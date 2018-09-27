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27.09.2018 08:53  Организация SFC опровергла возможность отзыва своего кода из ядра Linux

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy опубликовала пояснение, анализирующее возможность отзыва кода, уже переданного какому-либо проекту под лицензией GPLv2. Юристы SFC пришли к выводу, что автор не может отозвать свой GPL-код и применение GPLv2 предоставляет использующим данный код проектам не отзываемую автором лицензию.

Тем не менее, создатель кода может попытаться потребовать отозвать свой вклад и в случае отказа через суд заявить о нарушении авторских прав. Наиболее вероятно, что суд встанет на сторону ответчика, так как передача кода произведена под лицензией GPL. В отличие от проектов, которые изначально развиваются определённым автором и он в любой момент может изменить модель лицензирования (изменение будет действовать только для нового кода, а старый останется под прежними условиями), в совместных проектах, таких как ядро Linux, действия участников сводятся к внесению изменений.

Передача изменений в ядро Linux подразумевает согласие участника с полным текстом GPLv2. В том числе участник передаёт право безотзывного использования своего вклада, при условии соблюдения пользователями требований лицензии GPL (отзыв лицензии может быть осуществлён только при нарушении потребителями GPL). Разработчик может прекратить участие в дальнейшей разработке, но уже переданный код отзыву не подлежит. Ричард Столлман прокомментировал ситуацию, указав, что при использовании GPLv2 разработчик вправе удалить любой код из своего продукта. Но он не может требовать от других участников удаления кода из их версий программы.

Тема отзыва своего вклада в GPL-проекты всплыла после принятия Линусом Торвальдсом новых правил поведения ("Code of Conduct") в среде разработчиков ядра Linux. В сообществе нашлось много противников изменения, считающих, что подобные правила уводят сообщество от меритократии и самоорганизации в область навязанных рамок и примешивания политики в область, где ранее главенствовали только технические аспекты.

Если раньше ключевыми факторами были профессиональная грамотность, квалификация, уровень кода и вклад разработчика, то теперь критерием участия в разработке становятся и личные качества. Опасения также вызывает возможность оказания давления на разработчиков, используя прошлые нарушения правил, устраивая провокации или ссылаясь на недостойное поведение вне сообщества. До сих пор в сообществе разработчиков ядра преобладало полное безразличие к индивидуальным различиям участников, не связанным с их способностью создавать качественный код.

Текст правил некоторые рассматривают как пустую болтовню, популизм и декларирование прописных истин, а сами правила как вносящие раскол в сообщество и дающие возможность горлопанам манипулировать другими разработчиками. Риторика разнообразия людей и инклюзивности воспринимается как оружие, используемое для нападения на сообщество. Некоторые участники пошли дальше и начали призывать к отзыву своего кода из ядра в случае оказания на них давления на основании новых правил или просто в знак протеста, в случае принятия правил.

В настоящее время из членов технического комитета Linux Foundation новые правила не подтвердил только Theo Ts’o, что привело к его травле активистами движения за равноправие. Т.е. по сути, новые правила, которые нацелены на защиту от подобной травли, стали причиной её развязывания.

На стороне противников принятия новых правил выступил Эрик Реймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО. Реймонд считает, что жесткие правила эффективны лишь для небольших групп участников, а для основной части уже сформировавшегося сообщества лишь разрушают ощущение причастности к общему делу и создают дополнительные трудности из-за навязывания определённой модели поведения. И совсем не значит, что противники принятия правил ратуют за сексизм и неравенство, просто они не готовы мириться с попыткой изменения сложившихся в сообществе устоев и им кажется, что кто-то пытается увести их от идей главенства меритократии и формирования репутации как награды за участие.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Сара Шарп прекратила участие в разработке ядра Linux
  3. OpenNews: Опубликованы принципы разрешения конфликтов в среде разработчиков ядра Linux
  4. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  5. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  6. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, license, gpl, rules
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  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Везде эти корпорасты свои ручонки сунут.
     
  • 1.2, nuclearcat (?), 10:32, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    А вот письмо Эрика Реймонда очень стоит почитать. Он великолепно академически написал, почему установление новых правил разрушит сообщество.
     
     
  • 2.14, Owlet (?), 11:47, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Нет, не стоит. Такая же демогогия в духе "Сто лет крепостными было - ещё сто лет побудем".
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:03, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Нет, не стоит. Такая же демогогия в духе "Сто лет крепостными было
    > - ещё сто лет побудем".

    Вы его сами то хотите? А то нет, да нет. А вот ведь и ДА!

     
  • 3.22, Аноним (22), 12:06, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Подобные правила и есть способ закрепощения.
     
  • 3.33, Annoynymous (ok), 12:53, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй всё-таки прочитать текст Реймонда.

    Если на опеннете есть переводчики, было бы неплохо перевести его, для тех, кто не силён в английском.

     
  • 1.3, Аноним (-), 10:43, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > активистами движения за равноправие

    Равноправие не значит, что все должны быть одинаковыми. Theo молодец.

     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 10:51, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Глупый собссно вопрос. Может ли быть равноправие по признаку владения языком программирования, например кто-то гений, а кто-то дуб..?
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 10:57, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если родился с шестью пальцами - обязан отрубить Впрочем, на выбор Удивляет,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:02, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Им в общем-то на это наплевать. Основная идея в том чтобы стать эдакими "социальными судьями" и принимать решения в сторону того кто больше заплатит.
     
     
  • 5.8, Аноним (-), 11:11, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    во, Да и человеческую идиотию не стоит недооценивать Ну объединились вы с цел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:16, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Я очень уважаю права, свободы, геев и любые девиации - это нормально.

    Когда пишете такое уточняйте что вы считаете что это нормально. Изучите понятие нормы, прежде чем заявлять такое безапелляционно.

     
     
  • 7.13, tom3y (?), 11:32, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    наличие отклонений в популяции - это нормально
     
  • 2.18, Owlet (?), 11:51, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Равноправие не значит, что все должны быть одинаковыми. Theo молодец.

    Если бы ты почитал этот самый CoC, то узнал бы, что никто от тебя становится LGBT не требует. Но я понимаю, почти никто из противников CoC их не читал, все ориентируются на экспертов с 4chan.

     
  • 1.6, Аноним (7), 10:58, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Лысенковщина" в IT!
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:12, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +, что тут скажешь
     
  • 1.12, proninyaroslav (ok), 11:18, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Складываеться ощущение что кто то специально хочет дестабилизировать общество СПО и опенсорс для получения личной выгоды (руками разномастных активистов за равноправие), а ведь разработчики ядра Linux являются их крупными представителями. Одно вызывает сожаление, что Линус идёт на поводу подобных радикалов. Интересно, чью в итоге сторону он примет - сторону разработчиков или сторону радикалов. Или просто слиняет со словами "разбирайтесь сами".
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:50, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас всем будет больно А мне напомнить кто этот бесспорядок создал Чья подпи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, proninyaroslav (ok), 11:57, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не думаю что стоит исключать давление на Линуса. Тем более перед принятием CoC и ухода в неплановый отпуск было вот такое интервью The New Yorker https://www.newyorker.com/science/elements/after-years-of-abusive-e-mails-the- . Ему задали ряд вопросов о своем поведении для рассказа о жалобах на его оскорбительное поведение, отпугивающее женщин от работы в качестве разработчиков ядра Linux.
     
     
  • 4.24, Аноним (17), 12:11, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И это его как-то должно оправдывать Если руководителю можно продвинуть любую ид... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, proninyaroslav (ok), 12:28, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не оправдываю Линуса и его действия, они естественно легкомысленны. Но обвинять только Линуса в этом тоже некорректно, так как приди на его место другой руководитель и он также может стать жертвой нападок SJW и прочих. Тут ничего не поделаешь, такова модель управления ядром (и не только), когда есть лидер и есть его свита приближённых. И рядовой разработчки в любом случае не будет иметь вес в принятии подобных решений. Поэтому вариантов кроме как давить "массой" на подобных руководителей или делать форк просто нет.
     
     
  • 6.32, Аноним (17), 12:52, 27/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Полагаю если бы перед тем как ввели это не спросив никого провели хотя-бы какое-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:32, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО их ему вкатили, а его адвокаты посоветовали ему сделать
    то что делает и сейчас, вот и вся разгадка.
     
     
  • 5.30, proninyaroslav (ok), 12:39, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто платит тот и музыку заказывает. А платят корпорации Linux Foundation прилично.
     
  • 2.23, Annoynymous (ok), 12:11, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Складывается ощущение, что кто то специально хочет дестабилизировать общество.

    Точка.

     
     
  • 3.26, proninyaroslav (ok), 12:20, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, просто до СПО их руки дошли только в последнее время.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:49, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > новые правила не подтвердил только Theo Ts’o, что привело к его травле

    Классик.

     
     
  • 2.25, Annoynymous (ok), 12:11, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, что и требовалось доказать — новый CoC разработан для травли неугодных.
     
  • 1.16, Owlet (?), 11:50, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Я так понимаю, никому из присутствующих вариант Просто не быть нехорошим челове... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 12:04, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    но сторонники подобный правил и есть нехорошие люди
     
  • 2.34, macfaq (?), 12:54, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я так понимаю, никому из присутствующих вариант "Просто не быть нехорошим человеком"
    > не устраивает, да? Надо прямо код свой отзывать за право ненавидеть
    > тех, кто от тебя отличается?
    > Вот за это, братцы, русских нигде и не любят.

    А причём тут русские?
    Нелюбителей инициатив/материалов от разных мутных личностей, типа Coraline Ada Ehmke, и за бугром достаточно.

     
  • 1.31, Аноним (-), 12:46, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Многие так называемые 171 мужики 187 хотели бы что бы женщины были бы 171 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, paulus (ok), 12:57, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Педрилы и тут свои правила продвигают, какой-такой сексизм и т.д. в ядре?
     

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