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24.07.2018 22:45  Уязвимость, компрометирующая шифрование в различных реализациях Bluetooth

Группа Bluetooth SIG объявила об обновлении спецификаций, в связи с выявлением уязвимости (CVE-2018-5383), затрагивающей различие реализации технологии беспроводной связи Bluetooth и позволяющей полностью контролировать обмен данных между устройствами, несмотря на применение шифрования.

Проблема вызвана отсутствием проверки параметров эллиптической кривой, используемых для генерации открытых ключей в процессе обмена ключами с использованием алгоритма Диффи—Хеллмана (ECDH), что позволяет постороннему атакующему, находящемуся в радиусе приема сигнала, осуществить подстановку некорректного открытого ключа в процессе сопряжения Bluetooth-устройств и с высокой вероятностью определить сессионный ключ, применяемый для шифрования канала связи. Получив ключ атакующий может перехватывать, расшифровывать и вносить изменения в Bluetooth-трафик между двумя уязвимыми устройствами (если уязвимо лишь одно из связываемых устройств, атака не может быть проведена).

Уязвимость присутствует в прошивках и драйверах от различных производителей, включая Apple, Broadcom, QUALCOMM и Intel (в том числе уязвимы драйверы для Linux). Причиной появления уязвимости является наличие в спецификации Bluetooth лишь необязательных рекомендаций по проверки открытых ключей при сопряжении устройств в режимах Bluetooth Secure Simple Pairing и Bluetooth LE Secure Connections. В настоящее время группа Bluetooth SIG уже внесла исправления в спецификацию и перевела процедуру проверки любых открытых ключей в разряд обязательных, а также добавила в сертификационные тесты проверки соблюдения нового требования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bluetooth.com/news...)
  2. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  4. OpenNews: Проект по использованию Wi-Fi чипов Broadcom в качестве универсального передатчика
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в wpa_supplicant, компоненте для подключения к беспроводным сетям
  6. OpenNews: В Android устранена уязвимость, эксплуатируемая через беспроводную сеть
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bluetooth
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  • 1.2, Аноним (2), 23:26, 24/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Немного поофтоплю. Когда появились первые смартфоны iPhone и Android, где-то слышал что рекламные щиты теперь будут рассылать рекламу по Bluetooth в радиуе 20 метров. Почему не сделали?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:03, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сделали, но никому нафиг не надо
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:35, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому, что QR-код на этом же щите делает то же самое, только бесплатно.
     
  • 2.8, Анонимусис (?), 00:40, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гуглите iBeacon
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:11, 25/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    djb был прав насчет ECDSA.
     
     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 00:25, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может быть, но к данному топику это вообще никак не относится. Тут банальное упущение в реализации.
     
  • 1.7, Анонимусис (?), 00:39, 25/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Bluetooth ужасный протокол, переусложненный, а реализации - вообще мрак
     
     
  • 2.9, Crazy Alex (ok), 01:02, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там основная беда - от засовывания под одно название BT 1/2 и BT LE. Сам BT LE ни черта не переусложнённый, вполне вменяемый протокол. А вот реализации стека - это да, жутики.
     

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