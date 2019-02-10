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10.02.2019 10:33  Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS

Исследователи из компании NCC Group раскрыли сведения (PDF) о новой атаке по сторонним каналам, позволяющей через анализ остаточных данных в процессорном кэше восстановить содержимое, передаваемое через каналы связи, зашифрованные при помощи протоколов TLS и QUIC. С некоторыми оговорками атака затрагивает и протокол TLS 1.3.

Атака может применяться для перехвата зашифрованных сеансов при условии выполнения кода атакующего на одном CPU с жертвой (например, на многопользовательских системах или при возможности изолированного выполнения кода атакующего на системе жертвы) и наличия контроля за сетевым шлюзом (например, через организацию подключения клиента к фиктивной точке доступа).

Атака позволяет восстановить шифротекст, зашифрованный при помощи RSA-ключа, через анализ добавочного заполнения (padding oracle), используемого для выравнивания зашифрованных данных по границе блока. Принцип атаки основан на методе, предложенном Даниэлем Блейхенбахером (Daniel Bleichenbacher) в 1998 году, суть которого в том, что атакующий на основании разных ответов от сервера может отделить корректные и некорректные блоки добавочного заполнения (padding oracle) в режиме PKCS #1 v1.5. Манипулируя информацией о корректности блоков добавочного заполнения атакующий может путём перебора определить содержимое шифротекста.

Так как утечки состояний на основе активности сервера уже давно блокированы в реализациях криптографических библиотек, в новой атаке для определения корректности блоков предлагается анализировать следы работы библиотек в процессорном кэше. Для атаки применимы различные техники извлечения остаточных данных из процессорного кэша, такие как Flush+Reload, Prime+Probe и методы на основе манипуляций с блоком предсказания переходов. Атака является достаточно эффективной и позволяет восстановить все 2048 бит шифротекста RSA за время, не превышающее 30 секунд.

Проблема была выявлена в ноябре 2018 года и сообщена разработчикам библиотек, но детали раскрыты только сейчас, после публикации исправлений. Проблема затрагивает реализации TLS в библиотеках OpenSSL, Amazon s2n, MbedTLS, Apple CoreTLS, Mozilla NSS, WolfSSL и GnuTLS. Не подвержены атаки оказались библиотеки BearSSL и BoringSSL. В TLS 1.3 не используется обмен ключами на основе RSA, поэтому для атаки на TLS 1.3 применяется обходной манёвр, позволяющий откатить шифрованное соединение на прошлую версию протокола через спуфинг TCP-пакетов.

Для атаки на клиентские браузеры может применяться метод, напоминающий атаки BEAST и POODLE, и требующий запуска подконтрольного атакующему JavaScript-кода в браузере жертвы (например, через подстановку кода в любой незашифрованный HTTP-ответ при наличии контроля за транзитным шлюзом). JavaScript-код используется для отправки на защищённый сайт, с которым работает жертва, фиктивных запросов с изначально известными контрольными метками, которые используются атакующим для воссоздания отдельных шифрованных блоков. Так как для успешной атаки необходимо проанализировать тысячи проверочных запросов, которые не удаётся отправить в рамках установленного в браузерах таймаута (обычно 30 секунд), предложен метод распараллеливания подобных запросов через их отправку к различным TLS-серверам, на которых используется сертификат с одним и тем же открытым ключом.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.nccgroup.trust/us/...)
  2. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  3. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  4. OpenNews: Новая атака SLOTH, затрагивающая протоколы TLS 1.2, SSH и IKE/IPsec с MD5 и SHA-1
  5. OpenNews: Новая атака на TLS, позволяющая откатиться к уязвимым методам шифрования
  6. OpenNews: Атака NetSpectre, приводящая к утечке содержимого памяти по сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tls, attack
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  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 10/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Тема LibreSSL не раскрыта
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 10/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    ---------------------------------------- O rly Может в конечном итоге вообще тр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:13, 10/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С контролем транзитного трафика проблем как раз меньше всего - для выуживания па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:55, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а смысл возиться с расшифровкой трафика если имея доступ к тачке можно снимать уже расшифрованные сообщения из самих программ?
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:22, 10/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > шифротекст, зашифрованный

    Два раза зашифрованный?

     
     
  • 2.6, Sw00p aka Jerom (?), 14:30, 10/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там же запятая)
     

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