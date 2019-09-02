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Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами

02.09.2019 20:49

Майкл Штапельберг (Michael Stapelberg), автор мозаичного оконного менеджера i3wm и в прошлом активный разработчик Debian (сопровождал около 170 пакетов), развивает экспериментальный дистрибутив distri и одноимённый пакетный менеджер. Проект позиционируется как исследование возможных путей увеличения производительности систем управления пакетами и воплощает некоторые новые идеи построения дистрибутивов. Код пакетного менеджера написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

Ключевой особенностью предложенного в дистрибутиве формата пакетов является поставка пакета в форме образов SquashFS, вместо сжатых tar-архивов. Применение SquashFS, по аналогии с форматами AppImage и Snap, позволяет "примонтировать" пакет без необходимости выполнения распаковки, что экономит дисковое пространство, допускает атомарные изменения и делает содержимое пакета мгновенно доступным. При этом пакеты distri, как и в классическом формате "deb", содержат только отдельные компоненты, связанные зависимостями с другими пакетами (библиотеки не дублируются в пакетах, а устанавливаются как зависимости). Иными словами, distri пытается совместить гранулированную пакетную структуру классических дистрибутивов, таких как Debian, с методами поставки приложений в форме монтируемых контейнеров.

Каждый пакет в distri монтируется в свой каталог в режиме только для чтения (например, пакет с zsh доступен как "/ro/zsh-amd64-5.6.2-3"), что положительно влияет на безопасность и защищает от случайных или злонамеренных изменений. Для формирования иерархии служебных каталогов, таких как /usr/bin, /usr/share и /usr/lib, применяется специальный FUSE-модуль, объединяющий содержимое всех установленных SquashFS-образов в одно целое (например, каталог /ro/share предоставляет доступ к подкаталогам share из всех пакетов).

Пакеты в distri принципиально избавлены от вызываемых в процессе установки обработчиков (нет хуков и триггеров), а разные версии пакета могут сосуществовать друг с другом, поэтому становится возможным распараллеливание установки пакетов. Предложенная структура ограничивает производительность пакетного менеджера только пропускной способностью сети, через которую загружаются пакеты. Непосредственно установка или обновление пакета выполняется атомарно и не требует дублирования содержимого.

Конфликты при установке пакетов исключаются так как каждый пакет связывается со своим каталогом и в системе допускается наличие разных версий одного пакета (в сводные каталоги подключается содержимое каталога с более свежей ревизией пакета). Сборка пакетов также осуществляется очень быстро и не требует установки пакетов в отдельное сборочное окружение (в сборочном окружении создаётся представления необходимых зависимостей из каталога /ro).

Поддерживаются типовые команды управления пакетами, такие как "distri install" и "distri update", а вместо информационных команд можно применять штатную утилиту "ls" (например, для просмотра установленных пакетов достаточно вывести список каталогов в иерархии "/ro", а для того чтобы узнать в состав какого пакета входит файл, посмотреть куда ведёт ссылка с этого файла).

Предложенный для экспериментов прототип дистрибутива включает около 1700 пакетов и готовые установочные образы с инсталлятором, пригодные как для установки в качестве основной ОС, так и для запуска в QEMU, Docker, Google Cloud и VirtualBox. Поддерживается загрузка с шифрованного дискового раздела и набор типовых приложений для создания рабочего стола на базе оконного менеджера i3 (в качестве браузера предлагается Google Chrome). Предоставляется полноценный инструментарий для сборки дистрибутива, подготовки и формирования пакетов, распространения пакетов по зеркалам и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://michael.stapelberg.ch/...)
  2. OpenNews: Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Возрождение системы управления пакетами GNU Stow
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 19.03, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: packet, distri
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:46, 02/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    В Slax уже было.
     
  • 1.3, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:57, 02/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Для формирования иерархии служебных каталогов, таких как /usr/bin, /usr/share и /usr/lib, применяется специальный FUSE-модуль, объединяющий содержимое всех установленных SquashFS-образов в одно целое

    Вот же дурило. Хорошо будет если система до этого FUSE загнётся в лагах.

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:31, 02/09/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучше б nix или guix поконтрибьютил - идеальные в плане задумки, малопригодные в плане реализации.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 02/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >специальный FUSE-модуль

    Можно было бы и в ядро внести. Fuse же имеет отвратную производительность.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:54, 02/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Задумка интересная. Сидя из-под i3, хочу пожелать Майклу Штапельбергу счастья, здоровья и успехов в его новом проекте.
     
  • 1.7, Нуб (?), 23:12, 02/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    поясните языком попроще - это лучше nix или нет? Что там что тут есть возможность держать разные версии одних и тех же пакетов в системе, в зависимости от зависимостей. Только у nix еще можно, при желании, ставить вот это вот все от пользователя. Ну и работает менеджер пакетов благодаря этому хоть на nixos, хоть на демьяне, хоть на раче
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:20, 02/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Очередной дистрибутив с не скучными обоями. Вместо того, чтобы пилить что-то одно, каждый пилит свой дистр. Именно по этой причине линукс никогда не станет мейнстримом на десктопах.
     

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