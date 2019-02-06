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06.02.2019 09:24  Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID

На состоявшемся заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено добавление в пакетный менеджер DNF кода для отправки сведений, необходимых для более точной оценки пользовательской базы дистрибутива. Изменение планируется включить в состав выпуска Fedora 30. Разработчики учли связанные с сохранением приватности пожелания, высказанные при обсуждении изначально предложенной схемы учёта пользователей. Вместо передачи уникального UUID-идентификатора решено реализовать более простую схему на основе счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС.

При обращении к зеркалам вместо UUID будет отправляться счётчик "countme", значение которого увеличивается каждую неделю. Cчётчик будет сбрасываться в "0" после первого успешного обращения к серверу и через 7 дней начнёт отсчитывать недели. Указанный метод позволит оценить как давно установлен используемый выпуск, чего достаточно для анализа динамики перехода пользователей на новые версии и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах. В свою очередь, передача переменной с данными о редакции ОС (VARIANT_ID из /etc/os-release) и архитектуре системы позволит разделять редакции, ответвления и спины. При желании пользователь сможет отключить отправку указанной информации.

В настоящее время для расчёта числа установленных систем используется разделение на основе уникальных IP-адресов, что вносит достаточную большую погрешность в статистику, с учётом того, что большинство пользователей подключаются к сети с динамически выдаваемыми IP-адресами и пользуются ноутбуками, подключаемыми к разным беспроводным сетям. Большую путаницу также вносят не постоянно работающие облачные окружения.

Например, при оценке статистики на основе анализа IP-адресов в логах зеркал наблюдается увеличение на 40% интенсивности запросов, связанных с Fedora 29, по сравнению с Fedora 28. Текущих сведений недостаточно для того, чтобы понять характер данных запросов, возможно это не реальное увеличение пользовательской базы, а одноразовые обращения в ходе работы какого-то крупного облачного сервиса. Предложенное изменение позволит реалистично оценить популярность дистрибутива и выработать отражающую реальную обстановку стратегию его развития.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
  3. OpenNews: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
  4. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  5. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  6. OpenNews: Проект Fedora проведёт чистку пакетов, оставшихся без сопровождения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Qwerty (??), 09:51, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Какой график красивый, хоть на стену вешай.

    >При желании пользователь сможет отключить отправку указанной информации.

    Только после отправки? А вот оффтопик даже не установится, пока явно не разрешишь или не запретишь телеметрию.

     
     
  • 2.10, equeim (ok), 10:17, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во время установки?. Более того, по примеру Firefox мы знаем, что есть телеметрия, которая телеметрия, а есть телеметрия, которая не телеметрия. И отключить можно только телеметрию, которая телеметрия.
     
     
  • 3.12, Qwerty (??), 10:36, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во
    > время установки?.

    А кто сказал, что отправляет? Местные фольгированные?

     
  • 3.17, фуфлофокс (?), 10:48, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во
    > время установки?. Более того, по примеру Firefox мы знаем, что есть
    > телеметрия, которая телеметрия, а есть телеметрия, которая не телеметрия. И отключить
    > можно только телеметрию, которая телеметрия.

    неправда, ту телеметрию, которая не телеметрия, у нас тоже можно отключить, отключателем не-телеметрии. Правда, как обычно, уже после того, как мы  о тебе все слили и без гарантий что завтра не включится  еще какая-нибудь "ну совсем-совсем не телеметрия для отключивших не совсем телеметрию".

    Но корпорация зла, конечно же, microsoft, не перепутай! Она отправляет телеметрию даже когда dvd просто лежит в конвертике! (Баба Маня с первого этажа сама видела!)

     
     
  • 4.20, fske (?), 10:56, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Но корпорация зла, конечно же, microsoft, не перепутай!

    Это невозможно перепутать. А ты меняй методичку, майкобот.

     
  • 3.18, grsec (ok), 10:51, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А с чего ты взял, что он не отправляет телеметрию ещё во время установки?

    Че как маленький. Берешь дазассеблер, dnf.exe и в путь. Исходники же лично тебе недоступны.

     
  • 1.2, пох (?), 09:54, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    то есть uuid показался им недостаточно информативным - давайте теперь сливать архитектуру, версию, время установки - все для безопастносте и в интересах пользователей, ну конечно же, а не потому, что уже раз начав собирать данные, уже очень трудно остановиться...

    P.S. но корпорация зла, конечно же, microsoft, смотри, не перепутай, мой йуный друг

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:59, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Архитектуру и версию в общем виде они и так знают, так как DNF обращается за обн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, пох (?), 10:39, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Архитектуру и версию в общем виде они и так знают, так как

    ну да, естественно - но, как видим, показалось маловато.

    Апетит приходит во время еды. А чо, сузе можно, бубунте можно, а мы тоже хотим красивые графики и кому-нибудь при случае продать доступ к базе.
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116263.html#80
    рано кое-кто радовался :-(

     
  • 2.6, Qwerty (??), 10:07, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >давайте теперь сливать
    >корпорация зла

    В Linux нет телеметрии, в Linux есть сбор информации. В Linux нет корпораций, есть "поддерживающие GNU партнёры". В Linux нет пропихивания ненужного, в Linux есть дальновидная стратегия развития.

    Некоторые не видят разницы. Товарищ Штольман, разъяснить на партсобрании! Так победимъ!

     
     
  • 3.8, nobody (??), 10:11, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ура, товарищи!
     
  • 3.11, пох (?), 10:33, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Linux нет телеметрии, в Linux есть сбор информации. В Linux нет корпораций, есть "поддерживающие GNU партнёры". В Linux нет пропихивания ненужного, в Linux есть дальновидная стратегия развития.

    ок, законспехтировал!

     
  • 2.15, Ilya Indigo (ok), 10:41, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. но корпорация зла...

    Любая кооперация - зло!
    RH^w IBM не исключение.

     
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 11:02, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кооперация

    отключи T9 :))

     
     
  • 4.24, Qwerty (??), 11:09, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну почему же? Может, он анархист и антисоциал и против вообще любых объединений. Тут и не такое встретить можно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тенденцию и по IP адресам могут посмотреть. Также и с обновлением -
    дата установки ни к чему. Начерта точность до десятков юзеров?
    В общем шляпа какая-то, а не федора.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:03, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Какое-нибудь облако с большим пудом динамических IP сводит на нет всю статистику... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, пох (?), 10:53, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какое-нибудь облако с большим пудом динамических IP сводит на нет всю статистику.

    наоборот, с него очень интересная статистика, позволяющая сразу оценить и разброс версий, и эффективность обновлений, и много чего еще - но это да, таки data mining, это уметь надо, хотя бы второй курс универа нужен - причем со специализацией в IT, а не gender studies.

    > Это как паркинг доменов превратил в мусор статистку о http-серверах.  
    > Реальных пользователей, которые руками установили Fedora на свой ПК или ноутбук,
    >  может оказаться 10%, а может и 90%. Сейчас разбор логов

    вангую за 0.01
    который в ближайшем будущем сведется к 0, если только ibm не успеет первой, сократив неэффективное подразделение, они умеют.

     
  • 2.9, nobody (??), 10:12, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > шляпа какая-то

    Угу. Красная.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:43, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Угу. Красная.

    Черная шляпа. У IBM же темный стиль.

     
  • 2.13, Ordu (ok), 10:39, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не до десятков, а в разы, а может быть и на порядки Я ставлю linux на четыре ус... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, пох (?), 11:02, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я ставлю linux на четыре устройства дома, и все эти устройства

    _регулярные_ четыре захода за обновлениями как бы отследить несложно.

    > Что эта тенденция отражает? Что процесс обновления системы часто стал фейлится, и

    для этого надо иметь историю - если за обновлениями весь год ходили в час по чайной ложке, а сейчас  одни и те же качаются каждые пять минут - да, точно.

    > поэтому множество повторых запусков пакетного менагера? Что мода держать локальные репы
    > для скачанных пакетов подошла к концу, и теперь каждое устройство качает

    это выглядит совершенно иначе, нежели фэйлящееся обновление.
    Поверь человеку, по подобным признакам третьего порядка отслеживающему поведение сложной системы с непредсказуемыми вывертами в кишках.

    > наверное, но data scientist сегодня -- это очень дорогое удовольствие, они

    ну наняли бы summer student, за еду - в конце-концов, им не кредит по этим данным выдавать (хотя и там лажают чудовищно, мне, например, дали в самый неподходящий момент, но предлагали какую-то фигню когда и впрямь могли на мне неплохо заработать)

    > подсчётам количества установок, которое, судя по всему, и до миллиона не
    > дотягивает.

    сейчас посчитают и выгонят всех на мороз, ага. Но вряд ли - скорее всего наоборот, это подошьют в папочку с "прибыльный товар, для продажи"

     
     
  • 4.26, Ordu (ok), 11:35, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А нерегулярные А если ip меняется А если на разных устройствах разные наборы с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, пох (?), 11:56, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а какая разница Нам же общее представление иметь надо, а не отслеживать пользов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноняшка (?), 11:02, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах.

    Как? обьясните, плиз, недоперло

     
     
  • 2.25, utoplenick (ok), 11:31, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    docker например
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:42, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > При обращении к зеркалам вместо UUID будет отправляться счётчик "countme", значение которого увеличивается каждую неделю.

    А как они будут опеределять этот countme от кого ?

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:47, 06/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    почему не сделать как в дебиан, предлагать включать эту телеметрию при установке.
     

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