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Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora

01.08.2019 09:46

Разработчики Fedora Linux объявили о формировании команды Minimization Team, которая совместно с мэйнтейнерами пакетов будет вести работу по сокращению установочного размера поставляемых приложений, runtime и других компонентов дистрибутива. Размер планируется сокращать за счёт прекращения установки излишних зависимостей и исключения необязательных компонентов, таких как документация.

Сокращение размера позволит добиться уменьшения размера контейнеров приложений и специализированных сборок для устройств интернета вещей. Отмечается, что в текущем виде размер базового образа Fedora почти в три раза превышает аналогичные образы от проектов Ubuntu, Debian и openSUSE (300 Мб против 91-113 Мб). В качестве основной причины роста установочного размера отмечаются зависимости, без которых вполне можно было обойтись. Сокращение зависимостей позволит не только оптимизировать размер минимального окружения, но и повысить общую безопасность и уменьшить векторы атак за счёт исключения лишнего кода.

Для сокращения зависимостей планируется проанализировать дерево зависимостей для типовых и часто используемых применений, что позволит понять какие зависимости можно исключить из-за их невостребованности, а какие имеет смысл разбить на части. Также рассматривается возможность предоставления специальных режимов для уменьшения размера устанавливаемых приложений, например, за счёт прекращения установки документации и примеров использования.

Дополнительно можно отметить решение комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, отложить рассмотрение предложения по прекращению формирования основных репозиториев для архитектуры i686. К данному вопросу комитет вернётся за две недели до перевода пакетной базы на стадию заморозки перед бета-выпуском или после того как будет изучено возможное негативное влияние прекращения поставки пакетов для i686 на локальные сборки модулей.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  3. OpenNews: Разработчики Fedora намерены прекратить формирование репозиториев для архитектуры i686
  4. OpenNews: Для Fedora предложено GitHub-приложение Packit-as-a-Service
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, как в RPM4 можно проанализировать дерево зависимостей? Какие-то сторонние утилиты? Знаю, что в Росе просто включат все опции сборки, потом тупо пытаются пересобрать все пакеты и запустить.
     
     
  • 2.2, Stax (ok), 10:17, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "проанализировать дерево зависимостей"? У собранного пакета? Ну вот так хотя бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph

    Или речь про пакет до сборки? А как вы это представляете, анализировать configure.in / cmakefiles / etc эвристикой? Так это нереально. Тут только руками алгоритмом типа такого: собрать на системе где все стоит с нужными опциями сборки, посмотреть получившиеся зависимости, прописать их, удаляя лишние, если нужно, собрать на чистой системе (чем-нибудь типа mock) для проверки.

    Ну а для сборки всего дистрибутива с циклическими зависимостями уже более серьезный подход и инструменты нужны, конечно. Они есть (koji, например).. но все равно нужно делать много итераций сборки и в процессе вручную исправлять косяки.

     
     
  • 3.21, Аноним (1), 11:26, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что значит "проанализировать дерево зависимостей"?

    Цитата из новости. Тоже хотелось бы знать, что подразумевается под этим.

    > У собранного пакета? Ну вот так хотя
    > бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph

    Эта штука строит граф Requires из spec-ов. Позже в новой версии разделяемой библиотеки изменились опции, и часть функционала из неё при сборке исчезла. По графу вроде всё ровно, но при запуске системный загрузчик не найдёт связи. Или пользователь через пол-года сообщит: «нажимаю 5-ю кнопку в 3-м меню и оно падает».

    > Или речь про пакет до сборки? А как вы это представляете, анализировать
    > configure.in / cmakefiles / etc эвристикой? Так это нереально. Тут только
    > руками алгоритмом типа такого: собрать на системе где все стоит с
    > нужными опциями сборки, посмотреть получившиеся зависимости, прописать их, удаляя лишние,
    > если нужно, собрать на чистой системе (чем-нибудь типа mock) для проверки.
    > Ну а для сборки всего дистрибутива с циклическими зависимостями уже более серьезный
    > подход и инструменты нужны, конечно. Они есть (koji, например).. но все
    > равно нужно делать много итераций сборки и в процессе вручную исправлять
    > косяки.

    По-моему, "нужно" и "приходится" -- две большие разницы.

     
     
  • 4.35, пох. (?), 12:04, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph
    > Эта штука строит граф Requires из spec-ов. Позже в новой версии разделяемой

    нет, она строит граф из rpmdb. О чем написано в первой же строке ридми.
    Если вы не понимаете, в чем разница - вам рано делать глубокомысленные выводы, вы базовый функционал-то изучите.

    > библиотеки изменились опции, и часть функционала из неё при сборке исчезла.

    и граф надо строить заново. Что не так?

    > По-моему, "нужно" и "приходится" -- две большие разницы.

    приходится из-за циклических зависимостей всего от всего.
    Поэтому никакой бутстрэп с нулевой фазы больше невозможен - вам нужна полная система с миллионом неведомых хреней, иначе прекрасные cmake/ninja/meson не запустятся и не смогут собрать /bin/ls.

    В лучшем случае можно только научиться воспроизводимо пересобирать один отдельный пакет.

     
  • 2.24, Аноним (24), 11:28, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rpmreaper хорошая утилита
     

  • 1.3, пох. (?), 10:18, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > исключения необязательных компонентов, таких как документация.

    все правильно, домохозяйкам не нужна документация.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:49, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > > необязательных

    Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через онлайн-документацию. Тем более, что разработчик работает на одном варианте дистрибутива — более полном и рассчитанном на десктоп, а в продакшене крутится совершенно другой вариант — рассчитанный на облака и прочее.

    Поэтому можно сказать, что ты сделал полностью противоположный вывод и имеешь ощутимые проблемы с формальной логикой. Жаль, что дистрибутивы обычно не предоставляют formal-logic-docs, тебе бы точно пригодилось.

     
     
  • 3.27, пох. (?), 11:43, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со
    > своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А

    конечно-конечно, он же ее наизусть уже выучил. Всю-всю, ведь задач у него ровно две - писать отчеты и добавлять "приложения" для деплоя через интуитивно-приятный интерфейс.

    > если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через

    копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем.

    P.S. изучите на досуге документацию на банальный rpm, пока она еще не выпилена "инициативными сокращателями размера приложений" куда-нибудь подальше в "онлайн". Работничек вы "со своим стеком". Может быть даже найдете свитч --excludedocs - существующий еще с прошлого века. Да, не поверите - вы могли не ставить эту самую "ненужную" вам документацию на свой продакшн из дерьма и  палок - еще в 96м.

    ну ничего, ничего - сейчас федора о вас позаботится, хотите вы того или нет.

    P.P.S. в исходном сообщении вы не заметили огромного тега "сарказм". Тем  не менее, спасибо за уточнение, что тем кто много лет работает нажимателем кнопок - документация и тем более не нужна. Сам я что-то не сообразил, в отличие от федоро-разработчиков.

     
     
  • 4.38, Аноним (10), 12:18, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем

    Вот в чем твоя претензия? И к кому? Если, по твоей "логике", разрабы уже сейчас всё изучают в stack overflow, то, по твоей же "логике", эти маны все равно получаются не нужны. Ну а моя позиция проста: маны нужны. Но не всем. Кому нужны, пусть доустановят.

     
  • 2.37, trdm (ok), 12:15, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Размер планируется сокращать за счёт прекращения установки излишних зависимостей и исключения необязательных компонентов, таких как документация.

    Я вот как раз когда первый раз установил линь - плевался на то, что там нет вменяемой документации.
    Да и винда этим грешит тоже.
    И это в те годы, когда картинка модемом скачивалась пол-минуты.

     

  • 1.4, ыы (?), 10:19, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Странные люди..весь мир переходит на снапы... один пакет-один дистриб...
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь секрет открою? Только никому не говори. Ты - не весь мир.
     
  • 2.28, пох. (?), 11:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странные люди..весь мир переходит на снапы... один пакет-один дистриб...

    все норм, они тоже пилят свою прекрасную atomichost или как там она в очередной раз называется.

    пока, правда, кроме опилок, ничего не произвелось, но результат не за горами.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачи. Нового в этом нет, т.к. цель не сделать аналог FreeBSD Ports / Gentoo Portage.
     
     
  • 2.6, ыы (?), 10:30, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД.

    Бессмысленные перекомпиляции всего (за свой счет), брокен порты (сюрпрайзззчувак, неполуциссаааа...), ад с пакетами поставленными мимо портов (надо следить, следить и следить за всем вручную как в 90-х).

     
     
  • 3.8, Fedora29KDE (?), 10:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > следить за всем вручную как в 90-х

    Да уж, я в то время мелкий был, но знал каждый файл в Windows 95 в лицо, в XP мог найти трояна пройдясь по папкам. А сейчас в 10ке это нереально в принципе, зато ныне в сабже беззаботно знаю, что всё лежит на своём месте и по полочкам.

     
  • 3.12, qwerty123 (??), 10:57, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    предложи лучшее решение за те же деньги да, иметь на сервере предкомпилированны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.30, пох. (?), 11:49, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД.
    > предложи лучшее решение за те же деньги.

    gentoo portage разьве не выглядит (хотя бы - выглядит) - лучше? И синтаксисом, и юзабилити...

    насчет денег у freebsd foundation спросите, чего она там sponsored, лекцию о гендерном равенстве или о правах альтернативно-одаренных.

    > да, иметь на сервере предкомпилированный traceroute, слинкованный с gtk,

    бл... ну я ж ем!
    зачем вы мне ЭТО показали? :-(

     
  • 3.39, neAnonim (?), 12:25, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg add - Install a package from either a local source or a remote one
    или pkg ins вам скачает любой бинарь без компиляции + зависимости
    что значит брокен? вы ставите через portmaster или используя make

    Я считаю ты man не смог осилить. Или выдачу не смог расшифровать. Для этого есть туча вспомогательных утилит https://www.freebsd.org/ports/ports-mgmt.html

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:32, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Debian

    Вот уж нафиг. Заходишь на хост с дебом - ни манов, ни пинга, ни вима. Красота мля!

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:53, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Заходишь на хост с дебом - ни манов, ни пинга, ни вима

    Тоже правишь IИDEX.PHP через ftp и дебажишь на бою через var_dump? Вся документация должна быть у тебя в голове, если ее там нет — в твоей локальной тачке. Если ее там нет — в интернете. А на боевой тачке документация ни к чему.

     
     
  • 3.13, qwerty123 (??), 11:02, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А на боевой тачке документация ни к чему.

    глупости.

    наличие man и документированных примеров, а так же исходных текстов очень и очень помогает в поиске проблем и отладке.

    естественно, надо для начала знать язык оригинала и соотвествующие знания-опыт, желательно и в разработке.

    если ни того, ни другого в голове, тоды ой.

     
     
  • 4.14, Аноним (10), 11:16, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > очень помогает в поиске проблем и отладке

    Никто не спорит. Вопрос лишь -- зачем делать это на боевой тачке, а не на своей?

     
     
  • 5.31, пох. (?), 11:52, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> очень помогает в поиске проблем и отладке
    > Никто не спорит. Вопрос лишь -- зачем делать это на боевой тачке,
    > а не на своей?

    затем что на своей вполне может быть Рач, для поиграть с сырыми технологиями. Или вовсе винда, для поработать.
    И документация у них, внезапно, либо не от тех версий, либо вообще не о том.

    Но ты продолжай нам рассказывать как мы все делаем неправильно, и экономить байтики на продакшне, а то ж ему не хватает.

     
     
  • 6.40, Аноним (10), 12:25, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на своей вполне может быть Рач, для поиграть

    В серьезных организациях регламентируется, какой дистрибутив должен ставить разработчик на свою рабочую тачку. Не уверен, как можно положительным образом охарактеризовать того, кто прямо в процессе работы на боевой машине будет восполнять свои пробелы, которые он должен был восполнить еще до того, как соответствующий отдел выдаст ему доступы к этой самой боевой тачке.

     
  • 3.18, anonymous (??), 11:23, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не на боевой тачке, а на боевом контейнере
     
     
  • 4.32, пох. (?), 11:56, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не на боевой тачке, а на боевом контейнере

    то же самое. В контейнере зачем-то оказалась пресловутая федора - а на хосте дебиан. Вот и разбирайся как хочешь, какие там параметры у ее специфических утилит и актуальных для нее версий, удобно, чо - быстренько поставишь рядом виртуалочку с федорой, чисто маны почитать, ага.

    linups:~> du -hs /usr/share/{man,doc}
    37M     /usr/share/man
    40M     /usr/share/doc

    охренеть эти выпиливальщики наэкономили на размере контейнера.

     
  • 3.33, пох. (?), 11:57, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > документация должна быть у тебя в голове, если ее там нет

    ныкаемся, ныкаемся пацаны - среди нас опять тот мальчик - с феноменальной памятью!

     

  • 1.9, Анонизм (?), 10:47, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то, додумались... Это в Федорке раздражает, когда ставишь какую-то прогу весом 20Mb а с ней ставится ещё 100Mb зависимостей, причём половина из них очевидно нафиг не нужна...
     
     
  • 2.16, cp23sd1 (?), 11:21, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пример в студию!
     
     
  • 3.36, пох. (?), 12:06, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пример в студию!

    не надо! Мне уже mtr хватило!

     

  • 1.19, cp23sd1 (?), 11:24, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скорей бы i686 закопали.

    Возможно, в Fedora 32 дропнут процессы без avx2. Ляпота.

     
     
  • 2.20, cp23sd1 (?), 11:25, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессоры //fix
     

  • 1.23, Нанобот (ok), 11:27, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для сокращения зависимостей планируется проанализировать дерево зависимостей для типовых и часто используемых применений

    мысль хорошая, только нужно это делать не раз в десять лет, а где-то раз на квартал

     
  • 1.26, InuYasha (?), 11:42, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё б били по рукам за статическую линковку, жабу и прочие гадости. Если бинапный покет занимает более 50М - это уже повод задуматься. (да, я в курсе про хромус и дрова нвидиа).
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:49, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    напишите ваши представления - какой будет федора через 25 лет

    хоть посмеемся потом

     
     
  • 2.34, пох. (?), 11:58, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > напишите ваши представления - какой будет федора через 25 лет

    не будет никакой.
    > хоть посмеемся потом

    ну-ну...


     
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:27, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не будет никакой.

    Это с чего бы?

     

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