Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS

Группа исследователей из университета Ка' Фоскари (Италия) проанализировала 90 тысяч хостов, связанных с 10 тысячами крупнейших сайтов по рейтингу Alexa, и пришла к выводу, что в 5.5% из них имеются серьёзные проблемы с безопасностью в применяемых реализациях TLS. В ходе исследования были рассмотрены проблемы с применением уязвимых методов шифрования: 4818 из проблемных хостов оказались подвержены MITM-атакам, 733 содержали уязвимости, позволяющие полностью расшифровать трафик, а 912 позволяли выполнить частичную расшифровку (например, извлечь сессионные Cookie).

На 898 сайтах выявлены серьёзные уязвимости, позволяющие полностью скомпрометировать их, например, через организацию подстановки скриптов на страницы. 660 (73.5%) из этих сайтов использовали на своих страницах внешние скрипты, загружаемые со сторонних хостов, подверженных уязвимостям, что демонстрирует актуальность косвенных атак и возможность их каскадного распространения (в качестве примера можно упомянуть взлом счётчика StatCounter, который мог привести к компрометации более двух миллионов других сайтов).

10% всех форм входа на изученных сайта имели проблемы с конфиденциальностью, которые потенциально могли привести к краже пароля. 412 сайтов имели проблемы с перехватом сессионных Cookie. 543 сайтов имели проблемы с контролем целостности сессионных Cookie. Более 20% изученных Cookie были подвержены утечке сведений лицам, контролирующим поддомены.



