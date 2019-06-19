Опубликована 53 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Представлен 53-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске десятка лидеров осталась неизменной, за исключением продвижения на пятое место в рейтинге нового кластера Frontera, произведённого компанией Dell для Техасского компьютерного центра. Кластер работает под управлением CentOS Linux 7 и включает более 448 тысяч ядер на базе Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz. Суммарный размер оперативной памяти составляет 1.5 ПБ, а производительность достигает 23 петафлопс, что в 6 раз меньше лидера рейтинга. Лидирующий в рейтинге кластер Summit развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс. Второе место занимает американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы и демонстрирующий производительность на уровне 94 петафлопс (около 1.5 млн ядер). На третьем месте китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая, включающий более 10 млн вычислительных ядер и показывающий производительность 93 петафлопс. Несмотря на близкие показатели производительности кластер Sierra потребляет в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight. На четвёртом месте закрепился китайский кластер Tianhe-2A, который включает почти 5 млн ядер и демонстрирует производительность в 61 петафлопс. Наиболее интересные тенденции: Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 за год сместился с 72 на 93 место в рейтинге. Кластер в Росгидромете отпустился со 172 на 365 место. Кластеры Lomonosov и Tornado, год назаз занимавшие 227 и 458 места, были вытеснены из списка. Число отечественных кластеров в рейтинге за год сократилось с 4 до 2 (в 2017 году было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: Китай: 219 (206 - год назад); США: 116 (124); Япония: 29 (36); 19 Франция: (18); Великобритания: 18 (22); Германия: 14 (21); Ирландия: 13 (7); Нидерланды: 13 (9); Канада 8 (6); Южная Корея: 5 (7); Италия: 5 (5); Австралия: 5 (5); Сингапур 5; Швейцария 4; Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР: 3; Россия, Финляндия, Швеция, Испания, Тайвань: 2;

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже два года остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - год назад): 48.8% (50.8%) не детализируют дистрибутив, 27.8% (23.2%) используют CentOS, 7.6% (9.8%) - Cray Linux, 3% (3.6%) - SUSE, 4.8% (5%) - RHEL, 1.6% (1.4%) - Ubuntu; 0.4% (0.4%) - Scientific Linux

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 вырос за год с 715.6 до 1022 терафлопсов, т.е. теперь в рейтинге не осталось крастеров с производительностью менее петафлопса (год назад лишь 272 кластеров показывали производительность более петафлопса, два года назад - 138, три года назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 1703 до 2395 терафлопсов;

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за год возросла с 1.22 до 1.559 экcафлопсов (четыре года назад был 361 петафлопс). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 404 месте, а в позапрошлом на 249;

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 267 суперкомпьютер находится в Азии (261 год назад), 127 в Америке (131) и 98 в Европе (101), 5 в Океании и 3 в Африке;

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 95.6% (год назад было 95%), на втором месте - IBM Power - 2.6% (было 3%), на третьем SPARC64 - 0.8% (1.2%), на четвёртом AMD - 0.4% (0.4%);

33.2% (год назад 13.8%) всех используемых процессоров имеют 20 ядер, 16.8% (21.8%) - 16 ядер, 11.2% (8.6%) - 18 ядер, 11.2% (21%) - 12 ядер, 7% (8.2%) - 14 ядер;

133 из 500 систем (год назад - 110) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 125 системах задействованы чипы NVIDIA (год назад было 96), в 5 - Intel Xeon Phi (было 7), 1 - PEZY (4), в 1 используются гибридные решения (было 2), в 1 - Matrix-2000 (1). GPU AMD вытеснены из списка;

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 34.6% (год назад 23.4%), на второе место вырвался Inspur - 14.2% (13.6%), на третьем месте - Sugon 12.6% (11%), со второго на четвёртое место сместилась компания Hewlett-Packard - 8% (15.8%), пятое место занимает компания Cray 7.8% (10.6%), далее следуют Bull 4.2% (4.2%), Dell EMC 3% (2.6%), Fujitsu 2.6% (2.6%), IBM 2.4% (3.6%), Penguin Computing - 1.8%, Huawei 1.4% (2.8%). Интересно, что пять лет назад распределение среди производителей выглядело следующим образом: Hewlett-Packard 36%, IBM 35%, Cray 10.2% и SGI 3.8% (3.4%). Одновременно доступен новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



