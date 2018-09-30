The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

30.09.2018 11:26  Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0

Проект GNUstep подготовил первый стабильный выпуск StepSync, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+ и связан зависимостями с библиотеками GNUstep. Готовые сборки подготовлены только для macOS.

StepSync позволяет синхронизировать содержимое нескольких каталогов. Синхронизация может производиться рекурсивно с учётом подкаталогов. Имеется несколько режимов для организации резервного копирования, например, раздельное отражения в целевом каталоге только новых файлов и изменений, или выполнение полной синхронизации. Также имеется режим сравнения содержимого двух каталогов без копирования данных и возможность обратной синхронизации из целевого каталога в исходный.



  1. Главная ссылка к новости (http://multixden.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Возобновлено формирование Live-сборок окружения GNUSTEP
  3. OpenNews: Разработчики GNUstep обсуждают уход из-под влияния Фонда СПО и создание форка
  4. OpenNews: Релиз GNUstep Objective-C Runtime 1.8
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  6. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 0.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnustep, stepsync
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    что там есть, чего нет в rsync?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 11:36, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    inotify?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:16, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://syncthing.net/ ?
     
  • 2.11, pavlin367x (?), 12:38, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Гуй!
     
     
  • 3.19, Аноним84701 (ok), 13:19, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Гуй!

    grsync (GTK), luckybackup (Qt)?
    Для  извращ^W любителей даже jotasync(Java+Swing) есть.

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:37, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть syncthing, чем сабж лучше?

    Кстати, можно ли в Nextcloud так же синхронизировать файлы, или файлы на сервере можно лишь просматривать и скачивать?

     
     
  • 2.10, odd.mean (ok), 12:13, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно, у него годный desktop-клиент с возможностью натравливать синхронизацию каталогов хоть на несколько серверов/аккаунтов.
     
  • 1.6, Анончик999999 (?), 11:46, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В этой програмке даже интерфейс криво сделан.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:40, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это мы дожили. GNU - под макосекс, но не под линукс?
     
     
  • 2.26, Аноним84701 (ok), 14:03, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вот это мы дожили. GNU - под макосекс, но не под линукс?

    Вот это мы дожили - линуксоиды, не умеющие собрать GNU самостоятельно, да еще и предпочитающие "скачать бесплатно без СМС" официальным репам :(


     
  • 2.36, ку (?), 18:22, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    внимание, сабж под MacOS, не X
     
  • 1.33, Аноним (33), 17:17, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем это, если уже есть syncthing?
     
     
  • 2.37, ку (?), 18:22, 30/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а есть сборки Syncthing под MacOS (не X)?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor