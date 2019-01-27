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27.01.2019 09:02  В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)

Разработчики Chrome планируют активировать поддержку механизма Signed HTTP Exchanges (SXG) для организации размещения верифицированных копий web-страниц на других сайтах, выглядящих для пользователя как исходные страницы. При помощи SXG владелец одного сайта при помощи цифровой подписи может авторизировать размещения определённых страниц на другом сайте. В случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста.

Компания Google развивает SGX в контексте исключения возможных MITM-атак на страницы, распространяемые при помощи технологии AMP (Accelerated Mobile Pages). AMP представляет собой систему кэширования для отдачи страниц пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google. SGX позволит на уровне цифровых подписей гарантировать соответствие прокэшированной и исходной страниц, а также решает проблему с отображением в адресной строке другого домена (сейчас показывается https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com), что вызывает замешательство пользователей.

Кроме AMP технология SXG может быть использована для распространения web-приложений в форме пакетов (Web Packaging) в режиме "peer-to-peer", позволяющем делиться приложениями через сторонние площадки без необходимости постоянного нахождения источника в online, но гарантируя неизменность, целостность и авторство содержимого. Технология также позволяет организовать работу сетей доставки контента (CDN) без получения контроля за SSL-сертификатом сайта (в тестовом режиме поддержка SXG уже реализована в Cloudflare CDN). В настоящее время реализация SXG уже добавлена в Chrome 71, но пока неактивна и ограничена тестами в режиме "Origin Trial".

При помощи SXG автор контента может сформировать цифровую подпись при помощи своего закрытого ключа (используется штатный ключ от TLS-сертификата с активным расширением CanSignHttpExchanges). Цифровая подпись авторизует одну операцию, охватывающую только один конкретный запрос и отдаваемый в ответ на него контент. Подобные цифровые подписи необходимо сформировать для всех страниц, которые разрешено распространять через сторонние web-серверы. При открытии подобных страниц пользователем браузер проверяет корректность цифровой подписи по предоставленному исходным сайтом открытому ключу и если целостность подтверждена показывает в адресной строке исходный URL.

Разработчики Safari и Firefox пока не намерены добавлять SXG в свои браузеры, более того Mozilla считает данную технологию вредной и разрушающей модель обеспечения безопасности. По мнению Mozilla обработка страниц через инфраструктуру третьих лиц создаёт дополнительные угрозы приватности, так как пользователь взаимодействует с совсем другим сервером, но обработка информации производится как будто он обращается к оригинальному ресурсу.

По мнению разработчиков Chrome данные опасения не оправданы, так как пользователь явно должен перейти по ссылке на другой сайт и угрозы утечки сведений о пользователе не выше чем при использовании транзитного проброса через третий сайт при помощи ответа с 302 кодом редиректа. Разница лишь в том, что при SXG страница будет отдана сразу, а при 302-редиректе её отдаст исходный сайт, но и там и там потребуется переход по внешней ссылке, третье лицо обработает запрос и в адресной строке отобразится исходный сайт.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 71
  4. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  5. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
  6. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, sgx
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –9 +/
    А теперь объясняю, почему это не страшно Ситуация такова, что уже сейчас пользо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:50, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Файрфокс конечно альтернатива, но будем честны: он существенно отстает от хромиума

    Земля конечно большая, но будем честны: она плоская и стоит на трёх китах.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:02, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Знаете что мне это напоминает Замаскированную за красивыми словами peer-to-peer... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, th3m3 (ok), 11:29, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Файрфокс конечно альтернатива, но будем честны: он существенно отстает от хромиума

    Давай факты, чем Firefox отстаёт? Количеством зондов? Меньше балов на html5test? :)

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:35, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    У фф проблемы с CSS2 Даже не с CSS3, а с CSS2 Девтулзы тоже никакие, для повсе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, th3m3 (ok), 11:41, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про IE можно уже давно забыть. Сейчас самый проблемный - это Safari, он занял прочно трон IE.

    Edge уже скоро станет очередным клоном Хрома.

    Для CSS Grid - лучше всего инструменты у Firefox. В остальном, тоже проблем особо не нет. Не знаю, чего вы там такое кодите, что в Firefox плохо работает.

     
     
  • 5.29, Аноним (32), 11:52, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Оффтоп пробовал в CSS Grid сделать решетку в решетке, бесконечную, так чтобы мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Anonys (?), 11:49, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Большего бреда еще не слышал. Девтулзы в разы удобнее хромовой подделки. А сафари то вооще новый осел
     
  • 4.27, Аноним (32), 11:51, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А пруф дадите А то про то что в IE11 проблем меньше выглядит как толстый тролли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним (22), 12:01, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы не используем новомодные фреймворки, у нас все свое, внутренние разработки дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.35, Аноним (32), 12:09, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Пруфа я так и не увидел Если вы встретили баги в Firefox при использовании с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Аноним (22), 12:31, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот например. 16-летняя бага https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=184051
     
  • 6.37, Xasd (ok), 12:16, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Мы не используем новомодные фреймворки, у нас все свое, внутренние разработки для обеспечения независимости от выдумок смузихлёбов

    когда наконец до web-разработчиков (и маркетологов-иддиотов) дойдёт что рядовому пользователю нужны сайты в стиле https://lkml.org/ -- то надеюсь что все эти и "внутренние разработки" и "выдумки смузихлёбов" уйдут за ненадобностью

     
     
  • 7.38, Аноним (32), 12:28, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот к примеру для сайта выше В правильно сделанных выдумках смузи при пере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Мелкомягкий Индус (?), 12:47, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > поиск на лету

    По странице реализуется браузером.
    > анимации

    Не нужны и превращают ресурс в лагалище, ведь "их не бывает много".
    Удивляюсь как шмузехлебы еще до имитации анимации письма от руки при вводе не дошли еще.

     
  • 8.47, YetAnotherOnanym (ok), 13:14, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  при переходе по ссылкам страницы грузились бы быстрее, потому что с сервера вместо целого куска html прилетал бы маленький json

    Для ситуаций, где выгода от загрузки маленького json существенна, проблемой становится дождаться, пока загрузится первая страница, со всем тем фаршем, который нужен для такого способа загрузки контента. Особенно, когда кодер прочёл пятиминутную хаутушку, уяк-уяк-и-в-продакшон, а потом юзер получает для каждой страницы десятки мелких .js и .css - или потому что до минификации кодер не дочитал (потому что за спиной стоял тимлид с кнутом и требовал быстрей-быстрей выкатить сайт), или она вообще не предусмотрена в веб-фреймворке (потому что за спиной стоял тимлид с кнутом и требовал быстрей-быстрей выкатить релиз).

     
  • 4.28, Аноним (28), 11:52, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Самый проблемный - Safari, background-size cover до сих пор не починили, а эт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, iPony (?), 11:46, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Давай факты, чем Firefox отстаёт?

    Да во всём. Я вот на днях Jupyter Notebook открыл в Firefox — прям кошмарный скролл в Firefox.

     
     
  • 4.36, Аноним (32), 12:12, 27/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вполне возможно Firefox медленнее там, Chrome где-то еще Разные оптимизации Б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, AlexYeCu_not_logged (?), 11:59, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Давай факты, чем Firefox отстаёт?

    Нерабочий он. Этого достаточно.

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 12:49, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это такая скрытая реклама твоего ануса?
     
  • 2.46, пох (?), 13:02, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ситуация такова, что уже сейчас пользоваться нужно только пропатченным хромиумом, который
    > отключает всякие там "улучшения".

    ситуация такова, что проще всего выдернуть сетевой кабель и ничем не пользоваться вообще.

    Потому что у тебя нет выбора "сайт с SXG vs сайт без него", у тебя есть выбор вообще на этот сайт не заходить. А поскольку гугль старательно подгребает все под себя - скоро зайти ты сможешь только на васянсайты и опеннет. Да и то слив эту информацию через doh и кучу других технологических отверстий.

    > Файрфокс конечно альтернатива

    файрфокс точно так же пляшет под дудку гугля, иногда еще и опережая его. При этом работает хуже и медленнее - не потому что разработчики кретины (впрочем, и поэтому тоже), а потому что гугль это нарочно делает.


     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:23, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Уверен гугл знает что делает и всё просчитал: вероятно в свете всех этих изменений они не потеряют и одного процента пользователей, зато значительно упростят жизнь своим рекламщикам и фишерам.
     
     
  • 2.3, пох (?), 10:28, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    в общем не будет никакого веба кроме того что на серверах гугля, ну а что там в адресной строке - уже в целом-то и пофиг.
     
  • 2.6, nevfr (?), 10:37, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а фишерам то это как поможет? всёравно надо оригинальный сайт модифицировать чтоб SXG апрувнул что твой фишинговый настоящий..
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:07, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Доверчивые хомы всё сожрут.
     
  • 1.4, Mad Max (?), 10:29, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Генератор дорвеев для ркн, отлично.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:36, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >В случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста.

    Рай для фишинга!

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 10:38, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё хосты с рекламой сложнее будет добавлять в блокировщик.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:36, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И для слежки. Но 95% схавает.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:38, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Гугл мечтает превратить браузер в телевизор Адресная сторока вообще не нужна ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:08, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно нужна только кнопка перейти на следующий сайт и всё.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:26, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё в 2011 проталкивали идею с сокрытием адресной строки. Тогда народ не принял, но с тех пор времена сильно переменились.
     
  • 1.9, Mad Max (?), 10:48, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Доменые имена тоже не нужны несекюрно!!!, Есть ipv6 и хватит всем!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:54, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не, сайты вообще не нужны. Только гугл, только хардкор!
     
  • 1.12, Аномоид (?), 10:59, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Интуиция подсказывает, что когда  в адресной строке указан один хост, а браузер показывает контент с другого, то это не есть гуд, какие бы благие намерения не декларировались.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:09, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл сказал надо значит надо.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:01, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это не так плохо по сравнению с повальным использованием Cloudflare, которая из себя представляет MitM в чистом виде.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 11:10, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там хотябы понятно какой сервис они предоставляют и зачем. А тут всё как то очень туманно.
     
  • 2.33, пох (?), 12:06, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так тут тот же самый mitm. Только уже вообще без шансов для конечного потребителя узнать, куда он на самом деле забрел. Да и зачем - это ж правильные пацаны, они не кинут, они личные данные продадут только кому надо. Гугль так сказал!


     
  • 1.18, Аноним (18), 11:12, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    После последних новостей к этой корпорации и её браузеру уже нет доверия, скорее наоборот.
     
  • 1.20, th3m3 (ok), 11:27, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неделя муток Гугла продолжается.
     
  • 1.34, Xasd (ok), 12:08, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    красивые картинки -- но нехватает объяснения почему вообще ПОТРЕБОВАЛОСЬ всё это делать.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:31, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > красивые картинки -- но нехватает объяснения почему вообще ПОТРЕБОВАЛОСЬ всё это делать.

    Чтобы свой AMP пропихивают. Сейчас то там гугловый домен отображается

     
  • 2.43, Аноним (43), 12:53, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бабло?
     
  • 2.49, Mad Max (?), 13:16, 27/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для фишинга в пользу ЦРУ и АНБ.
     
  • 1.44, YetAnotherOnanym (ok), 12:58, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Делаем страницу с майнинговым кодом.
    2. Позволяем ей разползтись по зеркалам.
    3. "Спохватываемся", "каемся", убираем майнинговый код на исходной странице.
    4. Страницы на зеркалах продолжают отгружаться хомячкам, не вызывая подозрений.
    5. Profit!
    Экая же мерзость. Как и всё, что делает Гугл в последнее время.
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:58, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ненужно
    И AMP ненужно
     
  • 1.48, Jvc1 (?), 13:16, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро обратно на фаерфокс, только дождусь P9. Благо скорость починили.
    Сидеть через 3G, еще и платить и ждать из-за рекламы, это перебор.
     

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