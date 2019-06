Выпуск Mesa 19.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

2.13 , axredneck ( ? ), 23:05, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько понимаю, имеется в виду 8 бит на канал или что-то типа того, а не 8 бит на регистр.

> послушать музыку времен Spectrum ZX 80 Я ее до сих пор с удовольствием слушаю.

2.14 , aaa ( ?? ), 23:29, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит KHR можно посмотреть здесь https://github.com/KhronosGroup/OpenGL-Registry/blob/master/docs/template.txt

* The formal name of the extension. The prefix of the name is a

* vendor-specific tag. This is a short, capitalized string unique

* to that vendor, such as "SGI" and "IBM" for those respective

* companies. The prefix may also be "EXT" is two or more vendors

* have agreed to support the extension, "ARB" if the OpenGL ARB

* Working Group has voted to approve the extension, "OES" is the

* OpenGL ES Working Group has voted to approve the extension,

* and "KHR" if the EGL Working Group has voted to approve

* the extension.

*

* Some vendors use an additional convention where the vendor

* tag may be followed by "S" to indicate an extension

* only supported on a subset of their supported platforms,

* and may be followed by an "X" to indicate an experimental

* extension, which may be changed or withdrawn in the future.

*

* The prefix is separated from the body of the name by an

* underscore. Words within the name are also separated by

* underscores. There is no capitalization used in the body of the

* name.

KHR - сокращение от KHRonos Group, которая сертифицирует расширения OpenGL, OpenGLES, Vulkan etc.