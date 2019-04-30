Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 30. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Наиболее заметные улучшения в Fedora 30: Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.32 с переработанным стилем элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм, экспериментальной поддержкой дробного масштабирования и прекращением поддержки глобального меню;

Проведена работа по повышению производительности пакетного менеджера DNF. Все метаданные в репозиториях помимо xz и gzip теперь доступны в формате zchunk, который кроме хорошего уровня сжатия обеспечивает поддержку delta-изменений, позволяющих загружать только изменившиеся части архива (файл разбивается на отдельно сжимаемые блоки и клиент загружает только те блоки, для которых не совпадает контрольная сумма с блоками на его стороне);

В DNF добавлен код для отправки сведений, необходимых для более точной оценки пользовательской базы дистрибутива. При обращении к зеркалам будет отправляться счётчик "countme", значение которого увеличивается каждую неделю. Cчётчик будет сбрасываться в "0" после первого успешного обращения к серверу и через 7 дней начнёт отсчитывать недели. Указанный метод позволит оценить как давно установлен используемый выпуск, чего достаточно для анализа динамики перехода пользователей на новые версии и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах. При желании пользователь сможет отключить отправку указанной информации.

Добавлены пакеты с рабочим столом Deepin, развиваемым разработчиками одноимённого дистрибутива из Китая. Компоненты рабочего стола разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов. Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ;

Добавлены пакеты с рабочим столом Pantheon, разработкой которого занимается проект Elementary OS. Для разработки используется GTK3+, язык Vala и фреймворк Granite. Графическое окружение Pantheon объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM);

Обновлены версии программ: GCC 9, Glibc 2.29, Ruby 2.6, Golang 1.12, Erlang 21, Fish 3.0, LXQt 0.14.0, GHC 8.4, PHP 7.3, OpenJDK 12, Bash 5.0;

Осуществлён переход на GnuPG 2 в качестве основной реализации GPG ( /usr/bin/gpg теперь ссылается на исполняемый файл GnuPG 2 вместо GnuPG 1;

Проведена работа по обеспечению более гладкого отображения графики при загрузке, без кратковременных отключений экрана и без резких графических переходов. В драйвере i915 по умолчанию включен режим fastboot, в загрузочной заставке plymouth задействована новая тема оформления;

В качестве реализации шины D-Bus по умолчанию задействован D-Bus Broker. D-Bus Broker реализован целиком в пространстве пользователя, остаётся полностью совместим с эталонной реализацией D-Bus, спроектирован с оглядкой на поддержку востребованной на практике функциональности и уделяет главное внимание работе по увеличению производительности и повышению надёжности;

Формат метаданных для шифрования всего диска изменён с LUKS1 на LUKS2;

В рамках подготовки к прекращению поддержки Python 2 (время сопровождения данной ветки истекает 1 января 2020 года) из репозиториев удалено большое число специфичных для Python 2 пакетов. Для поставляемых в репозитории модулей Python с поддержкой метаданных Python Egg/Wheel по умолчанию включён генератор зависимостей;

Из libcrypt удалена поддержка устаревших и небезопасных функций, таких как encrypt, encrypt_r, setkey, setkey_r и fcrypt;

Объявлен устаревшим файл /etc/sysconfig/nfs, для настройеи NFS следует использовать только /etc/nfs.conf;

Добавлена поддержка uEFI для загрузки на системах ARMv7;

Из репозиториев удалена СУБД MongoDB из-за перехода данного проекта на несвободную лицензию, несовместимую с требованиями Fedora;

Переведены в разряд устаревших пакеты Apache Maven 2.x (maven2), Apache Avalon (avalon-framework, avalon-logkit), jakarta-commons-httpclient, jakarta-oro, jakarta-regexp и sonatype-oss-parent;

Добавлена коллекция Linux System Roles с набором модулей и ролей для развёртывания системы централизованного управления конфигурацией на основе Ansible;

Прекращено формирование сборок Fedora Atomic Host, предлающих урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. На смену Fedora Atomic Host придёт проект Fedora CoreOS, продолжающий разработку серверной Linux-системы Container Linux;

Благодаря использованию PipeWire решены проблемы с совместному доступу к окнам Chrome и Firefox в окружениях на базе Wayland при организации удалённой работы с системой. Также решены проблемы с использованием проприетарных бинарных драйверов NVIDIA с Wayland. Поставка по умолчанию сборки Firefox со встроенной поддержкой Wayland отложена до следующего выпуска (в Fedora 30 как и раньше Firefox будет рабоать через XWayland).

В состав включён инструментарий Fedora Toolbox, позволяющий запустить дополнительное изолированное окружение, которое может быть обустроено произвольным образом при помощи обычного пакетного менеджера DNF. Указанное окружение упростит жизнь разработчикам, которым необходимо часто устанавливать различные дополнительные библиотеки и приложения, в условиях применения сборок Fedora Silverblue;

В библиотеку OpenH264 с реализацией кодека H.264, которая используется в Firefox и GStreamer, добавлена поддержка декодирования профилей Main и High, которые обычно применяются для отдачи видео в online-сервисах (ранее в OpenH264 поддерживался только профиль Baseline);

В состав включена система для централизованной настройки Linux-десктопов - Fleet Commander, предназначенная для организации развёртывания и сопровождения настроек для большого числа рабочих станций на базе Linux и GNOME. Предоставляется единый централизованный интерфейс для управления настройками рабочего стола, прикладных программ и сетевых подключений;

Продолжено развитие редакции Fedora Silverblue, которая отличается от Fedora Workstation поставкой в монолитном виде, без разделения базовой системы на отдельные пакеты, с применением атомарного механизма обновления и с установкой всех дополнительных приложений в виде flatpak-пакетов, запускаемых в изолированных контейнерах. В новой версии добавлена возможность использования в GNOME Software прослойки rpm-ostree для добавления в базовый образ Silverblue слоёв с дополнительными приложениями и системными компонентами, распространяемыми только в форме rpm-пакетов и пока недоступными во flatpak. Например, через rpm-ostree реализована поддержка установки проприетарных драйверов NVIDIA, шрифтов, языковых наборов, расширений к GNOME Shell и сторонних приложений, таких как Google Chrome. Одновременно для Fedora 30 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.



