Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:49, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > > необязательных Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через онлайн-документацию. Тем более, что разработчик работает на одном варианте дистрибутива — более полном и рассчитанном на десктоп, а в продакшене крутится совершенно другой вариант — рассчитанный на облака и прочее. Поэтому можно сказать, что ты сделал полностью противоположный вывод и имеешь ощутимые проблемы с формальной логикой. Жаль, что дистрибутивы обычно не предоставляют formal-logic-docs, тебе бы точно пригодилось.

3.27 , пох. ( ? ), 11:43, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со

> своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А конечно-конечно, он же ее наизусть уже выучил. Всю-всю, ведь задач у него ровно две - писать отчеты и добавлять "приложения" для деплоя через интуитивно-приятный интерфейс. > если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем. P.S. изучите на досуге документацию на банальный rpm, пока она еще не выпилена "инициативными сокращателями размера приложений" куда-нибудь подальше в "онлайн". Работничек вы "со своим стеком". Может быть даже найдете свитч --excludedocs - существующий еще с прошлого века. Да, не поверите - вы могли не ставить эту самую "ненужную" вам документацию на свой продакшн из дерьма и палок - еще в 96м. ну ничего, ничего - сейчас федора о вас позаботится, хотите вы того или нет. P.P.S. в исходном сообщении вы не заметили огромного тега "сарказм". Тем не менее, спасибо за уточнение, что тем кто много лет работает нажимателем кнопок - документация и тем более не нужна. Сам я что-то не сообразил, в отличие от федоро-разработчиков.

4.38 , Аноним ( 10 ), 12:18, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем Вот в чем твоя претензия? И к кому? Если, по твоей "логике", разрабы уже сейчас всё изучают в stack overflow, то, по твоей же "логике", эти маны все равно получаются не нужны. Ну а моя позиция проста: маны нужны. Но не всем. Кому нужны, пусть доустановят.

2.37 , trdm ( ok ), 12:15, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Размер планируется сокращать за счёт прекращения установки излишних зависимостей и исключения необязательных компонентов, таких как документация. Я вот как раз когда первый раз установил линь - плевался на то, что там нет вменяемой документации.

Да и винда этим грешит тоже.

И это в те годы, когда картинка модемом скачивалась пол-минуты.

