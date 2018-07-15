15.07.2018 22:35  Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE

|
|
|
|1.6, kknight (ok), 00:37, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Отличный док, использую его уже несколько месяцев. Из проблем пока только невозможность использовать store.kde.org в связи с тем, что его забанил Ростелеком ещё во время борьбы с телегой, и так и не разбанил до сих пор (.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 01:09, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
у кедерастов постоянно кто-то вноват в глючности кедософта. То ростелеком, то вот уже Путин...
|
|
|
|3.10, Алексей Михайлович (?), 01:30, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Вы, батенька, хрень какую-то несёте. Адреса, на которых хостится store.kde.org, действительно в списках роскомпозора и действительно попали туда из-за войны с телегой.
|
|
|
|3.11, Алексей Михайлович (?), 01:31, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Через VPN и ставлю всякие доп-приблуды для кед. Через прокси тоже можно, но нафига, если VPN уже есть у каждого уважающего себя гражданина РФ?
|
|
|
|4.12, someone (??), 02:01, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Через прокси тоже можно, но нафига, если VPN уже есть у каждого уважающего себя гражданина РФ?
Чтобы на дешёвой VPS (как в моём случае) весь тарифный трафик к середине месяца не выжрать. Хотя можно конечно и динамическую маршрутизацию привинтить по выгрузкам.
|