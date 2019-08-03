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Релиз консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0

03.08.2019 01:13

Спустя полгода с момента прошлого выпуска представлен релиз мультиплатформенного консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0. Интерфейс profanity построен с использованием библиотеки ncurses, поддерживает уведомления с использованием библиотеки libnotify. Приложение может быть собрано либо с библиотекой libstrophe, реализующей работу с XMPP протоколом, либо с её форком libmesode, поддерживаемым разработчиком. Возможности клиента могут быть расширены использованием плагинов на Python. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект продолжительное время находился с заброшенном состоянии. В 2019 году проект получил вторую жизнь и был передан в управление новому соавтору. Официальный сайт проекта с актуализированной пользовательской информацией был перенесён на хостинг GitHub.

Большинство изменений в новом выпуске связаны с внедрением OMEMO для сквозного шифрования. В настоящий момент OMEMO безпроблемно работает в обычной переписке тет-а-тет, но имеет некоторые проблемы при использовании в многопользовательском чате. Полноценную поддержку разработчики нацелены реализовать в ближайших последующих релизах. Приложение также поддерживает GPG и OTR шифрование. Имеется возможность управления множеством аккаунтов, при этом в запущенном экземпляре активен может быть только один.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/profanity-i...)
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Автор новости: vinegret
Тип: Программы
Ключевые слова: profanity, jabber, xmpp
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 03:53, 03/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Нухните газу госадарасты
     
  • 2, Аноним (2), 03:57, 03/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > был перенесён на хостинг GitHub

    Но меня тут опнетчики с пеной из всех щелей уверяли, что после покупки майкрософтом все целыми днями только и делают, что сваливают с гитхаба.

     
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