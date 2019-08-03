Релиз консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0

Спустя полгода с момента прошлого выпуска представлен релиз мультиплатформенного консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0. Интерфейс profanity построен с использованием библиотеки ncurses, поддерживает уведомления с использованием библиотеки libnotify. Приложение может быть собрано либо с библиотекой libstrophe, реализующей работу с XMPP протоколом, либо с её форком libmesode, поддерживаемым разработчиком. Возможности клиента могут быть расширены использованием плагинов на Python. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект продолжительное время находился с заброшенном состоянии. В 2019 году проект получил вторую жизнь и был передан в управление новому соавтору. Официальный сайт проекта с актуализированной пользовательской информацией был перенесён на хостинг GitHub.

Большинство изменений в новом выпуске связаны с внедрением OMEMO для сквозного шифрования. В настоящий момент OMEMO безпроблемно работает в обычной переписке тет-а-тет, но имеет некоторые проблемы при использовании в многопользовательском чате. Полноценную поддержку разработчики нацелены реализовать в ближайших последующих релизах. Приложение также поддерживает GPG и OTR шифрование. Имеется возможность управления множеством аккаунтов, при этом в запущенном экземпляре активен может быть только один.



