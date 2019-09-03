Выпуск мобильной платформы Android 10

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|1.13, Аноним (13), 21:34, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновился. Сидел на бетке, прилетело только 5Мб. Т.е., по факту, в релизной версии, по сравнению с бетой, особо ничего не поменялось.
Станное обновление.
Bubbles скрывается в developer tools и, по умолчанию, отключен. Т.е. для конечного пользователя не готов.
Live Captions, который я больше всего ждал, не появился. Может на Pixel 2 XL его не завезут, только на новые телефоны. Но обидно.
По факту, только темная тема и новые жесты управления, как в айфоне. Темная тема мне не нужно, а вот жесты прикольные. Но на всяких мейзу/сяоми они уже давно.
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|1.2, Аноним (2), 21:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень много полезного и реально толкового
Но..я ещё я 9 не подружился нормально, а уже 10
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|1.3, anana (?), 21:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Для доступа к загруженным файлам, размещённым в каталоге Downloads,
> приложение теперь обязательно должно использовать системный диалог выбора файла
Это конец свободы в Android :(.
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|2.4, proninyaroslav (ok), 21:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотели ввести scoped storage (как на iOS), но пока передумали. Опять таки все эти диалоговые окна выбора файла не сильно бьют по функциональности приложения, просто добавляют лишний геммор "в целях безопасности" для пользователя. Например, чтобы неограниченно писать файлы в какую то папку, нужно единожды выбрать эту папку, тем самым ты даёшь разрешение приложению пользоваться ею как угодно. Это имеет смысл только для всяких SD карт и OTG, так как к ним доступ закрыли после 4.4. В остальных случаях пока что можно свободно использовать любые файлы и папки если API твоего приложения меньше 29. Иначе только через MediaStorage или диалоговое окно.
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|3.6, Аноним (13), 21:23, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только на днях закончилось место на телефоне и, при помощи стороннего приложения DiskUsage, я искал, какие файлы нужно подчистить.
Стандартные способы определения жирных файлов, абсолютно неюзабельные.
Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти.
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|4.10, proninyaroslav (ok), 21:29, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так что, есть еще смысл в приложениях с полным доступом к памяти.
Таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.
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|5.32, anana (?), 00:08, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Сидеть" не получится, потому что через какое-то время на гугл плее прилетит "для обновления приложения новые сборки должны быть с Target version XX".
Поэтому приложение либо летит в утиль, либо кастрируется (урезается функциональность в году новым ограничениям), либо уходит в тень - качайте APK с сайта разработчика, что будет делать околонулевая доля пользователей андроида, подсевшего на Google Play как на иглу.
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|3.8, proninyaroslav (ok), 21:27, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А где собственно конец?
По большей части это ограничивает написание сторонних файловых менеджеров и прочего подобного софта. Достаточно представить, что юзеру чтобы начать использовать файловый менеджер, нужно открыть системный файловый менеджер и дать разерешение на папку. И ладно если это SD карта, на которую ты можешь дать разрешение целиком, но, например, на /storage/emulated/0 ты уже не можешь дать разрешение целиком, только на его подпапки (Download, Pictures и прочее).
Поэтому таким разрабам останется только сидеть на target API == Android 9, и то рано или поздно её сделают deprecated и отправят в помойку приложения, чей target API меньше или равен Android 9.
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|4.36, anana (?), 00:14, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гугл стал повышать Target version в Google Play весьма агрессивно.
Ещё в конце прошлого года ввели API 22 (Android 5.1), а уже в ноябре этого года API 26 (Android 8.0). То есть за год перепрыгнули сразу на 4ре версии.
Через год вполне можно ожидать и обязательный Android 10...
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|5.37, anana (?), 00:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тьфу. В конце прошлого года ввели обязательный API 26 (Android 8.0), а в ноябре этого года требуют API 28 (Android 9.0).
Так что через год будет кранты.
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|6.44, НяшМяш (ok), 01:38, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве это требование минимальной версии, а не SDK, с которым нужно его собирать? Просто у меня на CM12.1 (Android 5) спокойно обновляются приложения из гуглплея и сегодня.
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|7.49, anana (?), 02:00, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это требования targetSDK в манифесте.
Собирать можно с SDK более высокой версии, minSDK может быть ниже targetSDK (для поддержки более старых устройств).
Требование гугл плея именно в targetSDK, потому-что она используется Android'ом для "режимов совместимости" (когда новое ограничение не действует на старые приложения).
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|2.50, anana (?), 02:02, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я смотрю, судя по минусам, народ на opennet ЗА ограничения доступа к файловой системе своего устройства...
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|2.17, Аномномномнимус (?), 22:06, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати прикольно было бы на андроиде без излишних костылей запускать нативные линуксовые приложения и полноценный стим (в т.ч. с его протоном). Мощности современных железок более чем позволяют, места и ОЗУ навалом, графика нормальная вот подтянулась. Пробовал недавно Samsung Dex на S9 с монитором+клавкой+мышкой - даже почти прилично, софта только всё ещё маловато с полноценной поддержкой (в т.ч. Termius не умеет разворачиваться) и заметил маленько лагов при работе по удалёнке через VPN, но возможно это VPN тупил.
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|3.20, Павел (??), 22:22, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нативные линуксовые давно можно, правда иксов из коробки нет. Вайн и производные не позволят запускать x86 программы на arm без эмуляции, а эмуляция убьёт в корень производительность
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|4.30, Аномномномнимус (?), 23:14, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вноль не убьёт, какие-то ультрасовременные игры никто не планирует запускать, а так на досуге можно чего и поковырять например в дороге
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|1.11, Аноним (11), 21:32, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Варианты выбираются с использованием системы машинного обучения на основании изучения особенностей работы пользователя;
Как выключить?
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|1.14, Аноним (14), 21:44, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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производители должны отдать root на те устройства которые больше не поддерживаются для обновления энтузиастами. Пока это не случилось андройд для меня ущербный.
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|2.21, BlackRot (?), 22:32, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хоть думал горловой перед тем как такое писать? вы хоть знаете что такое root до конца? да ещё и юзерам давать доступ, им оно не надо, а зловредам очень. тем кому нужен рут не составляет труда его получить
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|2.24, Аноним (24), 22:41, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поясни для отставшего от жизни, теперь получение рута стало проблемой? Мне что-то кажется, что наибольшие проблемы не в руте, а в
1 проприетарных драйверах, которые препятствуют обновлению.
2 совершенно неадекватной системе сборки с огромным оверхедом, что делает невозможной сборку и разработку на машинах хилее build-серверов Гугла.
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|2.22, BlackRot (?), 22:33, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ваших пда всем таким как ты писал что не будет, а мне доказывали с пеной у рта обратное.
тут вангой не нужно быть
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|1.16, Аномномномнимус (?), 22:00, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Там уже Android Studio 3.6 яростно пилят с нормальной поддержкой котлина. Надо будет потыкать.
А кто подскажет, какую минимальную версию ведроида поддерживают свежий NDK и студия? Хочу попробовать кой чего для е-книжки сделать, а она на android 4.0.4
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|1.18, Professor (??), 22:14, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все прикольно но для меня самою главную функцию не завезли. Когда уже добавят поддержку нескольких файловых систем таких как EXT, F2fs и других, выходит парадокс устанавливаешь флеху на 128 или 256Gb а она по умолчанию форматируется в FAT32 жесть. Вот для меня это большой минус Андроида.
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|2.35, Аноним (35), 00:13, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что форматируй внешним картридером на компе и ексфат отлично будет работать.
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|3.47, Professor (??), 01:46, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверял работает плохо.Через OTG вообще отказался определять. Парадокс в том что у меня фотоаппарат 2012 года простая дешевая мыльница и та умеет форматировать Флешки нормально в EXFAT сама по умолчанию если флешка превышает 32Gb при том что заявлена поддержка максимум 32 а он спокойно переваривает 128Gb. Пока все плохо, хотя сама система установлена на EXT вот это и удивляет.Идиотизм.
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|2.59, iPony129412 (?), 04:16, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выходит парадокс устанавливаешь флеху на 128 или 256Gb а она по умолчанию форматируется в FAT32 жесть.
Ну у тебя видать просто жадный производитель смартфона.
А так кто деньги занёс за exFAT, у тех в него форматируется.
Тем более, что сейчас новость была о том, что exFAT включат в ядро линукса, вот и будет тебе счастье. Но только с новым смартфоном 🙂, ибо апдейтов вряд ли стоит ждать, тем более если у тебя такой аппарат.
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|1.26, Аноним (26), 22:52, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дополнительные ограничения доступа приложений к совместно используемым файлам, таким как коллекции фотографий, видео и музыка;
Дополнительные ограничения на то, чем хотелось бы делиться.
Всё, больше невкусно.
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|2.29, Аноним (29), 23:13, 03/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе будет трудно нажать на одну кнопку, чтобы дать разрешение в диалоговом окне?
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|3.45, НяшМяш (ok), 01:40, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, ведь лучше когда каждый фонарик из гуглплея может сам взять и послать мои фоточки в интернет.
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|1.28, Аноним (28), 23:07, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка свободного звукового кодека Opus, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии;
Неправда. Opus был добавлен ещё в Android 5.1, и никто его оттуда не удалял.
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|1.31, jOKer (ok), 23:22, 03/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подобные обновления загружаются через Google Play
Но не всеми, а только очень некоторыми. Ведь в Google Play, как известно /от Гоблина и Дональда Трампа/, не пускают собак, лошадей и китайцев. Особенно, китайцев)) И особенно тех китайцев, кто хотя бы потенциально могут обойтись и без гуголя и СШП.
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|1.33, mumu (ok), 00:10, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самая вкусная версия Android за последние несколько лет! 7, 8, 9 версии пролетели незаметно. Через силу выискивал в них хоть что-то полезное. А тут прям объедение! Модульные патчи, Opus, TLSv1.3, WPA3, Режимы Wi-Fi, HDR10+, XMP в фото. Изменений больше, чем в трёх предыдущих версиях вместе взятых.
Но самое то, чего все уже джва года ждали:
> доступ к данным в буфере обмена отныне предоставляется только когда приложение активно (получило фокус ввода)
Закрыта старейшая и серьёзнейшая дыра в безопасности андроида (_Любое_ приложение в _Любой_ момент могло читать и пересылать скопированные пароли неизвестно куда). На самом деле только ради вот этой строчки на днях купил новый телефон, который точно в скором времени должен получить Android 10.
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|3.56, Аноним (56), 03:31, 04/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, сейчас как пропатчу, как портирую проприетарные драйверы, как накачу. Я же девелопер, как и любой другой владелец смартфона.
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|1.40, droid (??), 00:39, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Представлен проект Mainline, позволяющий обновлять отдельные системные компоненты без обновления платформы целиком.
Почему такая важная вещь появилось только сейчас?
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|1.43, Аноним (43), 01:33, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А можно сразу нормальный андройд выпустить, а не клепать недоделки
и когда там 500я версия?
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|1.53, Онаним (?), 03:08, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну все конец. Теперь новый _инерфейс_ gmail, google play будет у всех приложений из коробки.
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|1.54, Аноним (54), 03:18, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>По умолчанию включена рандомизация MAC-адресов
шТАА?
это баг или фича?
бля, а как теперь блокать юзверев?
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|1.58, Аноним (58), 04:10, 04/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В ближайшие месяцы обновления с Android 10 будут выпущены для актуальных смартфонов таких компаний, как <…> Huawei
или не будут выпущены...
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