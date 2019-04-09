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Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS

09.04.2019 13:52

Группа исследователей из университета Ка' Фоскари (Италия) проанализировала 90 тысяч хостов, связанных с 10 тысячами крупнейших сайтов по рейтингу Alexa, и пришла к выводу, что в 5.5% из них имеются серьёзные проблемы с безопасностью в применяемых реализациях TLS. В ходе исследования были рассмотрены проблемы с применением уязвимых методов шифрования: 4818 из проблемных хостов оказались подвержены MITM-атакам, 733 содержали уязвимости, позволяющие полностью расшифровать трафик, а 912 позволяли выполнить частичную расшифровку (например, извлечь сессионные Cookie).

На 898 сайтах выявлены серьёзные уязвимости, позволяющие полностью скомпрометировать их, например, через организацию подстановки скриптов на страницы. 660 (73.5%) из этих сайтов использовали на своих страницах внешние скрипты, загружаемые со сторонних хостов, подверженных уязвимостям, что демонстрирует актуальность косвенных атак и возможность их каскадного распространения (в качестве примера можно упомянуть взлом счётчика StatCounter, который мог привести к компрометации более двух миллионов других сайтов).

10% всех форм входа на изученных сайта имели проблемы с конфиденциальностью, которые потенциально могли привести к краже пароля. 412 сайтов имели проблемы с перехватом сессионных Cookie. 543 сайтов имели проблемы с контролем целостности сессионных Cookie. Более 20% изученных Cookie были подвержены утечке сведений лицам, контролирующим поддомены.

  1. Главная ссылка к новости (https://secgroup.github.io/tls...)
  2. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  3. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  5. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  6. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security, tls
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