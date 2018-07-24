24.07.2018 12:21  Представлена SpectreRSB, новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU

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|2.16, КО (?), 14:55, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да инструкций, которые тем или иным способом условно читают память в проце до ... (ну очень много). И почти каждую можно заставить делать это понарошку. Вот каждый кто и старается вписать свое имя в историю. Пока все не застолбили.
P.S. Сдается мне скоро только NOP не будет использоваться для Спектра. Но если что - я был первым. :)
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|4.38, нах (?), 16:21, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну вот и будут у нас "считанные сотни" подобных уязвимостей.
Каждая со своим кривым и тормозным методом частичного и неэффективного обхода.
а про ваши риск-решения забудьте, мертвы те риски десять лет уже как.
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|5.42, Cradle (?), 16:33, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а я вот жду не дождусь пока эти спектры до мипсов доберутся, похоже пока их там еще никто не искал, а стоят они чуть не в каждом домашнем рутере. Если что, мы тоже такие девайсы разрабатываем - клиенты уже спрашивали, начальство пока смело отвечает что "уязвимостей не выявлено".
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|5.45, Аноним (25), 16:39, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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arm или mips мертв? riscv мертв?
в том же телефоне притаился arm.
в том же роутере притаился arm, mips или powerpc.
последние годы я не писал кода для x86/amd64.
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|3.27, Cradle (?), 15:32, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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забавно, но даже NOP тайминг зависит от состояния процессора, как минимум для arm не гарантровано будет ли на неё затрачен цикл или нет, она могла попасть в конвеер с другой инструкцией. Так что возможно и из NOP можно извлечь что-то интересное
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|1.4, Xasd (ok), 14:12, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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2018-год (как и предстказывали в начале января) -- это год позора процессорных корпораций..
придумать предсказатель ветвлений смогли -- а сделать нормальный кэш (работающий *тесно*-интегрированно с системой предсказания) не смогли.
такая очевидная недоработка что просто ппц. о чём они вообще думали.
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|2.10, Аноним (10), 14:26, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> о чём они вообще думали.
о том, что такого рода уязвимости - чисто теоретические конструкты, не реализуемые в реальных условиях
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|3.17, КО (?), 14:57, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Они вполне конкретно реализуемые. Просто под каждый вариант проца нужна своя конкретика.
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|4.28, тоже Аноним (ok), 15:41, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Как я понимаю, пока их конкретно реализуют в виде работающих образцов, которые из одного своего потока неправомерно узнают данные другого. Для получение чего-то действительно ценного в реальных условиях требуется "немного" другая реализация, причем эту реализацию еще нужно будет пропихнуть на компьютер жертвы.
Скажем, крутится внутри локалки сервер баз данных. В списке угроз, от которых его требуется защищать, эти уязвимости процессора будут не раньше второй страницы... примерно в районе сейсмической опасности на Среднерусской равнине.
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|5.40, нах (?), 16:25, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> причем эту реализацию еще нужно будет пропихнуть на компьютер жертвы
это нынче просто... браузеры, миллионы cdn'ов, общая привычка уже не обращать внимания на слежку одновременно гуглем-яндексом-и-еще-хер-знает-кем, obfuscated js, asm.js, webassemly...
причем юзер уже и к тормозам тоже привык, он вон майнинга не замечает - поэтому и попыток анализа кэша... ну не то что не заметит, а "блин, опять все тормозит... перезагрузиться что-ли, или до завтра так как-нибудь"
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|6.43, тоже Аноним (ok), 16:38, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И много вы наанализируете процессом, запущенным хрен знает каким браузером в хрен знает какой песочнице? А главное - что вы такого ценного ожидаете выловить на юзерском компьютере, чтобы так заморачиваться? Дeбилов-то доить - и шифровальщики сгодятся... без всяких нанотехнологий и предсказаний остатков в кэше.
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|6.46, Аноним (46), 16:40, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> он вон майнинга не замечает
У меня сразу горячий корпус станет если кто-то начнёт активно видеокарту юзать, так что слишком уж заметно.
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|2.11, Аноним (25), 14:27, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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[i]о чём они вообще думали[/i] - о продажах думали.
думали, как побыстрее выкатить решение, которое вполне себе можно продавать.
выкатили. продается.
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|3.52, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 17:11, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Им про это говорили, AFAIK, еще много лет назад. Те отнекивались, мол, всё хорошо, всё под контролем. Ну и многие верили на слово, ведь не дураки сидят.
Доверились.
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|2.44, Аноним (46), 16:38, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> позора
Они за это деньги от АНБ\ФСБ и прочих Отделов К получили. Чихать им позор это или нет.
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|4.41, boomie (?), 16:28, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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при том, что всё "проектирование" с их стороны заключалось в послойном срезании западных ЦП, фотографировании и копировании, правда до тех пор, пока техпроцесс не стал тоньше слоя, который могла снимать фреза - на этом "проектирование" современных ЦП любителями боярышника закончилось
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|2.14, Sw00p aka Jerom (?), 14:38, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>Каждый горазд обозвать нехорошим словом проектировщиков как минимум Intel.
На базаре вам продали гнилую картошку, каким "добрым словом" вы обзовете продавца?
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|3.19, КО (?), 15:01, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Продали не гнилую, а супер пупер новую и навороченную. А то что из нее броня не очень, так это к производителям картошки отношения не имеет, скорее к тем кто ее для этого использует. :)
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|4.59, Sw00p aka Jerom (?), 17:44, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вы привели пример нецелевого использования, а я описал в общем куплю-продажу готового продукта (гнилого), это немного разные примеры.
пс: "микроскопом гвозди забиваю" :)
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|2.15, НостальгирующийАнон (?), 14:39, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>нравится мне позиция анонимов Opennet'а. Каждый горазд обозвать нехорошим словом проектировщиков как минимум Intel. А ничего, что это сложнейшее дело? Легко сказать теперь,что вот такие они недоучки, не подумали о том-то и том-то. Такое впечатление, что в комментариях одни только проектировщики процов сидят.
Отличный настрой, прямо ностальгией повеяло.
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|2.26, Аноним (26), 15:27, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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они какбэ не за спасибо их делают. да и все возможные палки юзерам вставляют ( меняют сокеты как перчатки)
так что еще мало тут их критикуют:)
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|2.33, Нанобот (ok), 15:52, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>А ничего, что это сложнейшее дело?
для анонима опеннета не существует сложных дел! (по причине ограниченности кругозора этих анонимов, хотя сами анонимы верят, что по причине собственной нереальной крутости)
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|2.34, Аноним (34), 15:56, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Каждый горазд обозвать нехорошим словом проектировщиков как минимум Intel
По головке гладить предлагаете? Спасибо, Intel, за Js-эксплоиты!!
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|3.39, Аноним (10), 16:22, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Предлагаю не поливать грязью проектировщиков устройств, которые занимаются сложнейшим делом. У самой корпорации рыльце-то в пушку, конечно
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|4.54, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 17:15, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Либо они не знали что делали, и оказалось недостаточно профессиональны, либо знали, и тогда это уже умышленное нанесение ущерба потребителям посредством замалчивания информации о существенных дефектах. Ничего личного.
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|7.64, Crazy Alex (ok), 17:58, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что хочется выжить в конкурентной борьбе. И не просто выжить, а и заработать. Следовательно - выжать всё, что можно, с разумными рисками - теми, которые видели. Ваш К.О.
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|4.51, Cradle (?), 17:01, 24/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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о, предлагаю тему для диссертации: "исследование потенциальных уязвимостей спекулятивного выполнения инструкций в soft-core процессорах"
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|1.55, oni6 (?), 17:27, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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это Россия подрывает рынок ЦПУ, чтобы перекинуть всех на Эльбрусы. помяните моё слово: такие отаки будут появляться до тех пор, пока Интел с АМД не перейдут на производство FPGA - систем, доступных для масс и востревоанных ими.
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