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13.03.2019 14:10  Релиз web-браузера Chrome 73

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 73. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 74 запланирован на 23 апреля.

Основные изменения в Chrome 73:

  • В версию для Android добавлен режим "Lite pages", позволяющий ускорить загрузку сайтов и сократить трафик за счёт обращения через прокси в Google, на лету осуществляющий оптимизацию запрашиваемых страниц для просмотра на мобильном устройстве. На серверы Google передаётся только URL страницы, а Cookies и параметры аутентификации обрабатываются напрямую. Оптимизация включается при активации опции "Data Saver" в настройках, после чего применяется автоматически, в зависимости от конкретных сайтов и качества канала связи.

    Например, оптимизация применяется при доступе в режиме "2G" или когда страница загружается более 5 секунд. Критерии активации можно настроить при помощи опций "#force-effective-connection-type" и "#ignore-previews-blocklist" в "chrome://flags". При отображении страницы в режиме оптимизации в адресной строке высвечивается специальный индикатор "Lite", через который можно вернуться к просмотру оригинальных страниц. Режим автоматически отключается для конкретных сайтов, если пользователь часто возвращается к просмотру оригинальных неоптимизированных страниц;

  • В настройках учётной записи предложена отдельная секция "Sync and Google services", в которой собраны все имеющиеся опции для управления синхронизацией данных и отправки сведений в сервисы Google. В секции также предложены новые опции "Enhanced spell check" (синхронизация добавленных пользователем слов в словарь), "Safe browsing extended reporting" (отправка в Google дополнительных данных для определения вредоносных приложений и страниц) и "Make searches and browsing better" (анонимизированный сбор телеметрии с информацией об открываемых URL);
  • Усовершенствован режим просмотра "картинка в картинке" (Picture-In-Picture). Помимо видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере, в данном режиме теперь можно отсоединить web-приложения в формате PWA (Progressive Web Apps). Например, подобным способом удобно запускать чаты, мессенджеры и и видеоконференции. По умолчанию возможность пока неактивна и ограничена тестами в режиме "Origin Trial";
  • Для видео добавлено новое свойство "autopictureinpicture", позволяющее в случае предоставления должных полномочий автоматически перейти в режим Picture-In-Picture при переходе на другую вкладку и отключить данный режим при возвращении на исходную вкладку;
  • В режиме Picture-In-Picture также реализована возможность показа кнопки "Skip Ad" (действие skipad в Media Session API) для отмены показа рекламной вставки (ранее воспроизведение в окне Picture-In-Picture было не интерактивным);
  • Добавлена поддержка использования аппаратных мультимедийных клавиш для управления воспроизведением контента, например, для остановки, проигрывания и перехода к следующему ролику на YuoTube. Для привязки обработчиков к мультимедийным клавишам предлагается использовать API Media Sessions. Возможность пока доступна в версиях для Chrome OS, macOS и Windows, а в Linux обещают добавить позднее;
  • В версии для Android появился новый менеджер загрузок. Добавлена возможность наглядного отслеживания состояния загрузки - в нижней части теперь отображается специальный индикатор прогресса (раньше браузер лишь выдавал уведомление о завершении загрузки). В списке файлов обеспечен показ крупных эскизов загруженных изображений и возможность сортировки по типу контента и времени загрузки;
  • В версии для Android на странице с "динозавром", отображаемой при отсутствии сетевого соединения, добавлен список рекомендаций, включающих страницы, доступные в кэше для просмотра в offline;
  • В версии для macOS добавлена поддержка PWA (Progressive Web Apps, возможность обособленного запуска web-приложений как обычных программ без адресной строки и вкладок) и тёмной темы оформления интерфейса;


  • Включена поддержка механизма Signed HTTP Exchanges (SXG) для организации размещения верифицированных копий web-страниц на других сайтах, выглядящих для пользователя как исходные страницы. Благодаря SXG владелец одного сайта при помощи цифровой подписи может авторизовать размещения определённых страниц на другом сайте. В случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста. Подробнее см. анонс появления данной технологии;

  • Объявлено устаревшим и будет удалено в следующем выпуске свойство "allow-downloads-without-user-activation", через которой можно было организовать автоматическую загрузку файлов при обработке iframe. В следующем выпуске инициирование загрузки файлов без явного действия пользователя будет запрещено, так как оно активно применялось для злоупотреблений, навязывания загрузок и подстановки частей вредоносного ПО на компьютер пользователя. Для начала загрузки обязательно потребуется клик пользователя на той же странице;
  • В предоставляемых дополнениями скриптах обработки контента запрещена загрузка внешних ресурсов (Cross-Origin), не соответствующих домену страницы, в контексте которой выполняется скрипт. Для выполнения сторонних загрузок разработчикам дополнений следует применять фоновые обработчики (background pages). Изменение касается только новых дополнений и дополнений, в которых данная функциональность не была реализована ранее. Для всех дополнений изменение будет применено в одном из будущих выпусков Chrome после принятия второй версии манифеста. По приблизительной оценке изменение коснётся менее 1% дополнений, которыми пользуется более 1000 пользователей (в настоящее время белый список включает 70 дополнений);
  • Добавлен HTTP-заголовок "Cross-Origin-Resource-Policy" позволяющий серверу запретить вставку отдаваемых ресурсов (например, изображений) в контексте других доменов (cross-origin и cross-site);


  • Добавлен API Badging, позволяющий web-приложениям создавать индикаторы, выводимые на панели или домашнем экране. При закрытии страницы индикатор автоматически убирается. Например, подобным способом можно отображать число непрочитанных сообщений или информацию о каких-то событиях;
  • Добавлен программный интерфейс, позволяющий из JavaScript-приложения динамически создавать таблицы стилей и манипулировать применением стилей. В отличие от создания таблиц стилей при помощи метода document.createElement('style') новый API добавляет средства для конструирования стилей через объект CSSStyleSheet(), предоставляя такие методы, как insertRule, deleteRule, replace и replaceSync. Применение CSSStyleSheet позволяет упростить манипуляции с CSS и решить проблемы с дублированием свойств, одновременным применением изменений к разным частям DOM и совместным использованием в разных компонентах;
  • Предложен новый метод String.prototype.matchAll() для сопоставления с использованием регулярных выражений. При использовании метода match с флагом "/g" возвращается простой массив строк, но при единичном сопоставлении (без флага "/g") выводится объект с расширенными свойствами. Метод matchAll отличается от выполнения метода match с флагом "/g" тем, что он возвращает массив объектов со свойствами всех совпадений, а не массив строк;
  • По умолчанию обработчики событий от колеса мыши (wheel и mousewheel) теперь создаются в пассивном режиме (как при выполнении "window.addEventListener('wheel', func, {passive: true}))", не блокирующем выполнение браузером операций прокрутки и масштабирования, что положительно сказывается на отзывчивости интерфейса. Ранее аналогичное изменение поведения по умолчанию было выполнено для обработчиков "touchstart" и "touchmove";
  • В тег "link" добавлена поддержка свойств "imagesrcset" и "imagesizes" (используются только совместно со свойствами "preload" и "image"), аналогичных свойствам "srcset" и "sizes" объекта HTMLImageElement;
  • В CSS и XSLT в качестве базового URL для загрузки ресурсов со вложенными путями теперь принимается URL с которого фактически был загружен CSS. Например, если в теге link указан "/styles.css", но при обращении выполняется редирект на "/foo/styles.css" то базовым для загрузки ресурсов (например, фоновых изображений) будет каталог "/foo", а не "/";
  • Отрисовка свойства "blur-radius" приведена в соответствие с требованием спецификации и поведением Firefox и Safari;
  • В WebSQL прекращена поддержка операций "EXPLAIN" и "REINDEX". Поведение EXPLAIN отличалось в зависимости от версий SQLite, а REINDEX был бесполезен на практике;
  • В JavaSсript-движке V8 ускорена реализация операции "await" (включен по умолчанию флаг "--harmony-await-optimization") и на 20-25% сокращено время компиляции WebAssembly;
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков:
    • Добавлена поддержка "точек логгирования" (Logpoints), похожих на точки останова, но в момент срабатывания сбрасывающие значения определённых переменных и объектов в отладочную консоль, без необходимости явного вызова console.log() в коде. Выражение, которое будет выведено в лог определяется в момент создания Logpoint;
    • Данные о вовлечённости тех или иных CSS и JavaScript файлов в процесс выполнения (coverage) теперь могут быть экспортированы в формате JSON;
    • Во вкладке "Sensors" появилась возможность переопределения отдаваемых web-приложениям данных о местоположении пользователя;
    • В панелях Sources и Network добавлена функция сворачивания блоков кода. В панели Network вкладка Frames, используемая для инспектирования соединений WebSocket, переименована в Messages.

    Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 60 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 18 премии на сумму 13500 долларов США (одна премия $7500, четыре премии $1000 и четыре премий $500). Размер 9 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 72
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  6. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.1, Аноним (-), 14:18, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Когда же они реализуют выгрузку фоновых вкладок на диск, чтобы этот боров перестал ЖРАТЬ память?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:31, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Согласно js команде console.memory - в Linux гораздо меньше жрёт, чем в Windows (№ версий аналогичный).
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:34, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хоть это ладно.
     
  • 3.7, Аноним (-), 14:35, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В Linux можно было бы задействовать https://en.wikipedia.org/wiki/CRIU а Windows вообще не нужна.
     
     
  • 4.9, Дембель (?), 14:41, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поэтом ты это с Windows пишешь?
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 14:47, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разумеется я пишу это не с Windows.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:54, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, пускай этот боров еще больше насилует диск. Докупи уже ОЗУ и не ной :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:24, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Репутацию гугел себе запятнал. Надеюсь, не будет таких сайтов, которые только в хроме открываются
     
     
  • 2.3, гугель (?), 14:27, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как то есть это не будет? Оно разьве уже не, повсеместно?

     
     
  • 3.8, Аноним (6), 14:36, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так-то спасибо ему - помог MS в инете свалить.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:47, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а на деле с одного сорта перешли на другое
     
  • 2.5, Аноним (6), 14:33, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, это уже не так Поясню Как известно, все госы имеются в виду госз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Ordu (ok), 14:50, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так и начнешь сомневаться в истинности бритвы Хэнлона.

    Бритва Хэнлона для неустойчивых психик, дабы те не скатывались бы в теории заговора. Устойчивой же психике следует избегать пользоваться бритвой Хэнлона, потому что "глупость" как объяснение, на самом деле мало что объясняет, и не позволяет делать дальнейших выводов, которые позволят осмысленно влиять на ситуацию. Таким образом, если у тебя нет объяснения лучше чем "глупость", то стоит оставить событие как объяснение, пометив его себе в голове ярлыком "непонятность". С этим как раз проблема у заурядных мозгов: они не в состоянии функционировать, если какие-то события остались без объяснения, если их теория всего не объясняет всего, то у них начинают шарики за ролики закатываться, хомячки это знают, и они чувствуют, что это может кончится плохо для них, и поэтому пытаются придумать объяснение всему, а если объяснение не придумывается... вот тут появляются боги, происки врагов, теории заговоров, и прочие костыли, подпирающие теорию всего. Бритва Хэнлона тоже из этого списка теорий-мифов с психотерапевтическим действием, и она довольно удачна тем, что самым её плохим последствием для хомячка является убеждённость хомячка, что все вокруг глупцы, а он один умный. Это редко приводит к фатальным последствиям, и это всегда забавно наблюдать со стороны.

     
  • 1.13, n1rdeks (?), 14:53, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >режим "Lite pages", позволяющий ускорить загрузку сайтов и сократить трафик за счёт обращения через прокси в Google, на лету осуществляющего оптимизацию запрашиваемых страниц для просмотра на мобильном устройстве

    Вот так. Уже и трафик "заворачивают".

     
  • 1.15, выфвы (?), 15:19, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    эмм а когда квадратные вкладки то будут?
     

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