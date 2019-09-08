KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

2.6 , Doctor ( ?? ), 09:47, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...

3.12 , Аноним ( 16 ), 10:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И прибить гвоздями к вяленому...

4.23 , Doctor ( ?? ), 10:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут уже вопрос к разрабам. Если архитектура правильная, то проблем не будет... Но что-то мне сдается, что у них те ещё траблы...

5.41 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если архитектура правильная У кого? У Wayland-а?

4.24 , iPony129412 ( ? ), 10:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И прибить гвоздями к вяленому... Ну естественно. На эту ему есть хороший анекдот:

"Одной ногой мы там, а другой уже там! - И долго мы так раскорякой стоять будем?".

И так, и сяк, и об косяк - это сложно и не имеет практического смысла.

3.49 , Аноним ( 49 ), 13:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов... И привязать к Вяленому. Так себе альтернатива.

2.17 , Аноним ( 20 ), 10:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Почему печально?

Вяленый перспективнее

День, когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь, станет великим днём

3.26 , Адекват ( ok ), 11:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, а потом от линукса в целом. Если у иксов есть какие-то проблемы - может их стоит решать, а не пилить заново с нуля что-то другое ?

Хотя понятно почему KDE предпочло wayland...

4.48 , Аноним ( 20 ), 12:45, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы, Линукс пока что даже потенциально не на что менять. Было бы хорошо конечно, кто же спорит

На что-нибудь опенсорсное и не на C Если есть возможность отказаться от софта из прошлого века - лучше отказаться. Однако, это должен быть не отказ ради отказа и NIH-синдрома, а по выверенным адекватным причинам

У иксов проблема в легаси и архитектуре, тут, как ни крути, проще заново создать, чем копаться в старом

5.54 , Аноним ( 54 ), 13:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – б**ть растоманы и тут

3.34 , Аноним ( 33 ), 12:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вяленый перспективнее Увы, нет.

4.47 , Аноним ( 47 ), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ж

Давайте и дальше терпеть тиринг с тормозами!

5.51 , Аноним ( 50 ), 13:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тиринга уже давно нет, смените методички.

6.64 , Аноним ( 64 ), 16:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тиринга нет? не смеши время от времени даже сейчас есть и хоть ты тресни, а вот те решения которые есть это велосипеды которые приводят к потере производительности. А про игры я уже промолчу, иксы далеко позади по производительности особенно в нормальных портах, иксы это ископаемое в котором один костыль поддерживает другой.

3.40 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вяленый перспективнее Чем?

4.46 , Аноним ( 47 ), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чем иксы

