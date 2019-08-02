The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сформирован репозиторий EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8

02.08.2019 16:46

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, ввёл в строй вариант репозитория для дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux 8. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x.

На данной фазе развития репозитория представлено около 250 дополнительных пакетов, поддерживаемых сообществом Fedora Linux (в зависимости от запросов пользователей и активности мэйнтейнеров число пакетов будет расширяться). Около 200 пакетов связаны с поставкой дополнительных модулей для Python.

Из предлагаемых приложений можно отметить: apachetop, arj, beecrypt, bird, bodhi, cc65, conspy, dehydrated, sniff, extundelete, freeze, iftop, jupp, koji, kobo-admin, latexmkm, libbgpdump, liblxi, libnids, libopm, lxi-tools, mimedefang, mock, nagios, nrpe, open-sendmail, openvpn, pamtester, pdfgrep, pungi, rc, screen, sendemail, sip-redirect, sshexport, tio, x509viewer, а также около десятка модулей для Lua и Perl.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Релиз Oracle Linux 8
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  4. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  5. OpenNews: CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack
  6. OpenNews: Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rhel, epel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, BlackRot (?), 16:55, 02/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Из предлагаемых приложений можно отметить....

    Зачем это всё? что бы статья выглядела длиннее?

     
     
  • 2, Аноним (2), 16:59, 02/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому-то может прикольно будет узнать, что rhbm выпилила даже screen (но добрые федорасты запилили его назад)
     

  • 3, Аноним (3), 17:27, 02/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS,

    уже Oracle Linux 8 вышел, а CentOS 8 все еще не вышел =)

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру