Сформирован репозиторий EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, ввёл в строй вариант репозитория для дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux 8. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x.

На данной фазе развития репозитория представлено около 250 дополнительных пакетов, поддерживаемых сообществом Fedora Linux (в зависимости от запросов пользователей и активности мэйнтейнеров число пакетов будет расширяться). Около 200 пакетов связаны с поставкой дополнительных модулей для Python.

Из предлагаемых приложений можно отметить: apachetop, arj, beecrypt, bird, bodhi, cc65, conspy, dehydrated, sniff, extundelete, freeze, iftop, jupp, koji, kobo-admin, latexmkm, libbgpdump, liblxi, libnids, libopm, lxi-tools, mimedefang, mock, nagios, nrpe, open-sendmail, openvpn, pamtester, pdfgrep, pungi, rc, screen, sendemail, sip-redirect, sshexport, tio, x509viewer, а также около десятка модулей для Lua и Perl.





