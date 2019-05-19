Названы открытые образовательные проекты, получившие 15 млн долларов от фонда XPRIZE

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|1.1, Аноним (1), 10:29, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> решение главных проблем, стоящих перед человечеством
> без учителей.
Хм.
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|2.2, ыы (?), 11:00, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После ядерной войны - живых учителей не останется, и компьютеризированные системы должны будут как-то обучать синтезированных людей...
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|3.4, Аноним (-), 11:10, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не звезди. Треть человечества останется, а это не так уж и мало. Смотри пророчества, где то в библии читал о том. Никаких био роботов не будет, но люди будут жить по совести без вождей и правителей.
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|4.15, Аноним (1), 12:59, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где-то читал == придумал сам.
Начнём с того, что "страшное слово" Апокалипсис переводится как Откровение.
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|5.26, Аноним (26), 13:58, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Где-то читал == придумал сам.
Погугли и найдёшь: " И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое" Захария. Так что не все умрут. И про правителей читал, не останется ни одного ... лень искать, ищи сам.
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|6.28, Аноним (28), 14:15, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты уверен, что всё будет точно так, как в старой еврейской сказке написано?
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|7.35, Аноним (1), 14:48, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты уверен, что всё будет точно так, как в старой еврейской
> сказке написано?
Он вырвал цитату из контекста, а вот начало главы:
В тот день откроется источник [I]дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты[/I]. Зах 13:1
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|3.6, пох (?), 11:28, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а зачем им люди, которых еще и обучать?
В качестве батареек они так себе, много жрут и изобильно гадят.
Компьютерные системы по-моему прекрасно без людей обойдутся.
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|3.14, Аноним (1), 12:55, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> После ядерной войны - живых учителей не останется, и компьютеризированные системы должны
> будут как-то обучать синтезированных людей...
Пока детей учат живые люди, глобальная ядерная война возможна лишь в обособленных головах.
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|4.16, A.Stahl (ok), 12:59, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наоборот, на данном этапе только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям. Или ты думаешь организаторов масштабных и не очень войн прошлого счёты учили?
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|5.24, Аноним (1), 13:31, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Наоборот, на данном этапе только человек может привить другому человеку иррациональную
> ненависть к другим людям.
Уймись, дурак (с)
Кому что смог привить человек A.Stahl?))
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|5.31, Аноним (28), 14:18, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям
Да ладно, она у нас врождённая. Её можно только направить на ту или иную группу, не более.
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|6.36, Аноним (1), 14:53, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> только человек может привить другому человеку иррациональную ненависть к другим людям
> Да ладно, она у нас врождённая.
И сколько вас таких?
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|5.38, Аноним (38), 15:32, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у человека, который её кому-то привьёт, она откуда взялась? Я думаю, что человек и сам вполне способен приходить к мыслям о ненависти к другим. Например, в школьные годы многие ненавидят того / ту, кто увёл твою любовь у тебя из под носа
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|1.3, Аноним (-), 11:01, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А нафиг вообще нужны учителя сегодня? Имею в виду их физическое присутствие, прамой контакт с ними. Интернет позволяет выбрать лучшее из возможных, тогда как в реальности часто попадаются плохие учителя, не умеющие донести до КАЖДОГО ученика информацию. Как известно не бывает глупых учеников, но есть плохие учителя работающие по методичке. Сегодня детям открыты возможности обучения о которых раньше могли только мечтать. Для разных групп учеников составляются соответствующие их способностям программы составленные способными к обучению людьми, не по диплому, а по призванию.
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|2.5, пох (?), 11:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А нафиг вообще нужны учителя сегодня?
затем, что компьютерные исскуственные идиоты не могут учитывать настроение, подбирать ключики к кому-то персонально и пытаться заинтересовать своим предметом. Даже одного из ста, не говоря уже о каждом.
> Интернет позволяет выбрать лучшее из возможных
с тем же успехом он позволяет выбрать худшее, зато распиаренное и подешевле.
причем взрослому, а не ребенку. А взрослый ниггер, думающий только о том кого бы сегодня еще потрахать и заодно может чего сожрать - ничего своему пятнадцатому отпрыску выбирать не будет. В принципе-то, конечно, оно и хорошо, зачем нам конкуренты на рынке труда?
> Для разных групп учеников составляются соответствующие их способностям программы составленные
> способными к обучению людьми, не по диплому, а по призванию.
такой большой, а все в сказки веришь. Составленные неспособными к прямому контакту со своими учениками (кто может - и не надо, и некогда!) аутистами-альтернативно-одаренными. И может даже без диплома или с поддельным, потому что кто там чего проверять будет?
Главное - не забывать красвиво п-ть о диверсити, правах девочек писать стоя и т д - разные фонды это любят.
> Сегодня детям открыты возможности обучения о которых раньше могли только мечтать.
лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух.
P.S. искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить...
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|3.9, Аноним (-), 12:02, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух.
Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное. Не нравится маленький экран планшета? подключите его к телевизору 55', получите эффект полного присутствия. Технологие не стоят на месте, всё развивается... а слушеть тех, кто говорит: вот было в наше время... дремучая отсталость.
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|4.18, пох (?), 13:07, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да-да - тот самый хрюкающе-заикающийся голос из наушников.
впрочем, с неграми и так работать, как видите, не планируют (откуда у нигры деньги на интернет-траффик, который скайп жрет как свинья, сп-л, наверное?)
им сойдет просто машинный тренажер.
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|4.22, Аноним (1), 13:19, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А нафиг вообще нужны учителя сегодня?
.
> Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться
> с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное.
Сам спросил. Сам ответил. Понял ли?
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|3.12, Аноним (12), 12:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить...
"Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь" (с)
"Ищите, да найдёте" Гугл в помощь, если в интеренете нет, то где тогда оно вообще может быть?
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|4.19, пох (?), 13:08, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а я знай, где оно может?
гугл, как вам уже говорено, находит вовсе необязательно хорошее, чаще - разное.
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|2.17, Аноним (1), 13:05, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как известно не бывает глупых учеников, но есть
> плохие учителя
Как известно, с этой фразы начинаются манипуляции мнением.
Возьми учебник «Русский язык», читай тему «возвратные глаголы». Пока не поймёшь смысл словосочетания «учить-СЯ в школе».
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|2.32, Аноним (28), 14:20, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Учителя нужны для того, чтобы научить учиться. После этого — да, становятся не нужны.
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|1.7, Аноним (7), 11:32, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"в самоорганизованных группах без учителей" нужны хотя бы организаторы-координаторы.
Т.е. люди, которым вместо элементарного чтения/письма нужно быть компьютерно-грамотными и умело взаимодействовать с "образовательной платформой".
Вопрос: сколько учителей чтения-письма в странах третьего мира можно просто нанять на 15 месяцев за 15 млн долларов?
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|2.8, Ю.Т. (?), 11:46, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дело не в этом. Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.
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|3.13, Аноним (12), 12:31, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.
В какой стране живёшь, так тебе и надо. Читаем: всякий народ достоин своих правителей. Что нам накладывают, то и едят. Но выбор всегда за нами - жевать ли то, что нам дают.
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|4.27, JL2001 (ok), 14:13, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Теперь "вся" начальная учеба оказывается под контролем тех, из чьих рук поступают эти самые планшетки и программы на них.
> В какой стране живёшь, так тебе и надо. Читаем: всякий народ достоин
> своих правителей. Что нам накладывают, то и едят. Но выбор всегда
> за нами - жевать ли то, что нам дают.
но выбор у людей всегда есть!! можно не жевать!! право сдохнуть сложно отобрать!!
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|1.11, Аноним (11), 12:23, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Н.П. Брусенцов, конструктор и создатель единственной серийной вычислительной машины, работающей в троичной системе исчисления, — Сетунь, ещё в 70-е годы разработал систему автоматического обучения «Наставник».
“Наставник” построен по принципу “книга + компьютер” — учебный материал исполнен в печатном виде, в единообразно структурированном формате с систематически пронумерованными секциями, абзацами, упражнениями, ответами и комментирующими их справками. Компьютер, с которым учащиеся общаются посредством мини-терминалов, оптимально управляет работой каждого, выдавая на цифровой индикатор его терминала номера назначаемых для проработки элементов ученого материала. Учащийся сообщает компьютеру ответы по выполненным упражнениям и запрашивает дальнейшие назначения, нажимая соответствующие клавиши имеющейся на мини-терминале цифровой клавиатуры.
http://housea.ru/index.php/history/51275 — подробнее о Наставнике
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|2.23, Аноним (1), 13:22, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> учебный материал исполнен в печатном виде
Читаем новость: "самостоятельно научиться [I]чтению[/I], письму и арифметике".
Вопрос: Вы не поняли о чём она, или же сознательно подменили предмет обсуждения?
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|1.21, Аноним (21), 13:11, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю тех, кто тут вещает о ненужности живых учителей, все дистанционное предлагает. Что ж это такое-то, а живое общение где? Может вы и с девушками (парнями) встречаетесь дистанционно? Не понимать, что живое общение бесценное - это насколько надо быть близоруким?
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|2.25, macfaq (?), 13:41, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кому бесценное, а кому и нет.
> Может вы и с девушками (парнями) встречаетесь дистанционно?
Есть и такие.
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|1.29, DJ (??), 14:16, 19/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На сегодня учитель, как правило, занимается воспитанием детей идиотов, пока идиоты радуются жизни и плюют на своих детей. Естественно, что дети идиотов учиться не хотят, но выгнать из школы детей идиотов никак нельзя, что конечно же вредит и сказывается на уровне образования нормальных детей. В результате школы выпускают детей с уровнем образования чуть выше идиотского.
Так что, если набрать состав учителей с уровнем выше среднего, и посадить их в региональном центре, а детишек учить удаленно через интернет, то уровень образования скорее всего хуже не станет и будет даже лучше, а экономия будет существенная. Тоже самое можно сделать с вузами, особенно гуманитарными.
Ну и конечно можно сделать рейтинговую систему для педагогов с хорошей премиальной частью. И сразу будет видно, кто и сколько у кого хотят учиться.
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|2.33, Аноним (28), 14:22, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, зачем пытаться сделать лучше, если можно вместо этого сделать дешевле?
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|3.37, DJ (??), 15:09, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как показывает практика, лучше всего учатся те, кто действительно хочет учится, а если человек не хочет, то смысла тратить время и деньги на этого человека нет. Пусть идет работает.
По факту 90 процентов того, что изучают в современных школах абсолютно лишнее, а если и есть необходимость в более глубоком изучении, то на Ютубе можно найти такие лекции по большинству предметов, какие обычным учителям и не снились. Ну и дешевле, это тоже лучше. Деньги на образование берутся не из воздуха, а из налогов граждан, которые совсем не обязаны оплачивать некачественное образование своих детей, не говоря уже о детях идиотов, которым плевать на будущее своих детей.
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