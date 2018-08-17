17.08.2018 13:17  Lubuntu переходит на Wayland

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|2.3, Аноним (3), 13:21, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А как же. Он с технологиями GTK никак не связан, он сам по себе. Поэтому переход на Qt на его использование никак не влияет.
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|4.28, sokoloff (??), 16:26, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В LxQt можно использовать любой WM. По умолчанию стоит openbox, но я с kwin-ом использовал без проблем.
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|2.11, ползкрокодил (?), 13:52, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Мало того --- таким макаром Mir может стать универсальным сервером для Wayland, поверх которого работают другие наколеночные композиторы, как сейчас X.Org является стандартом де-факто для X11. Жалко только, что гномокеды при этом по-прежнему будут оставаться мейнстримными самодостаточными вещами в себе, на которые в основном будут ориентироваться проприетарщиноклепатели.
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|2.8, Аноним (8), 13:47, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Это совершенно нейтрально: ненужный проект совершает ненужные действия в отношении чего-то ненужного.
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|2.29, vz_2 (?), 16:28, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А вот любители i3 уже могут давно и безболезненно перейти, с полным переносом настроек, на Wayland.
Имя тому sway.
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|2.33, vz_2 (?), 16:40, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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убунтовцы всегда, включая главаря, очень радели за сохранение контроля над разработкой и внедрением своего ПО, по этой идеологии им ближе Mir, но уже не тот Mir, который подавливали как конкурента Wayland, а как реализацию последнего.
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|1.15, Аноним (15), 14:27, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Переход будет выполнен через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir
А если он случайно помрёт? Хотя для этого, конечно, нужно сначала ожить.
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|2.31, КО (?), 16:33, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А если он случайно помрёт? Хотя для этого, конечно, нужно сначала ожить.
Забавно, но вот у меня в Виртуалбоксе Вяленый в Федоре не запускается, а Мир запускается. А казалось всвязи с кончиной последнего должно бы быть наоборот.
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|1.18, annual slayer (?), 14:59, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir, применяемого в качестве композитного сервера для Wayland, и задействование API QtLayerShell. Для запуска X-приложений в окружении на базе Wayland будет применяться DDX-компонент XWayland
:-D
вот это я понимаю, переход на Wayland
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|1.20, Vitaliy Blats (?), 15:10, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Сижу сейчас на ЭТОМ.
Сферическое гогно в вакууме со феерическими велосипедами.
Соглашусь с комментатором повыше, ЭТО уже работает как XFCE по скорости, при этом не имея единого центра управления из-за чего половина тривиальных в 21-м веке вещей, работает через гопу. Например уведомления. Например трей. Лол, скачал поставил вайбер, в трее появилось четыре иконки. При том что рядом, на этом же разделе стоит Cinnamon, кеды, Крыса и везде все отлично работает.
На кой хер там опенбокс? Сначала удивился почему все так убого выглядит, почему темы Plank выглядят как на туалетной бумаге. Потом поставил compton, вроде помогло. Появились другие баги. Поставил православный метасити, и о чудо, все заработало идеально.
Пилили бы юнити и не выёживались.
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|2.23, th3m3 (ok), 15:43, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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+1. Как бы не хаяли Unity, но она выглядела, как самая юзабельная и готовая из коробки. Как на Гном вернулись, я его несколько дней допиливал. Чего уж говорить про совсем новичков, они же не осилят всё это. А Юнити можно было юзать из коробки. Может установить парочку нужных расширений по вкусу, но в больше степени - установил и юзай. Остальное всё настолько недопиленное и сырое, что приходиться несколько дней подгонять для юзабельного состояния. А уж готовые темы - тот ещё цирк с конями. Что-то становится лучше, зато другое выглядит вырвиглазно. Проср@ли все полимеры!
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|3.25, имя (?), 15:47, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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На счёт юнити и гнома согласен. Тоже допилил, но погоняв месяц перелез на кеды. Потребление ОЗУ раза в 2 меньше, но функционала при этом больше.
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|2.24, имя (?), 15:44, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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а где связь юнить и lubuntu?
>На кой хер там опенбокс?
а вы видели lubuntu без него?
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|3.26, Vitaliy Blats (?), 15:54, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> а вы видели lubuntu без него?
Конечно. Я и сейчас сижу на Лубунте без него, а метасити. И не догоняю, зачем туда пихать openbox который хоть и работает в полтора раза быстрее, зато умеет в пять раз меньше.
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|4.27, имя (?), 15:56, 17/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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речь о том с чем идёт лубунту из коробки. Можно и кеды с опенбоксом запустить, но это уже будет не кубунту.
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|1.36, vz_2 (?), 17:03, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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LXQt 0.11, 0.13 у меня не прижился, хотя работал с ним 3 месяца.
После вернул XFCE 4.12 с одной скрывающейся в левом верхнем углу панелькой с треем и Pulseaudio плагином (работа, уведомления мультимедия клавиш), и Plank.
Все эти панельки из DE ужасны по своему виду и функциональности. В LXQt их вид не лучше. А вот xfce4-appfinder шикарен, в отличии имеющего в lxqt. Жаль что XFCE 4.14 без Wayland будет, ещё n-лет ждать, но к тому времени глядишь xorg вычищать начнут из реп.
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