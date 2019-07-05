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Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы

05.07.2019 11:17

Для web-браузера Chrome развивается новый режим блокирования рекламы, потребляющей слишком много системных и сетевых ресурсов. Предлагается автоматически выгружать iframe-блоки с рекламой, если выполняемый в них код потребляет более 0.1% имеющейся пропускной способности и 0.1% времени CPU (общего и в минутном разрезе). В абсолютных значениях лимит задан в 4 Мб трафика и 60 секунд процессорного времени. При превышении указанных ресуов планируется заменять iframe на страницу с текстом ошибки.

В случае одобрения предложенный режим сможет дополнить штатный механизм блокировки неприемлимой рекламы, активация которого намечена на 9 июля. В соответствии с ранее озвученным планом на следующей неделе в Chrome начнёт действовать блокировка рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков, подпадающих под критерии неприемлемой рекламы, на данных сайтах будет блокироваться вся реклама (блокировка на уровне всей рекламы на сайте, а не отсеивание конкретных проблемных блоков).

Ключевые виды недопустимых рекламных блоков, которые подлежат блокировке при просмотре на настольных системах:

  • Перекрывающие контент всплывающие блоки;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке.

При просмотре на мобильных системах:

  • Всплывающая поверх контента реклама;
  • Закреплённые рекламные блоки, которые не смещаются при прокрутке;
  • Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;
  • Раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов);
  • Рекламные блоки, занимающие больше 30% экранного пространства;
  • Полноэкранная реклама;
  • Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.


  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2019/07...)
  2. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  3. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  4. OpenNews: В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте
  5. OpenNews: Лог изменений в V8 помог создать эксплоит для неисправленной уязвимости в Chrome
  6. OpenNews: В Chromium доступна отложенная загрузка iframe и изображений. Тестовый выпуск Microsoft Edge
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    >Рекламные блоки со счётчиком, показываемые перед показом основного содержимого или после попытки ухода со страницы;
    >Автоматически воспроизводимая видеореклама со звуком.

    На Youtube это тоже будет блокироваться? ;)

     
     
  • 2.3, пох. (?), 11:22, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    это - кого надо нога!
     
  • 2.16, Зелень (?), 12:41, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз всплывает внизу и перекрывает контент. Или рекламные ролики в FHD жрущие метров 50 со счётчиком.
     

  • 1.2, пох. (?), 11:22, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и опять "угадай, что и почему на твоем сайте гуглевый исскусственный идиот принял за рекламу и почему нихрена теперь не работает"

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:58, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реклама на платформе Google всегда будет кошерная!
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 11:25, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    >рекламы, потребляющей слишком много системных и сетевых ресурсов.

    Абсолютно любая реклама потребляет в бесконечность раз больше ресурсов чем должна.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько же она должна потреблять?
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 11:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    0
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 12:21, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    То есть, у тебя получается что она и потребляет 0.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 12:52, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня почти нуль и потребляет. Изредка прорывается что-нибудь и тут же пополняет собой фильтры
     
  • 2.26, имя (?), 14:57, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Абсолютно любая реклама потребляет в бесконечность раз больше ресурсов чем должна.

    И сколько ты задонатил опеннету?

     
     
  • 3.29, A.Stahl (ok), 15:17, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0


     

  • 1.5, Аноним (-), 11:37, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильнее было бы гуглу продвигать ограничения ресурсов на вкладку для сайтов вообще. Чтобы не только жирной рекламы не было, но и жирных неповоротливых сайтов.
     
     
  • 2.8, InuYasha (?), 11:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    гугл не может забанить сам себя.
     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 13:22, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открывал на днях впервые за несколько лет вебморду гмейла - полностью согласен с этим утверждением.
     

  • 1.10, InuYasha (?), 11:58, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>В случае обнаружения на любом сайте рекламных блоков

    1) как работает алгоритм "обнаружения"? не будет ли он резать логотипы? и не будут ли повально все баннеры после этого называть "logo01.jpg" чтобы обмануть детектор?
    2) насколько сильно этот алгоритм сам замедлит работу?
    3) хотя, мне вообще пофиг т.к. хром последний раз на картинке видел сколько-то лет назад :D

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:08, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1) как работает алгоритм "обнаружения"? не будет ли он резать логотипы?
    >и не будут ли повально все баннеры после этого называть "logo01.jpg"
    >чтобы обмануть детектор?

    Ну вот сделают они лимит на размер и объём блока, овнорекламщики сразу начнут делать рекламу из фреймов, рядом скомпонованные, они будут удовлетворять таким требованиям, но в совокупности отображаться, как большая реклама и по жору ресурсов достаточно жирная, на каждую хитрую опу найдётся хитрый...
    И да, если вы выключите рекламорезки, вы быстро заметите, что реклама от самого гугля бывает фреймовой, вот даже прям на этом сайте встречается, такие дела...

     

  • 1.11, iname (?), 12:09, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    для многих корпоративных продуктов это будет неожиданный сюрприз, многие плюшки продуктов могут посчитаться за рекламу ушлым хромом

    это как уход от xul мозиллы.
    разработчики систем нарадоваться не могли что от ишака можно уйти.. использовать свои плагины которые работают выполняют свои функции...и тут xul все...все срочно на esr... так и сидят на замороженных версиях..

    опять возвращаться на ишака? только его не трясет от ИННАваций

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:25, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опять возвращаться на ишака? только его не трясет от ИННАваций

    То, что мертво, не может умереть.

     
     
  • 3.22, A.Stahl (ok), 13:36, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Личи и прочие зомби недоумённо переглядываются...
     

  • 1.12, Попугай Кеша (?), 12:11, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекламный шовинизм! Только гугляклама!
     
  • 1.14, Зелень (?), 12:38, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот не понимаю эту важность рекламы для них, неужели настолько большая аудитория, кликающая на то, что суют, а не целенаправленно ищущая то, что необходимо. Я, например, не припомню случая в жизни, когда увидел рекламу и что-то купил по ней.
     
     
  • 2.21, жека воробьев (?), 13:30, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня есть знакомые которые собирают "полезный" спам, читаю мусорные бесплатные газеты, которыми забивают почтовые ящики, и т.п. Так что потребители видимо есть.
     
  • 2.27, имя (?), 15:07, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно преследовать цель повысить узнаваемость бренда, например, или ещё какую-нибудь дичь, которая работает в первую очередь потому, что не переводятся и не могут перевестись на свете желающие читать гороскопы, заряжать воду, покупать феромоны и лечить геморрой натуральными средствами без отрыва от ботвы.

    А ещё редко, но бывает информационная реклама вида «ахтунг, ушёл из дома и не вернулся школьник $имярек».

     
  • 2.28, Аноним (28), 15:15, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Известная певица раскрыла секрет важности рекламы. Чтобы его узнать, нужен обычный домашний...
     

  • 1.15, Retrosharer (?), 12:39, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "неприемлимый" - замечательно, великолепно, гениально.
     
  • 1.23, ёнкр (?), 13:46, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекламные сети конкурентов уже потихоньку режут с конца 2018, сейчас занялись на полной. По идее, теперь рекламодатели, должны перебраться на рекламные сети Google и его партнёра Майкрософт.
     
  • 1.24, istepan (ok), 13:49, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели монополию хрома, - пожинайте плоды.
    А я пойду любимой мозилле задоначу.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:53, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В фреймах может работать древний процессинг сайта. Рекламу лучше не видеть вообще, потуги Гугла не нужны.
     
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