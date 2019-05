Выпуск отладчика GDB 8.3

Представлен релиз отладчика GDB 8.3, поддерживающего отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Ключевые улучшения: В интерфейсах CLI и TUI реализована возможность определения стиля терминала (добавлена команда "set style"). При наличии GNU Highlight реализована подсветка исходных текстов;

Реализована экспериментальная поддержка компиляции и подстановки исходного кода на языке C++ в контролируемый при помощи GDB процесс (inferior). Для работы требуется наличие как минимум версии GCC 7.1б, собранной с libcp1.so;

В GDB и GDBserver добавлена поддержка IPv6. Для задания адресов IPv6 следует использовать формат "[ADDRESS]:PORT";

Для целевых систем RISC-V добавлена поддержка описания цели в формате XML (Target Description Format);

На платформе FreeBSD обеспечена поддержка установки точек перехвата (catchpoint) на системные вызовы, используя их псевдонимы, специфичные для разных ABI (например, для 'kevent' доступен псевдоним 'freebsd11_kevent' для привязки к старому ABI);

В команду "target remote" добавлена поддержка Unix-сокетов (Unix Domain socket);

Добавлена возможность отображения всех файлов, открытых процессом (команда "info proc files");

Реализована возможность автоматического сохранения на диск индексов символов DWARF для ускорения последующей загрузки того же исполняемого файла;

В GDBserver для платформы PowerPC GNU/Linux добавлена поддержка доступа к регистрам PPR, DSCR, TAR, EBB/PMU и HTM;

Добавлены новые команды "set/show debug compile-cplus-types" и "set/show debug skip" для настройки вывода данных о преобразованиях типов C++ и информации о пропускаемых файлах и функциях;

Добавлены команды "frame apply COMMAND", "taas COMMAND", "faas COMMAND", "tfaas COMMAND" для применения команд к кадрам стека и потокам;

Внесены улучшения в команды "frame", "select-frame", "info frame", - "info functions", "info types", "info variables", "info thread", "info proc";

При запуске в пакетном режиме GDB теперь возвращает код ошибки 1 в случае сбоя выполнения последней команды;

Добавлена возможность сборки GDB с предоставляемым GCC детектором неопределённого поведения (Undefined Behavior Sanitizer);

Добавлены настройки базовой системы (native configuration, для отладки на той же системе) для платформ RISC-V GNU/Linux (riscv*-*-linux*) и RISC-V FreeBSD (riscv*-*-freebsd*);

Добавлены настройки целевых систем (target configuration): CSKY ELF (csky*-*-elf), CSKY GNU/Linux (csky*-*-linux), NXP S12Z ELF (s12z-*-elf), OpenRISC GNU/Linux (or1k*-*-linux*), RISC-V GNU/Linux (riscv*-*-linux*) и RISC-V FreeBSD (riscv*-*-freebsd*);

Отладка на той же системе в Windows теперь требует наличия Windows XP или более новых выпусков;

Для использования Python API теперь требуется Python 2.6 или новее.