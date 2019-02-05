05.02.2019 09:24  В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации

Разработчики Mozilla рассматривают возможность включения в Firefox 67 кода для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют, а также для противодействия отслеживанию пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). В настоящее время обсуждается прототип интерфейса для управления блокировками. Например, для включения новых режимов блокировки в настройки предлагается добавить несколько новых опций:

Для ручного включения блокировщиков в about:config предусмотрены настройки "privacy.trackingprotection.cryptomining.enabled" и "privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled". Состояние блокировки для текущего сайта можно будет оценить через меню "(i)", там же предусмотрена возможность перехода на страницы с более детальной информацией о том, какой именно код был заблокирован.

Блокировка будет осуществляться по дополнительным категориям в списке блокировки Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации. Код для майнинга криптовалют, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации, что приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя. Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.



