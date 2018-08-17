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17.08.2018 13:17  Lubuntu переходит на Wayland

Разработчики Lubuntu опубликовали план перевода дистрибутива на систему Wayland вместо традиционного X-сервера. Переход будет выполнен через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir, применяемого в качестве композитного сервера для Wayland, и задействование API QtLayerShell. Для запуска X-приложений в окружении на базе Wayland будет применяться DDX-компонент XWayland. Переход на Wayland запланирован на выпуск Lubuntu 20.10, который выйдет осенью 2020 года. Напомним, что в Lubuntu 18.10 запланирован переход на рабочий стол LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), базирующийся на Qt и развиваемый объединенной командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii.

  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/lubuntu-dev...)
  2. OpenNews: Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования
  3. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  4. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Lubuntu созрел для перехода на LXQt
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lubuntu, wayland
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 13:18, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Разве в LxQt используется Openbox?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:21, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А как же. Он с технологиями GTK никак не связан, он сам по себе. Поэтому переход на Qt на его использование никак не влияет.
     
     
  • 3.19, annual slayer (?), 15:00, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    странно, что не взяли kwin, он без остальных кед достаточно лёгкий и, вроде как, уже умеет в wayland
     
     
  • 4.28, sokoloff (??), 16:26, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В LxQt можно использовать любой WM. По умолчанию стоит openbox, но я с kwin-ом использовал без проблем.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Нашли где бесполезный mir применить, молодцы
     
     
  • 2.11, ползкрокодил (?), 13:52, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мало того --- таким макаром Mir может стать универсальным сервером для Wayland, поверх которого работают другие наколеночные композиторы, как сейчас X.Org является стандартом де-факто для X11. Жалко только, что гномокеды при этом по-прежнему будут оставаться мейнстримными самодостаточными вещами в себе, на которые в основном будут ориентироваться проприетарщиноклепатели.
     
  • 1.4, Белая мышь (?), 13:22, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Переход на Wayland запланирован на выпуск Lubuntu 20.10

    А ведь обещали в Ubuntu 11.10

     
  • 1.5, Аноним (3), 13:24, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    - Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:42, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:47, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Это совершенно нейтрально: ненужный проект совершает ненужные действия в отношении чего-то ненужного.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:52, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хорошо!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48418
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:49, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Системные требования уже выше чем у XFCE и они не собираются останавливаться. Зачем?
     
     
  • 2.12, ползкрокодил (?), 13:54, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дык Wayland не для некросистем всё равно. Там даже софтварный рендеринг еле прикрутили через жопу.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:41, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Wayland может и нет, а вот Lubuntu чаще всего на таких и использовался.
     
  • 1.13, evkogan (?), 14:02, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А почему Mir?
    Почему не Weston?
    И вообще почему не заменить Openbox на что-то уже умеющее Wayland?
     
     
  • 2.21, th3m3 (ok), 15:36, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любители костылей же.
     
  • 2.29, vz_2 (?), 16:28, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот любители i3 уже могут давно и безболезненно перейти, с полным переносом настроек, на Wayland.
    Имя тому sway.
     
  • 2.30, КО (?), 16:29, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Weston это композитный манагер, а Mir дисплейный. :)
     
     
  • 3.32, vz_2 (?), 16:37, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Weston композитный сервер, эталонная реализация протокола Wayland.
     
  • 2.33, vz_2 (?), 16:40, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    убунтовцы всегда, включая главаря, очень радели за сохранение контроля над разработкой и внедрением своего ПО, по этой идеологии им ближе Mir, но уже не тот Mir, который подавливали как конкурента Wayland, а как реализацию последнего.
     
  • 1.14, dimqua (ok), 14:05, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Переход на Wayland запланирован на выпуск Lubuntu 20.10

    Обещанного два года ждут, да.

     
  • 1.15, Аноним (15), 14:27, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Переход будет выполнен через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir

    А если он случайно помрёт? Хотя для этого, конечно, нужно сначала ожить.

     
     
  • 2.31, КО (?), 16:33, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А если он случайно помрёт? Хотя для этого, конечно, нужно сначала ожить.

    Забавно, но вот у меня в Виртуалбоксе Вяленый в Федоре не запускается, а Мир запускается. А казалось всвязи с кончиной последнего должно бы быть наоборот.

     
  • 1.16, iPony (?), 14:41, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это инновации 😲
     
  • 1.18, annual slayer (?), 14:59, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > через портирование оконного менеджера Openbox на использование дисплейного сервера Mir, применяемого в качестве композитного сервера для Wayland, и задействование API QtLayerShell. Для запуска X-приложений в окружении на базе Wayland будет применяться DDX-компонент XWayland

    :-D

    вот это я понимаю, переход на Wayland

     
  • 1.20, Vitaliy Blats (?), 15:10, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Сижу сейчас на ЭТОМ.
    Сферическое гогно в вакууме со феерическими велосипедами.

    Соглашусь с комментатором повыше, ЭТО уже работает как XFCE по скорости, при этом не имея единого центра управления из-за чего половина тривиальных в 21-м веке вещей, работает через гопу. Например уведомления. Например трей. Лол, скачал поставил вайбер, в трее появилось четыре иконки. При том что рядом, на этом же разделе стоит Cinnamon, кеды, Крыса и везде все отлично работает.

    На кой хер там опенбокс? Сначала удивился почему все так убого выглядит, почему темы Plank выглядят как на туалетной бумаге. Потом поставил compton, вроде помогло. Появились другие баги. Поставил православный метасити, и о чудо, все заработало идеально.

    Пилили бы юнити и не выёживались.

     
     
  • 2.23, th3m3 (ok), 15:43, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    +1. Как бы не хаяли Unity, но она выглядела, как самая юзабельная и готовая из коробки. Как на Гном вернулись, я его несколько дней допиливал. Чего уж говорить про совсем новичков, они же не осилят всё это. А Юнити можно было юзать из коробки. Может установить парочку нужных расширений по вкусу, но в больше степени - установил и юзай. Остальное всё настолько недопиленное и сырое, что приходиться несколько дней подгонять для юзабельного состояния. А уж готовые темы - тот ещё цирк с конями. Что-то становится лучше, зато другое выглядит вырвиглазно. Проср@ли все полимеры!
     
     
  • 3.25, имя (?), 15:47, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На счёт юнити и гнома согласен. Тоже допилил, но погоняв месяц перелез на кеды. Потребление ОЗУ раза в 2 меньше, но функционала при этом больше.
     
  • 2.24, имя (?), 15:44, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а где связь юнить и lubuntu?

    >На кой хер там опенбокс?

    а вы видели lubuntu без него?

     
     
  • 3.26, Vitaliy Blats (?), 15:54, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а вы видели lubuntu без него?

    Конечно. Я и сейчас сижу на Лубунте без него, а метасити. И не догоняю, зачем туда пихать openbox который хоть и работает в полтора раза быстрее, зато умеет в пять раз меньше.

     
     
  • 4.27, имя (?), 15:56, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    речь о том с чем идёт лубунту из коробки. Можно и кеды с опенбоксом запустить, но это уже будет не кубунту.
     
  • 1.22, имя (?), 15:41, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    неужто перепишут openbox?
     
     
  • 2.34, vz_2 (?), 16:52, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    может на xmir запустят
     
  • 2.35, vz_2 (?), 16:53, 17/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    или его клон waybox (https://github.com/wizbright/waybox) на wayland
     
  • 1.36, vz_2 (?), 17:03, 17/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    LXQt 0.11, 0.13 у меня не прижился, хотя работал с ним 3 месяца.
    После вернул XFCE 4.12 с одной скрывающейся в левом верхнем углу панелькой с треем и Pulseaudio плагином (работа, уведомления мультимедия клавиш), и Plank.
    Все эти панельки из DE ужасны по своему виду и функциональности. В LXQt их вид не лучше. А вот xfce4-appfinder шикарен, в отличии имеющего в lxqt. Жаль что XFCE 4.14 без Wayland будет, ещё n-лет ждать, но к тому времени глядишь xorg вычищать начнут из реп.
     

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