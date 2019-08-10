Доступен Freedomebone 4.0, дистрибутив для создания домашних серверов

Представлен выпуск дистрибутива Freedomebone 4.0, нацеленного на создание домашних серверов, позволяющих развернуть собственные сетевые сервисы на подконтрольном оборудовании. Пользователи могут использовать подобные серверы для хранения своих персональных данных, запуска сетевых сервисов и обеспечения безопасных коммуникаций, не прибегая к обращению к внешним централизованным системам. Загрузочные образы подготовлены для архитектур AMD64, i386 и ARM (имеются сборки для плат Beaglebone Black). Сборки предназначены для установки на USB, SD/MMC или SSD-накопители, после загрузки с которых сразу предоставляется рабочее преднастроенное окружение с управлением через web-интерфейс. Freedomebone может применяться для организации работы через анонимную сеть Tor (запускаемые сервисы работают как скрытые сервисы Tor и доступны через onion-адрес) или в качестве узла mesh-сети, каждый узел в которой связан через соседние узлы других пользователей (поддерживаются как автономные mash-сети, так и имеющие шлюзы в интернет). Mesh-сеть создаётся поверх Wi-Fi и базируется на использовании batman-adv и BMX c возможностью выбора протоколов OLSR2 и Babel. Дистрибутив также предоставляет приложения для создания почтового сервера, web-сервера (в состав входят пакеты для быстрого развёртывания чатов, webmail, социальных сетей, блогов, Wiki), платформы VoIP-коммуникаций, системы синхронизации файлов, хранилища мультимедийных данных, потокового вещания, VPN, резервного копирования и т.п. Ключевым отличием от похожего проекта FreedomBox является поставка только свободного ПО и отсутствие элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. Данная особенность, с одной стороны позволяет сделать продукт полностью прозрачным и избавленным от непонконтрольных компонентов, но, с другой стороны ограничивает спектр поддерживаемого оборудования (например, не поддерживаются платы Raspberry Pi из-за привязки к проприетарным вставкам). Кроме того, FreedomBox напрямую собирается из Debian, а Freedombone лишь использует некоторые пакеты, также предлагая дополнительные приложения, отсутствующие в официальных репозиториях Debian и изменяя связанные с шифрованием параметры в соответствии с рекомендациями bettercrypto.org. В Freedombone также предлагается почтовый сервер, настроенный по умолчанию для использования GPG, и предоставлена поддержка Mash-сетей. Проект Freedombone был основан в конце 2013 года, в то время как FreedomBox развивается с февраля 2011 года. Новый выпуск основывается на наработках Debian 10 и включает обновление версий поставляемых приложений. В состав включена поддержка VPN Wireguard и добавлены такие дополнительные приложения, как PixelFed, mpd, Zap и Grocy, а также несколько игр, включая Minetest. Из-за сложности сопровождения из поставки удалены GNU Social, PostActiv и Pleroma, вместо которых в будущем планируется добавить сервер с поддержкой протокола ActivityPub. В качестве пакетного фильтра задействован инструментарий nftables. Добавлены компоненты для развёртывания контролируемых сообществом сетей (community networks), в которых сетевое оборудование и инфраструктура принадлежит сообществу. Freedomebone позволяет определять наличие других узлов в таких сетях и создавать для них свои узлы.



