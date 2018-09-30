30.09.2018 11:26  Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0

Проект GNUstep подготовил первый стабильный выпуск StepSync, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+ и связан зависимостями с библиотеками GNUstep. Готовые сборки подготовлены только для macOS.

StepSync позволяет синхронизировать содержимое нескольких каталогов. Синхронизация может производиться рекурсивно с учётом подкаталогов. Имеется несколько режимов для организации резервного копирования, например, раздельное отражения в целевом каталоге только новых файлов и изменений, или выполнение полной синхронизации. Также имеется режим сравнения содержимого двух каталогов без копирования данных и возможность обратной синхронизации из целевого каталога в исходный.