Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.9, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Запрещено указание нескольких строк "Host" в заголовке запроса;

Исправлена ошибка при которой nginx игнорировал дополнительные строки "Transfer-Encoding" в заголовке запроса;

Внесены исправления, предотвращающие утечки сокетов при использовании протокола HTTP/2;

Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, проявляющийся при использовании OCSP stapling;

Внесены исправления в модуль ngx_http_mp4_module;

Решена проблема в случаях, когда при перенаправлении ошибок с кодом 494 с помощью директивы 'error_page' мог возвращаться ответ с кодом 494 вместо 400;

Устранены утечки сокетов при использовании подзапросов в модуле njs и директивы aio. Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.9, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новом выпуске в модуле njs ​​добавлена поддержка режима открепленных запросов в r.subrequest(). Ответы на открепленные подзапросы игнорируются. В отличие от обычных подзапросов, открепленный подзапрос может быть создан внутри обработчика переменной. Также: Добавлен API Promises для модуля "fs";

В модуль "fs" добавлены функции access(), symlink(), unlink(), realpath() и подобные;

Введены эффективные с точки зрения потребления памяти обычные массивы;

Внесены улучшения в lexer;

Внесено исправление в сопоставление нативных функций в обратных трассировках (backtraces). следах;

Исправлены callback-вызовы в модуле "fs";

Внесены исправления в Object.getOwnPropertySymbols();

Устранено переполнение буфера динамической памяти в njs_json_append_string();

Внесено исправление в encodeURI() и decodeURI() в соответствии со спецификацией;

Внесено исправление в Number.prototype.toPrecision();

Внесено исправление обработку аргумента пробела в JSON.stringify();

Внесено исправление в JSON.stringify() с объектами Number() и String();

Обеспечено экранирование символов Unicode в JSON.stringify() в соответствии со спецификацией;

Внесено исправление в импорт не родных модулей;

Внесено исправление в njs.dump() с экземпляром Date() в контейнере.



