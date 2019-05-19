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Названы открытые образовательные проекты, получившие 15 млн долларов от фонда XPRIZE

19.05.2019 09:39

Фонд XPRIZE, занимающийся финансированием проектов, нацеленных на решение главных проблем, стоящих перед человечеством, объявил победителей премии Global Learning, призовой фонд которой составил 15 млн долларов. Премия была учреждена в 2014 году и нацелена на разработку открытых образовательных платформ, которые позволяли бы детям за 15 месяцев самостоятельно научиться чтению, письму и арифметике, пользуясь только планшетным ПК в самоорганизованных группах без учителей.

Первые шесть месяцев были потрачены на регистрацию участников, после чего выделялось 18 месяцев на разработку и 15 месяцев на тестовые внедрения. Конкурс подразумевал определение пяти финалистов, которые получат по миллиону долларов, а также обладателя гран-при, которому дополнительно будет выплачено 10 млн долларов. В качестве критериев также упоминалась переносимость проектов на разные аппаратные платформы (при тестировании использовались планшеты Google Pixel C) и локализация на различные языки.

Всего на конкурс поступило 198 заявок, из которых были выбраны 5 финалистов. В момент подведения итогов было решено разделить главный приз между двумя открытыми проектами - Kitkit и onebillion, создатели которых получат по 6 млн долларов. Премии в миллион долларов выделены проектам CCI, Chimple и RoboTutor. Все проекты разработаны для платформы Android. В соответствии с условиями конкурса код открыт под лицензией Apache 2.0, а сопутствующий контент под лицензией Creative Commons CC-BY 4.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-05-16...)
  2. OpenNews: Компанию Canonical покинул Джоно Бэкон, отвечавший за взаимодействие с сообществом
  3. OpenNews: Проект GCC удостоен премии ACM
  4. OpenNews: Создатель СУБД PostgreSQL удостоен премии Тьюринга
  5. OpenNews: Ричарду Столлману присуждена премия ACM Software System Award
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: xprize, award
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  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > решение главных проблем, стоящих перед человечеством
    > без учителей.

    Хм.

     
     
  • 2.2, ыы (?), 11:00, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После ядерной войны - живых учителей не останется, и компьютеризированные системы должны будут как-то обучать синтезированных людей...
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 11:10, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не звезди. Треть человечества останется, а это не так уж и мало. Смотри пророчества, где то в библии читал о том. Никаких био роботов не будет, но люди будут жить по совести без вождей и правителей.
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 12:59, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где-то читал == придумал сам.

    Начнём с того, что "страшное слово" Апокалипсис переводится как Откровение.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 13:58, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Где-то читал == придумал сам.

    Погугли и найдёшь: " И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое" Захария. Так что не все умрут. И про правителей читал, не останется ни одного ... лень искать, ищи сам.

     
     
  • 6.28, Аноним (28), 14:15, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты уверен, что всё будет точно так, как в старой еврейской сказке написано?
     
     
  • 7.35, Аноним (1), 14:48, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты уверен, что всё будет точно так, как в старой еврейской
    > сказке написано?

    Он вырвал цитату из контекста, а вот начало главы:

    В тот день откроется источник [I]дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты[/I]. Зах 13:1

     
  • 4.20, Аноним (20), 13:10, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без вождей

    Это идеализм. На современном этапе вряд ли.

     
  • 3.6, пох (?), 11:28, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем им люди, которых еще и обучать?
    В качестве батареек они так себе, много жрут и изобильно гадят.
    Компьютерные системы по-моему прекрасно без людей обойдутся.

     
     
  • 4.30, Аноним (28), 14:16, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обслуживания же. Зело универсальная рабочая сила.
     
  • 3.14, Аноним (1), 12:55, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После ядерной войны - живых учителей не останется, и компьютеризированные системы должны
    > будут как-то обучать синтезированных людей...

    Пока детей учат живые люди, глобальная ядерная война возможна лишь в обособленных головах.

     
     
  • 4.16, A.Stahl (ok), 12:59, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот, на данном этапе только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям. Или ты думаешь организаторов масштабных и не очень войн прошлого счёты учили?
     
     
  • 5.24, Аноним (1), 13:31, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Наоборот, на данном этапе только человек может привить другому человеку иррациональную
    > ненависть к другим людям.

    Уймись, дурак (с)

    Кому что смог привить человек A.Stahl?))

     
  • 5.31, Аноним (28), 14:18, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям

    Да ладно, она у нас врождённая. Её можно только направить на ту или иную группу, не более.

     
     
  • 6.36, Аноним (1), 14:53, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям
    > Да ладно, она у нас врождённая.

    И сколько вас таких?

     
  • 5.38, Аноним (38), 15:32, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у человека, который её кому-то привьёт, она откуда взялась? Я думаю, что человек и сам вполне способен приходить к мыслям о ненависти к другим. Например, в школьные годы многие ненавидят того / ту, кто увёл твою любовь у тебя из под носа
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:01, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А нафиг вообще нужны учителя сегодня? Имею в виду их физическое присутствие, прамой контакт с ними. Интернет позволяет выбрать лучшее из возможных, тогда как в реальности часто попадаются плохие учителя, не умеющие донести до КАЖДОГО ученика информацию. Как известно не бывает глупых учеников, но есть плохие учителя работающие по методичке. Сегодня детям открыты возможности обучения о которых раньше могли только мечтать. Для разных групп учеников составляются соответствующие их способностям программы составленные способными к обучению людьми, не по диплому, а по призванию.
     
     
  • 2.5, пох (?), 11:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нафиг вообще нужны учителя сегодня?

    затем, что компьютерные исскуственные идиоты не могут учитывать настроение, подбирать ключики к кому-то персонально и пытаться заинтересовать своим предметом. Даже одного из ста, не говоря уже о каждом.

    > Интернет позволяет выбрать лучшее из возможных

    с тем же успехом он позволяет выбрать худшее, зато распиаренное и подешевле.

    причем взрослому, а не ребенку. А взрослый ниггер, думающий только о том кого бы сегодня еще потрахать и заодно может чего сожрать - ничего своему пятнадцатому отпрыску выбирать не будет. В принципе-то, конечно, оно и хорошо, зачем нам конкуренты на рынке труда?

    > Для разных групп учеников составляются соответствующие их способностям программы составленные
    > способными к обучению людьми, не по диплому, а по призванию.

    такой большой, а все в сказки веришь. Составленные неспособными к прямому контакту со своими учениками (кто может - и не надо, и некогда!) аутистами-альтернативно-одаренными. И может даже без диплома или с поддельным, потому что кто там чего проверять будет?

    Главное - не забывать красвиво п-ть о диверсити, правах девочек писать стоя и т д - разные фонды это любят.

    > Сегодня детям открыты возможности обучения о которых раньше могли только мечтать.

    лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух.

    P.S. искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить...

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 12:02, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух.

    Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное. Не нравится маленький экран планшета? подключите его к телевизору 55', получите эффект полного присутствия. Технологие не стоят на месте, всё развивается... а слушеть тех, кто говорит: вот было в наше время... дремучая отсталость.

     
     
  • 4.18, пох (?), 13:07, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да - тот самый хрюкающе-заикающийся голос из наушников.
    впрочем, с неграми и так работать, как видите, не планируют (откуда у нигры деньги на интернет-траффик, который скайп жрет как свинья, сп-л, наверное?)

    им сойдет просто машинный тренажер.

     
  • 4.22, Аноним (1), 13:19, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А нафиг вообще нужны учителя сегодня?

    .
    > Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться
    > с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное.

    Сам спросил. Сам ответил. Понял ли?

     
  • 3.12, Аноним (12), 12:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить...

    "Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь" (с)
    "Ищите, да найдёте" Гугл в помощь, если в интеренете нет, то где тогда оно вообще может быть?

     
     
  • 4.19, пох (?), 13:08, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я знай, где оно может?
    гугл, как вам уже говорено, находит вовсе необязательно хорошее, чаще - разное.
     
  • 2.17, Аноним (1), 13:05, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как известно не бывает глупых учеников, но есть
    > плохие учителя

    Как известно, с этой фразы начинаются манипуляции мнением.

    Возьми учебник «Русский язык», читай тему «возвратные глаголы». Пока не поймёшь смысл словосочетания «учить-СЯ в школе».

     
  • 2.32, Аноним (28), 14:20, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учителя нужны для того, чтобы научить учиться. После этого — да, становятся не нужны.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:32, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "в самоорганизованных группах без учителей" нужны хотя бы организаторы-координаторы.
    Т.е. люди, которым вместо элементарного чтения/письма нужно быть компьютерно-грамотными и умело взаимодействовать с "образовательной платформой".

    Вопрос: сколько учителей чтения-письма в странах третьего мира можно просто нанять на 15 месяцев за 15 млн долларов?

     
     
  • 2.8, Ю.Т. (?), 11:46, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дело не в этом. Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 12:31, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.

    В какой стране живёшь, так тебе и надо. Читаем: всякий народ достоин своих правителей. Что нам накладывают, то и едят. Но выбор всегда за нами - жевать ли то, что нам дают.

     
     
  • 4.27, JL2001 (ok), 14:13, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.
    > В какой стране живёшь, так тебе и надо. Читаем: всякий народ достоин
    > своих правителей. Что нам накладывают, то и едят. Но выбор всегда
    > за нами - жевать ли то, что нам дают.

    но выбор у людей всегда есть!! можно не жевать!! право сдохнуть сложно отобрать!!

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:20, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык это же уже было. ставишь компуктер в стене где-нибудь в индии, и вот уже через пол года местные детишки тебя тролят по интернету.

    ========
    https://mel.fm/blog/gorod-obrazovaniya/19602-sugata-mitra-shkola-v-oblake

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:23, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Н.П. Брусенцов, конструктор и создатель единственной серийной вычислительной машины, работающей в троичной системе исчисления, — Сетунь, ещё в 70-е годы разработал систему автоматического обучения «Наставник».

    “Наставник” построен по принципу “книга + компьютер” — учебный материал исполнен в печатном виде, в единообразно структурированном формате с систематически пронумерованными секциями, абзацами, упражнениями, ответами и комментирующими их справками. Компьютер, с которым учащиеся общаются посредством мини-терминалов, оптимально управляет работой каждого, выдавая на цифровой индикатор его терминала номера назначаемых для проработки элементов ученого материала. Учащийся сообщает компьютеру ответы по выполненным упражнениям и запрашивает дальнейшие назначения, нажимая соответствующие клавиши имеющейся на мини-терминале цифровой клавиатуры.

    http://housea.ru/index.php/history/51275 — подробнее о Наставнике

     
     
  • 2.23, Аноним (1), 13:22, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > учебный материал исполнен в печатном виде

    Читаем новость: "самостоятельно научиться [I]чтению[/I], письму и арифметике".

    Вопрос: Вы не поняли о чём она, или же сознательно подменили предмет обсуждения?

     
  • 2.34, vantoo (ok), 14:27, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Россия - родина слонов!
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:11, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понимаю тех, кто тут вещает о ненужности живых учителей, все дистанционное предлагает. Что ж это такое-то, а живое общение где? Может вы и с девушками (парнями) встречаетесь дистанционно? Не понимать, что живое общение бесценное - это насколько надо быть близоруким?
     
     
  • 2.25, macfaq (?), 13:41, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому бесценное, а кому и нет.

    > Может вы и с девушками (парнями) встречаетесь дистанционно?

    Есть и такие.

     

  • 1.29, DJ (??), 14:16, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На сегодня учитель, как правило, занимается воспитанием детей идиотов, пока идиоты радуются жизни и плюют на своих детей. Естественно, что дети идиотов учиться не хотят, но выгнать из школы детей идиотов никак нельзя, что конечно же вредит и сказывается на уровне образования нормальных детей. В результате школы выпускают детей с уровнем образования чуть выше идиотского.
    Так что, если набрать состав учителей с уровнем выше среднего, и посадить их в региональном центре, а детишек учить удаленно через интернет, то уровень образования скорее всего хуже не станет и будет даже лучше, а экономия будет существенная. Тоже самое можно сделать с вузами, особенно гуманитарными.
    Ну и конечно можно сделать рейтинговую систему для педагогов с хорошей премиальной частью. И сразу будет видно, кто и сколько у кого хотят учиться.
     
     
  • 2.33, Аноним (28), 14:22, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, зачем пытаться сделать лучше, если можно вместо этого сделать дешевле?
     
     
  • 3.37, DJ (??), 15:09, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как показывает  практика, лучше всего учатся те, кто действительно хочет учится, а если человек не хочет, то смысла тратить время и деньги на этого человека нет. Пусть идет работает.
    По факту 90 процентов того, что изучают в современных школах абсолютно лишнее, а если и есть необходимость в более глубоком изучении, то на Ютубе можно найти такие лекции по большинству предметов, какие обычным учителям и не снились. Ну и дешевле, это тоже лучше. Деньги на образование берутся не из воздуха, а из налогов граждан, которые совсем не обязаны оплачивать некачественное образование своих детей, не говоря уже о детях идиотов, которым плевать на будущее своих детей.
     
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