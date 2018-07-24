The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

24.07.2018 12:21  Представлена SpectreRSB, новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыла сведения о новой уязвимости SpectreRSB, затрагивающей механизм спекулятивного выполнения инструкций в процессорах. Уязвимость базируется на принципе восстановления данных, оставшихся в процессорном кэше в результате спекулятивного выполнения инструкций, ставшим известным под именем Spectre и позднее получившим развитие в атаках SpectrePrime, SgxPectre, BranchScope, Spectre 1.1, Spectre 1.2, LazyFP, Spectre 3a и Spectre 4.

В отличие от прошлых уязвимостей класса Spectre, новая проблема позволяет определять содержимое закрытых областей памяти через манипуляции с буфером возврата из стека (RSB, Return Stack Buffer), применяемым для предсказания вероятного адреса возврата. Несмотря на то, что подобные операции выполняются в ходе спекулятивного выполнения и отбрасываются, если предсказан неверный адрес возврата, результат предсказания остаётся в процессорном кэше и может быть восстановлен при помощи методов определения содержимого кэша по сторонним каналам, анализирующим изменение времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Атака сводится к следующим шагам:

  • После переключения контекста на обработчик атакующего выполняется сброс содержимого общих областей (flush RSB) и засорение RSB данными с целевым адресом в адресном пространстве процесса жертвы;
  • CPU переходит к выполнению процесса жертвы;
  • При выполнении в процессе жертвы возврата управления ("ret"), процессор считает, что находящийся в RSB адрес (занесённый атакующим) наиболее вероятно является искомым адресом возврата и спекулятивно использует его в инструкциях, не дожидаясь подтверждения адреса возврата. После определения настоящего адреса спекулятивная операция отбрасывается, но результат обращения по заданным атакующим адресу оседает в кэше.

Так как разные процессорные потоки используют общий буфер RSB, потенциально атака SpectreRSB может применяться не только для выявления значений закрытых областей в текущем процессе для обхода ограничений sandbox-изоляции, но и для организации утечки данных из других процессов и виртуальных машин, а также для обхода средств изоляции кода и данных, предоставляемых технологией Intel SGX (Software Guard Extensions). Наличие уязвимости продемонстировано в процессорах Intel. В частности, рабочие прототипы кода для атаки были протестированы на системах с CPU Intel Haswell и Skylake, а также применялись для определения содержимого анклавов SGX2 на системах с Core i7 Skylake. Процессоры AMD и ARM не проверялись, но, судя по наличию в них поддержки RSB, вероятно они также подвержены уязвимости.

По сведению исследователей, для блокирования SpectreRSB потребуется применение нового метода защиты, так как ни один метод, реализованный для защиты от прошлых атак Spectre, включая Retpoline и новые возможности микрокода Intel, не эффективен для блокировки SpectreRSB. Компания Intel не согласилась с таким мнением и заявила, что для блокирования SpectreRSB можно использовать уже существующие типовые методы защиты от атаки Spectre. Для защиты от утечки данных из областей памяти ядра и при переключении контекста между разными виртуальными машинами энтузиастами предложена техника защиты "RSB refilling", которая уже включена в состав OpenBSD.

Тем временем, компания Rad Hat опубликовала утилиту (tar-архив) для анализа исполняемых файлов, библиотек и сборок ядра Linux на предмет наличия последовательностей инструкций, допускающих проведение атаки Spectre v1. Утилита пока поддерживает только анализ кода для архитектур x86_64 и AArch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  3. OpenNews: Разбор ситуации с обвинением OpenBSD в нарушении эмбарго при исправлении уязвимости KRACK
  4. OpenNews: LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel
  5. OpenNews: Раскрыты две новые уязвимости механизма спекулятивного выполнения в CPU
  6. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, spectre, rsb, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Представлена SpectreRSB, новая уязвимость

    Писали бы сразу - "разработана новая уязвимость".

     
  • 1.3, Exploit (ok), 14:07, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Шо, опять?
     
     
  • 2.6, iPony (?), 14:14, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Да http://www.hobobo.ru/diafilmy/diafilm-gorshok-kashi/
     
  • 2.13, AntonAlekseevich (ok), 14:30, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Говорили же, что долго спектра будет преследовать.
     
  • 2.16, КО (?), 14:55, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да инструкций, которые тем или иным способом условно читают память в проце до ... (ну очень много). И почти каждую можно заставить делать это понарошку. Вот каждый кто и старается вписать свое имя в историю. Пока все не застолбили.

    P.S. Сдается мне скоро только NOP не будет использоваться для Спектра. Но если что - я был первым. :)

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:15, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не соответствует действительности Современные CPU поддерживают считанные сотни ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, нах (?), 16:21, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вот и будут у нас "считанные сотни" подобных уязвимостей.
    Каждая со своим кривым и тормозным методом частичного и неэффективного обхода.

    а про ваши риск-решения забудьте, мертвы те риски десять лет уже как.

     
     
  • 5.42, Cradle (?), 16:33, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а я вот жду не дождусь пока эти спектры до мипсов доберутся, похоже пока их там еще никто не искал, а стоят они чуть не в каждом домашнем рутере. Если что, мы тоже такие девайсы разрабатываем - клиенты уже спрашивали, начальство пока смело отвечает что "уязвимостей не выявлено".
     
     
  • 6.47, Аноним (25), 16:45, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    i Если что, мы тоже такие девайсы разрабатываем i - и какое там ядро b пока... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.50, Cradle (?), 16:52, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://wikidevi.com/wiki/MIPS_24K . И я как раз о том что какие-то похожие проблемы там вполне могут быть, и будет забавно когда они там всплывут.
     
  • 5.45, Аноним (25), 16:39, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    arm или mips мертв? riscv мертв?
    в том же телефоне притаился arm.
    в том же роутере притаился arm, mips или powerpc.
    последние годы я не писал кода для x86/amd64.
     
  • 3.27, Cradle (?), 15:32, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    забавно, но даже NOP тайминг зависит от состояния процессора, как минимум для arm не гарантровано будет ли на неё затрачен цикл или нет, она могла попасть в конвеер с другой инструкцией. Так что возможно и из NOP можно извлечь что-то интересное
     
  • 1.4, Xasd (ok), 14:12, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    2018-год (как и предстказывали в начале января) -- это год позора процессорных корпораций..

    придумать предсказатель ветвлений смогли -- а сделать нормальный кэш (работающий *тесно*-интегрированно с системой предсказания) не смогли.

    такая очевидная недоработка что просто ппц. о чём они вообще думали.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:26, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > о чём они вообще думали.

    о том, что такого рода уязвимости - чисто теоретические конструкты, не реализуемые в реальных условиях

     
     
  • 3.17, КО (?), 14:57, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они вполне конкретно реализуемые. Просто под каждый вариант проца нужна своя конкретика.
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 15:07, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну собственно вот в этом нас и убеждает текущий год, я не спорю
     
  • 4.28, тоже Аноним (ok), 15:41, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как я понимаю, пока их конкретно реализуют в виде работающих образцов, которые из одного своего потока неправомерно узнают данные другого. Для получение чего-то действительно ценного в реальных условиях требуется "немного" другая реализация, причем эту реализацию еще нужно будет пропихнуть на компьютер жертвы.
    Скажем, крутится внутри локалки сервер баз данных. В списке угроз, от которых его требуется защищать, эти уязвимости процессора будут не раньше второй страницы... примерно в районе сейсмической опасности на Среднерусской равнине.
     
     
  • 5.40, нах (?), 16:25, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > причем эту реализацию еще нужно будет пропихнуть на компьютер жертвы

    это нынче просто... браузеры, миллионы cdn'ов, общая привычка уже не обращать внимания на слежку одновременно гуглем-яндексом-и-еще-хер-знает-кем, obfuscated js, asm.js, webassemly...

    причем юзер уже и к тормозам тоже привык, он вон майнинга не замечает - поэтому и попыток анализа кэша... ну не то что не заметит, а "блин, опять все тормозит... перезагрузиться что-ли, или до завтра так как-нибудь"

     
     
  • 6.43, тоже Аноним (ok), 16:38, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И много вы наанализируете процессом, запущенным хрен знает каким браузером в хрен знает какой песочнице? А главное - что вы такого ценного ожидаете выловить на юзерском компьютере, чтобы так заморачиваться? Дeбилов-то доить - и шифровальщики сгодятся... без всяких нанотехнологий и предсказаний остатков в кэше.
     
  • 6.46, Аноним (46), 16:40, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > он вон майнинга не замечает

    У меня сразу горячий корпус станет если кто-то начнёт активно видеокарту юзать, так что слишком уж заметно.

     
  • 2.11, Аноним (25), 14:27, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    [i]о чём они вообще думали[/i] - о продажах думали.
    думали, как побыстрее выкатить решение, которое вполне себе можно продавать.
    выкатили. продается.
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:59, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.amd.com/ru/ryzen-pro
     
  • 2.22, Аноним (10), 15:10, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вообще, хочу заметить - легко говорить такая очевидная Процессор - сложнейш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.52, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 17:11, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Им про это говорили, AFAIK, еще много лет назад. Те отнекивались, мол, всё хорошо, всё под контролем. Ну и многие верили на слово, ведь не дураки сидят.

    Доверились.

     
  • 2.44, Аноним (46), 16:38, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > позора

    Они за это деньги от АНБ\ФСБ и прочих Отделов К получили. Чихать им позор это или нет.

     
  • 1.5, tbhtdch (?), 14:13, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    индусы пректируют процессоры
     
     
  • 2.24, boomie (?), 15:15, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    хорошо, что любители боярышника ничего не проектируют
     
     
  • 3.35, псевдонимус (?), 16:02, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А при чём тут селюки?
     
     
  • 4.41, boomie (?), 16:28, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    при том, что всё "проектирование" с их стороны заключалось в послойном срезании западных ЦП, фотографировании и копировании, правда до тех пор, пока техпроцесс не стал тоньше слоя, который могла снимать фреза - на этом "проектирование" современных ЦП любителями боярышника закончилось
     
  • 1.12, Аноним (10), 14:28, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    нравится мне позиция анонимов Opennet а Каждый горазд обозвать нехорошим слово... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Sw00p aka Jerom (?), 14:38, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>Каждый горазд обозвать нехорошим  словом проектировщиков как минимум Intel.

    На базаре вам продали гнилую картошку, каким "добрым словом" вы обзовете продавца?

     
     
  • 3.19, КО (?), 15:01, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Продали не гнилую, а супер пупер новую и навороченную. А то что из нее броня не очень, так это к производителям картошки отношения не имеет, скорее к тем кто ее для этого использует. :)
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 15:10, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно было и предусмотреть, что из картошки будут делать броню Это долг произво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.59, Sw00p aka Jerom (?), 17:44, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы привели пример нецелевого использования, а я описал в общем куплю-продажу готового продукта (гнилого), это немного разные примеры.

    пс: "микроскопом гвозди забиваю" :)

     
  • 3.20, Аноним (10), 15:05, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваш пример не подходит к этой ситуации Картошка - предмет относительно простой,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Sw00p aka Jerom (?), 17:45, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ппц, и куда делся мой комент?
     
  • 2.15, НостальгирующийАнон (?), 14:39, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >нравится мне позиция анонимов Opennet'а. Каждый горазд обозвать нехорошим  словом проектировщиков как минимум Intel. А ничего, что это сложнейшее дело? Легко сказать теперь,что вот такие они недоучки, не подумали о том-то и том-то. Такое впечатление, что в комментариях одни только проектировщики процов сидят.

    Отличный настрой, прямо ностальгией повеяло.

     
  • 2.26, Аноним (26), 15:27, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    они какбэ не за спасибо их делают. да и все возможные палки юзерам вставляют ( меняют сокеты как перчатки)
    так что еще мало тут их критикуют:)
     
     
  • 3.37, Аноним (10), 16:21, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    я не говорю, что Intel как компания - ангелы Но конкретно проектировщиков проце... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 17:47, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не-не-не, Дэвид Блейд, так не пойдет Интел это вся компании, продающая мне прод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Нанобот (ok), 15:52, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А ничего, что это сложнейшее дело?

    для анонима опеннета не существует сложных дел! (по причине ограниченности кругозора этих анонимов, хотя сами анонимы верят, что по причине собственной нереальной крутости)

     
  • 2.34, Аноним (34), 15:56, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Каждый горазд обозвать нехорошим  словом проектировщиков как минимум Intel

    По головке гладить предлагаете? Спасибо, Intel, за Js-эксплоиты!!

     
     
  • 3.39, Аноним (10), 16:22, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Предлагаю  не поливать грязью проектировщиков устройств, которые занимаются сложнейшим делом. У самой корпорации рыльце-то в пушку, конечно
     
     
  • 4.54, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 17:15, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Либо они не знали что делали, и оказалось недостаточно профессиональны, либо знали, и тогда это уже умышленное нанесение ущерба потребителям посредством замалчивания информации о существенных дефектах. Ничего личного.
     
     
  • 5.58, Аноним (10), 17:42, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Говорю же, это дело настолько сложное, что ни один человек не может всё предусмотреть.
     
     
  • 6.62, Sw00p aka Jerom (?), 17:50, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем же спрашивается всё так усложнять, что чёрт голову сломит?
     
     
  • 7.64, Crazy Alex (ok), 17:58, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что хочется выжить в конкурентной борьбе. И не просто выжить, а и заработать. Следовательно - выжать всё, что можно, с разумными рисками - теми, которые видели. Ваш К.О.
     
  • 1.29, abi (?), 15:41, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А нельзя этот кеш вообще отключить? И так понятно, что от него одни беды и все уязвимости все-равно не вычистят
     
     
  • 2.32, Аноним (26), 15:51, 24/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    помню я отключал L1 и L2 кеши у P3-500 чтобы поиграть в древние игры прои-ть бе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним (30), 15:45, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да сколько можно? Хватит прошу Вас!!!!
     
  • 1.31, Аноним (31), 15:49, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Таки на эльбрусы пора переползать?
     
     
  • 2.36, Cradle (?), 16:12, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://monster6502.com , паяльник в руки и алга
     
     
  • 3.48, Аноним (26), 16:47, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет спасибо, мне и с fpga хорошо
     
     
  • 4.51, Cradle (?), 17:01, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    о, предлагаю тему для диссертации: "исследование потенциальных уязвимостей спекулятивного выполнения инструкций в soft-core процессорах"
     
  • 3.49, Аноним (-), 16:48, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    tsmc умеет 7нм, в отличие от этого вашего дырявого штеуда
     
  • 1.53, th3m3 (ok), 17:13, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Представлена SpectreRSB, новая уязвимость

    Звучит, как будто фичу зарелизили :)

     
  • 1.55, oni6 (?), 17:27, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    это Россия подрывает рынок ЦПУ, чтобы перекинуть всех на Эльбрусы. помяните моё слово: такие отаки будут появляться до тех пор, пока Интел с АМД не перейдут на производство FPGA - систем, доступных для масс и востревоанных ими.
     
     
  • 2.56, Аноним (-), 17:30, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это Россия подрывает рынок ЦПУ, чтобы перекинуть всех на К155
     
  • 2.63, Аноним (61), 17:51, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее уж на АРМ/свободную архитектуру и китайцев. Дешевле и проще, мб и по закладкам почище.
     
  • 1.65, Аноним (65), 18:10, 24/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    АМД Рязань и Потоктриппер умеет спекуляции первого порядка?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor