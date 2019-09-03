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Выпуск мобильной платформы Android 10

03.09.2019 20:58

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 10. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозиторий проекта (ветка android-10.0.0_r1). Обновления прошивки уже подготовлены для 8 устройств серии Pixel, в том числе для первой модели Pixel. Также сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64. В ближайшие месяцы обновления с Android 10 будут выпущены для актуальных смартфонов таких компаний, как Sony Mobile, Xiaomi, Huawei, Nokia, Vivo, OPPO, OnePlus, ASUS, LG и Essential.

Основные новшества:

  • Представлен проект Mainline, позволяющий обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком. Подобные обновления загружаются через Google Play отдельно от OTA-обновлений прошивки от производителя. Предполагается, что прямая доставка обновлений не привязанных к оборудованию компонентов платформы позволит существенно сократить время получения обновлений, увеличить оперативность исправления уязвимостей и снизить зависимость от производителей устройств в поддержании безопасности платформы. Модули с обновлениями изначально будут поставляться с открытым кодом, будут сразу доступны в репозиториях AOSP (Android Open Source Project) и смогут включать улучшения и исправления, подготовленные сторонними участниками.

    Среди компонентов, которые будут обновляться раздельно: мультимедийные кодеки, мультимедийный фреймворк, DNS-резолвер, Conscrypt Java Security Provider, Documents UI, Permission Controller, ExtServices, данные часовых поясов, ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan), Module Metadata, сетевые компоненты, Captive Portal Login и настройки сетевого доступа. Обновления системных компонентов поставляются в новом формате пакетов APEX, который отличается от APK возможностью применения на раннем этапе загрузки системы. На случае возможных сбоев предусмотрен режим отката изменений;

  • На уровне системы реализована тёмная тема оформления которая может применяться для снижения утомления глаз при недостаточном освещении. Тёмная тема включается в настройках Settings > Display, через выпадающий блок быстрых настроек или при включении режима экономии энергии. Тёмная тема применяется как для системы, так и для приложений, в том числе предлагая режим автоматического преобразования в тёмные тона существующих тем;
  • Система автоматических быстрых ответов, ранее доступная для уведомлений, теперь может применяться для формирования рекомендаций наиболее вероятных действий в любых приложениях. Например, при показе сообщения с приглашением на встречу система предложит быстрые ответы с согласием или отклонением приглашения, а также покажет кнопку для просмотра намеченного места встречи на карте. Варианты выбираются с использованием системы машинного обучения на основании изучения особенностей работы пользователя;
  • Предоставлено больше инструментов для контроля за доступом приложений к информации о местоположении пользователя. Если раньше, в случае предоставления соответствующих полномочий, приложение могло получить доступ к местоположению в любое время, даже когда оно неактивно (работает в фоне), то в новом выпуске пользователь может разрешить получение информации о его местоположении только в случае активности сеанса с приложением;
  • Добавлен режим родительского контроля "Family Link", позволяющий ограничить время работы детей с устройством, предоставлять бонусные минуты за успехи и достижения, просматривать списки запускаемых приложений и оценивать сколько времени в них проводит ребёнок, рецензировать устанавливаемые приложения и назначать ночное время для блокирования доступа по ночам;
  • Добавлен "фокусный режим" (Focus Mode), позволяющий на время, когда нужно сосредоточится на решении какой-то задачи, выборочно приглушить отвлекающие приложения, например, приостановить получение почты и новостей, но оставить карты и мессенджер;
  • Добавлен режим навигации жестами, позволяющий использовать для управления только экранные жесты без отображения навигационной панели и выделяя всё экранное пространство под контент. Например, кнопки типа Back и Home заменяются на сдвиг от края и скользящее касание снизу-вверх, для вызова списка запущенных приложений применяется длительное касание к экрану. Режим включается в настройках "Settings > System > Gestures";
  • Добавлена функция "Live Caption", позволяющая автоматически на лету создавать субтитры при просмотре любого видео или прослушивания звуковых записей, независимо от используемого приложения. Распознавание речи производится локально без обращения к внешним сервисам;
  • Добавлена концепция "пузырей" для организации одновременной работы с несколькими приложениями. Пузыри позволяют выполнять действия в других приложениях не покидая текущей программы. Кроме того, пузыри дают возможность закрепления доступа к функциональности определённого приложения в процессе выполнения различных действий на устройстве. Например, при помощи пузырей можно в форме отображаемых поверх контента кнопок продолжать беседу в мессенджере, быстро отправлять сообщения, держать на виду список задач, вести заметки, обращаться к сервисам перевода и получать наглядные напоминания, параллельно c работой в других приложениях. Пузыри реализованы поверх системы уведомлений и позволяют использовать аналогичный API.
  • Добавлена поддержка устройств со сгибающимися складными экранами, таких как Huawei Mate X. На каждой половинке складного экрана теперь может размещаться отдельное приложение. Для поддержки новых типов экранов добавлена поддержка раздельной обработки множественных событий пробуждения и смены фокуса (когда одна половина экрана активна, а другая остаётся закрытой или когда обе половинки активны), а также расширен API для обработки изменения размера экрана (для того чтобы приложение корректно воспринимало увеличение размера экрана при раскрытии второй половины). В эмулятор Android добавлена симуляция устройств со сгибающимися экранами;
  • Добавлена поддержка ярлыков для отправки данных и сообщений (Sharing Shortcuts), позволяющих быстро перейти в приложение, осуществляющее отправку;
  • Добавлена поддержка всплывающих панелей с настройками, которые позволяют обратиться к ключевым системным настройкам в контексте пользовательского приложения. Для отображения панелей настройки из приложения предоставляется API Settings Panel. Например, мультимедийный проигрыватель может показать панель с системными настройками звука, а браузер настройки сетевого подключения и перехода в режим полёта;

    Безопасность:

    • Добавлены дополнительные ограничения доступа приложений к совместно используемым файлам, таким как коллекции фотографий, видео и музыка;
    • Для доступа к загруженным файлам, размещённым в каталоге Downloads, приложение теперь обязательно должно использовать системный диалог выбора файла, который предоставляет пользователю полный контроль над тем, к каким конкретно файлам может обратиться приложение;
    • Блокирована возможность перехода приложений из фонового выполнения в активное состояние с выходом на передний план и получением фокуса ввода, прерывая таким образом работу пользователя с другим приложением. При необходимости привлечения внимания пользователя фоновым приложением, например, при входящем звонке, теперь следует использовать высокоприоритетные уведомление с получением полномочий на полноэкранный вывод;
    • Ограничен доступ к неизменяемым идентификаторам устройства, таким как IMEI и серийный номер. Для получения подобных идентификаторов приложение должно иметь привилегии READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE. Приложениям также ограничен доступ к псевдо-ФС "/proc/net" со статистикой сетевой активности, а доступ к данным в буфере обмена отныне предоставляется только когда приложение активно (получило фокус ввода);
    • При отдаче списка контактов приложению прекращено ранжирование вывода по частоте обращения к контактам для сокрытия от приложений информации о предпочтениях пользователя;
    • По умолчанию включена рандомизация MAC-адресов: при подключении к разным беспроводным сетям теперь генерируются разные MAC-адреса, что не позволяет отслеживать перемещение пользователя между WiFi-сетями;
    • Для доступа к API сканирования сетей Bluetooth, сотовых сетей и Wi-Fi теперь требуется получение полномочий на получение точных сведений о местоположении (ранее требовались полномочия на получение приблизительных сведений о местоположении). При этом, если соединение устанавливается в режиме P2P или сеть для подключения определяется системой, то отдельные полномочия на доступ к информации о местоположении не требуются;
    • Реализована поддержка технологии защиты беспроводных сетей WPA3, в которой предоставляется защита от атак по подбору пароля (не позволит подбирать пароль в offline-режиме) и задействован протокол аутентификации SAE. Для генерации ключей шифрования в открытых сетях добавлена поддержка процесса согласования соединения, реализуемого расширением OWE (Opportunistic Wireless Encryption);
    • Добавлена и включена по умолчанию для всех соединений поддержка TLS 1.3. В тестах Google применение TLS 1.3 позволяет до 40% ускорить установку защищённых соединений, по сравнению с TLS 1.2.
    • Представлено новое хранилище Scoped Storage, предоставляющее уровень изоляции для файлов приложений. При помощи данного API приложение может создать на внешних накопителях (например, на sd-карте) отдельный изолированный каталог для своих файлов, к которому не смогут получить доступ другие приложения. Текущее приложение будет ограничено этим каталогом для хранения фотографий, видео и музыки, и не будет пересекаться с общими коллекциями мультимедийных файлов. Для получения совместного доступа к общим коллекциям файлов потребуется получение отдельных полномочий;
    • В API BiometricPrompt, унифицирующем вывод диалога биометрической аутентификации, добавлена поддержка пассивных методов аутентификации, таких как аутентификация по лицу. Предложены раздельные методы обработки явной и не явной аутентификации. При явной аутентификации пользователь должен подтвердить операцию, а при неявной - аутентификация может производится незаметно в пассивном режиме;
  • Беспроводной стек.

    • Добавлена поддержка стандарта мобильной связи 5G, для которого адаптированы имеющиеся API управления соединениями. В том числе через API приложения могут определять наличие высокоскоростного соединения и активности тарификации по трафику;
    • Добавлены два режима работы Wi-Fi - режим достижения максимальной пропускной способности и режим минимальных задержек (например, полезен для игр и голосовых коммуникаций);
    • Проведён рефакторинг беспроводного стека для усиления приватности и увеличения производительности, а также для улучшения управления устройствами интернета вещей через локальный Wi-Fi (например, для вывода на печать через Wi-Fi) и выбора точек подключения. Функции сканирования доступных точек доступа теперь предоставлюется платформой с выводом найденных сетей в интерфейсе Wi-Fi Picker и автоматической настройкой соединения в случае его выбора пользователем. Приложениям через API WifiNetworkSuggestions предоставлена возможность влиять на алгоритм выбора предпочитаемых беспроводных сетей путём передачи приложением ранжированного списка сетей и паролей для подключения к ним. Кроме того, при выборе сети, к которой осуществляется подключение, теперь учитываются метрики о пропускной способности при прошлом подключении (выбирается наиболее быстрая сеть);
  • Мультимедиа и графика
    • Добавлена поддержка графического API Vulkan 1.1. По сравнению с OpenGL ES использование Vulkan позволяет существенно снизить нагрузку на CPU (до 10 раз в тестах Google) и повысить производительность отрисовки. Конечной целью является повсеместная поддержка Vulkan на всех Android-устройствах, для чего Google работает с производителями оборудования в плане перевода Vulkan 1.1 в разряд обязательных требований для всех 64-разрядных устройств на базе Android 10;
    • Добавлена экспериментальная поддержка выполнения прослойки ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) поверх графического API Vulkan. ANGLE позволяет выполнить отрисовку, абстрагируясь от специфичных для разных систем API, благодаря трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan). Для разработчиков игр и графических приложений ANGLE позволяет использовать обычный драйвер OpenGL ES на всех устройствах, использующих Vulkan;
    • Приложения для работы с камерой и изображениями теперь могут запросить у камеры передачу дополнительных XMP-метаданных в файле JPEG, включающих сведения, необходимые для обработки глубины на фотографиях (например, сохраняемая двойными камерами карта глубины). Указанные параметры можно применять для реализации различных режимов размытия фона и эффекта боке, а также для создания 3D-фотографий или в системах дополненной реальности;
    • Добавлена поддержка видеокодека AV1, который позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия;
    • Добавлена поддержка свободного звукового кодека Opus, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии;
    • Добавлена поддержка стандарта HDR10+, применяемого для кодирования видео с расширенным динамическим диапазоном;
    • В API MediaCodecInfo добавлен упрощённый метод для определения доступных на устройстве возможностей вывода видео (выводится список кодеков и поддерживаемых на устройстве разрешений и FPS);
    • Добавлен API Native MIDI, предоставляющий приложениям на C++ возможность напрямую взаимодействовать с MIDI-устройствами через NDK в неблокирующем режиме, позволяющем обрабатывать MIDI-сообщения с очень низкими задержками;
    • Добавлен API MicrophoneDirection для управления захватом звука с направленных микрофонов. При помощи данного API можно указать направление для ориентации микрофона при записи звука). Например, при создании селфи-видео можно указать setMicrophoneDirection( MIC_DIRECTION_FRONT) для записи с микрофона в лицевой части устройства. Через указанный API также можно управлять микрофонами с меняющейся областью охвата (zoomable), определяя размер области для записи.
    • Добавлен новый API для захвата звука, позволяющий одному приложению предоставить возможность обработки звукового потока другим приложением. Для предоставления доступа других приложений к звуковому выводу требуется предоставление специального разрешения;
  • Система и расширенные API.
    • Проведены значительные оптимизации производительности runtime ART, позволившие сократить потребление памяти и ускорить запуск приложений. В Google Play обеспечено распространение профилей PGO (Profile Guided Optimization), включающих сведения о наиболее часто выполняемых частях кода. Предкомпиляция подобных частей позволяет существенно сократить время запуска. В самом ART проведена оптимизация для более раннего запуска процесса приложения и перемещения его в изолированный контейнер. В образе памяти приложения обеспечено сохранение дополнительных данных, таких как классы. Реализован многопоточный режим загрузки образов памяти приложений. Повышена эффективность работы сборщика мусора, за счёт раздельной обработки недавно созданных объектов;
    • До версии 1.2 обновлён API Neural Networks, предоставляющий приложениям возможности по задействованию средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. API позиционируется как базовая прослойка для функционирования в Android фреймворков машинного обучения, таких как TensorFlow Lite и Caffe2. Для использования на мобильных устройствах предложен ряд готовых моделей нейронных сетей, в том числе MobileNets (распознавание объектов на фотографиях), Inception v3 (компьютерное зрение) и Smart Reply (подбор вариантов ответа на сообщения). В новом выпуске добавлено 60 новых операций, включая ARGMAX, ARGMIN и квантуемый LSTM, а также проведены значительные оптимизации производительности, что позволило использовать API для поддержки новых моделей машинного обучения, таких как определение объектов и сегментация изображений;
    • В SDK добавлен новый эмулятор устройств со сгибающимися складными экранами, который доступен в выпуске Android Studio 3.5 в форме дополнительного виртуального устройства, представленного в вариантах с экранами в 7.3 (4.6) и 8 (6.6) дюймов. В платформе для складных устройств расширены обработчики onResume и onPause, в которых добавлена поддержка раздельного отключения нескольких экранов, а также реализованы расширенные уведомления о попадании приложения в фокус;
    • Добавлен Thermal API, позволяющий приложениям контролировать показатели температуры CPU и GPU и самостоятельно принимать меры для снижения нагрузки (например, снижать FPS в играх и уменьшать разрешение транслируемого видео), не дожидаясь пока система принудительно не начнёт урезать активность приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  3. OpenNews: Проекты F-Droid и Android Rebuilds ввели в строй репозиторий с пересобранным Android SDK
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: android
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Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.13, Аноним (13), 21:34, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился. Сидел на бетке, прилетело только 5Мб. Т.е., по факту, в релизной версии, по сравнению с бетой, особо ничего не поменялось.

    Станное обновление.

    Bubbles скрывается в developer tools и, по умолчанию, отключен. Т.е. для конечного пользователя не готов.

    Live Captions, который я больше всего ждал, не появился. Может на Pixel 2 XL его не завезут, только на новые телефоны. Но обидно.

    По факту, только темная тема и новые жесты управления, как в айфоне. Темная тема мне не нужно, а вот жесты прикольные. Но на всяких мейзу/сяоми они уже давно.

     
     
  • 2.27, Аноним (13), 22:52, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, в общем, люди пишут, что ни Live Captions, ни фокус мода нет. Типа, позже допилят.

    https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/cz975y/ive_downloaded_the_androi

    А в маркетинеговых материалах "забыли" об этом упомянуть.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень много полезного и реально толкового
    Но..я ещё я 9 не подружился нормально, а уже 10
     
  • 1.3, anana (?), 21:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Для доступа к загруженным файлам, размещённым в каталоге Downloads,
    > приложение теперь обязательно должно использовать системный диалог выбора файла

    Это конец свободы в Android :(.

     
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 21:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотели ввести scoped storage (как на iOS), но пока передумали. Опять таки все эти диалоговые окна выбора файла не сильно бьют по функциональности приложения, просто добавляют лишний геммор "в целях безопасности" для пользователя. Например, чтобы неограниченно писать файлы в какую то папку, нужно единожды выбрать эту папку, тем самым ты даёшь разрешение приложению пользоваться ею как угодно. Это имеет смысл только для всяких SD карт и OTG, так как к ним доступ закрыли после 4.4. В остальных случаях пока что можно свободно использовать любые файлы и папки если API твоего приложения меньше 29. Иначе только через MediaStorage или диалоговое окно.
     
     
  • 3.6, Аноним (13), 21:23, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только на днях закончилось место на телефоне и, при помощи стороннего приложения DiskUsage, я искал, какие файлы нужно подчистить.

    Стандартные способы определения жирных файлов, абсолютно неюзабельные.

    Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти.

     
     
  • 4.10, proninyaroslav (ok), 21:29, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти.

    Таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.

     
     
  • 5.32, anana (?), 00:08, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сидеть" не получится, потому что через какое-то время на гугл плее прилетит "для обновления приложения новые сборки должны быть с Target version XX".

    Поэтому приложение либо летит в утиль, либо кастрируется (урезается функциональность в году новым ограничениям), либо уходит в тень - качайте APK с сайта разработчика, что будет делать околонулевая доля пользователей андроида, подсевшего на Google Play как на иглу.

     
  • 4.38, Google (?), 00:30, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тебе решать, какие файлы стирать на нашем телефоне.
     
  • 2.5, Конец (?), 21:20, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где собственно конец?
     
     
  • 3.8, proninyaroslav (ok), 21:27, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А где собственно конец?

    По большей части это ограничивает написание сторонних файловых менеджеров и прочего подобного софта. Достаточно представить, что юзеру чтобы начать использовать файловый менеджер, нужно открыть системный файловый менеджер и дать разерешение на папку. И ладно если это SD карта, на которую ты можешь дать разрешение целиком, но, например, на /storage/emulated/0 ты уже не можешь дать разрешение целиком, только на его подпапки (Download, Pictures и прочее).

    Поэтому таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то  рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.

     
     
  • 4.36, anana (?), 00:14, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугл стал повышать Target version в Google Play весьма агрессивно.
    Ещё в конце прошлого года ввели API 22 (Android 5.1), а уже в ноябре этого года API 26 (Android 8.0). То есть за год перепрыгнули сразу на 4ре версии.

    Через год вполне можно ожидать и обязательный Android 10...

     
     
  • 5.37, anana (?), 00:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тьфу. В конце прошлого года ввели обязательный API 26 (Android 8.0), а в ноябре этого года требуют API 28 (Android 9.0).

    Так что через год будет кранты.

     
     
  • 6.44, НяшМяш (ok), 01:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве это требование минимальной версии, а не SDK, с которым нужно его собирать? Просто у меня на CM12.1 (Android 5) спокойно обновляются приложения из гуглплея и сегодня.
     
     
  • 7.49, anana (?), 02:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это требования targetSDK в манифесте.
    Собирать можно с SDK более высокой версии, minSDK может быть ниже targetSDK (для поддержки более старых устройств).
    Требование гугл плея именно в targetSDK, потому-что она используется Android'ом для "режимов совместимости" (когда новое ограничение не действует на старые приложения).
     
  • 2.50, anana (?), 02:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю, судя по минусам, народ на opennet ЗА ограничения доступа к файловой системе своего устройства...
     

  • 1.9, Владимир (??), 21:28, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он уже на стоковом линукс собран??
     
     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 21:33, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собственные изенения ядра давно бэкпортированы в основное ядро.
     
  • 2.17, Аномномномнимус (?), 22:06, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати прикольно было бы на андроиде без излишних костылей запускать нативные линуксовые приложения и полноценный стим (в т.ч. с его протоном). Мощности современных железок более чем позволяют, места и ОЗУ навалом, графика нормальная вот подтянулась. Пробовал недавно Samsung Dex на S9 с монитором+клавкой+мышкой - даже почти прилично, софта только всё ещё маловато с полноценной поддержкой (в т.ч. Termius не умеет разворачиваться) и заметил маленько лагов при работе по удалёнке через VPN, но возможно это VPN тупил.
     
     
  • 3.20, Павел (??), 22:22, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нативные линуксовые давно можно, правда иксов из коробки нет. Вайн и производные не позволят запускать x86 программы на arm без эмуляции, а эмуляция убьёт в корень производительность
     
     
  • 4.30, Аномномномнимус (?), 23:14, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вноль не убьёт, какие-то ультрасовременные игры никто не планирует запускать, а так на досуге можно чего и поковырять например в дороге
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:32, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Варианты выбираются с использованием системы машинного обучения на основании изучения особенностей работы пользователя;

    Как выключить?

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 01:09, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как выключить?

    Такую всеми долгожданную и нужную?

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:44, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    производители должны отдать root на те устройства которые больше не поддерживаются для обновления энтузиастами. Пока это не случилось андройд для меня ущербный.
     
     
  • 2.21, BlackRot (?), 22:32, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоть думал горловой перед тем как такое писать? вы хоть знаете что такое root до конца? да ещё и юзерам давать доступ, им оно не надо, а зловредам очень. тем кому нужен рут не составляет труда его получить
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 01:45, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на ноутбуке тебя root не пугает?
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:41, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поясни для отставшего от жизни, теперь получение рута стало проблемой? Мне что-то кажется, что наибольшие проблемы не в руте, а в
    1 проприетарных драйверах, которые препятствуют обновлению.
    2 совершенно неадекватной системе сборки с огромным оверхедом, что делает невозможной сборку и разработку на машинах хилее build-серверов Гугла.
     
     
  • 3.48, Аноним (46), 01:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда su будет встроенный будет проще и удобней.
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:59, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А я думал андроид уже все, и фуксия будет
     
     
  • 2.22, BlackRot (?), 22:33, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ваших пда всем таким как ты писал что не будет, а мне доказывали с пеной у рта обратное.
    тут вангой не нужно быть
     

  • 1.16, Аномномномнимус (?), 22:00, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там уже Android Studio 3.6 яростно пилят с нормальной поддержкой котлина. Надо будет потыкать.
    А кто подскажет, какую минимальную версию ведроида поддерживают свежий NDK и студия? Хочу попробовать кой чего для е-книжки сделать, а она на android 4.0.4
     
  • 1.18, Professor (??), 22:14, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все прикольно но для меня самою главную функцию не завезли. Когда уже добавят поддержку нескольких файловых систем таких как EXT, F2fs и других, выходит парадокс устанавливаешь флеху на 128 или 256Gb а она по умолчанию форматируется в FAT32 жесть. Вот для меня это большой минус Андроида.  
     
     
  • 2.19, Аномномномнимус (?), 22:15, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кажется кроме пихеля все в exFAT уже умеют
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:35, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт прийдёт, exFAT в ядро запихнет
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что форматируй внешним картридером на компе и ексфат отлично будет работать.
     
     
  • 3.47, Professor (??), 01:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверял работает плохо.Через OTG вообще отказался определять.   Парадокс в том что у меня фотоаппарат 2012 года простая дешевая мыльница и та умеет форматировать Флешки нормально в EXFAT сама по умолчанию если флешка превышает 32Gb при том что заявлена поддержка максимум 32 а он спокойно переваривает 128Gb. Пока все плохо, хотя сама система установлена на EXT вот это и удивляет.Идиотизм.
     
  • 2.59, iPony129412 (?), 04:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  выходит парадокс устанавливаешь флеху на 128 или 256Gb а она по умолчанию форматируется в FAT32 жесть.

    Ну у тебя видать просто жадный производитель смартфона.
    А так кто деньги занёс за exFAT, у тех в него форматируется.

    Тем более, что сейчас новость была о том, что exFAT включат в ядро линукса, вот и будет тебе счастье. Но только с новым смартфоном 🙂, ибо апдейтов вряд ли стоит ждать, тем более если у тебя такой аппарат.

     

  • 1.25, Аноним (25), 22:51, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помедленее телефоны не успеваем выпускать
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 03:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    комментаторы опеннета выпускают только газ в лужу
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:52, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дополнительные ограничения доступа приложений к совместно используемым файлам, таким как коллекции фотографий, видео и музыка;

    Дополнительные ограничения на то, чем хотелось бы делиться.

    Всё, больше невкусно.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе будет трудно нажать на одну кнопку, чтобы дать разрешение в диалоговом окне?
     
     
  • 3.45, НяшМяш (ok), 01:40, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, ведь лучше когда каждый фонарик из гуглплея может сам взять и послать мои фоточки в интернет.
     

  • 1.28, Аноним (28), 23:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка свободного звукового кодека Opus, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии;

    Неправда. Opus был добавлен ещё в Android 5.1, и никто его оттуда не удалял.

     
  • 1.31, jOKer (ok), 23:22, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Подобные обновления загружаются через Google Play

    Но не всеми, а только очень некоторыми. Ведь в Google Play, как известно /от Гоблина и Дональда Трампа/, не пускают собак, лошадей и китайцев. Особенно, китайцев)) И особенно тех китайцев, кто хотя бы потенциально могут обойтись и без гуголя и СШП.

     
  • 1.33, mumu (ok), 00:10, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самая вкусная версия Android за последние несколько лет! 7, 8, 9 версии пролетели незаметно. Через силу выискивал в них хоть что-то полезное. А тут прям объедение! Модульные патчи, Opus, TLSv1.3, WPA3, Режимы Wi-Fi, HDR10+, XMP в фото. Изменений больше, чем в трёх предыдущих версиях вместе взятых.

    Но самое то, чего все уже джва года ждали:
    > доступ к данным в буфере обмена отныне предоставляется только когда приложение активно (получило фокус ввода)

    Закрыта старейшая и серьёзнейшая дыра в безопасности андроида (_Любое_ приложение в _Любой_ момент могло читать и пересылать скопированные пароли неизвестно куда). На самом деле только ради вот этой строчки на днях купил новый телефон, который точно в скором времени должен получить Android 10.

     
  • 1.34, Аноним (35), 00:11, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выпуск зонда номер 10.
     
     
  • 2.39, Google (?), 00:32, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не сметь!
    Всем минусовать!
     
  • 2.51, Doctor (??), 02:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Ждёшь аоспу
    2. Патчишь
    3. Накатываешь
    4. ???
    5. Профит, не?
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 03:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, сейчас как пропатчу, как портирую проприетарные драйверы, как накачу. Я же девелопер, как и любой другой владелец смартфона.
     

  • 1.40, droid (??), 00:39, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Представлен проект Mainline, позволяющий обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком.

    Почему такая важная вещь появилось только сейчас?

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:22, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    it's time
     

  • 1.43, Аноним (43), 01:33, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А можно сразу нормальный андройд выпустить, а не клепать недоделки
    и когда там 500я версия?
     
  • 1.52, Аноним (52), 02:21, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На Hero обновление будет?
     
  • 1.53, Онаним (?), 03:08, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все конец. Теперь новый _инерфейс_ gmail, google play будет у всех приложений из коробки.
     
  • 1.54, Аноним (54), 03:18, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >По умолчанию включена рандомизация MAC-адресов

    шТАА?
    это баг или фича?
    бля, а как теперь блокать юзверев?

     
  • 1.55, Что лучше Андроид или Анал (?), 03:23, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро Андроид будет требовать i7 и 16 Гб оперативы.
     
  • 1.58, Аноним (58), 04:10, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В ближайшие месяцы обновления с Android 10 будут выпущены для актуальных смартфонов таких компаний, как <…> Huawei

    или не будут выпущены...

     

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