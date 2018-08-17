17.08.2018 13:17  Lubuntu переходит на Wayland

Соглашусь с комментатором повыше, ЭТО уже работает как XFCE по скорости, при этом не имея единого центра управления из-за чего половина тривиальных в 21-м веке вещей, работает через гопу. Например уведомления. Например трей. Лол, скачал поставил вайбер, в трее появилось четыре иконки. При том что рядом, на этом же разделе стоит Cinnamon, кеды, Крыса и везде все отлично работает.

На кой хер там опенбокс? Сначала удивился почему все так убого выглядит, почему темы Plank выглядят как на туалетной бумаге. Потом поставил compton, вроде помогло. Появились другие баги. Поставил православный метасити, и о чудо, все заработало идеально.

Пилили бы юнити и не выёживались.

