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В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации

10.05.2019 10:30

Компания Google представила грядущие изменения в Chrome, нацеленные на повышение конфиденциальности. Первая часть изменений касается обработки Cookie и поддержки атрибута SameSite. Начиная с выпуска Chrome 76, ожидаемого в июле, будет активирован флаг "same-site-by-default-cookies", который в случае отсутствие атрибута SameSite в заголовке Set-Cookie по умолчанию будет выставлять значение "SameSite=Lax", ограничивающее отправку Cookie для вставок со сторонних сайтов (но сайты по-прежнему смогут отменить ограничение, явно выставляя при установке Cookie значение SameSite=None).

Атрибут SameSite позволяет определять ситуации, в которых допустима передача Cookie при поступлении запроса со стороннего сайта. В настоящее время браузер передаёт Cookie на любой запрос к сайту, для которого имеются выставленные Cookie, даже если изначально открыт другой сайт, а обращение осуществляется косвенно при помощи загрузки картинки или через iframe. Рекламные сети используют данную особенность для отслеживания перемещений пользователя между сайтами, а злоумышленники для организации CSRF-атак (при открытии подконтрольного атакующим ресурса с его страниц скрыто отправляется запрос на другой сайт, на котором аутентифицирован текущий пользователь, и браузер пользователя выставляет для такого запроса сессионные Cookie). С другой стороны возможность отправки Cookie на сторонние сайты применяется для вставки на страницы виджетов, например, для интеграции с YouTube или Facebook.

При помощи атрибута SameSite можно управлять поведением при выставлении Cookie и разрешить отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. SameSite может принимать три значения "Strict", "Lax" и "None". В режиме 'Strict' Cookie не отправляются для любых видов межсайтовых запросов, включая все входящие ссылки с внешних сайтов. В режиме 'Lax' применяются более мягкие ограничения и передача Cookie блокируется только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe. Отличие "Strict" и "Lax" сводятся к блокировке Cookie при переходе по ссылке.

Из других предстоящих изменений также намечается применение жёсткого ограничения, запрещающего обработку сторонних Cookie для запросов без HTTPS (с атрибутом SameSite=None Cookie смогут выставляться только в режиме Secure). Кроме того, планируется выполнение работы по защите от применения скрытой идентификации ("browser fingerprinting"), включая методы генерации идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

Кроме того в Chrome будет добавлена защита от злоупотреблений, связанных с затруднением возврата на исходную страницу после перехода на другой сайт. Речь ведётся о практике захламления истории переходов серией автоматических редиректов или искусственным добавлением фиктивных записей в историю просмотров (через pushState), в результате чего пользователь не может воспользоваться кнопкой "Back" для возврата на исходную страницу после случайного перехода или принудительного проброса на сайт мошенников или вредителей. Для защиты от подобных манипуляций Chrome в обработчике кнопки Back будет пропускать записи, связанные с автоматическими пробросами и манипуляциями с историей посещений, оставляя только страницы, открытие при явных действиях пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации
  3. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  4. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
  5. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  6. OpenNews: Релиз Chrome 74
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, cookie, fingerprint
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  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гугл - за приватность!
     
     
  • 2.2, Fyjybv755 (?), 10:46, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +23 +/
    Чем меньше ваших данных утечет конкурентам, тем дороже гугл сможет их продать своим кастомерам.
     
     
  • 3.5, гугель (?), 11:21, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    это не ваши данные, это НАШИ данные.

     
  • 3.19, NSA (??), 13:22, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нами тоже, мы присосались к их оптическим сетям.
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:46, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С куками давно пора было сделать, лет так 10 назад.
    А вот как они будут выявлять фингерпринт ничего не поломав ума не приложу. Да и потом, если каждый раз будут новые данные отдаваться на запрос о разрешении экрана, настроек громкости, поддерживаемых плагинах и шрифтов, то смысл их вообще тогда отдавать браузеру? А по количеству фич + наличию этих изменений будет возможно точно определить, что это хром и даже какой версии (если он обманывает в юзерагенте).
     
     
  • 2.4, гугель (?), 11:20, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а кто это вам обещал "ничего не поломав", интересно нам знать?
    Выявлять будем, поломав все к чертям, разумеется, кроме ютрупа, ga и прочих нужных и полезных вещей, которые нет, нет, не занимаются фингерпринтингом, просто собирают нужную и полезную информацию.

    что где-то на тех же куках была построена кроссдоменная аутентификация, как раз, наоборот, не тырящая лишнего -  а нам пофиг.

    зато, вот, в очередной раз энфорсим ненужношифрование - чтобы полезные и вкусные данные о вашей жизни доставались нам, а не товарищ-майору, которому мы их охотно продадим, а на халяву - нефиг!

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:53, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атдай, гугель атдай!
     
  • 3.12, Аноним (-), 12:00, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ой да забейте вы на эти данные. На них построена современная диджитал экономика. Без них бы не было так комфортно.
    Товарища за майора вообще не должно быть в этой истории. Давно пора уже чтобы корпорации предостовляли офлайн услуги. Чтобы дедтсад можно было выбрать Гугла или Амазона там. И чтобы конкуренция была. Государства должны умереть.
     
     
  • 4.25, Gemorroj (ok), 15:02, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой ты нонконформист, ммм, вся теку
     
  • 2.23, Ретроград (?), 14:43, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот как...

    Да несложно, простое огрубление и зашумление. Вместо 100-значной шкалы для звука будут отдавать 5-значную, например. С разрешением экрана сложнее, ибо это характеристика постоянная и популярных разрешений можно по пальцам одной руки пересчитать, но и тут можно что-нибудь придумать.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:24, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скрытая идентификация делается с позволения сайта, потому сайт на этом зарабатывает. Тогда что меняет это изменение, если сайт может всё включить обратно?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:59, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём тут вообще сайт? Сайтом рулит макак Вася, которому вломы разбираться во всяких атрибутах. Но выставляет-то атрибуты тот же, кто создаёт куку, то бишь левый скриптик, который Васе дала рекламная сеть. Поэтому там всё будет как надо, а Вася ничего и не узнает.
     

  • 1.8, Аноним (9), 11:50, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит уже встроили другой способ идентификации. И закрыли тот которым пользуется школота.
     
     
  • 2.15, Аноним84701 (ok), 12:47, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит уже встроили другой способ идентификации. И закрыли тот которым пользуется школота.

    Прямо из браузера идентифицировать пользователя и собирать данные всяко удобнее.
    Есть подозрение, что миллионы (причем сотнями в год, если оно хотя бы равно мозилловским затратам на развитие браузера, а  мозилловцы  не сильно врали в своих отчетах) в свой  браузер (и его доминирование) в Гугле вкладывали совсем не из альтруистичных побуждений ;)

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:56, 10/05/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.13, Xasd (ok), 12:14, 10/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
     
  • 3.14, Xtkjdtr (?), 12:30, 10/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 2.16, КГБ СССР (?), 12:59, 10/05/2019 Скрыто
    		• –2 +/
     
  • 2.18, forum reader (?), 13:19, 10/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 2.20, Георгий (??), 13:29, 10/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (5)

  • 1.17, Annoynymous (ok), 13:16, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Firefox аналогичная штука (только без возможности указать политику дл якуки со стороны сайта) включается опциями privacy.firstparty.isolate и privacy.firstparty.isolate.restrict_opener_access. Есть также расширение, которое включит обе опции для вас: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/first-party-isolation/

    Эта опция была добавлена в 55-й версии и изначально разработана для Tor Browser.

    Я пользуюсь уже год и не могу нарадоваться, что ни одна рекламная сеть про меня ничего не знает.

     
     
  • 2.21, АнониМ (ok), 13:46, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ни одна рекламная сеть про меня ничего не знает.

    наивная буратина.

     
  • 2.22, Аноним (22), 14:15, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно взять uMatrix, и точно знать, что и где грузится.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:59, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Disconnect расширение это тоже умеет.
    Zen Permissions еще и пермишены расширений показывает, когда их много.
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:22, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  будет добавлена защита от злоупотреблений

    Обожаю современный веб - сначала понаплодить развесистых фич, позволяющих иметь хомячков во всех позах, а потом, спустя годы, по чуть-чуть их ограничивать.

     
  • 1.27, Аноним (-), 16:12, 10/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >chrome
    >защита от скрытой идентификации

    пчелы против меда!

     
     
  • 2.28, anonymous (??), 16:17, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... против мёда другим пчёлам
     

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