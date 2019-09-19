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Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей

19.09.2019 07:34

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 2.3, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

В новой версии эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.7.8, в которой реализованы режимы синтеза речи и подмены изображений, позволяющие выявлять отображаемый на экране текст, переводить его на заданный язык и без остановки игры прочитывать вслух или заменить переводом исходный текст на экране. Указанные режимы, например, могут оказаться полезными для прохождения японских игр, у которых нет англоязычных версий. В новом выпуске RetroArch также предложена функция сохранения дампов игровых дисков.

Кроме того, улучшено меню XMB, добавлена функция обновления наборов картинок-миниатюр, улучшен экранный индикатор для вывода уведомлений, обновлены подключаемые в RetroArch эмуляторы и игровые движки. Добавлены новые эмуляторы Flycast (улучшенная версия Reicast Dreamcast), Mupen64Plus-Next (заменил собой ParaLLEl-N64 и Mupen64Plus), Bsnes HD (более быстрый вариант Bsnes) и Final Burn Neo (переработанный вариант Final Burn Alpha). Реализована поддержка новых устройств, включая Raspberry Pi 4, ROCKPro64 и игровую мини-консоль GPI Case на базе Raspberry Pi Zero.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.0
  5. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.1
  6. OpenNews: Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:50, 19/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня 720p телек, и вот этот экран из новости https://www.libretro.com/wp-content/uploads/2019/08/aiservice-screen-768x576.j не помещается - элементы меню налезают друг на друга, жутко кривое всё. 1080p only? Или у кого то работает на 720p? Именно эта оболочка. Игра работают
     
  • 4, Аноним (4), 08:23, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Когда уже в ретроарч завезут человеческий интерфейс? Мало того что без бутылки не разберёшься, так он еще и выглядит ужасно.
     
  • 5, Аноним (5), 08:47, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Для Новогоднего вечера оч. Ок. :)
     

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