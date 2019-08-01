Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora

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|1.1, Аноним (1), 10:00, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, как в RPM4 можно проанализировать дерево зависимостей? Какие-то сторонние утилиты? Знаю, что в Росе просто включат все опции сборки, потом тупо пытаются пересобрать все пакеты и запустить.
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|2.2, Stax (ok), 10:17, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "проанализировать дерево зависимостей"? У собранного пакета? Ну вот так хотя бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph
Или речь про пакет до сборки? А как вы это представляете, анализировать configure.in / cmakefiles / etc эвристикой? Так это нереально. Тут только руками алгоритмом типа такого: собрать на системе где все стоит с нужными опциями сборки, посмотреть получившиеся зависимости, прописать их, удаляя лишние, если нужно, собрать на чистой системе (чем-нибудь типа mock) для проверки.
Ну а для сборки всего дистрибутива с циклическими зависимостями уже более серьезный подход и инструменты нужны, конечно. Они есть (koji, например).. но все равно нужно делать много итераций сборки и в процессе вручную исправлять косяки.
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|3.21, Аноним (1), 11:26, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что значит "проанализировать дерево зависимостей"?
Цитата из новости. Тоже хотелось бы знать, что подразумевается под этим.
> У собранного пакета? Ну вот так хотя
> бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph
Эта штука строит граф Requires из spec-ов. Позже в новой версии разделяемой библиотеки изменились опции, и часть функционала из неё при сборке исчезла. По графу вроде всё ровно, но при запуске системный загрузчик не найдёт связи. Или пользователь через пол-года сообщит: «нажимаю 5-ю кнопку в 3-м меню и оно падает».
> Или речь про пакет до сборки? А как вы это представляете, анализировать
> configure.in / cmakefiles / etc эвристикой? Так это нереально. Тут только
> руками алгоритмом типа такого: собрать на системе где все стоит с
> нужными опциями сборки, посмотреть получившиеся зависимости, прописать их, удаляя лишние,
> если нужно, собрать на чистой системе (чем-нибудь типа mock) для проверки.
> Ну а для сборки всего дистрибутива с циклическими зависимостями уже более серьезный
> подход и инструменты нужны, конечно. Они есть (koji, например).. но все
> равно нужно делать много итераций сборки и в процессе вручную исправлять
> косяки.
По-моему, "нужно" и "приходится" -- две большие разницы.
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|4.35, пох. (?), 12:04, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> бы: https://github.com/htgoebel/rpmgraph
> Эта штука строит граф Requires из spec-ов. Позже в новой версии разделяемой
нет, она строит граф из rpmdb. О чем написано в первой же строке ридми.
Если вы не понимаете, в чем разница - вам рано делать глубокомысленные выводы, вы базовый функционал-то изучите.
> библиотеки изменились опции, и часть функционала из неё при сборке исчезла.
и граф надо строить заново. Что не так?
> По-моему, "нужно" и "приходится" -- две большие разницы.
приходится из-за циклических зависимостей всего от всего.
Поэтому никакой бутстрэп с нулевой фазы больше невозможен - вам нужна полная система с миллионом неведомых хреней, иначе прекрасные cmake/ninja/meson не запустятся и не смогут собрать /bin/ls.
В лучшем случае можно только научиться воспроизводимо пересобирать один отдельный пакет.
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|1.3, пох. (?), 10:18, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> исключения необязательных компонентов, таких как документация.
все правильно, домохозяйкам не нужна документация.
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|2.10, Аноним (10), 10:49, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> > необязательных
Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через онлайн-документацию. Тем более, что разработчик работает на одном варианте дистрибутива — более полном и рассчитанном на десктоп, а в продакшене крутится совершенно другой вариант — рассчитанный на облака и прочее.
Поэтому можно сказать, что ты сделал полностью противоположный вывод и имеешь ощутимые проблемы с формальной логикой. Жаль, что дистрибутивы обычно не предоставляют formal-logic-docs, тебе бы точно пригодилось.
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|3.27, пох. (?), 11:43, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Домохозяйкам как раз нужна. А тот, кто уже много лет работает со
> своим стеком, в документации при решении типовых задач не нуждается. А
конечно-конечно, он же ее наизусть уже выучил. Всю-всю, ведь задач у него ровно две - писать отчеты и добавлять "приложения" для деплоя через интуитивно-приятный интерфейс.
> если что подзабудет — доустановит доку или освежит в памяти через
копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем.
P.S. изучите на досуге документацию на банальный rpm, пока она еще не выпилена "инициативными сокращателями размера приложений" куда-нибудь подальше в "онлайн". Работничек вы "со своим стеком". Может быть даже найдете свитч --excludedocs - существующий еще с прошлого века. Да, не поверите - вы могли не ставить эту самую "ненужную" вам документацию на свой продакшн из дерьма и палок - еще в 96м.
ну ничего, ничего - сейчас федора о вас позаботится, хотите вы того или нет.
P.P.S. в исходном сообщении вы не заметили огромного тега "сарказм". Тем не менее, спасибо за уточнение, что тем кто много лет работает нажимателем кнопок - документация и тем более не нужна. Сам я что-то не сообразил, в отличие от федоро-разработчиков.
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|4.38, Аноним (10), 12:18, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> копипасту со стековерфлоу, всегда так работаем
Вот в чем твоя претензия? И к кому? Если, по твоей "логике", разрабы уже сейчас всё изучают в stack overflow, то, по твоей же "логике", эти маны все равно получаются не нужны. Ну а моя позиция проста: маны нужны. Но не всем. Кому нужны, пусть доустановят.
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|2.37, trdm (ok), 12:15, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Размер планируется сокращать за счёт прекращения установки излишних зависимостей и исключения необязательных компонентов, таких как документация.
Я вот как раз когда первый раз установил линь - плевался на то, что там нет вменяемой документации.
Да и винда этим грешит тоже.
И это в те годы, когда картинка модемом скачивалась пол-минуты.
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|1.4, ыы (?), 10:19, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Странные люди..весь мир переходит на снапы... один пакет-один дистриб...
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|2.25, Аноним (25), 11:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хочешь секрет открою? Только никому не говори. Ты - не весь мир.
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|2.28, пох. (?), 11:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Странные люди..весь мир переходит на снапы... один пакет-один дистриб...
все норм, они тоже пилят свою прекрасную atomichost или как там она в очередной раз называется.
пока, правда, кроме опилок, ничего не произвелось, но результат не за горами.
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|1.5, Аноним (5), 10:24, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удачи. Нового в этом нет, т.к. цель не сделать аналог FreeBSD Ports / Gentoo Portage.
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|2.6, ыы (?), 10:30, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД.
Бессмысленные перекомпиляции всего (за свой счет), брокен порты (сюрпрайзззчувак, неполуциссаааа...), ад с пакетами поставленными мимо портов (надо следить, следить и следить за всем вручную как в 90-х).
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|3.8, Fedora29KDE (?), 10:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> следить за всем вручную как в 90-х
Да уж, я в то время мелкий был, но знал каждый файл в Windows 95 в лицо, в XP мог найти трояна пройдясь по папкам. А сейчас в 10ке это нереально в принципе, зато ныне в сабже беззаботно знаю, что всё лежит на своём месте и по полочкам.
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|4.30, пох. (?), 11:49, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД.
> предложи лучшее решение за те же деньги.
gentoo portage разьве не выглядит (хотя бы - выглядит) - лучше? И синтаксисом, и юзабилити...
насчет денег у freebsd foundation спросите, чего она там sponsored, лекцию о гендерном равенстве или о правах альтернативно-одаренных.
> да, иметь на сервере предкомпилированный traceroute, слинкованный с gtk,
бл... ну я ж ем!
зачем вы мне ЭТО показали? :-(
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|3.39, neAnonim (?), 12:25, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pkg add - Install a package from either a local source or a remote one
или pkg ins вам скачает любой бинарь без компиляции + зависимости
что значит брокен? вы ставите через portmaster или используя make
Я считаю ты man не смог осилить. Или выдачу не смог расшифровать. Для этого есть туча вспомогательных утилит https://www.freebsd.org/ports/ports-mgmt.html
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|1.7, Аноним (7), 10:32, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Debian
Вот уж нафиг. Заходишь на хост с дебом - ни манов, ни пинга, ни вима. Красота мля!
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|2.11, Аноним (10), 10:53, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Заходишь на хост с дебом - ни манов, ни пинга, ни вима
Тоже правишь IИDEX.PHP через ftp и дебажишь на бою через var_dump? Вся документация должна быть у тебя в голове, если ее там нет — в твоей локальной тачке. Если ее там нет — в интернете. А на боевой тачке документация ни к чему.
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|3.13, qwerty123 (??), 11:02, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А на боевой тачке документация ни к чему.
глупости.
наличие man и документированных примеров, а так же исходных текстов очень и очень помогает в поиске проблем и отладке.
естественно, надо для начала знать язык оригинала и соотвествующие знания-опыт, желательно и в разработке.
если ни того, ни другого в голове, тоды ой.
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|4.14, Аноним (10), 11:16, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> очень помогает в поиске проблем и отладке
Никто не спорит. Вопрос лишь -- зачем делать это на боевой тачке, а не на своей?
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|5.31, пох. (?), 11:52, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> очень помогает в поиске проблем и отладке
> Никто не спорит. Вопрос лишь -- зачем делать это на боевой тачке,
> а не на своей?
затем что на своей вполне может быть Рач, для поиграть с сырыми технологиями. Или вовсе винда, для поработать.
И документация у них, внезапно, либо не от тех версий, либо вообще не о том.
Но ты продолжай нам рассказывать как мы все делаем неправильно, и экономить байтики на продакшне, а то ж ему не хватает.
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|6.40, Аноним (10), 12:25, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на своей вполне может быть Рач, для поиграть
В серьезных организациях регламентируется, какой дистрибутив должен ставить разработчик на свою рабочую тачку. Не уверен, как можно положительным образом охарактеризовать того, кто прямо в процессе работы на боевой машине будет восполнять свои пробелы, которые он должен был восполнить еще до того, как соответствующий отдел выдаст ему доступы к этой самой боевой тачке.
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|4.32, пох. (?), 11:56, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не на боевой тачке, а на боевом контейнере
то же самое. В контейнере зачем-то оказалась пресловутая федора - а на хосте дебиан. Вот и разбирайся как хочешь, какие там параметры у ее специфических утилит и актуальных для нее версий, удобно, чо - быстренько поставишь рядом виртуалочку с федорой, чисто маны почитать, ага.
linups:~> du -hs /usr/share/{man,doc}
37M /usr/share/man
40M /usr/share/doc
охренеть эти выпиливальщики наэкономили на размере контейнера.
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|3.33, пох. (?), 11:57, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> документация должна быть у тебя в голове, если ее там нет
ныкаемся, ныкаемся пацаны - среди нас опять тот мальчик - с феноменальной памятью!
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|1.9, Анонизм (?), 10:47, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то, додумались... Это в Федорке раздражает, когда ставишь какую-то прогу весом 20Mb а с ней ставится ещё 100Mb зависимостей, причём половина из них очевидно нафиг не нужна...
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|1.19, cp23sd1 (?), 11:24, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скорей бы i686 закопали.
Возможно, в Fedora 32 дропнут процессы без avx2. Ляпота.
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|1.23, Нанобот (ok), 11:27, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для сокращения зависимостей планируется проанализировать дерево зависимостей для типовых и часто используемых применений
мысль хорошая, только нужно это делать не раз в десять лет, а где-то раз на квартал
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|1.26, InuYasha (?), 11:42, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё б били по рукам за статическую линковку, жабу и прочие гадости. Если бинапный покет занимает более 50М - это уже повод задуматься. (да, я в курсе про хромус и дрова нвидиа).
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|1.29, Аноним (29), 11:49, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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напишите ваши представления - какой будет федора через 25 лет
хоть посмеемся потом
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|2.34, пох. (?), 11:58, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> напишите ваши представления - какой будет федора через 25 лет
не будет никакой.
> хоть посмеемся потом
ну-ну...
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