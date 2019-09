Выпуск мобильной платформы Android 10

2.4 , proninyaroslav ( ok ), 21:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотели ввести scoped storage (как на iOS), но пока передумали. Опять таки все эти диалоговые окна выбора файла не сильно бьют по функциональности приложения, просто добавляют лишний геммор "в целях безопасности" для пользователя. Например, чтобы неограниченно писать файлы в какую то папку, нужно единожды выбрать эту папку, тем самым ты даёшь разрешение приложению пользоваться ею как угодно. Это имеет смысл только для всяких SD карт и OTG, так как к ним доступ закрыли после 4.4. В остальных случаях пока что можно свободно использовать любые файлы и папки если API твоего приложения меньше 29. Иначе только через MediaStorage или диалоговое окно.

3.6 , Аноним ( 13 ), 21:23, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только на днях закончилось место на телефоне и, при помощи стороннего приложения DiskUsage, я искал, какие файлы нужно подчистить. Стандартные способы определения жирных файлов, абсолютно неюзабельные. Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти.

4.10 , proninyaroslav ( ok ), 21:29, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти. Таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.

5.32 , anana ( ? ), 00:08, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Сидеть" не получится, потому что через какое-то время на гугл плее прилетит "для обновления приложения новые сборки должны быть с Target version XX". Поэтому приложение либо летит в утиль, либо кастрируется (урезается функциональность в году новым ограничениям), либо уходит в тень - качайте APK с сайта разработчика, что будет делать околонулевая доля пользователей андроида, подсевшего на Google Play как на иглу.

4.38 , Google ( ? ), 00:30, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не тебе решать, какие файлы стирать на нашем телефоне.

2.5 , Конец ( ? ), 21:20, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где собственно конец?

3.8 , proninyaroslav ( ok ), 21:27, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А где собственно конец? По большей части это ограничивает написание сторонних файловых менеджеров и прочего подобного софта. Достаточно представить, что юзеру чтобы начать использовать файловый менеджер, нужно открыть системный файловый менеджер и дать разерешение на папку. И ладно если это SD карта, на которую ты можешь дать разрешение целиком, но, например, на /storage/emulated/0 ты уже не можешь дать разрешение целиком, только на его подпапки (Download, Pictures и прочее). Поэтому таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.

4.36 , anana ( ? ), 00:14, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гугл стал повышать Target version в Google Play весьма агрессивно.

Ещё в конце прошлого года ввели API 22 (Android 5.1), а уже в ноябре этого года API 26 (Android 8.0). То есть за год перепрыгнули сразу на 4ре версии. Через год вполне можно ожидать и обязательный Android 10...

5.37 , anana ( ? ), 00:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тьфу. В конце прошлого года ввели обязательный API 26 (Android 8.0), а в ноябре этого года требуют API 28 (Android 9.0). Так что через год будет кранты.

6.44 , НяшМяш ( ok ), 01:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве это требование минимальной версии, а не SDK, с которым нужно его собирать? Просто у меня на CM12.1 (Android 5) спокойно обновляются приложения из гуглплея и сегодня.

7.49 , anana ( ? ), 02:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это требования targetSDK в манифесте.

Собирать можно с SDK более высокой версии, minSDK может быть ниже targetSDK (для поддержки более старых устройств).

Требование гугл плея именно в targetSDK, потому-что она используется Android'ом для "режимов совместимости" (когда новое ограничение не действует на старые приложения).

2.50 , anana ( ? ), 02:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я смотрю, судя по минусам, народ на opennet ЗА ограничения доступа к файловой системе своего устройства...