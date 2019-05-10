В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации

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|2.2, Fyjybv755 (?), 10:46, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+23 +/–
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Чем меньше ваших данных утечет конкурентам, тем дороже гугл сможет их продать своим кастомерам.
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|1.3, Аноним (-), 10:46, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С куками давно пора было сделать, лет так 10 назад.
А вот как они будут выявлять фингерпринт ничего не поломав ума не приложу. Да и потом, если каждый раз будут новые данные отдаваться на запрос о разрешении экрана, настроек громкости, поддерживаемых плагинах и шрифтов, то смысл их вообще тогда отдавать браузеру? А по количеству фич + наличию этих изменений будет возможно точно определить, что это хром и даже какой версии (если он обманывает в юзерагенте).
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|2.4, гугель (?), 11:20, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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а кто это вам обещал "ничего не поломав", интересно нам знать?
Выявлять будем, поломав все к чертям, разумеется, кроме ютрупа, ga и прочих нужных и полезных вещей, которые нет, нет, не занимаются фингерпринтингом, просто собирают нужную и полезную информацию.
что где-то на тех же куках была построена кроссдоменная аутентификация, как раз, наоборот, не тырящая лишнего - а нам пофиг.
зато, вот, в очередной раз энфорсим ненужношифрование - чтобы полезные и вкусные данные о вашей жизни доставались нам, а не товарищ-майору, которому мы их охотно продадим, а на халяву - нефиг!
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|3.12, Аноним (-), 12:00, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ой да забейте вы на эти данные. На них построена современная диджитал экономика. Без них бы не было так комфортно.
Товарища за майора вообще не должно быть в этой истории. Давно пора уже чтобы корпорации предостовляли офлайн услуги. Чтобы дедтсад можно было выбрать Гугла или Амазона там. И чтобы конкуренция была. Государства должны умереть.
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|2.23, Ретроград (?), 14:43, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот как...
Да несложно, простое огрубление и зашумление. Вместо 100-значной шкалы для звука будут отдавать 5-значную, например. С разрешением экрана сложнее, ибо это характеристика постоянная и популярных разрешений можно по пальцам одной руки пересчитать, но и тут можно что-нибудь придумать.
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|1.6, Аноним (6), 11:24, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Скрытая идентификация делается с позволения сайта, потому сайт на этом зарабатывает. Тогда что меняет это изменение, если сайт может всё включить обратно?
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|2.11, Аноним (11), 11:59, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причём тут вообще сайт? Сайтом рулит макак Вася, которому вломы разбираться во всяких атрибутах. Но выставляет-то атрибуты тот же, кто создаёт куку, то бишь левый скриптик, который Васе дала рекламная сеть. Поэтому там всё будет как надо, а Вася ничего и не узнает.
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|1.8, Аноним (9), 11:50, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Значит уже встроили другой способ идентификации. И закрыли тот которым пользуется школота.
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|2.15, Аноним84701 (ok), 12:47, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит уже встроили другой способ идентификации. И закрыли тот которым пользуется школота.
Прямо из браузера идентифицировать пользователя и собирать данные всяко удобнее.
Есть подозрение, что миллионы (причем сотнями в год, если оно хотя бы равно мозилловским затратам на развитие браузера, а мозилловцы не сильно врали в своих отчетах) в свой браузер (и его доминирование) в Гугле вкладывали совсем не из альтруистичных побуждений ;)
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|1.17, Annoynymous (ok), 13:16, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Firefox аналогичная штука (только без возможности указать политику дл якуки со стороны сайта) включается опциями privacy.firstparty.isolate и privacy.firstparty.isolate.restrict_opener_access. Есть также расширение, которое включит обе опции для вас: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/first-party-isolation/
Эта опция была добавлена в 55-й версии и изначально разработана для Tor Browser.
Я пользуюсь уже год и не могу нарадоваться, что ни одна рекламная сеть про меня ничего не знает.
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|2.21, АнониМ (ok), 13:46, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ни одна рекламная сеть про меня ничего не знает.
наивная буратина.
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|3.24, Аноним (24), 14:59, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Disconnect расширение это тоже умеет.
Zen Permissions еще и пермишены расширений показывает, когда их много.
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|1.26, Аноним (26), 15:22, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> будет добавлена защита от злоупотреблений
Обожаю современный веб - сначала понаплодить развесистых фич, позволяющих иметь хомячков во всех позах, а потом, спустя годы, по чуть-чуть их ограничивать.
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