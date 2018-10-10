10.10.2018 10:18  Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.1

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, опубликовала релиз дистрибутива Proxmox Mail Gateway 5.1. Proxmox Mail Gateway преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер на основе SpamAssassin, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого.Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian 9.5 (Stretch) и ядра Linux 4.15. Возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian 9. Основные новшества: Добавлена возможность определения правил использования шифрованных TLS-соединений, позволяющих запретить установку соединений без шифрования для определённых целевых доменов или обойти проблемные реализации STARTTLS ESMTP;

Обновлён интерфейс управления пользователями. Добавлены параметры доступа, позволяющие проверить нахождение писем в карантине, которые могут оказаться полезными для организации работы службы поддержки пользователей;

Реализована возможность редактирования и просмотра порта для smarthost (промежуточный агент передачи сообщений, используемый в качестве транзитного узла вместо прямой доставки);

Добавлена поддержка расширения SMTPUTF8 (RFC 6531), позволяющего использовать символы национальных алфавитов в адресах электронной почты, именах хостов, названиях почтовых ящиков и SMTP-заголовках.

В web-интерфейсе улучшен раздел для оценки писем, помещённых в карантин. Для находящихся в карантине отдельных писем или выделенной группы писем добавлено контекстное меню для быстрого добавления в чёрный или белый списки, удаления или разрешения доставки.

В пользовательском интерфейсе проведена оптимизация графиков и отчётов.



