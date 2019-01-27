27.01.2019 09:02  В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)

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|2.10, Аноним (10), 10:50, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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> Файрфокс конечно альтернатива, но будем честны: он существенно отстает от хромиума
Земля конечно большая, но будем честны: она плоская и стоит на трёх китах.
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|2.21, th3m3 (ok), 11:29, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Файрфокс конечно альтернатива, но будем честны: он существенно отстает от хромиума
Давай факты, чем Firefox отстаёт? Количеством зондов? Меньше балов на html5test? :)
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|4.24, th3m3 (ok), 11:41, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Про IE можно уже давно забыть. Сейчас самый проблемный - это Safari, он занял прочно трон IE.
Edge уже скоро станет очередным клоном Хрома.
Для CSS Grid - лучше всего инструменты у Firefox. В остальном, тоже проблем особо не нет. Не знаю, чего вы там такое кодите, что в Firefox плохо работает.
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|4.26, Anonys (?), 11:49, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Большего бреда еще не слышал. Девтулзы в разы удобнее хромовой подделки. А сафари то вооще новый осел
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|6.37, Xasd (ok), 12:16, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Мы не используем новомодные фреймворки, у нас все свое, внутренние разработки для обеспечения независимости от выдумок смузихлёбов
когда наконец до web-разработчиков (и маркетологов-иддиотов) дойдёт что рядовому пользователю нужны сайты в стиле https://lkml.org/ -- то надеюсь что все эти и "внутренние разработки" и "выдумки смузихлёбов" уйдут за ненадобностью
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|8.41, Мелкомягкий Индус (?), 12:47, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> поиск на лету
По странице реализуется браузером.
> анимации
Не нужны и превращают ресурс в лагалище, ведь "их не бывает много".
Удивляюсь как шмузехлебы еще до имитации анимации письма от руки при вводе не дошли еще.
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|8.47, YetAnotherOnanym (ok), 13:14, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> при переходе по ссылкам страницы грузились бы быстрее, потому что с сервера вместо целого куска html прилетал бы маленький json
Для ситуаций, где выгода от загрузки маленького json существенна, проблемой становится дождаться, пока загрузится первая страница, со всем тем фаршем, который нужен для такого способа загрузки контента. Особенно, когда кодер прочёл пятиминутную хаутушку, уяк-уяк-и-в-продакшон, а потом юзер получает для каждой страницы десятки мелких .js и .css - или потому что до минификации кодер не дочитал (потому что за спиной стоял тимлид с кнутом и требовал быстрей-быстрей выкатить сайт), или она вообще не предусмотрена в веб-фреймворке (потому что за спиной стоял тимлид с кнутом и требовал быстрей-быстрей выкатить релиз).
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|3.25, iPony (?), 11:46, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Давай факты, чем Firefox отстаёт?
Да во всём. Я вот на днях Jupyter Notebook открыл в Firefox — прям кошмарный скролл в Firefox.
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|2.46, пох (?), 13:02, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ситуация такова, что уже сейчас пользоваться нужно только пропатченным хромиумом, который
> отключает всякие там "улучшения".
ситуация такова, что проще всего выдернуть сетевой кабель и ничем не пользоваться вообще.
Потому что у тебя нет выбора "сайт с SXG vs сайт без него", у тебя есть выбор вообще на этот сайт не заходить. А поскольку гугль старательно подгребает все под себя - скоро зайти ты сможешь только на васянсайты и опеннет. Да и то слив эту информацию через doh и кучу других технологических отверстий.
> Файрфокс конечно альтернатива
файрфокс точно так же пляшет под дудку гугля, иногда еще и опережая его. При этом работает хуже и медленнее - не потому что разработчики кретины (впрочем, и поэтому тоже), а потому что гугль это нарочно делает.
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|1.2, A.Stahl (ok), 10:23, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Уверен гугл знает что делает и всё просчитал: вероятно в свете всех этих изменений они не потеряют и одного процента пользователей, зато значительно упростят жизнь своим рекламщикам и фишерам.
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|2.3, пох (?), 10:28, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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в общем не будет никакого веба кроме того что на серверах гугля, ну а что там в адресной строке - уже в целом-то и пофиг.
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|2.6, nevfr (?), 10:37, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а фишерам то это как поможет? всёравно надо оригинальный сайт модифицировать чтоб SXG апрувнул что твой фишинговый настоящий..
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|1.5, Аноним (5), 10:36, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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>В случае обращения к этим страницам на втором сайте, браузер будет показывать пользователю URL исходного сайта, несмотря на то, что страница загружена с другого хоста.
Рай для фишинга!
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|2.19, Аноним (19), 11:26, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ещё в 2011 проталкивали идею с сокрытием адресной строки. Тогда народ не принял, но с тех пор времена сильно переменились.
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|1.12, Аномоид (?), 10:59, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Интуиция подсказывает, что когда в адресной строке указан один хост, а браузер показывает контент с другого, то это не есть гуд, какие бы благие намерения не декларировались.
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|2.33, пох (?), 12:06, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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так тут тот же самый mitm. Только уже вообще без шансов для конечного потребителя узнать, куда он на самом деле забрел. Да и зачем - это ж правильные пацаны, они не кинут, они личные данные продадут только кому надо. Гугль так сказал!
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|2.40, Аноним (40), 12:31, 27/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> красивые картинки -- но нехватает объяснения почему вообще ПОТРЕБОВАЛОСЬ всё это делать.
Чтобы свой AMP пропихивают. Сейчас то там гугловый домен отображается
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|1.44, YetAnotherOnanym (ok), 12:58, 27/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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1. Делаем страницу с майнинговым кодом.
2. Позволяем ей разползтись по зеркалам.
3. "Спохватываемся", "каемся", убираем майнинговый код на исходной странице.
4. Страницы на зеркалах продолжают отгружаться хомячкам, не вызывая подозрений.
5. Profit!
Экая же мерзость. Как и всё, что делает Гугл в последнее время.
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