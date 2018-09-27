27.09.2018 08:53  Организация SFC опровергла возможность отзыва своего кода из ядра Linux

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|2.14, Owlet (?), 11:47, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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Нет, не стоит. Такая же демогогия в духе "Сто лет крепостными было - ещё сто лет побудем".
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|3.20, Аноним (20), 12:03, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Нет, не стоит. Такая же демогогия в духе "Сто лет крепостными было
> - ещё сто лет побудем".
Вы его сами то хотите? А то нет, да нет. А вот ведь и ДА!
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|3.33, Annoynymous (ok), 12:53, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуй всё-таки прочитать текст Реймонда.
Если на опеннете есть переводчики, было бы неплохо перевести его, для тех, кто не силён в английском.
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|2.4, ryoken (ok), 10:51, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Глупый собссно вопрос. Может ли быть равноправие по признаку владения языком программирования, например кто-то гений, а кто-то дуб..?
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|4.7, Аноним (7), 11:02, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Им в общем-то на это наплевать. Основная идея в том чтобы стать эдакими "социальными судьями" и принимать решения в сторону того кто больше заплатит.
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|6.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:16, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Я очень уважаю права, свободы, геев и любые девиации - это нормально.
Когда пишете такое уточняйте что вы считаете что это нормально. Изучите понятие нормы, прежде чем заявлять такое безапелляционно.
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|2.18, Owlet (?), 11:51, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Равноправие не значит, что все должны быть одинаковыми. Theo молодец.
Если бы ты почитал этот самый CoC, то узнал бы, что никто от тебя становится LGBT не требует. Но я понимаю, почти никто из противников CoC их не читал, все ориентируются на экспертов с 4chan.
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|1.12, proninyaroslav (ok), 11:18, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Складываеться ощущение что кто то специально хочет дестабилизировать общество СПО и опенсорс для получения личной выгоды (руками разномастных активистов за равноправие), а ведь разработчики ядра Linux являются их крупными представителями. Одно вызывает сожаление, что Линус идёт на поводу подобных радикалов. Интересно, чью в итоге сторону он примет - сторону разработчиков или сторону радикалов. Или просто слиняет со словами "разбирайтесь сами".
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|5.28, proninyaroslav (ok), 12:28, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не оправдываю Линуса и его действия, они естественно легкомысленны. Но обвинять только Линуса в этом тоже некорректно, так как приди на его место другой руководитель и он также может стать жертвой нападок SJW и прочих. Тут ничего не поделаешь, такова модель управления ядром (и не только), когда есть лидер и есть его свита приближённых. И рядовой разработчки в любом случае не будет иметь вес в принятии подобных решений. Поэтому вариантов кроме как давить "массой" на подобных руководителей или делать форк просто нет.
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|4.29, Аноним (29), 12:32, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ИМХО их ему вкатили, а его адвокаты посоветовали ему сделать
то что делает и сейчас, вот и вся разгадка.
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|2.34, macfaq (?), 12:54, 27/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я так понимаю, никому из присутствующих вариант "Просто не быть нехорошим человеком"
> не устраивает, да? Надо прямо код свой отзывать за право ненавидеть
> тех, кто от тебя отличается?
> Вот за это, братцы, русских нигде и не любят.
А причём тут русские?
Нелюбителей инициатив/материалов от разных мутных личностей, типа Coraline Ada Ehmke, и за бугром достаточно.
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