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Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9

04.03.2020 08:05

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.9, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Запрещено указание нескольких строк "Host" в заголовке запроса;
  • Исправлена ошибка при которой nginx игнорировал дополнительные строки "Transfer-Encoding" в заголовке запроса;
  • Внесены исправления, предотвращающие утечки сокетов при использовании протокола HTTP/2;
  • Устранён крах (segmentation fault) рабочего процесса, проявляющийся при использовании OCSP stapling;
  • Внесены исправления в модуль ngx_http_mp4_module;
  • Решена проблема в случаях, когда при перенаправлении ошибок с кодом 494 с помощью директивы 'error_page' мог возвращаться ответ с кодом 494 вместо 400;
  • Устранены утечки сокетов при использовании подзапросов в модуле njs и директивы aio.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.9, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске в модуле njs ​​добавлена поддержка режима открепленных запросов в r.subrequest(). Ответы на открепленные подзапросы игнорируются. В отличие от обычных подзапросов, открепленный подзапрос может быть создан внутри обработчика переменной. Также:

  • Добавлен API Promises для модуля "fs";
  • В модуль "fs" добавлены функции access(), symlink(), unlink(), realpath() и подобные;
  • Введены эффективные с точки зрения потребления памяти обычные массивы;
  • Внесены улучшения в lexer;
  • Внесено исправление в сопоставление нативных функций в обратных трассировках (backtraces). следах;
  • Исправлены callback-вызовы в модуле "fs";
  • Внесены исправления в Object.getOwnPropertySymbols();
  • Устранено переполнение буфера динамической памяти в njs_json_append_string();
  • Внесено исправление в encodeURI() и decodeURI() в соответствии со спецификацией;
  • Внесено исправление в Number.prototype.toPrecision();
  • Внесено исправление обработку аргумента пробела в JSON.stringify();
  • Внесено исправление в JSON.stringify() с объектами Number() и String();
  • Обеспечено экранирование символов Unicode в JSON.stringify() в соответствии со спецификацией;
  • Внесено исправление в импорт не родных модулей;
  • Внесено исправление в njs.dump() с экземпляром Date() в контейнере.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.15.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.8 и njs 0.3.8
  4. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  6. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, njs
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cat666 (ok), 09:34, 04/03/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Я так понял из новостей, что Рэмблер, несмотря на все заявления, с них не слезает.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 09:40, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А там есть ещё какие-то новости? Что-то давно не слышно было.
     
     
  • 3.3, cat666 (ok), 09:54, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уголовное дело просто так не закрывается. Новость от 12 февраля.
    "Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) направил запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой взять на личный контроль уголовное дело в отношении сооснователей компании Nginx...."
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:56, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты думаешь после сидения на бутылке автор не будет Рамблеру ставить палки в колеса?
     

  • 1.5, Аноним (4), 09:57, 04/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я бы уж лучше китайскую openresty использовал чем сабжевый njs.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:04, 04/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    На Rust написали njs, или опять будет UB во все щели?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:05, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В вашем Rust неопределённого поведения не меньше чем в C++. Пруфы https://doc.rust-lang.org/reference/behavior-considered-undefined.html
     
     
  • 3.10, Анатолий (??), 11:39, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В вашем Rust неопределённого поведения не меньше чем в C++.

    Так это unsafe, для это часть кода маркируется unsafe чтобы сразу показать
    где баги. В C++ же весь код unsafe.

     

  • 1.8, nelson (??), 11:03, 04/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    >> Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации.

    лучше бы lua или tcl прикрутили

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 11:34, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lua уже прикручена и называется openresty.
     
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