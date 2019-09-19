Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 2.3, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

В новой версии эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.7.8, в которой реализованы режимы синтеза речи и подмены изображений, позволяющие выявлять отображаемый на экране текст, переводить его на заданный язык и без остановки игры прочитывать вслух или заменить переводом исходный текст на экране. Указанные режимы, например, могут оказаться полезными для прохождения японских игр, у которых нет англоязычных версий. В новом выпуске RetroArch также предложена функция сохранения дампов игровых дисков.

Кроме того, улучшено меню XMB, добавлена функция обновления наборов картинок-миниатюр, улучшен экранный индикатор для вывода уведомлений, обновлены подключаемые в RetroArch эмуляторы и игровые движки. Добавлены новые эмуляторы Flycast (улучшенная версия Reicast Dreamcast), Mupen64Plus-Next (заменил собой ParaLLEl-N64 и Mupen64Plus), Bsnes HD (более быстрый вариант Bsnes) и Final Burn Neo (переработанный вариант Final Burn Alpha). Реализована поддержка новых устройств, включая Raspberry Pi 4, ROCKPro64 и игровую мини-консоль GPI Case на базе Raspberry Pi Zero.