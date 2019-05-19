Названы открытые образовательные проекты, получившие 15 млн долларов от фонда XPRIZE

2.5 , пох ( ? ), 11:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А нафиг вообще нужны учителя сегодня? затем, что компьютерные исскуственные идиоты не могут учитывать настроение, подбирать ключики к кому-то персонально и пытаться заинтересовать своим предметом. Даже одного из ста, не говоря уже о каждом. > Интернет позволяет выбрать лучшее из возможных с тем же успехом он позволяет выбрать худшее, зато распиаренное и подешевле. причем взрослому, а не ребенку. А взрослый ниггер, думающий только о том кого бы сегодня еще потрахать и заодно может чего сожрать - ничего своему пятнадцатому отпрыску выбирать не будет. В принципе-то, конечно, оно и хорошо, зачем нам конкуренты на рынке труда? > Для разных групп учеников составляются соответствующие их способностям программы составленные

> способными к обучению людьми, не по диплому, а по призванию. такой большой, а все в сказки веришь. Составленные неспособными к прямому контакту со своими учениками (кто может - и не надо, и некогда!) аутистами-альтернативно-одаренными. И может даже без диплома или с поддельным, потому что кто там чего проверять будет? Главное - не забывать красвиво п-ть о диверсити, правах девочек писать стоя и т д - разные фонды это любят. > Сегодня детям открыты возможности обучения о которых раньше могли только мечтать. лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух. P.S. искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить... 3.9 , Аноним ( - ), 12:02, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >лично я никогда не мечтал о хрюкающем неразборчивом голосе в наушниках, мелькающей фигне на экране, которую надо разглядывать в лупу и покадрово (если софт дает такую возможность) и необходимости печатать свои вопросы на клавиатуре лопатоида, вместо того чтоб их задать вслух. Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное. Не нравится маленький экран планшета? подключите его к телевизору 55', получите эффект полного присутствия. Технологие не стоят на месте, всё развивается... а слушеть тех, кто говорит: вот было в наше время... дремучая отсталость.

4.18 , пох ( ? ), 13:07, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да-да - тот самый хрюкающе-заикающийся голос из наушников.

впрочем, с неграми и так работать, как видите, не планируют (откуда у нигры деньги на интернет-траффик, который скайп жрет как свинья, сп-л, наверное?) им сойдет просто машинный тренажер. 4.22 , Аноним ( 1 ), 13:19, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А нафиг вообще нужны учителя сегодня? .

> Вы не знаете что есть Skype? где учитель лично (удалённо) может общаться

> с конкретным учеником и отвечать на его вопросы, объясняя непонятное. Сам спросил. Сам ответил. Понял ли?

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:26, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >искал тут недавно почти взрослый человек курсы по специфической теме. Хрен что нашлось - нет, куда деть много денег-то вполне, а вот чтоб еще чему-то хотели и могли научить... "Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь" (с)

"Ищите, да найдёте" Гугл в помощь, если в интеренете нет, то где тогда оно вообще может быть?

4.19 , пох ( ? ), 13:08, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а я знай, где оно может?

гугл, как вам уже говорено, находит вовсе необязательно хорошее, чаще - разное.

2.17 , Аноним ( 1 ), 13:05, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Как известно не бывает глупых учеников, но есть

> плохие учителя Как известно, с этой фразы начинаются манипуляции мнением. Возьми учебник «Русский язык», читай тему «возвратные глаголы». Пока не поймёшь смысл словосочетания «учить-СЯ в школе».

2.32 , Аноним ( 28 ), 14:20, 19/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Учителя нужны для того, чтобы научить учиться. После этого — да, становятся не нужны.

