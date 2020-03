Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9

1.1 , cat666 ( ok ), 09:34, 04/03/2020 [ответить] +2 + / – Я так понял из новостей, что Рэмблер, несмотря на все заявления, с них не слезает.

2.2 , A.Stahl ( ok ), 09:40, 04/03/2020
А там есть ещё какие-то новости? Что-то давно не слышно было.

3.3 , cat666 ( ok ), 09:54, 04/03/2020
Уголовное дело просто так не закрывается. Новость от 12 февраля.

"Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) направил запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой взять на личный контроль уголовное дело в отношении сооснователей компании Nginx...."

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:56, 04/03/2020
Ты думаешь после сидения на бутылке автор не будет Рамблеру ставить палки в колеса?



1.5 , Аноним ( 4 ), 09:57, 04/03/2020
Я бы уж лучше китайскую openresty использовал чем сабжевый njs.

1.6 , Аноним ( 6 ), 10:04, 04/03/2020
На Rust написали njs, или опять будет UB во все щели?

2.7 , Аноним ( 6 ), 10:05, 04/03/2020
В вашем Rust неопределённого поведения не меньше чем в C++. Пруфы https://doc.rust-lang.org/reference/behavior-considered-undefined.html

3.10 , Анатолий ( ?? ), 11:39, 04/03/2020
> В вашем Rust неопределённого поведения не меньше чем в C++. Так это unsafe, для это часть кода маркируется unsafe чтобы сразу показать

где баги. В C++ же весь код unsafe.



1.8 , nelson ( ?? ), 11:03, 04/03/2020
>> Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. лучше бы lua или tcl прикрутили

2.9 , Аноним ( 4 ), 11:34, 04/03/2020
Lua уже прикручена и называется openresty.