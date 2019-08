Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora

2.6 , ыы ( ? ), 10:30, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД. Бессмысленные перекомпиляции всего (за свой счет), брокен порты (сюрпрайзззчувак, неполуциссаааа...), ад с пакетами поставленными мимо портов (надо следить, следить и следить за всем вручную как в 90-х).

3.8 , Fedora29KDE ( ? ), 10:45, 01/08/2019

> следить за всем вручную как в 90-х Да уж, я в то время мелкий был, но знал каждый файл в Windows 95 в лицо, в XP мог найти трояна пройдясь по папкам. А сейчас в 10ке это нереально в принципе, зато ныне в сабже беззаботно знаю, что всё лежит на своём месте и по полочкам.

3.12 , qwerty123 ( ?? ), 10:57, 01/08/2019

предложи лучшее решение за те же деньги да, иметь на сервере предкомпилированны...

4.30 , пох. ( ? ), 11:49, 01/08/2019

>>FreeBSD Ports - самая нелепая штука во всем мире БСД.

> предложи лучшее решение за те же деньги. gentoo portage разьве не выглядит (хотя бы - выглядит) - лучше? И синтаксисом, и юзабилити... насчет денег у freebsd foundation спросите, чего она там sponsored, лекцию о гендерном равенстве или о правах альтернативно-одаренных. > да, иметь на сервере предкомпилированный traceroute, слинкованный с gtk, бл... ну я ж ем!

зачем вы мне ЭТО показали? :-(

3.39 , neAnonim ( ? ), 12:25, 01/08/2019

pkg add - Install a package from either a local source or a remote one

или pkg ins вам скачает любой бинарь без компиляции + зависимости

что значит брокен? вы ставите через portmaster или используя make Я считаю ты man не смог осилить. Или выдачу не смог расшифровать. Для этого есть туча вспомогательных утилит https://www.freebsd.org/ports/ports-mgmt.html