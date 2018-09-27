27.09.2018 08:53  Организация SFC опровергла возможность отзыва своего кода из ядра Linux

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy опубликовала пояснение, анализирующее возможность отзыва кода, уже переданного какому-либо проекту под лицензией GPLv2. Юристы SFC пришли к выводу, что автор не может отозвать свой GPL-код и применение GPLv2 предоставляет использующим данный код проектам не отзываемую автором лицензию. Тем не менее, создатель кода может попытаться потребовать отозвать свой вклад и в случае отказа через суд заявить о нарушении авторских прав. Наиболее вероятно, что суд встанет на сторону ответчика, так как передача кода произведена под лицензией GPL. В отличие от проектов, которые изначально развиваются определённым автором и он в любой момент может изменить модель лицензирования (изменение будет действовать только для нового кода, а старый останется под прежними условиями), в совместных проектах, таких как ядро Linux, действия участников сводятся к внесению изменений. Передача изменений в ядро Linux подразумевает согласие участника с полным текстом GPLv2. В том числе участник передаёт право безотзывного использования своего вклада, при условии соблюдения пользователями требований лицензии GPL (отзыв лицензии может быть осуществлён только при нарушении потребителями GPL). Разработчик может прекратить участие в дальнейшей разработке, но уже переданный код отзыву не подлежит. Ричард Столлман прокомментировал ситуацию, указав, что при использовании GPLv2 разработчик вправе удалить любой код из своего продукта. Но он не может требовать от других участников удаления кода из их версий программы. Тема отзыва своего вклада в GPL-проекты всплыла после принятия Линусом Торвальдсом новых правил поведения ("Code of Conduct") в среде разработчиков ядра Linux. В сообществе нашлось много противников изменения, считающих, что подобные правила уводят сообщество от меритократии и самоорганизации в область навязанных рамок и примешивания политики в область, где ранее главенствовали только технические аспекты. Если раньше ключевыми факторами были профессиональная грамотность, квалификация, уровень кода и вклад разработчика, то теперь критерием участия в разработке становятся и личные качества. Опасения также вызывает возможность оказания давления на разработчиков, используя прошлые нарушения правил, устраивая провокации или ссылаясь на недостойное поведение вне сообщества. До сих пор в сообществе разработчиков ядра преобладало полное безразличие к индивидуальным различиям участников, не связанным с их способностью создавать качественный код. Текст правил некоторые рассматривают как пустую болтовню, популизм и декларирование прописных истин, а сами правила как вносящие раскол в сообщество и дающие возможность горлопанам манипулировать другими разработчиками. Риторика разнообразия людей и инклюзивности воспринимается как оружие, используемое для нападения на сообщество. Некоторые участники пошли дальше и начали призывать к отзыву своего кода из ядра в случае оказания на них давления на основании новых правил или просто в знак протеста, в случае принятия правил. В настоящее время из членов технического комитета Linux Foundation новые правила не подтвердил только Theo Ts’o, что привело к его травле активистами движения за равноправие. Т.е. по сути, новые правила, которые нацелены на защиту от подобной травли, стали причиной её развязывания. На стороне противников принятия новых правил выступил Эрик Реймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО. Реймонд считает, что жесткие правила эффективны лишь для небольших групп участников, а для основной части уже сформировавшегося сообщества лишь разрушают ощущение причастности к общему делу и создают дополнительные трудности из-за навязывания определённой модели поведения. И совсем не значит, что противники принятия правил ратуют за сексизм и неравенство, просто они не готовы мириться с попыткой изменения сложившихся в сообществе устоев и им кажется, что кто-то пытается увести их от идей главенства меритократии и формирования репутации как награды за участие.



