30.09.2018 11:26  Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0

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|1.4, Аноним (4), 11:37, 30/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Уже есть syncthing, чем сабж лучше?
Кстати, можно ли в Nextcloud так же синхронизировать файлы, или файлы на сервере можно лишь просматривать и скачивать?
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|2.10, odd.mean (ok), 12:13, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Можно, у него годный desktop-клиент с возможностью натравливать синхронизацию каталогов хоть на несколько серверов/аккаунтов.
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|2.26, Аноним84701 (ok), 14:03, 30/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот это мы дожили. GNU - под макосекс, но не под линукс?
Вот это мы дожили - линуксоиды, не умеющие собрать GNU самостоятельно, да еще и предпочитающие "скачать бесплатно без СМС" официальным репам :(
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