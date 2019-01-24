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24.01.2019 11:34  Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости

Опубликованы корректирующие выпуски языка программирования Go 1.11.5 и 1.10.8, в которых устранена уязвимость (CVE-2019-6486) в модуле crypto. Проблема вызвана недоработкой в реализации эллиптических кривых (P-521 и P-384), которая может использоваться для инициирования отказа в обслуживании (создание большой нагрузки на CPU). Не исключается и потенциальная возможность использования проблемы для создания атак, осуществляющих воссоздание закрытого ключа ECDH, если он повторно используется больше одного раза.

Уязвимость может быть эксплуатирована в приложениях, обрабатывающих поступающие извне сертификаты X.509, цифровые подписи ECDSA и JWT-токены. Атака также может быть совершена при обработке клиентскими или серверными приложениями протоколов на базе ECDH и соединений TLS (с использованием реализации TLS на языке Go). В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной (Debian, RHEL/EPEL, Fedora, SUSE, Ubuntu, FreeBSD)

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go
  4. OpenNews: Обновление языка Go 1.8.4 и 1.9.1 с устранением проблем с безопасностью
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.11
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: go, golang
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  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    LOL. "давайте переизобретем все сишные либы заново с нуля. Включая криптографию, в которой хреново разбираемся"

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:49, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Сишечные либы из go-няшного рантайма звать слишком дорого, потому и лисапедят.
     
     
  • 3.5, анон (?), 12:44, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А поясните про "дорого", имеется в виду медленно получается?
     
     
  • 4.7, анан (?), 13:22, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    не предназначены для сборщика мусора, плохо работают с горутинами
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:41, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Типы данных надо приводить, т к abi го и сишное abi разные Также, если мне не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Урри (?), 14:47, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    накладные расходы на вызов какой-нибудь функции хеширования или цикла вышеупомянутых эллиптических кривых составляют 0,00000001% от времени работы самой функции.

    так что вся проблема - именно в сопрограммах (coroutine), которые безграмотные, кхм, обыватели называют дeбильным словом "корутины". еще один пример того, неосиляторы - неосиляют.
    а ведь достаточно было бы пропатчить сишную реализацию колбеком (в котором и вызывать переключение сопрограммного контекста), как проблема была бы решена. для этого, правда, надо уметь на С программировать.

    если что - я такое уже делал. в смысле добавлял поддержку сопрограмм во внешний сишный модуль.

     
  • 5.16, Аноним (2), 15:34, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и простой вызов пустой сишной функции без параметров раз в сто медленнее вызова аналогичной родной функции.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:49, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Старый старый баян, повторяющийся снова снова каждым следующим невеждой Невежды... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноний (?), 13:58, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Гопники вообще сильно страдают NIH-синдромом, не только в либах, за что и огребают
     
  • 2.14, F (?), 15:04, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зато я написал одно приложение, и имею полноценные независимые бинарники под разные платформы, оси, архитектуры. А иначе лезть в ваше болото зависимостей rpm/deb/yarn/ и прочее - аналь только на Linux, не считая других.

    Да, вот так все просто.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:29, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А через чего же оно с системным гуем взаимодействует, если всё, вот такое вот, 100% независимое?
     
  • 1.3, danimon (?), 12:19, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    идиоты (простите меня за это "выражение" админы и модераторы), сначала надоисправлять уязвимости,а потом уже новость писать происправления.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 13:23, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    уверенный что он сам уж точно не может оказаться идиотом простите меня за то, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, botman (ok), 14:31, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Метко подмечено. На GoLang.org внизу страницы видно Build version go1.11.4. Да и репозитории debian testing с go1.11.4 и 1.10.7
     
  • 1.4, oni21 (?), 12:41, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    сишечнике любят си, из-за переполнения буферов
     
  • 1.11, kiwinix (?), 14:38, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати, а в Расте находили уязвимости, или просто новости не публикуют/я пропустил?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там их никто не ищет там одни фанатики сидят.
     
  • 1.15, FedeX (ok), 15:04, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все мы прекрасно понимаем, что уязвимостей пока еще не найденных что там, что в сишечных реализациях еще целый мешок. Молодци, что ищут, исправляют... Но, имхо, это даже на мини-новость не тянет.
     
  • 1.17, Аноним (18), 15:43, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да кто верит в эти недоработки от Гугла. Одну дыру нашли остальные остались на месте.
     

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