24.01.2019 11:34  Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости

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|5.13, Урри (?), 14:47, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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накладные расходы на вызов какой-нибудь функции хеширования или цикла вышеупомянутых эллиптических кривых составляют 0,00000001% от времени работы самой функции.
так что вся проблема - именно в сопрограммах (coroutine), которые безграмотные, кхм, обыватели называют дeбильным словом "корутины". еще один пример того, неосиляторы - неосиляют.
а ведь достаточно было бы пропатчить сишную реализацию колбеком (в котором и вызывать переключение сопрограммного контекста), как проблема была бы решена. для этого, правда, надо уметь на С программировать.
если что - я такое уже делал. в смысле добавлял поддержку сопрограмм во внешний сишный модуль.
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|5.16, Аноним (2), 15:34, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да и простой вызов пустой сишной функции без параметров раз в сто медленнее вызова аналогичной родной функции.
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|2.14, F (?), 15:04, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Зато я написал одно приложение, и имею полноценные независимые бинарники под разные платформы, оси, архитектуры. А иначе лезть в ваше болото зависимостей rpm/deb/yarn/ и прочее - аналь только на Linux, не считая других.
Да, вот так все просто.
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|3.19, Аноним (19), 16:29, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А через чего же оно с системным гуем взаимодействует, если всё, вот такое вот, 100% независимое?
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|2.10, botman (ok), 14:31, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Метко подмечено. На GoLang.org внизу страницы видно Build version go1.11.4. Да и репозитории debian testing с go1.11.4 и 1.10.7
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|1.15, FedeX (ok), 15:04, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Все мы прекрасно понимаем, что уязвимостей пока еще не найденных что там, что в сишечных реализациях еще целый мешок. Молодци, что ищут, исправляют... Но, имхо, это даже на мини-новость не тянет.
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