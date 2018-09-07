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07.09.2018 10:04  Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome

Компания Google намерена уйти от отображения традиционного URL в адресной строке в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице. По мнению Эдриенн Портер Фелт (Adrienne Porter Felt), менеджера по инжинирингу в Google, URL не лучший способ идентификации сайта - обычным пользователям трудно понять URL, его трудно читать и по нему сразу не понятно какие из частей адреса заслуживают доверия (имеется ввиду фишинг, когда злоумышленники подставляют чужой домен как часть параметров ссылки и пользователи не способны это разобрать).

Компания Google приступила к модернизации метода идентификации сайта в адресной строке Chrome, желая сделать адрес более понятным для всех категорий пользователей - в адресной строке пользователь должен ясно видеть с каким сайтом взаимодействует и можно ли ему доверять. Первым этапом реализации данной идеи стало предложенное в обновлении Chrome 69.0.3497.81 изменение, активировавшее скрытие названия протокола и типовых поддоменов в запросе. Например, вместо "https://www.example.com/" при включении опции будет показано "example.com", а вместо "https://m.example.com" - "example.com". Отключить новое поведение можно при помощи опции "chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains".

После включения скрытия тривиальных поддоменов сразу всплыло несколько подводных камней. Претензии касаются как ошибок в реализации, так и возникновения путаницы при отображении иного хоста. Например, "subdomain.www.example.com" заменяется на "subdomain.example.com", а "www.www.example.com" на "example.com". Открыв "m.facebook.com" в настольном браузере пользователь увидит мобильную версию, но в адресной строке будет показано "facebook.com". В сервисах, предоставляющих поддомены, злоумышленник может зарегистрировать имена "www" и "m", а пользователю будет показан основной домен. При вводе "http://www.pool.ntp.org" будет показан хост "pool.ntp.org", на котором нет сайта и который отвечает за выдачу случайного адреса NTP-сервера.

В дискуссиях было высказано предположение, что инициатива по упрощению URL может быть связана с активным продвижением Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages), при помощи которой страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google, что приводит к отображению в адресной строке другого домена (https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com) и часто вызывает замешательство пользователей. Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/go...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
  3. OpenNews: Браузеру Chrome исполнилось 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (-), 10:08, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +43 +/
    > менеджера по инжинирингу

    все понятно

     
     
  • 2.6, qwerty (??), 10:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Как обычно тупые мененжеры всё портят
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 10:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +22 +/
    Tyпые <любоая профессия> вообще все портят. Сложно представить порок хуже, чем тупocть, на самом деле. Я бы хотел написать Иисyсу в багтрекер, не мог бы он первой заповедью сделать "не будь deбилoм". Пора бы и обновить мажорную версию, через 2к лет то.
     
     
  • 4.55, EuPhobos (ok), 11:29, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Думаете AIsys запустил эту матрицу?
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:55, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Вся соль затеи полностью раскрыта в последнем абзаце новости.
     
     
  • 4.41, Linter (?), 10:59, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однозначно))
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:29, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    манагер "по вообще".
     
  • 2.93, Аноним (-), 12:56, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Аноним намерен уйти от Goole Chrome.
     
  • 1.2, perrym (?), 10:09, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +18 +/
    Все для людей) Чем меньше будут знать - тем лучше Гуглу.
     
  • 1.3, зачем (?), 10:11, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Надеюсь, в мозилле не употребляют таких веществ.
     
     
  • 2.7, менеджер мозилы (?), 10:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    нет, зачем нам здоровье портить - мы просто копируем у гугля
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:14, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нет, конечно. У них другие препараты: передрантин, какугуглин
     
  • 1.4, Попугай Кеша (?), 10:12, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +18 +/
    "Компания Google намерена уйти от отображения традиционного URL в адресной строке в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице."

    Ээх, а было время (лет 20 назад) когда за компьютерами сидели люди грамотные. Качество этих людей было выше, чем сейчас. А сейчас сплошь неграмотность и ориентация на дeбил0в.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:31, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    да уж, раньше мы в сеть заходили чтобы отдохнуть от этих убогих серых масс из реала...а теперь они и там и тут :|
     
     
  • 3.36, robot228 (?), 10:54, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает сделать закрытую площадку для элит?
     
     
  • 4.51, ZhuKoV (?), 11:22, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Даркнеты, же...
     
     
  • 5.60, Попугай Кеша (?), 11:45, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там дела обстоят? Много ли людей там и где в основном тусовка?
     
  • 4.84, гентафарианец (?), 12:24, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    просто фильтр здесь сделать по браузер ид (*;Linux;*) + p0f, и останутся три человека, которые всегда молчат ;-)
     
  • 1.5, Аноним (-), 10:12, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Давайте придумаем свою упрощенную интерпретацию предмета в данном случае URL ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, хрю (?), 10:15, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Всё всегда начинается "для пользователя", а заканчивается всё всегда "для корпоративного бабоса". Надеюсь фф не переймёт сии "инновации".
     
     
  • 2.11, менеджер мозилы (?), 10:20, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    как это не переймет? Бабос -то ты, что-ли, нам принесешь?

     
     
  • 3.44, Аноним (38), 11:01, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А то нам не на что будет парады для нашего персонала организовывать.
     
     
  • 4.54, менеджер мозилы (?), 11:28, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    не, с парадом все норм - Государство Калифорния выделит средства, и еще с нало... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:18, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не понимаю вообще, зачем скрывать что-либо в адресной строке, обрубать http:// и т.д. Что от этого меняется?
     
     
  • 2.12, менеджер мозилы (?), 10:21, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чсв сиськоменеджерши, сделавшей великий прогресс в вебе. Гугль сто лет других и не нанимает.
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:24, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Лижут они яйца, вот что Никто в здравом уме не согласится на такие скрытия Тол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 10:27, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не понимаю вообще, зачем скрывать что-либо в адресной строке, обрубать http:// и
    > т.д. Что от этого меняется?

    Мажорное ж изменение версии[I]!

     
  • 2.25, AlAvis (?), 10:37, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    В конце статьи обьяснение - гуглёныш сам решил фишингом заняться . Всё остальное - оправдания .
     
     
  • 3.105, Аноним (10), 13:11, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ..уки! :(
     
  • 1.14, DerRoteBaron (?), 10:25, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А еще они собираются убрать "замочек" https с неясными перспективами просмотра информации о сертификате.
    Будущее, остановись, пожалуйста!
     
     
  • 2.27, нах (?), 10:40, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а чего на него смотреть - раз Большая-Красная-Полная-Неведомой-Херни не вылезла ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 11:25, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а откуда негатив Сертификат ведь должен подтверждать соответствие доменного име... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, нах (?), 11:37, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    именно А подтверждает он LEшный - только однократную, здесь и сейчас возмо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:34, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    в яндексе это уже давно сделано и это дико неудобно. надеюсь хоть галочку сделают "отключить режим имбецила"
     
     
  • 2.63, щавель (?), 11:52, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да есть такая галочка: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:34, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    И не будет интернета кроме гугла и фейсбука пророка его. И возропщут люди, как найти нам хттп путь к сайту со знанием живительным аки смоква? Но гугл скажет: преклоните колена и не пейте из других источников кроме моего, ибо мы есть Интернет, а все другое есть зло, и все вкушающие от незащищенных соединений и познавшие хттп пути подобны червям и будут прокляты во веки веков. Аминь.
     
  • 1.22, йййй (?), 10:35, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Паранойя. Раньше гугл был зеленее и пушистее. А теперь он превращается в Главное Зло, Microsoft по сравнению с ним - ребенок.
     
     
  • 2.28, Аноним (18), 10:41, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    угу, мс поскромнее были. не ломали то, что уже работало. но любили изобретать несовместимые и закрытые плюшки, на чем и проиграли со своим ИЕ.
     
     
  • 3.70, нах (?), 12:07, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    вместо того чтоб занести взятку мурзиле, убедить ее отказаться от собственных ан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Вадик (??), 10:35, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сейчас и так понять бывает не просто простого пользователя, так они решили задавить техническую поддержку. Вы представляете сколько это путаницы вызовет. Нафиг такие эксперименты!
     
     
  • 2.77, Dapredator (?), 12:15, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сразу видно аналитена от бога.
    У гугла нет техподдержки. Там нет людей от слова совсем.
     
     
  • 3.90, Вадик (??), 12:39, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не про гугловую поддержку. А про любые другие конторы. Представляете бабушка звонит в какой-нибудь купи-билет и гвоорит, не могу купить билет на вашем сайте, а они ей: "продиктуйте id вашего закаказа, он в конце url'а", и еще три тысячи слов о том, как надо его посмотреть, скопировать и в итоге у клиента нервы ни к черту и у поддержке срыв до уволнения.
     
     
  • 4.115, нах (?), 14:04, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вообще-то в этом случае надо вые..ть и высушить, после чего снова вы..ть тех, по чьей вине "id в конце урла", а не посередине страницы. Пользователь не должен заниматься отладкой вашего сайта.

     
  • 1.24, Atterratio (ok), 10:36, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Одни маты....
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:42, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Компания Google намерена уйти от отображения упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице к URL который более удобен для фишинга.
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 11:58, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличие в одну букву в длинной строке ты и не заметишь
     
  • 1.30, Аноним (30), 10:43, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Мне кажется или это решение подсмотрели у Яндекс БраузЁра? Интересно Google знают о существовании такового?

    Если в файловом менеджере в адресной строке что Windows, что Linux сделали табы вместо полного пути, то почему нельзя в браузере?

    Я вам давно говорю: берите Gecko, Blink, Presto и пилите браузеры, которые будут иметь одинаковый неизменный интерфейс столетиями.

    То же самое и с ОС, берите ядра: Linux, FreeBSD, OpenSolaris, добавляйте один и тот же пакетный менеджер - dpkg; систему инициализации Openrc; среду рабочего стола TDE, иначе будете иметь, то что сейчас диктатуру корпораций.

     
     
  • 2.96, Анон546 (?), 13:03, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а вам не кажется, что "гугл де-факто стандарт" и "дпкг де-факто стандарт" - теорема Эскобара?
     
  • 2.114, AlexYeCu_not_logged (?), 14:02, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если в файловом менеджере в адресной строке что Windows, что Linux сделали табы вместо полного пути, то почему нельзя в браузере?

    Это где это такое?

     
  • 1.31, anonymous (??), 10:46, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Гуглолюбители и сейчас продолжат утверждать, что в ыаерфоксе всё портят, а гугл двигается в правильном направлении?
     
     
  • 2.110, koblin (ok), 13:29, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В файерсоксе все портят и это никак не связано с тем куда движется гугл. Хотя связано, файерфокс сделает ровно тоже через год
     
  • 1.32, timur.davletshin (ok), 10:49, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да нормально, пипл схавает. Львиная доля миллениалов не в теме, что такое почта, а на странички ходят исключительно через поиск — вводит в поиске "vk" и идём по первой ссылке. Старшее поколение не лучше, с той лишь разницей, что вводят "одноклассники".
     
     
  • 2.37, Аноним (30), 10:55, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я бы попросил, миллениалы это народ +35 включительно. Это скорее центениалы. Надо смысл слова узнать, перед тем как обзываться. ^_^
     
  • 2.42, A.Stahl (ok), 10:59, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прекрати, а то ты же сейчас лопнешь от чувства собственного превосходства над "миллениалами".
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 12:10, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Классика же 8220 Every generation imagines itself to be more intelligent than... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.121, timur.davletshin (ok), 14:31, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За цитату конечно плюсую, произведение неплохое, хотя и нудное. А вот за отсутствие критического взгляда на поколение нытиков, манипулируемых каким-то "антикоррупционером", большой минус.
     
  • 3.79, Moomintroll (ok), 12:15, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то видел подобное своими глазами. Парень, 1995 года рождения. Прикидывается ИТ-шником... :-(

    P.S. Правда в адресной строке пишет не «vk», а «вк», т.к. лень переключать раскладку.

     
     
  • 4.111, CrystalSnake (?), 13:32, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так все правильно. Адресная строка сейчас почти в любом браузере объединена с поисковой. Считаем действия. 1. Ткнуть в строку. 2,3. Набрать "вк". 4. Жмакнуть enter. 5. Ткнуть в первую ссылку. Итого 5.
    1. Ткнуть в строку. 2-7. Набрать vk.com. 8. Жмакнуть enter. Итого 8 нажатий. Профит! xD
     
     
  • 5.122, timur.davletshin (ok), 14:34, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Специально для тебя давно придумали подстановку .com и автоподстановку, если сайт уже посещался, — набери vk и жми перейти. Ты изменишь теперь своим привычкам и продемонстрируешь классический confirmation bias?
     
  • 4.123, timur.davletshin (ok), 14:36, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Айтишник с русской раскладкой в дефолте? Я вас умоляю...
     
  • 2.120, timur.davletshin (ok), 14:28, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот и часть местной публики замечательно иллюстрирует среднего "пипла", который и это схавает — что вы тогда ноете под тредами об очередном mega.nz, который собирает инфу или Google'е который вашими покупками по партнёрке с Мастеркардом делится для лучшего таргетинга рекламы?
     
  • 1.33, index0h (ok), 10:51, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Мдэ...
    Как бороться с фишингом через подмену урла?
    Правильно! Скроем к хренам собачим часть урлы!
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:52, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова-здорово. Необучаемые люди какие-то.
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:56, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям

    Да сколько можно?

     
  • 1.43, Аноним (43), 11:00, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В фаерфоксе уже есть!
    https://imgur.com/1IRWqUJl.png
     
     
  • 2.48, istepan (ok), 11:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно
    https://i.imgur.com/EirTw2e.png
     
  • 2.49, marios (ok), 11:15, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что есть, тут кроме http:// ничего не спрятано
     
     
  • 3.89, Аноним (43), 12:36, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не всем нужно что-то кроме http.
    А если серьезно, уберут https (заменят на замочек), перестанут поддерживать остальные протоколы (как ни в чем не повинный ftp) и все готово.
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 13:04, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все вверх ногами у них https - обычные сайты, любой может получить бесплатный се... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним (45), 11:05, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    com.ru :)
     
  • 1.50, рядовой пользователь из будущего (?), 11:16, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Челы, вы не видите полной картины Рассказываю В тот момент, когда вышла Хром... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, vz_2 (?), 11:46, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Недалёкие люди скажут, если не нравится жить рабом - идите в лез в шапочке из фольги.
    Раньше были рабами не по своей воле, теперь стали рабами по своей, и большинству наплевать, им нравится.
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 12:22, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шапочка из фольги - реально работает!
     
     
  • 4.99, Аноним (98), 13:07, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет же, иногда даже усиливает. Почитай последние новости.
     
  • 2.62, Дитмар Эльяшевич (?), 11:50, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там у вас с абзацами в будущем?
     
     
  • 3.74, рядовой пользователь из будущего (?), 12:11, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    очевидно же - гуголь. форматирует, расставляет переносы и знаки препинания делает новые ошибки или исправлет пользовательские на основе модных трендов.
    И да, мода на правильнописание и фапание на грамматику с орфографией осталась позади. Слова - это вербальные символы, убогая подмена концептуальному мышлению. Убеждение что символ сам по себе обладает какими-либо свойствами - это глупость. Убездение что символ неизменени - глупость. Направлять внимание на символ, а не на смысл вложенный в этот символ - глупость.
     
     
  • 4.80, Аноним (69), 12:16, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как передавать смысл, если у каждого будут свои собственные символы?
     
     
  • 5.91, рядовой пользователь из будущего (?), 12:40, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только на основе согласия относительно каждого символа. Назовите это протоколом.
    Пусть "треугольник" обозначает кофе, "квадрат" - чай, а "круг" - это молоко. Люди в теме, увидев изображение треугольника в круге или круга в треугольнике в меню забегаловки поймут что это точно не чай. Не важно какого размера или пропорций будет каждый символ, будет ли его изображение идеальным с точки зрения геометрии, даже цвет не влияет на изначально вложенный смысл.
     
  • 1.53, G0Dzilla (??), 11:25, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь, застрелите гугел!
     
  • 1.58, Аноним (58), 11:43, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да ладно, отдайте уже веб Гуглу 8212 пусть доламывает поскорее, он все равно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, 123 (??), 11:52, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мицгол, это ты?
     
  • 2.100, Аноним (18), 13:07, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то изначально веб и был распределенным каждый ресурс сети был автономен,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.104, Аноним (18), 13:09, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так что изобретать ничего не надо. просто из веба надо выкинуть все фуфло что мегакорпорашки напихали в него.
     
  • 1.64, 123 (??), 11:52, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >В дискуссиях было высказано предположение, что инициатива по упрощению URL может быть связана с активным продвижением Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages), при помощи которой страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google

    Ну что, у всех уже отдали свои персональные данные благодаря Google Android (кривому и не обновляемому на 90% выпускаемых устройств), пользуетесь поиском Google, Хромом, почтой, капчей на сторонних сайтах, сторонними сайтами содержащими скрипты аналитики от Google? Молодцы. Теперь у вас и веба не будет. А корпорация зла конечно же MS и геи в Эпл, ууу, десятка проклятая, что бы отключить телеметрию нужно в реестр лезть и пару скриптов запустить, ууу ойфоны дорогие.

     
     
  • 2.85, Аноним (82), 12:24, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что лично ты сделал, для того чтобы запустить в произвдоство $3 OpenHardware & OpenSoftware целл фоны?
     
  • 2.95, Аноним (98), 12:58, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все перечисленные корпорации - зло, о чем разговор вообще?
     
  • 1.66, Аноним (66), 11:54, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице.

    Ну, наконец-то, о непросвещённых вспомнили.

     
  • 1.67, Аноним (69), 11:56, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну тогда я намерен уйти от этого браузера, должна же быть красная черта
     
  • 1.68, 123 (??), 11:58, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугл очень сильно грешит манипуляцией выдачи, режут просмотры и выдачу на Ютьюбе полезным каналам не сидящим в их рекламной сети (инцидент с блокировкой MITOpenCourseWare, India’s Press Information Bureau и Blender Foundation вас не разбудил?).
    Тулит в верх рейтинга не релевантные низкокачественные сайты (нарушающие рекомендации самого Гугл для вебмастеров) имеющие миллионные бюджеты на adwords.
     
     
  • 2.73, Blender Foundation (?), 12:11, 07/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    да я и не сплю ведь никто же не перестал по этому поводу выкладывать ролики и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.76, Игнат (?), 12:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен,гугл явно перекраивает результаты поиска.По стране,по рекомендациям роскомпозора,по рекламе и т.д.
     
  • 2.102, Аноним (102), 13:08, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы странно, если бы он этого не делал — ну не может серьезная коммерческая компания позволить себе упускать прибыль.
     
  • 1.72, DmA (??), 12:10, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    умная строка становится полоумной...
    Там Гугл будет показывать рекламу....
     
     
  • 2.75, менеджер мозилы (?), 12:11, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    мля, модератор, срочно сотри ЭТО, пока гугломенеджер не прочитал!

     
     
  • 3.106, A.Stahl (ok), 13:12, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >пока гугломенеджер не прочитал!

    Можно подумать что он сам не догадается. Профессиональный продажник генерирует таких идей за один поход в туалет больше, чем средний инженер на год.

     
  • 1.78, Аноним (78), 12:15, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вместо linux.org.ru будет показываться org.ru
     
  • 1.81, Аноним (81), 12:17, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним намерен уйти от использования традиционного браузера Chrome в своем компьютере.
     
  • 1.83, Аноним (83), 12:23, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давно пора создать сервис сокращённого набора в адресной строке, чтобы не facebo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.86, Аноним (86), 12:25, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Следующим этапом можно перейти на животный язык, просто гавкать в микрофон, ведь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, Аноним (87), 12:30, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Это же модно сейчас - заменить всё так, чтобы было непонятно, что происходит ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.88, Эдриен Кактамменя (?), 12:33, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ололо, мы будем зырить ваш трафик, а чтобы вы не беспокоились, спрячем настоящие урлы от вас, я умный софтваре инженер из гугле
     
  • 1.92, An (??), 12:46, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    что лису, что хром несёт не в лучшем направлении.
     
  • 1.94, Аноним (-), 12:56, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Благими намеряниями, вымощена дорога в ад Сначала опускаем уровень среднестат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.97, IZh. (?), 13:04, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы

    Раньше старались просвещать, а сейчас тупо делают вещи проще. Не осилят, ведь! Куда уж им!

     
  • 1.109, Аноним (109), 13:24, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    зашел в твиттер этой самой Эдриенн Портер Фелт Либеральная политота и призывы у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.113, Гость (??), 14:01, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Белый список -- это лишь вопрос времени. Думаю, что к середине века весь интернет сведется к паре десятков сайтов, за пределы которые ходить будет незаконно. И очень сложно технически.
     
  • 2.116, нах (?), 14:10, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проблема ровно в том, что кто-то нанял эту ТП в гугл. Причем не уборщицей. И неплохо ей платит.

    А кто-то другой - нанял того, который нанял.

     
  • 1.112, logo.sys (?), 13:39, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    google стал хуже microsoft
     
     
  • 2.118, Аноним (86), 14:16, 07/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закономерно. Сначала рыбке дают красивого и жирного червячка, а потом тянут крючок. Так всегда было и во всём. Просто нужно научится срываться с крючка.
     
  • 1.117, Аноним (117), 14:15, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    очередное дно пробито br а как они этот зонд пользователям преподносят, как обы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.119, F (?), 14:20, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В UNICODE есть символ МПХ? Домен с именем из такого символа можно зарегать?
     
  • 1.124, Аноним (124), 14:41, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как-то эта идея достойна Майкрософта, на мой взгляд. Корпорация добра как-то не в ту сторону двинулась кажется.
     

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