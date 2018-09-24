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24.09.2018 21:32  Проект Genode опубликовал третий тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt

Разработчики открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework сформировали третий тестовый выпуск операционной системы Sculpt. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 23 Мб. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel.

Третий выпуск получил название "Visual Composition", которое отражает поставку доработанного графического интерфейса Leitzentrale, позволяющего выполнять типовые задачи по администрированию системы. В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который пока предоставляет большую гибкость в управлении. В ноябре ожидается выпуск "Community Experience" с доведёнными до готовности средствами для формирования начинки из отдельных компонентов.

В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

Традиционный рабочий стол может быть организован в виде запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Arora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, Codezero (ARM), L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющееся напрямую ядро для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска непортированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.


  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал второй тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt
  3. OpenNews: Проект Genode опубликовал начальный выпуск ОС общего назначения Sculpt
  4. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  5. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
  6. OpenNews: Опубликован план превращения Genode в операционную систему общего назначения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: genode
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  • 1.2, paulus (ok), 22:03, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Когда там появится нативный браузер? ;)
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:12, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Термин "нативный" - это из ваших линуксов и прочих бздей. Genode вся разрабатывается с тем рассчетом, чтобы использовать существующее, а не писать с нуля под новую ОС.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:37, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вообще, если честно, звучит как лозунг Явы в конце 90х. Все, все поняли, без полного натива (простите, без запуска ос в ос для запуска ос), будет очень нишевым решением.
     
     
  • 4.5, Аноним (-), 23:03, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Примерно как нишевы контейнеры сегодня, да?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:15, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач"
    очевидно же, что система сугубо для гиков.
     
  • 1.7, мдауш (?), 23:28, 24/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    дичь какая-то
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:15, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > "который пока предоставляет большую гибкость в управлении"

    это хорошо что пока еще предоставляет

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:24, 25/09/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наконец-то А то все никак не могу начать выполнять свои повседневные задачи ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:55, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так и не понял, зачем он гужен?
     

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