The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

05.02.2019 09:24  В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации

Разработчики Mozilla рассматривают возможность включения в Firefox 67 кода для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют, а также для противодействия отслеживанию пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). В настоящее время обсуждается прототип интерфейса для управления блокировками. Например, для включения новых режимов блокировки в настройки предлагается добавить несколько новых опций:

Для ручного включения блокировщиков в about:config предусмотрены настройки "privacy.trackingprotection.cryptomining.enabled" и "privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled". Состояние блокировки для текущего сайта можно будет оценить через меню "(i)", там же предусмотрена возможность перехода на страницы с более детальной информацией о том, какой именно код был заблокирован.

Блокировка будет осуществляться по дополнительным категориям в списке блокировки Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации. Код для майнинга криптовалют, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации, что приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя. Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 66 будет включен блокировщик автоматического воспроизведения звука
  3. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
  4. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО
  6. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, fingerprint, block, bitcoin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Qwerty (??), 09:53, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Лол, неужели кто-то ещё майнит? Биткоен уже давно в Форекс превратился, купи-перепродай, заработок от 100500$/день, только вложить пару тысяч.
     
     
  • 2.2, AnonPlus (?), 10:00, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А где в новости хлть одно упоминание биткоина?
     
     
  • 3.5, Qwerty (??), 10:13, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А где в новости хлть одно упоминание биткоина?

    Биткоен - не криптовалюта? Или они какие-то другие фантики майнят?

     
     
  • 4.14, X86 (ok), 10:49, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Биткоин давно через браузерные скрипты не майнят. Майнят че полегче.
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:49, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Биткоен — криптовалюта, но не все криптовалюты — биткоен
     
  • 1.3, Xasd5 (?), 10:01, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    идиоты,

    разработчики, просто индикатор CPU сделайте на заголовках вкладок (по аналогии с индикатором аудио динамика)..

    польщователь сам решит закрывать сайт или продолжать стлеть на нём и нагревать себе вычислительную коробочку

     
     
  • 2.4, дЭффективный (?), 10:07, 05/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    и вовсе не идиоты - за индикатор инвесторы не заплатят А тут посмотрят - ого, р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:16, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что твоя будет делать со своим цпу-ингибитором в заголовке, если я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы твоего цэпэ?
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 10:23, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что твоя будет делать со своим цпу-ингибитором в заголовке, если я майнер
    > не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы
    > твоего цэпэ?

    А что будешь делать ты с "доходом" в 0,04 копейки в день с такого майнера?

     
     
  • 4.9, Qwerty (??), 10:24, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Рассказывать, как рубит миллионы на битках, очевидно же :)
     
     
  • 5.11, нах (?), 10:27, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "не вижу что вам мешает тоже рассказывать"
     
  • 4.22, имя (?), 11:21, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с миру по нитке, голому - рубашка.
     
  • 3.10, Xasd5 (?), 10:25, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки пару процентов работы твоего цэпэ

    и в каком же месте мне ожидать утечку моих денег от твоего 2%-майнера?

    то есть вообще -- почему ты считаешь что я буду страдать от майнера который ни как себя не проявляет?

    и с таким же эффектом почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога 🦄  вращающимся вокруг планеты?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:47, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога

    кстати, да. как он там?

     
  • 4.18, iPony (?), 11:03, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > если я майнер не жадный и присунул тебе на пол шишечки
    > и с таким же эффектом почему ты не спрашиваешь меня про страдания из-за невидимого розового единорога 🦄

    как-то оно пошло звучит с единорогом то 😯

     
  • 2.16, Аноним (15), 10:52, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Индикатор был бы полезен безусловно, но одного его недостаточно, например при заблокированном рабочем столе индикатор ничем не поможет
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:55, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты даже не можешь отличить мэйнер от сложного js
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:21, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сделали бы сразу блокировщик рекламы встроенный + noscript. Всё равно к этому идут.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:05, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, это к другому браузеру.
     
  • 1.12, Аноним (-), 10:29, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно! Только что открыл https://yandex.ru/pogoda/vienna?from=home
    Вкладка жрет 40-50% процессора.
    И Гандекс надо совсем заблочить!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:22, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    5-11% в любом браузере, что с JS что без, пакетов при этом не отправляется и не принимается. Говнокодинг и никакого заговора.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:11, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >cryptominig
    >иконка молотка вместо кирки

    чего курят там

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:18, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Руду курят, что же ещё?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor