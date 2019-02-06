06.02.2019 09:24  Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID

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|1.1, Qwerty (??), 09:51, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Какой график красивый, хоть на стену вешай.
>При желании пользователь сможет отключить отправку указанной информации.
Только после отправки? А вот оффтопик даже не установится, пока явно не разрешишь или не запретишь телеметрию.
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|2.10, equeim (ok), 10:17, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во время установки?. Более того, по примеру Firefox мы знаем, что есть телеметрия, которая телеметрия, а есть телеметрия, которая не телеметрия. И отключить можно только телеметрию, которая телеметрия.
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|3.12, Qwerty (??), 10:36, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во
> время установки?.
А кто сказал, что отправляет? Местные фольгированные?
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|3.17, фуфлофокс (?), 10:48, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во
> время установки?. Более того, по примеру Firefox мы знаем, что есть
> телеметрия, которая телеметрия, а есть телеметрия, которая не телеметрия. И отключить
> можно только телеметрию, которая телеметрия.
неправда, ту телеметрию, которая не телеметрия, у нас тоже можно отключить, отключателем не-телеметрии. Правда, как обычно, уже после того, как мы о тебе все слили и без гарантий что завтра не включится еще какая-нибудь "ну совсем-совсем не телеметрия для отключивших не совсем телеметрию".
Но корпорация зла, конечно же, microsoft, не перепутай! Она отправляет телеметрию даже когда dvd просто лежит в конвертике! (Баба Маня с первого этажа сама видела!)
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|4.20, fske (?), 10:56, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>Но корпорация зла, конечно же, microsoft, не перепутай!
Это невозможно перепутать. А ты меняй методичку, майкобот.
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|3.18, grsec (ok), 10:51, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во время установки?
Че как маленький. Берешь дазассеблер, dnf.exe и в путь. Исходники же лично тебе недоступны.
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|1.2, пох (?), 09:54, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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то есть uuid показался им недостаточно информативным - давайте теперь сливать архитектуру, версию, время установки - все для безопастносте и в интересах пользователей, ну конечно же, а не потому, что уже раз начав собирать данные, уже очень трудно остановиться...
P.S. но корпорация зла, конечно же, microsoft, смотри, не перепутай, мой йуный друг
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|3.14, пох (?), 10:39, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Архитектуру и версию в общем виде они и так знают, так как
ну да, естественно - но, как видим, показалось маловато.
Апетит приходит во время еды. А чо, сузе можно, бубунте можно, а мы тоже хотим красивые графики и кому-нибудь при случае продать доступ к базе.
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116263.html#80
рано кое-кто радовался :-(
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|2.6, Qwerty (??), 10:07, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>давайте теперь сливать
>корпорация зла
В Linux нет телеметрии, в Linux есть сбор информации. В Linux нет корпораций, есть "поддерживающие GNU партнёры". В Linux нет пропихивания ненужного, в Linux есть дальновидная стратегия развития.
Некоторые не видят разницы. Товарищ Штольман, разъяснить на партсобрании! Так победимъ!
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|3.11, пох (?), 10:33, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В Linux нет телеметрии, в Linux есть сбор информации. В Linux нет корпораций, есть "поддерживающие GNU партнёры". В Linux нет пропихивания ненужного, в Linux есть дальновидная стратегия развития.
ок, законспехтировал!
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|4.24, Qwerty (??), 11:09, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну почему же? Может, он анархист и антисоциал и против вообще любых объединений. Тут и не такое встретить можно.
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|1.3, Аноним (3), 09:57, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Тенденцию и по IP адресам могут посмотреть. Также и с обновлением -
дата установки ни к чему. Начерта точность до десятков юзеров?
В общем шляпа какая-то, а не федора.
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|3.19, пох (?), 10:53, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Какое-нибудь облако с большим пудом динамических IP сводит на нет всю статистику.
наоборот, с него очень интересная статистика, позволяющая сразу оценить и разброс версий, и эффективность обновлений, и много чего еще - но это да, таки data mining, это уметь надо, хотя бы второй курс универа нужен - причем со специализацией в IT, а не gender studies.
> Это как паркинг доменов превратил в мусор статистку о http-серверах.
> Реальных пользователей, которые руками установили Fedora на свой ПК или ноутбук,
> может оказаться 10%, а может и 90%. Сейчас разбор логов
вангую за 0.01
который в ближайшем будущем сведется к 0, если только ibm не успеет первой, сократив неэффективное подразделение, они умеют.
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|3.23, пох (?), 11:02, 06/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я ставлю linux на четыре устройства дома, и все эти устройства
_регулярные_ четыре захода за обновлениями как бы отследить несложно.
> Что эта тенденция отражает? Что процесс обновления системы часто стал фейлится, и
для этого надо иметь историю - если за обновлениями весь год ходили в час по чайной ложке, а сейчас одни и те же качаются каждые пять минут - да, точно.
> поэтому множество повторых запусков пакетного менагера? Что мода держать локальные репы
> для скачанных пакетов подошла к концу, и теперь каждое устройство качает
это выглядит совершенно иначе, нежели фэйлящееся обновление.
Поверь человеку, по подобным признакам третьего порядка отслеживающему поведение сложной системы с непредсказуемыми вывертами в кишках.
> наверное, но data scientist сегодня -- это очень дорогое удовольствие, они
ну наняли бы summer student, за еду - в конце-концов, им не кредит по этим данным выдавать (хотя и там лажают чудовищно, мне, например, дали в самый неподходящий момент, но предлагали какую-то фигню когда и впрямь могли на мне неплохо заработать)
> подсчётам количества установок, которое, судя по всему, и до миллиона не
> дотягивает.
сейчас посчитают и выгонят всех на мороз, ага. Но вряд ли - скорее всего наоборот, это подошьют в папочку с "прибыльный товар, для продажи"
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|1.27, Аноним (27), 11:42, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> При обращении к зеркалам вместо UUID будет отправляться счётчик "countme", значение которого увеличивается каждую неделю.
А как они будут опеределять этот countme от кого ?
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