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Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера

28.03.2019 11:11

Разработчики Mozilla представили проект WASI (WebAssembly System Interface), в рамках которого ведётся работа по определению программных интерфейсов, которые можно использовать для организации взаимодействия приложений, поставляемых в формате WebAssembly, с операционной системой. Целью проекта является предоставление API, расширяющего область использования WebAssembly и позволяющего создавать на базе данной технологии обычные программы, выполняемые вне браузера, переносимые на любые платформы и демонстрирующие высокий уровень безопасности.

WASI даёт возможность из окружения для выполнения WebAssembly получить доступ к предоставляемым операционной системой функциям, таким как файлы, файловая система, сетевые сокеты, таймеры и генераторы случайных чисел. API WASI изначально развивается как не привязанный к браузерам и независящий от JavaScript/Web API, но при этом обеспечивающий должный уровень изоляции от основной системы (приложения запускаются в sandbox) и позволяющий явно определять предоставляемые приложению полномочия в стиле CloudABI и Capsicum.

В WASI применяется модель безопасности на основе управления возможностями, в рамках которой программа может выполнять только заведомо разрешённые действия. По аналогии с тем, как WebAssembly ограничивает доступ на уровне импорта функций, в WASI осуществляется контроль доступа к системным возможностям. Файлы, каталоги, сокеты и другие ресурсы ассоциируются со специальным типом файловых дескрипторов (capability), а для выполнения действия с каждым из ресурсов приложению должны быть даны полномочия. Полномочия обрабатываются иерархически, т.е. предоставив доступ к каталогу, автоматически открывается и доступ ко всем файлам в нём.

Так как WebAssembly является платформонезависимым вариантом языка Ассемблер, благодаря применению JIT можно добиться уровня производительности близкого к нативному коду, сохранив при этом возможность выполнения на различных аппаратных платформах и операционных системах. В настоящее время проектом предоставляется модуль wasi-core с реализацией базовых POSIX API (файлы, сокеты и т.п.), в котором пока отсутствует поддержка блокировок и асинхронного ввода/вывода. В дальнейшем планируется создание модулей с реализацией API для выполнения криптографических операций, работы с 3D-графикой, взаимодействия с датчиками, операциями с процессами (пока не поддерживается вызов fork) и обработки мультимедийных данных.

В настоящее время уже доступны для тестирования прототипы следующих компонентов:

  • wasmtime - runtime для выполнения WebAssembly-приложений с расширениями WASI как обычных обособленных приложений. Поддерживается как запуск байткода WebAssembly при помощи специальной утилиты командной строки, так и компоновка готовых исполняемых файлов (wasmtime встраивается в приложение как библиотека). Для достижения должного уровня производительности применяется JIT-компилятор на базе генератора кода cranelift;
  • Lucet - другой вариант runtime от проекта Fastly (код планируется опубликовать сегодня или завтра);
  • WASI SDK - инструментарий для компиляции приложений C/C++ в формат WebAssembly, использующий Clang 8.0;
  • Сборочная цель с поддержкой WASI для языка Rust, позволяющая компилировать код Rust в WebAssembly. В начале апреля поддержку WASI планируется интегрировать в основную кодовую базу и начать тестирование в ночных сборках;
  • wasi-sysroot - реализация стандартной библиотеки libc для WASI, основанная на коде musl, а также runtime-прослойка для трансляции предоставляемых библиотекой функций в системные вызовы различных операционных систем для достижения возможности выполнения одного WASI-приложения в разных ОС.

Проектом также развивается JavaScript-библиотека polyfill с реализацией WASI для выполнения приложений внутри браузера (демонстрация), позволяющая применить к выполняемому в браузере коду модель разграничения доступа на основе "capabilities". Из планов упоминается создание на базе WASI системы модулей для интеграции в приложения изолированных плагинов с дополнительной функциональностью, поставляемой в формате WebAssembly.

Напомним, WebAssembly во многом напоминает Asm.js, но отличается тем, что является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript и позволяющим выполнять в браузере низкоуровневый промежуточный код, скомпилированный из различных языков программирования. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. По сравнению с JavaScript использование WebAssembly также позволяет существенно сократить размер приложений, благодаря компактному промежуточному коду, и увеличить скорость декодирования. В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2019...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск Qt для WebAssembly
  3. OpenNews: Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux
  4. OpenNews: В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений
  5. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  6. OpenNews: В рамках проекта Nebulet развивается микроядро для запуска WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: webassembly, wasi
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  • 1.1, Попугай Кеша (?), 12:18, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так-так-так. JVM? CLR? Так-так-так. WebAssembly в массы? Чем их обычная бинарь не устраивает?
     
     
  • 2.3, proninyaroslav (ok), 12:22, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А бинарь кроссплатформенный?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:02, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Какое мне, как пользователю, удобство с кроссплатформенного бинаря?
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:46, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У этих ребят обычный NIH синдром. Лет 5 теперь будут копировать функционал из Java и .NET
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:11, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Теперь можно сделать кроссплатформенный systemd.
     
  • 1.2, Аноним (-), 12:22, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +27 +/
    Васян - отличное название для проекта!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это вместо провалившейся ноды-жс?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:58, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вообще из другой оперы.
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 13:09, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > провалившейся ноды-жс

    А хипстеры и не знали

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:27, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А васян умеет в многопоток? мне кажется что пока нет
     
     
  • 2.9, WebMonkey (?), 12:53, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В браузере ты можешь запускать WebAssembly в отдельном Worker thread'е.
     
  • 2.23, Иваныч (??), 13:27, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В следующих версиях это один из приоритетов. Так что если сейчас не умеет, то скоро будет.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:53, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вот это уже годнота WASI за единую VM с единым WASM Это хорошо Учитывая, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 13:10, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это убийца Electron-а?
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:04, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Санитаров в Мозиллу надо вызвать, пока ещё не поздно.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:11, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > wasi-sysroot - основанная на коде musl,

    А как же чудесная libc на Rust из Redox? На Rust решила забить уже даже Мозила?

     
  • 1.18, Аноним (18), 13:13, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сколько ГБ оперативки надо еще докупать?
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:16, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WebAssembly в браузере пока никто и не использует, о каком "вне браузера" вообще может идти речь?
     
     
  • 2.20, Иваныч (??), 13:24, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Об элементарном. Хотя бы использование C/C++/D/... в Sandbox окружении для системы дополнений к приложению которые не требуют пересборки. Пример - игровая логика в Quake 3 & QVM, где логика была на C, но в Sandbox, практически с идетичной скоростью работы. Да, есть LLVM, но Web Assembly заметно проще, плюс ещё и возможность использовать тот же модуль использовать в Web при необходимости.
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:25, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неееет! Остановите их кто-нибудь, хватит с нас нодыжс!
     
     
  • 2.24, Аноним (16), 13:35, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нода божественна! И она тоже умеет в васм.
     
  • 2.25, Аноним (11), 13:36, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пользуйся, тебя никто не заставляет.
     
  • 2.26, Иваныч (??), 13:39, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Казалось бы, что общего между JS интерпретором и виртуальной машиной для выполнения кода на C/C++ с практически одинаковой (близкой и ещё ближе в следующих версиях) скоростью исполнения?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:45, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То и другое написано на C++.
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:26, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    если сделают компилятор pascal в wasi будет круто
     
  • 1.27, kiwinix (?), 13:43, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Развитие Васи уже сильно продвинулось
     

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