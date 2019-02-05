05.02.2019 09:24  В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации

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|3.5, Qwerty (??), 10:13, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А где в новости хлть одно упоминание биткоина?
Биткоен - не криптовалюта? Или они какие-то другие фантики майнят?
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|1.3, Xasd5 (?), 10:01, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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идиоты,
разработчики, просто индикатор CPU сделайте на заголовках вкладок (по аналогии с индикатором аудио динамика)..
польщователь сам решит закрывать сайт или продолжать стлеть на нём и нагревать себе вычислительную коробочку
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|2.6, Аноним (-), 10:16, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Что твоя будет делать со своим цпу-ингибитором в заголовке, если я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы твоего цэпэ?
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|3.8, Qwerty (??), 10:23, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Что твоя будет делать со своим цпу-ингибитором в заголовке, если я майнер
> не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы
> твоего цэпэ?
А что будешь делать ты с "доходом" в 0,04 копейки в день с такого майнера?
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|3.10, Xasd5 (?), 10:25, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы твоего цэпэ
и в каком же месте мне ожидать утечку моих денег от твоего 2%-майнера?
то есть вообще -- почему ты считаешь что я буду страдать от майнера который ни как себя не проявляет?
и с таким же эффектом почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога 🦄 вращающимся вокруг планеты?
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|4.13, Аноним (13), 10:47, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога
кстати, да. как он там?
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|4.18, iPony (?), 11:03, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> если я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки
> и с таким же эффектом почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога 🦄
как-то оно пошло звучит с единорогом то 😯
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|2.16, Аноним (15), 10:52, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Индикатор был бы полезен безусловно, но одного его недостаточно, например при заблокированном рабочем столе индикатор ничем не поможет
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|2.23, Аноним (23), 11:22, 05/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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5-11% в любом браузере, что с JS что без, пакетов при этом не отправляется и не принимается. Говнокодинг и никакого заговора.
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