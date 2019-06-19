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Опубликована 53 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

19.06.2019 10:11

Представлен 53-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске десятка лидеров осталась неизменной, за исключением продвижения на пятое место в рейтинге нового кластера Frontera, произведённого компанией Dell для Техасского компьютерного центра. Кластер работает под управлением CentOS Linux 7 и включает более 448 тысяч ядер на базе Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz. Суммарный размер оперативной памяти составляет 1.5 ПБ, а производительность достигает 23 петафлопс, что в 6 раз меньше лидера рейтинга.

Лидирующий в рейтинге кластер Summit развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс.

Второе место занимает американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы и демонстрирующий производительность на уровне 94 петафлопс (около 1.5 млн ядер). На третьем месте китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая, включающий более 10 млн вычислительных ядер и показывающий производительность 93 петафлопс. Несмотря на близкие показатели производительности кластер Sierra потребляет в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight. На четвёртом месте закрепился китайский кластер Tianhe-2A, который включает почти 5 млн ядер и демонстрирует производительность в 61 петафлопс.

Наиболее интересные тенденции:

  • Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 за год сместился с 72 на 93 место в рейтинге. Кластер в Росгидромете отпустился со 172 на 365 место. Кластеры Lomonosov и Tornado, год назаз занимавшие 227 и 458 места, были вытеснены из списка. Число отечественных кластеров в рейтинге за год сократилось с 4 до 2 (в 2017 году было 5 отечественных систем, а в 2012 году - 12);
  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 219 (206 - год назад);
    • США: 116 (124);
    • Япония: 29 (36);
    • 19 Франция: (18);
    • Великобритания: 18 (22);
    • Германия: 14 (21);
    • Ирландия: 13 (7);
    • Нидерланды: 13 (9);
    • Канада 8 (6);
    • Южная Корея: 5 (7);
    • Италия: 5 (5);
    • Австралия: 5 (5);
    • Сингапур 5;
    • Швейцария 4;
    • Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР: 3;
    • Россия, Финляндия, Швеция, Испания, Тайвань: 2;
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже два года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - год назад):
    • 48.8% (50.8%) не детализируют дистрибутив,
    • 27.8% (23.2%) используют CentOS,
    • 7.6% (9.8%) - Cray Linux,
    • 3% (3.6%) - SUSE,
    • 4.8% (5%) - RHEL,
    • 1.6% (1.4%) - Ubuntu;
    • 0.4% (0.4%) - Scientific Linux

  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 вырос за год с 715.6 до 1022 терафлопсов, т.е. теперь в рейтинге не осталось крастеров с производительностью менее петафлопса (год назад лишь 272 кластеров показывали производительность более петафлопса, два года назад - 138, три года назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 1703 до 2395 терафлопсов;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за год возросла с 1.22 до 1.559 экcафлопсов (четыре года назад был 361 петафлопс). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 404 месте, а в позапрошлом на 249;
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 267 суперкомпьютер находится в Азии (261 год назад), 127 в Америке (131) и 98 в Европе (101), 5 в Океании и 3 в Африке;
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 95.6% (год назад было 95%), на втором месте - IBM Power - 2.6% (было 3%), на третьем SPARC64 - 0.8% (1.2%), на четвёртом AMD - 0.4% (0.4%);
  • 33.2% (год назад 13.8%) всех используемых процессоров имеют 20 ядер, 16.8% (21.8%) - 16 ядер, 11.2% (8.6%) - 18 ядер, 11.2% (21%) - 12 ядер, 7% (8.2%) - 14 ядер;
  • 133 из 500 систем (год назад - 110) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 125 системах задействованы чипы NVIDIA (год назад было 96), в 5 - Intel Xeon Phi (было 7), 1 - PEZY (4), в 1 используются гибридные решения (было 2), в 1 - Matrix-2000 (1). GPU AMD вытеснены из списка;
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 34.6% (год назад 23.4%), на второе место вырвался Inspur - 14.2% (13.6%), на третьем месте - Sugon 12.6% (11%), со второго на четвёртое место сместилась компания Hewlett-Packard - 8% (15.8%), пятое место занимает компания Cray 7.8% (10.6%), далее следуют Bull 4.2% (4.2%), Dell EMC 3% (2.6%), Fujitsu 2.6% (2.6%), IBM 2.4% (3.6%), Penguin Computing - 1.8%, Huawei 1.4% (2.8%). Интересно, что пять лет назад распределение среди производителей выглядело следующим образом: Hewlett-Packard 36%, IBM 35%, Cray 10.2% и SGI 3.8% (3.4%).

Одновременно доступен новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/to...)
  2. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.12
  3. OpenNews: Опубликована 51 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Linux вытеснил остальные ОС из рейтинга суперкомпьютеров Top500
  5. OpenNews: Опубликована 47-я редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 49 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: top500, cluster
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, йййй (?), 11:01, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавно, сплошные Intel. А в игровых приставках следующего поколения одни AMD. Поделили.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:01, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На третьем месте китаец с самобытным процессором Sunway SW26010 260C 1.45GHz.
    Блин, где наши эльбрусы?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:05, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет смысла создавать что-то своё, если есть что-то хорошее американское или китайское. Лучше купить у них и не возникать
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:11, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блин, где наши эльбрусы?

    " Зато мы делаем ракеты. "

     
     
  • 3.9, ыы (?), 11:12, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ракету пользу приносят, а какую пользу приносит Эльбрус кроме чесания ЧСВ модератора?
     
  • 2.15, тоже Аноним (ok), 11:28, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блин, где наши эльбрусы?

    Россия не может себе позволить такой дорогой суперкомпьютер.
    А люди, из-за которых она не может, могли бы, но им незачем.

     

  • 1.8, ыы (?), 11:11, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >1.559 экcафлопсов

    запустили бы на денек майнинг эфира.. и закрыли гештальт для майнеров у которых нет суперкомпьютеров...

     
     
  • 2.13, RusCheat (?), 11:23, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем ты думаешь они там занимаются? для чего они еще нужны?
     
     
  • 3.16, ыы (?), 11:28, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю они решают важные научные и прикладные практические задачи. То есть примерно тем же чем занимаются люди на вычислительных кластерах и нас в стране.
    Например физику обсчитывают. Моделируют устройства.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:15, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, успеют ли наши что-нибудь построить, что войдёт в топ-100, прежде, чем оставшиеся вылетят из топ-500?
     
     
  • 2.12, Аноим (?), 11:22, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
    Суперкомпьютеры не строят ради того, чтобы в этом топе светиться.
    Назовите мне задачи, решаемые отечественной наукой, требующие подобного вычислительного потенциала.
     
     
  • 3.19, тоже Аноним (ok), 11:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Назовите мне задачи, решаемые отечественной наукой

    Собственно, тут можно закончить... Нет, остатки НИИ, приспособившиеся под бизнес (по рекомендации фуфломицинов, например) или госконтракты - решают, что могут. Но высокопроизводительные вычисления им для этого нужны не больше, чем космический лифт.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:17, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему на фрибсде нет кластеров? Она разве не легковеснее линя?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:28, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там с драйверами плохо
     
  • 2.18, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 11:30, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжелее и тормознее линя.
    Хотя раньше были кластеры в топ-500. На бзде, аиксе и даже вантузе. Поищи в новостях 3-х летней давности.
     

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