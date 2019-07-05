Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы

Для web-браузера Chrome развивается новый режим блокирования рекламы, потребляющей слишком много системных и сетевых ресурсов. Предлагается автоматически выгружать iframe-блоки с рекламой, если выполняемый в них код потребляет более 0.1% имеющейся пропускной способности и 0.1% времени CPU (общего и в минутном разрезе). В абсолютных значениях лимит задан в 4 Мб трафика и 60 секунд процессорного времени. При превышении указанных ресуов планируется заменять iframe на страницу с текстом ошибки. В случае одобрения предложенный режим сможет дополнить штатный механизм блокировки неприемлимой рекламы, активация которого намечена на 9 июля. В соответствии с ранее озвученным планом на следующей неделе в Chrome начнёт действовать блокировка рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков, подпадающих под критерии неприемлемой рекламы, на данных сайтах будет блокироваться вся реклама (блокировка на уровне всей рекламы на сайте, а не отсеивание конкретных проблемных блоков). Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах: Перекрывающие контент всплывающие блоки;

Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;

Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;

Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке. При просмотре на мобильных системах: Всплывающая поверх контента реклама;

Закреплённые рекламные блоки, которые не смещаются при прокрутке;

Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;

Раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов);

Рекламные блоки, занимающие больше 30% экранного пространства;

Полноэкранная реклама;

Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.



