06.02.2019 09:24  Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID

На состоявшемся заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено добавление в пакетный менеджер DNF кода для отправки сведений, необходимых для более точной оценки пользовательской базы дистрибутива. Изменение планируется включить в состав выпуска Fedora 30. Разработчики учли связанные с сохранением приватности пожелания, высказанные при обсуждении изначально предложенной схемы учёта пользователей. Вместо передачи уникального UUID-идентификатора решено реализовать более простую схему на основе счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС.

При обращении к зеркалам вместо UUID будет отправляться счётчик "countme", значение которого увеличивается каждую неделю. Cчётчик будет сбрасываться в "0" после первого успешного обращения к серверу и через 7 дней начнёт отсчитывать недели. Указанный метод позволит оценить как давно установлен используемый выпуск, чего достаточно для анализа динамики перехода пользователей на новые версии и выявления недолго живущих установок в системах непрерывной интеграции, тестовых системах, контейнерах и виртуальных машинах. В свою очередь, передача переменной с данными о редакции ОС (VARIANT_ID из /etc/os-release) и архитектуре системы позволит разделять редакции, ответвления и спины. При желании пользователь сможет отключить отправку указанной информации.

В настоящее время для расчёта числа установленных систем используется разделение на основе уникальных IP-адресов, что вносит достаточную большую погрешность в статистику, с учётом того, что большинство пользователей подключаются к сети с динамически выдаваемыми IP-адресами и пользуются ноутбуками, подключаемыми к разным беспроводным сетям. Большую путаницу также вносят не постоянно работающие облачные окружения.

Например, при оценке статистики на основе анализа IP-адресов в логах зеркал наблюдается увеличение на 40% интенсивности запросов, связанных с Fedora 29, по сравнению с Fedora 28. Текущих сведений недостаточно для того, чтобы понять характер данных запросов, возможно это не реальное увеличение пользовательской базы, а одноразовые обращения в ходе работы какого-то крупного облачного сервиса. Предложенное изменение позволит реалистично оценить популярность дистрибутива и выработать отражающую реальную обстановку стратегию его развития.