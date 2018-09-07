07.09.2018 10:04  Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome

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|3.19, Аноним (-), 10:34, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+22 +/–
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Tyпые <любоая профессия> вообще все портят. Сложно представить порок хуже, чем тупocть, на самом деле. Я бы хотел написать Иисyсу в багтрекер, не мог бы он первой заповедью сделать "не будь deбилoм". Пора бы и обновить мажорную версию, через 2к лет то.
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|1.4, Попугай Кеша (?), 10:12, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+18 +/–
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"Компания Google намерена уйти от отображения традиционного URL в адресной строке в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице."
Ээх, а было время (лет 20 назад) когда за компьютерами сидели люди грамотные. Качество этих людей было выше, чем сейчас. А сейчас сплошь неграмотность и ориентация на дeбил0в.
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|2.18, Аноним (18), 10:31, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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да уж, раньше мы в сеть заходили чтобы отдохнуть от этих убогих серых масс из реала...а теперь они и там и тут :|
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|1.9, хрю (?), 10:15, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Всё всегда начинается "для пользователя", а заканчивается всё всегда "для корпоративного бабоса". Надеюсь фф не переймёт сии "инновации".
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|2.15, Andrey Mitrofanov (?), 10:27, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Не понимаю вообще, зачем скрывать что-либо в адресной строке, обрубать http:// и
> т.д. Что от этого меняется?
Мажорное ж изменение версии[I]!
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|2.25, AlAvis (?), 10:37, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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В конце статьи обьяснение - гуглёныш сам решил фишингом заняться . Всё остальное - оправдания .
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|1.21, Аноним (21), 10:34, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+17 +/–
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И не будет интернета кроме гугла и фейсбука пророка его. И возропщут люди, как найти нам хттп путь к сайту со знанием живительным аки смоква? Но гугл скажет: преклоните колена и не пейте из других источников кроме моего, ибо мы есть Интернет, а все другое есть зло, и все вкушающие от незащищенных соединений и познавшие хттп пути подобны червям и будут прокляты во веки веков. Аминь.
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|2.28, Аноним (18), 10:41, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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угу, мс поскромнее были. не ломали то, что уже работало. но любили изобретать несовместимые и закрытые плюшки, на чем и проиграли со своим ИЕ.
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|1.23, Вадик (??), 10:35, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Сейчас и так понять бывает не просто простого пользователя, так они решили задавить техническую поддержку. Вы представляете сколько это путаницы вызовет. Нафиг такие эксперименты!
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|3.90, Вадик (??), 12:39, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не про гугловую поддержку. А про любые другие конторы. Представляете бабушка звонит в какой-нибудь купи-билет и гвоорит, не могу купить билет на вашем сайте, а они ей: "продиктуйте id вашего закаказа, он в конце url'а", и еще три тысячи слов о том, как надо его посмотреть, скопировать и в итоге у клиента нервы ни к черту и у поддержке срыв до уволнения.
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|4.115, нах (?), 14:04, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну вообще-то в этом случае надо вые..ть и высушить, после чего снова вы..ть тех, по чьей вине "id в конце урла", а не посередине страницы. Пользователь не должен заниматься отладкой вашего сайта.
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|1.29, Аноним (29), 10:42, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Компания Google намерена уйти от отображения упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы информирования о текущей странице к URL который более удобен для фишинга.
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|1.30, Аноним (30), 10:43, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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Мне кажется или это решение подсмотрели у Яндекс БраузЁра? Интересно Google знают о существовании такового?
Если в файловом менеджере в адресной строке что Windows, что Linux сделали табы вместо полного пути, то почему нельзя в браузере?
Я вам давно говорю: берите Gecko, Blink, Presto и пилите браузеры, которые будут иметь одинаковый неизменный интерфейс столетиями.
То же самое и с ОС, берите ядра: Linux, FreeBSD, OpenSolaris, добавляйте один и тот же пакетный менеджер - dpkg; систему инициализации Openrc; среду рабочего стола TDE, иначе будете иметь, то что сейчас диктатуру корпораций.
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|2.110, koblin (ok), 13:29, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В файерсоксе все портят и это никак не связано с тем куда движется гугл. Хотя связано, файерфокс сделает ровно тоже через год
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|1.32, timur.davletshin (ok), 10:49, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Да нормально, пипл схавает. Львиная доля миллениалов не в теме, что такое почта, а на странички ходят исключительно через поиск — вводит в поиске "vk" и идём по первой ссылке. Старшее поколение не лучше, с той лишь разницей, что вводят "одноклассники".
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|2.37, Аноним (30), 10:55, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Я бы попросил, миллениалы это народ +35 включительно. Это скорее центениалы. Надо смысл слова узнать, перед тем как обзываться. ^_^
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|4.121, timur.davletshin (ok), 14:31, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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За цитату конечно плюсую, произведение неплохое, хотя и нудное. А вот за отсутствие критического взгляда на поколение нытиков, манипулируемых каким-то "антикоррупционером", большой минус.
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|3.79, Moomintroll (ok), 12:15, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вообще-то видел подобное своими глазами. Парень, 1995 года рождения. Прикидывается ИТ-шником... :-(
P.S. Правда в адресной строке пишет не «vk», а «вк», т.к. лень переключать раскладку.
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|4.111, CrystalSnake (?), 13:32, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну так все правильно. Адресная строка сейчас почти в любом браузере объединена с поисковой. Считаем действия. 1. Ткнуть в строку. 2,3. Набрать "вк". 4. Жмакнуть enter. 5. Ткнуть в первую ссылку. Итого 5.
1. Ткнуть в строку. 2-7. Набрать vk.com. 8. Жмакнуть enter. Итого 8 нажатий. Профит! xD
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|5.122, timur.davletshin (ok), 14:34, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Специально для тебя давно придумали подстановку .com и автоподстановку, если сайт уже посещался, — набери vk и жми перейти. Ты изменишь теперь своим привычкам и продемонстрируешь классический confirmation bias?
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|2.120, timur.davletshin (ok), 14:28, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну вот и часть местной публики замечательно иллюстрирует среднего "пипла", который и это схавает — что вы тогда ноете под тредами об очередном mega.nz, который собирает инфу или Google'е который вашими покупками по партнёрке с Мастеркардом делится для лучшего таргетинга рекламы?
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|3.89, Аноним (43), 12:36, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не всем нужно что-то кроме http.
А если серьезно, уберут https (заменят на замочек), перестанут поддерживать остальные протоколы (как ни в чем не повинный ftp) и все готово.
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|2.61, vz_2 (?), 11:46, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Недалёкие люди скажут, если не нравится жить рабом - идите в лез в шапочке из фольги.
Раньше были рабами не по своей воле, теперь стали рабами по своей, и большинству наплевать, им нравится.
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|3.74, рядовой пользователь из будущего (?), 12:11, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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очевидно же - гуголь. форматирует, расставляет переносы и знаки препинания делает новые ошибки или исправлет пользовательские на основе модных трендов.
И да, мода на правильнописание и фапание на грамматику с орфографией осталась позади. Слова - это вербальные символы, убогая подмена концептуальному мышлению. Убеждение что символ сам по себе обладает какими-либо свойствами - это глупость. Убездение что символ неизменени - глупость. Направлять внимание на символ, а не на смысл вложенный в этот символ - глупость.
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|5.91, рядовой пользователь из будущего (?), 12:40, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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только на основе согласия относительно каждого символа. Назовите это протоколом.
Пусть "треугольник" обозначает кофе, "квадрат" - чай, а "круг" - это молоко. Люди в теме, увидев изображение треугольника в круге или круга в треугольнике в меню забегаловки поймут что это точно не чай. Не важно какого размера или пропорций будет каждый символ, будет ли его изображение идеальным с точки зрения геометрии, даже цвет не влияет на изначально вложенный смысл.
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|3.104, Аноним (18), 13:09, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так что изобретать ничего не надо. просто из веба надо выкинуть все фуфло что мегакорпорашки напихали в него.
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|1.64, 123 (??), 11:52, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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>В дискуссиях было высказано предположение, что инициатива по упрощению URL может быть связана с активным продвижением Google технологии AMP (Accelerated Mobile Pages), при помощи которой страницы отдаются пользователю не напрямую, а через инфраструктуру Google
Ну что, у всех уже отдали свои персональные данные благодаря Google Android (кривому и не обновляемому на 90% выпускаемых устройств), пользуетесь поиском Google, Хромом, почтой, капчей на сторонних сайтах, сторонними сайтами содержащими скрипты аналитики от Google? Молодцы. Теперь у вас и веба не будет. А корпорация зла конечно же MS и геи в Эпл, ууу, десятка проклятая, что бы отключить телеметрию нужно в реестр лезть и пару скриптов запустить, ууу ойфоны дорогие.
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|2.85, Аноним (82), 12:24, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А что лично ты сделал, для того чтобы запустить в произвдоство $3 OpenHardware & OpenSoftware целл фоны?
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|1.68, 123 (??), 11:58, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Гугл очень сильно грешит манипуляцией выдачи, режут просмотры и выдачу на Ютьюбе полезным каналам не сидящим в их рекламной сети (инцидент с блокировкой MITOpenCourseWare, India’s Press Information Bureau и Blender Foundation вас не разбудил?).
Тулит в верх рейтинга не релевантные низкокачественные сайты (нарушающие рекомендации самого Гугл для вебмастеров) имеющие миллионные бюджеты на adwords.
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|2.76, Игнат (?), 12:12, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Согласен,гугл явно перекраивает результаты поиска.По стране,по рекомендациям роскомпозора,по рекламе и т.д.
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|2.102, Аноним (102), 13:08, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Было бы странно, если бы он этого не делал — ну не может серьезная коммерческая компания позволить себе упускать прибыль.
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|3.106, A.Stahl (ok), 13:12, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>пока гугломенеджер не прочитал!
Можно подумать что он сам не догадается. Профессиональный продажник генерирует таких идей за один поход в туалет больше, чем средний инженер на год.
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|1.97, IZh. (?), 13:04, 07/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> в пользу упрощённой и более понятной непросвещённым пользователям системы
Раньше старались просвещать, а сейчас тупо делают вещи проще. Не осилят, ведь! Куда уж им!
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|2.113, Гость (??), 14:01, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Белый список -- это лишь вопрос времени. Думаю, что к середине века весь интернет сведется к паре десятков сайтов, за пределы которые ходить будет незаконно. И очень сложно технически.
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|2.116, нах (?), 14:10, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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проблема ровно в том, что кто-то нанял эту ТП в гугл. Причем не уборщицей. И неплохо ей платит.
А кто-то другой - нанял того, который нанял.
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|2.118, Аноним (86), 14:16, 07/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Закономерно. Сначала рыбке дают красивого и жирного червячка, а потом тянут крючок. Так всегда было и во всём. Просто нужно научится срываться с крючка.
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