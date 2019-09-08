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KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений

08.09.2019 09:13

Лидия Пинчер (Lydia Pintscher), президент некоммерческой организации KDE e.V., курирующей развитие проекта KDE, в своей приветственной речи на конференции Akademy 2019 представила новые цели проекта, которым будет уделено повышенное внимание при разработке в ближайшие два года. Цели выбраны на основе голосования, проведённого в сообществе. Прошлые цели были определены в 2017 году и затрагивали повышение удобства работы с базовыми приложениями, обеспечение конфеденциальности данных пользователей и создание комфортных условий для новых участников сообщества.

Новые цели:

  • Завершение перехода на Wayland. Wayland рассматривается как будущее рабочего стола, но в текущем виде поддержка данного протокола в KDE ещё не доведена до уровня, необходимого чтобы полностью заменить X11. В ближайшие два года планируется перевести ядро KDE на Wayland, устранить имеющиеся недоработки и сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.
  • Улучшение согласованности и организации взаимодействия при разработке приложений. В различных приложениях KDE наблюдаются не только различия в оформлении, но и несогласованность в функциональности. Например, вкладки по разному релизованы в Falkon, Konsole, Dolphin и Kate, что затрудняет внесение исправлений ошибок разработчиками и сбивает с толку пользователей. В качестве цели называется унификация поведения типовых элементов приложений, таких как боковые панели, выпадающие меню и вкладки, а также приведения сайтов приложений KDE к единому виду. Среди задач также обозначено снижение фрагментации приложений и перекрытия приложениями функциональности друг друга (например, когда предлагается несколько разных мультимедийных проигрывателя).
  • Наведение порядка в средствах доставки и распространения приложений. Для KDE предлагается более 200 программ и несметное число дополнений, плагинов и плазмоидов, но до недавнего времени не было даже обновляемого сайта-каталога, где эти приложения были бы перечислены. Среди целей называется модернизация платформ, при помощи которых разработчики KDE взаимодействуют с пользователями, улучшение механизмов формирования пакетов с приложениями, переработка документациии и метаданных, поставляемых с приложениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/09/07...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
  5. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 09:16, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Наведение порядка в средствах доставки и распространения приложений

    Дайте угадаю: снапы-hуяпы-флатпаки-hуяки вместо нативных пакетных менеджеров дистрибутивов.

     
     
  • 2.2, адмирал третьего флота очевидность (?), 09:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а может дистри?
     
  • 2.4, Doctor (??), 09:36, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тоже смутил этот пункт. ИМХО, не очень хорошо делать то, что и так пашет отлично. Я бы сказал это и про вяленого, но уж промолчу, а то не дай бог, профи с лора набегут.
     
     
  • 3.10, waylandbeliver (ok), 10:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >  и так пашет отлично

    Очередной нераскачиватель лодок.

     
     
  • 4.19, Doctor (??), 10:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше лишний раз не раскачать, пока лодка во всех смыслах получше не найдется
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:26, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это разрабам скажи, а то они тут https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Showstoppers какие-то баги пытаются пофиксить.
     
     
  • 4.21, Doctor (??), 10:41, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, что сказать... Ой, а они протокол не пофиксили?  -_-
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:54, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плагины ставить из их официального стора еще тот челендж там пакуют кто во что горазд. В гноме плагины из коробки подходят для любого дистрибутива. Тут надо было что-то делать еще очнь давно.
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:39, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я даже не знаю, что лучше
    Менеджеры дистров, коих дохрена, и можно задолбаться упаковывать свой софт под каждый. Каждый со своими особенностями. Тот же apt - постоянные боли в области dependency hell, а поставить софт/либу разных версий одновременно - ещё большая боль

    Или же нечто общее для всех дистров с более мягкими зависимостями (скажем, гтк или кде фреймворк целиком), и принципиально проще как в использовании, так и в распространении

    Какой сложный выбор

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:20, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только это "нечто общее" на деле оказывается раздутой до невозможности программой. Когда условный калькулятор весом в три мегабайта требует скачивания пакета весом в гигабайт и занимает еще три гигабайта при запуске - к черту такую унификацию.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже так подумал, но они пишут вроде и про сайта-каталога, это реальная проблема была, непонятно что вообще входит в KDE, какие приложения разрабатываются, какие заброшены, не было такого списка.

    А если сделают ещё удобный единый сайт с расширениями/плагинами для всех приложений KDE то будет здорово.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:36, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпадающие меню

    Из окна?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:42, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там и окна есть, ты не знал?
     

  • 1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 09:40, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >сделать первичным окружение KDE, работающее поверх Wayland, а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей

    Печально, но ожидаемо — кедоразрабы уже не первый год пытаются угробить DE вместе со всеми приложениями.

     
     
  • 2.6, Doctor (??), 09:47, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 10:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И прибить гвоздями к вяленому...
     
     
  • 4.23, Doctor (??), 10:49, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже вопрос к разрабам. Если архитектура правильная, то проблем не будет... Но что-то мне сдается, что у них те ещё траблы...
     
     
  • 5.41, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если архитектура правильная

    У кого? У Wayland-а?

     
  • 4.24, iPony129412 (?), 10:53, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И прибить гвоздями к вяленому...

    Ну естественно. На эту ему есть хороший анекдот:
    "Одной ногой мы там, а другой уже там! - И долго мы так раскорякой стоять будем?".
    И так, и сяк, и об косяк - это сложно и не имеет практического смысла.

     
  • 3.49, Аноним (49), 13:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вполне неплохо иметь альтернативы. Хотя бы отвязать это все дело от иксов...

    И привязать к Вяленому. Так себе альтернатива.

     
  • 2.17, Аноним (20), 10:28, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему печально?
    Вяленый перспективнее
    День, когда можно будет смело отказаться от иксов без каких-либо потерь, станет великим днём
     
     
  • 3.26, Адекват (ok), 11:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом от линукса в целом. Если у иксов есть какие-то проблемы - может их стоит решать, а не пилить заново с нуля что-то другое ?
    Хотя понятно почему KDE предпочло wayland...
     
     
  • 4.48, Аноним (20), 12:45, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, Линукс пока что даже потенциально не на что менять. Было бы хорошо конечно, кто же спорит
    На что-нибудь опенсорсное и не на C

    Если есть возможность отказаться от софта из прошлого века - лучше отказаться. Однако, это должен быть не отказ ради отказа и NIH-синдрома, а по выверенным адекватным причинам
    У иксов проблема в легаси и архитектуре, тут, как ни крути, проще заново создать, чем копаться в старом

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 13:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    б**ть растоманы и тут
     
  • 3.34, Аноним (33), 12:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вяленый перспективнее

    Увы, нет.

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж
    Давайте и дальше терпеть тиринг с тормозами!
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 13:22, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тиринга уже давно нет, смените методички.
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 16:21, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тиринга нет? не смеши время от времени даже сейчас есть и хоть ты тресни, а вот те решения которые есть это велосипеды которые приводят к потере производительности. А про игры я уже промолчу, иксы далеко позади по производительности особенно в нормальных портах,  иксы это ископаемое в котором один костыль поддерживает другой.
     
  • 3.40, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вяленый перспективнее

    Чем?

     
     
  • 4.46, Аноним (47), 12:34, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем иксы
     

  • 1.8, Аноним (9), 09:51, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сосредоточятся на чем угодно лишь бы ДЕ нормальную не писать.
     
  • 1.11, Аноним (16), 10:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    19-й год на исходе, а QWidget::move до сих пор не работает. Так что до замены иксов ой как далеко...
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:55, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оно даром никому не надо, старьё твоё с рендерингом на цпу
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:22, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ближайшие два года планируется...

    Это лет 5 означает?

     
     
  • 2.25, Doctor (??), 11:03, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кем бы вы не были, но вы достаточно наблюдательны)
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:33, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любо!
     
  • 1.27, Адекват (ok), 11:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > а X11 перевести в разряд опций и необязательных зависимостей.

    А wayland станет обязательной зависимостью ?
    Чую что будет как-то так:
    Решил попробовать KDE, нужно поставить wayland, чтобы поставить wayland нужно снести иксы, чтобы снести иксы по зависимостям нужно снести xfce4.

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:51, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А kwin сам себе wayland уже давно.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:01, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этого и делается.
     
  • 2.36, Аноним (33), 12:08, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно чтобы попробовать, во времена flatpak и docker, это не такая большая проблема.
     
     
  • 3.38, Doctor (??), 12:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше,*считаю, что многие согласятся* пойдем по пути старому
     
  • 2.65, Аноним (65), 16:24, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wayland уже давно обязательная зависимость, если не веришь попробуй собрать KDE на gentoo без вяленого -- облом-с!
     

  • 1.28, Anonymoustus (ok), 11:50, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доставке приложений

    Дорогое KDE! Счастливого тебе пути в неизведанные дали. А X11 оставь нам, ретроградам. Спасибо большое тебе, KDE! Помним, не скорбим.

    А ведь когда-то я непродолжительное время использовал KDE. Буквально пару месяцев. То была версия 3.0.3, кажется.

     
     
  • 2.35, Анони (?), 12:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас на чём же?
     
     
  • 3.37, Аноним (33), 12:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh ;-)
     
     
  • 4.39, Anonymoustus (ok), 12:14, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сейчас у него mac а из linux они использует только ssh
    > ;-)

    Мак, Икспишечка, Вистонька, Семёрочка, Десяточка^W (больше нету Десяточки, это г-но я забраковал), Серверочек 2003-й, Серверочек 2008-й. Линуксы только на виртуалках остались: старые дебианы, Девуан, старые же Шапки и Центоси, Шлю^W Шлака (издохла, надо чинить).

    Линукс ни для чего не нужен, если есть BSD и Cygwin в оффтопике.

     
     
  • 5.43, Doctor (??), 12:19, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, случайно, не неосилятор?
     
     
  • 6.45, Anonymoustus (ok), 12:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы, случайно, не неосилятор?

    Совершенно не случайно я осилятор, осиливший вдоль и поперёк эту вашу поделку ещё в годы оны и не нашедший в ней ничего привлекательного. То ли дело системы BSD: строги, академичны, ещё не изгажены шкурками от бананов. Или оффтопик, где правильно написанная прямыми руками программа будет работать на всех ОС, начиная с NT 3.5 и заканчивая NT 10.

     
     
  • 7.67, Аноним (-), 17:07, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что FreeBSD и NetBSD готовы к пришествию вэйланда.
     
  • 3.42, Anonymoustus (ok), 12:17, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сейчас на чём же?

    На всём юниксоидном, кроме Солярки, я обычно использую либо WindowMaker, либо IceWM.

    За все двадцать с лишним лет строительства линуксидами десктопа я так и не нашёл в нём ничего для себя полезного.

     

  • 1.30, Аноним (31), 11:52, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    аффтар не пиши исчо, иди учи запятые
     
     
  • 2.55, anonymous (??), 13:55, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя тоже не хватает одной
     

  • 1.44, Аноним (44), 12:20, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я попробовал плазму 5.16.5 с wayland, на nvidia.
    1. Багов и глюков - море
    2. Рабочий стол в миллион раз приятнее версии для иксов. Плавные анимации, задержек никаких нет, всё такое приятное и быстрое.
    У меня за 6 часов на wayland, падений не было. Уже можно более-менее пользоваться им, если готов жить с некоторыми неприятными багами.

    Причём вот что заметил - у приложений, работающих через xwayland, точно такие же косяки, как если бы они работали напрямую в X11 сессии.
    Например медленные или "дёргающиеся" анимации(при изменении размера окна).

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нужно еще пару лет на полировку же. Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала.  
     
     
  • 3.56, Аноним (54), 14:10, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погоди, все же ссаными тряпками машут и орут что "плазма не падает"...
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:25, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не падает, но нужно помнить, что KDE 4.0 != KDE 4.
     
  • 3.60, Аноним84701 (ok), 15:04, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну нужно еще пару лет на полировку же.

    Qt6 к концу следующего года ожидается.
    Успеют ли в этот раз дополировать, прежде чем опять, по традиции, кинутся все переписывать с нуля?


     
     
  • 4.62, Отражение луны (ok), 15:23, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто ничего не переписывал, это утверждение - бред. Разница между Qt5 и Qt6 - минорная.
     
     
  • 5.63, Аноним84701 (ok), 15:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разница между Qt4 и Qt5 была колоссальная, но "с нуля" тогда никто
    > ничего не переписывал,

    А, ну да, комментарии оставили на месте. Вы правы.

    > Разница между Qt5 и  Qt6 - минорная.

    А вы не путаете причину и повод?

    Да и опыт KDE 3 -> 4 ->5 как и  анонимное "Я помню первые версии 5-й плазмы (я сидел на ней с 5.4) она была уже тогда значительно быстрей 4-й ветки, но как же она при этом падала" выше (что, впрочем, подтверждается чуть ли не всеми, кто пытался пользоваться "свежими" пятеркой и четверкой)  как-то не говорит в пользу вашей версии "минорных изменений" при переходах.

    PS:
    http://www.endic.ru/ozhegov/Ironija-11119.html
    http://endic.ru/ozhegov/Utrirovat-37347.html

     

  • 1.52, Аноним (54), 13:23, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что они творят.. .про*рали все полимеры уже... и вспомнили про вяленго...
    Нельзя же так тупить
     
  • 1.58, Аноним (58), 14:35, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы проблему чрезмерного потребления ресурсов решили. Сколько лет уже прошло, а аконади так и продолжает жрать память как не в себя.
     
     
  • 2.68, DiabloPC (ok), 17:13, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С аконади вообще бы в идеале сделать возможность выноса базы с локальной машины. А в том виде как оно сейчас - да, жрёт непомерно, особенно если активно пользовать несколько почтовых ящиков, в которых до 10к писем в каждом(
     

  • 1.59, And (??), 14:47, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На основе голосования...  Хороший инженер редко бывает в большинстве. Если только это не клуб из таких...
     
  • 1.61, Отражение луны (ok), 15:19, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цели как всегда адеватные (в отличие от обитателей опеннета), это просто продолжение планомерного развития ДЕ/дистрибутива.
     
  • 1.66, Аноним (66), 16:24, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как насчёт перестать ориентироваться на мобильные экскременты и вернуться к среде для ... компьютера?

    https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=402387

    // b.

     

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