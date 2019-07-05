Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы

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|1.1, Аноним (1), 11:21, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;
>Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.
На Youtube это тоже будет блокироваться? ;)
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|2.16, Зелень (?), 12:41, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз всплывает внизу и перекрывает контент. Или рекламные ролики в FHD жрущие метров 50 со счётчиком.
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|1.2, пох. (?), 11:22, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и опять "угадай, что и почему на твоем сайте гуглевый исскусственный идиот принял за рекламу и почему нихрена теперь не работает"
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|1.4, A.Stahl (ok), 11:25, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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>рекламы, потребляющей слишком много системных и сетевых ресурсов.
Абсолютно любая реклама потребляет в бесконечность раз больше ресурсов чем должна.
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|5.17, Аноним (17), 12:52, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня почти нуль и потребляет. Изредка прорывается что-нибудь и тут же пополняет собой фильтры
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|2.26, имя (?), 14:57, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Абсолютно любая реклама потребляет в бесконечность раз больше ресурсов чем должна.
И сколько ты задонатил опеннету?
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|1.5, Аноним (-), 11:37, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильнее было бы гуглу продвигать ограничения ресурсов на вкладку для сайтов вообще. Чтобы не только жирной рекламы не было, но и жирных неповоротливых сайтов.
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|3.19, НяшМяш (ok), 13:22, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открывал на днях впервые за несколько лет вебморду гмейла - полностью согласен с этим утверждением.
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|1.10, InuYasha (?), 11:58, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков
1) как работает алгоритм "обнаружения"? не будет ли он резать логотипы? и не будут ли повально все баннеры после этого называть "logo01.jpg" чтобы обмануть детектор?
2) насколько сильно этот алгоритм сам замедлит работу?
3) хотя, мне вообще пофиг т.к. хром последний раз на картинке видел сколько-то лет назад :D
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|2.18, Аноним (18), 13:08, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>1) как работает алгоритм "обнаружения"? не будет ли он резать логотипы?
>и не будут ли повально все баннеры после этого называть "logo01.jpg"
>чтобы обмануть детектор?
Ну вот сделают они лимит на размер и объём блока, овнорекламщики сразу начнут делать рекламу из фреймов, рядом скомпонованные, они будут удовлетворять таким требованиям, но в совокупности отображаться, как большая реклама и по жору ресурсов достаточно жирная, на каждую хитрую опу найдётся хитрый...
И да, если вы выключите рекламорезки, вы быстро заметите, что реклама от самого гугля бывает фреймовой, вот даже прям на этом сайте встречается, такие дела...
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|1.11, iname (?), 12:09, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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для многих корпоративных продуктов это будет неожиданный сюрприз, многие плюшки продуктов могут посчитаться за рекламу ушлым хромом
это как уход от xul мозиллы.
разработчики систем нарадоваться не могли что от ишака можно уйти.. использовать свои плагины которые работают выполняют свои функции...и тут xul все...все срочно на esr... так и сидят на замороженных версиях..
опять возвращаться на ишака? только его не трясет от ИННАваций
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|2.20, Аноним (20), 13:25, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>опять возвращаться на ишака? только его не трясет от ИННАваций
То, что мертво, не может умереть.
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|1.14, Зелень (?), 12:38, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот не понимаю эту важность рекламы для них, неужели настолько большая аудитория, кликающая на то, что суют, а не целенаправленно ищущая то, что необходимо. Я, например, не припомню случая в жизни, когда увидел рекламу и что-то купил по ней.
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|2.21, жека воробьев (?), 13:30, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня есть знакомые которые собирают "полезный" спам, читаю мусорные бесплатные газеты, которыми забивают почтовые ящики, и т.п. Так что потребители видимо есть.
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|2.27, имя (?), 15:07, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно преследовать цель повысить узнаваемость бренда, например, или ещё какую-нибудь дичь, которая работает в первую очередь потому, что не переводятся и не могут перевестись на свете желающие читать гороскопы, заряжать воду, покупать феромоны и лечить геморрой натуральными средствами без отрыва от ботвы.
А ещё редко, но бывает информационная реклама вида «ахтунг, ушёл из дома и не вернулся школьник $имярек».
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|2.28, Аноним (28), 15:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Известная певица раскрыла секрет важности рекламы. Чтобы его узнать, нужен обычный домашний...
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|1.23, ёнкр (?), 13:46, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рекламные сети конкурентов уже потихоньку режут с конца 2018, сейчас занялись на полной. По идее, теперь рекламодатели, должны перебраться на рекламные сети Google и его партнёра Майкрософт.
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|1.24, istepan (ok), 13:49, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотели монополию хрома, - пожинайте плоды.
А я пойду любимой мозилле задоначу.
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|1.25, Аноним (25), 13:53, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В фреймах может работать древний процессинг сайта. Рекламу лучше не видеть вообще, потуги Гугла не нужны.
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