сбрасывания тела очень больших запросов на диск.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15.0
  4. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  5. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  6. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52536-unit
Ключевые слова: unit, nginx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Vlad (??), 08:39, 13/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Снижено потребление памяти за счёт сбрасывания тела очень больших запросов на диск

    а если диск медленный, а оперативы много? есть опция отключения сброса на диск?

     
     
  • 2, R (?), 09:38, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдается мне, что слово "очень большой" - это всего лишь параметр настройки, что считать большим, а что "очень" большим. В общем, не та проблема.

    Не говоря, что тело на диске при избытке ОЗУ просто закешируется уже на уровне ОС, так что вряд ли от этого будут гигантские тормоза.

     

  • 3, Аноним (3), 09:50, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    UDS и ondemand так и не завезли?
     
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