KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

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|1.1, Аноним (1), 09:16, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Наведение порядка в средствах доставки и распространения приложений
Дайте угадаю: снапы-hуяпы-флатпаки-hуяки вместо нативных пакетных менеджеров дистрибутивов.
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|2.4, Doctor (??), 09:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тоже смутил этот пункт. ИМХО, не очень хорошо делать то, что и так пашет отлично. Я бы сказал это и про вяленого, но уж промолчу, а то не дай бог, профи с лора набегут.
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|4.19, Doctor (??), 10:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше лишний раз не раскачать, пока лодка во всех смыслах получше не найдется
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|2.9, Аноним (9), 09:54, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плагины ставить из их официального стора еще тот челендж там пакуют кто во что горазд. В гноме плагины из коробки подходят для любого дистрибутива. Тут надо было что-то делать еще очнь давно.
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|2.20, Аноним (20), 10:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я даже не знаю, что лучше
Менеджеры дистров, коих дохрена, и можно задолбаться упаковывать свой софт под каждый. Каждый со своими особенностями. Тот же apt - постоянные боли в области dependency hell, а поставить софт/либу разных версий одновременно - ещё большая боль
Или же нечто общее для всех дистров с более мягкими зависимостями (скажем, гтк или кде фреймворк целиком), и принципиально проще как в использовании, так и в распространении
Какой сложный выбор
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|3.50, Аноним (50), 13:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только это "нечто общее" на деле оказывается раздутой до невозможности программой. Когда условный калькулятор весом в три мегабайта требует скачивания пакета весом в гигабайт и занимает еще три гигабайта при запуске - к черту такую унификацию.
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|2.33, Аноним (33), 12:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже так подумал, но они пишут вроде и про сайта-каталога, это реальная проблема была, непонятно что вообще входит в KDE, какие приложения разрабатываются, какие заброшены, не было такого списка.
А если сделают ещё удобный единый сайт с расширениями/плагинами для всех приложений KDE то будет здорово.
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|1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 09:40, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей
Печально, но ожидаемо — кедоразрабы уже не первый год пытаются угробить DE вместе со всеми приложениями.
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|2.6, Doctor (??), 09:47, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
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|4.23, Doctor (??), 10:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут уже вопрос к разрабам. Если архитектура правильная, то проблем не будет... Но что-то мне сдается, что у них те ещё траблы...
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|4.24, iPony129412 (?), 10:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И прибить гвоздями к вяленому...
Ну естественно. На эту ему есть хороший анекдот:
"Одной ногой мы там, а другой уже там! - И долго мы так раскорякой стоять будем?".
И так, и сяк, и об косяк - это сложно и не имеет практического смысла.
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|3.49, Аноним (49), 13:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
И привязать к Вяленому. Так себе альтернатива.
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|2.17, Аноним (20), 10:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему печально?
Вяленый перспективнее
День, когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь, станет великим днём
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|3.26, Адекват (ok), 11:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а потом от линукса в целом. Если у иксов есть какие-то проблемы - может их стоит решать, а не пилить заново с нуля что-то другое ?
Хотя понятно почему KDE предпочло wayland...
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|4.48, Аноним (20), 12:45, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы, Линукс пока что даже потенциально не на что менять. Было бы хорошо конечно, кто же спорит
На что-нибудь опенсорсное и не на C
Если есть возможность отказаться от софта из прошлого века - лучше отказаться. Однако, это должен быть не отказ ради отказа и NIH-синдрома, а по выверенным адекватным причинам
У иксов проблема в легаси и архитектуре, тут, как ни крути, проще заново создать, чем копаться в старом
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|6.64, Аноним (64), 16:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тиринга нет? не смеши время от времени даже сейчас есть и хоть ты тресни, а вот те решения которые есть это велосипеды которые приводят к потере производительности. А про игры я уже промолчу, иксы далеко позади по производительности особенно в нормальных портах, иксы это ископаемое в котором один костыль поддерживает другой.
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|1.11, Аноним (16), 10:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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19-й год на исходе, а QWidget::move до сих пор не работает. Так что до замены иксов ой как далеко...
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|1.27, Адекват (ok), 11:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.
А wayland станет обязательной зависимостью ?
Чую что будет как-то так:
Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland, чтобы поставить wayland нужно снести иксы, чтобы снести иксы по зависимостям нужно снести xfce4.
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|2.36, Аноним (33), 12:08, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно чтобы попробовать, во времена flatpak и docker, это не такая большая проблема.
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|3.38, Doctor (??), 12:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше,*считаю, что многие согласятся* пойдем по пути старому
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|2.65, Аноним (65), 16:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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wayland уже давно обязательная зависимость, если не веришь попробуй собрать KDE на gentoo без вяленого -- облом-с!
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|1.28, Anonymoustus (ok), 11:50, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> доставке приложений
Дорогое KDE! Счастливого тебе пути в неизведанные дали. А X11 оставь нам, ретроградам. Спасибо большое тебе, KDE! Помним, не скорбим.
А ведь когда-то я непродолжительное время использовал KDE. Буквально пару месяцев. То была версия 3.0.3, кажется.
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|3.37, Аноним (33), 12:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh ;-)
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|4.39, Anonymoustus (ok), 12:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh
> ;-)
Мак, Икспишечка, Вистонька, Семёрочка, Десяточка^W (больше нету Десяточки, это г-но я забраковал), Серверочек 2003-й, Серверочек 2008-й. Линуксы только на виртуалках остались: старые дебианы, Девуан, старые же Шапки и Центоси, Шлю^W Шлака (издохла, надо чинить).
Линукс ни для чего не нужен, если есть BSD и Cygwin в оффтопике.
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|6.45, Anonymoustus (ok), 12:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы, случайно, не неосилятор?
Совершенно не случайно я осилятор, осиливший вдоль и поперёк эту вашу поделку ещё в годы оны и не нашедший в ней ничего привлекательного. То ли дело системы BSD: строги, академичны, ещё не изгажены шкурками от бананов. Или оффтопик, где правильно написанная прямыми руками программа будет работать на всех ОС, начиная с NT 3.5 и заканчивая NT 10.
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|3.42, Anonymoustus (ok), 12:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сейчас на чём же?
На всём юниксоидном, кроме Солярки, я обычно использую либо WindowMaker, либо IceWM.
За все двадцать с лишним лет строительства линуксидами десктопа я так и не нашёл в нём ничего для себя полезного.
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|1.44, Аноним (44), 12:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я попробовал плазму 5.16.5 с wayland, на nvidia.
1. Багов и глюков - море
2. Рабочий стол в миллион раз приятнее версии для иксов. Плавные анимации, задержек никаких нет, всё такое приятное и быстрое.
У меня за 6 часов на wayland, падений не было. Уже можно более-менее пользоваться им, если готов жить с некоторыми неприятными багами.
Причём вот что заметил - у приложений, работающих через xwayland, точно такие же косяки, как если бы они работали напрямую в X11 сессии.
Например медленные или "дёргающиеся" анимации(при изменении размера окна).
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|2.53, Аноним (53), 13:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нужно еще пару лет на полировку же. Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала.
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|3.56, Аноним (54), 14:10, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоди, все же ссаными тряпками машут и орут что "плазма не падает"...
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|3.60, Аноним84701 (ok), 15:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну нужно еще пару лет на полировку же.
Qt6 к концу следующего года ожидается.
Успеют ли в этот раз дополировать, прежде чем опять, по традиции, кинутся все переписывать с нуля?
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|4.62, Отражение луны (ok), 15:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто ничего не переписывал, это утверждение - бред. Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
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|5.63, Аноним84701 (ok), 15:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто
> ничего не переписывал,
А, ну да, комментарии оставили на месте. Вы правы.
> Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
А вы не путаете причину и повод?
Да и опыт KDE 3 -> 4 ->5 как и анонимное "Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала" выше (что, впрочем, подтверждается чуть ли не всеми, кто пытался пользоваться "свежими" пятеркой и четверкой) как-то не говорит в пользу вашей версии "минорных изменений" при переходах.
PS:
http://www.endic.ru/ozhegov/Ironija-11119.html
http://endic.ru/ozhegov/Utrirovat-37347.html
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|1.52, Аноним (54), 13:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что они творят.. .про*рали все полимеры уже... и вспомнили про вяленго...
Нельзя же так тупить
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|1.58, Аноним (58), 14:35, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы проблему чрезмерного потребления ресурсов решили. Сколько лет уже прошло, а аконади так и продолжает жрать память как не в себя.
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|2.68, DiabloPC (ok), 17:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С аконади вообще бы в идеале сделать возможность выноса базы с локальной машины. А в том виде как оно сейчас - да, жрёт непомерно, особенно если активно пользовать несколько почтовых ящиков, в которых до 10к писем в каждом(
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|1.59, And (??), 14:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На основе голосования... Хороший инженер редко бывает в большинстве. Если только это не клуб из таких...
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|1.61, Отражение луны (ok), 15:19, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Цели как всегда адеватные (в отличие от обитателей опеннета), это просто продолжение планомерного развития ДЕ/дистрибутива.
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