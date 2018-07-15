15.07.2018 22:35  Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE

Состоялся релиз панели Latte Dock 0.8, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Plasma и требует для работы Plasma 5.12, KDE Frameworks 5.38 и Qt 5.9 или более новые выпуски. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Основные новшества: Появилась возможность одновременного использования нескольких раскладок панели, что позволяет привязать к разным комнатам (activities) принципиально разные способы компоновки панели, например, в одной комнате отображать панель сбоку в стиле Unity, а в другой комнате в форме нижней строки в стиле Plasma;







Улучшен механизм динамического отображения фона окон - во время перемещения или изменения размера окон теперь автоматически фон окна становится полупрозрачным для более удобного позиционирования с учётом другого содержимого на рабочем столе; Добавлен унифицированный механизм горячих клавиш для апплетов и задач (для всех элементов на панели теперь применяются общие номера быстрого вызова); В каталог store.kde.org добавлена возможность загрузки раскладок панели для Latte Dock, подготовленных представителями сообщества. Содержимое каталога можно просмотреть непосредственно из конфигуратора панели; Обеспечена более плавная анимация изменений при конфигурировании панели; В режим редактирования пользователю предоставлена возможность выбора произвольных фоновых изображений для панели; Добавлен новый виджет с реализацией разделителя, позволяющего более явно визуально отделить друг от друга задачи в панели; В конфигуратор добавлены новые настройки: возможность блокировки раскладок панели для запрета внесения изменений и режим скрытия границ (Borderless) при раскрытии окна на весь экран; Во вкладке настройки задач пользователь теперь может отключить группировку идентичных программ; В настройки добавлены две новые секции Active Indicator для настройки стиля индикатора активной задачи и Glow для настройки характера подсветки значка активной задачи; Добавлена возможность смены режима панели в один клик; Для людей с ослабленным зрением реализована возможность вывода более крупных меток на значках; Добавлена возможность выбрать раскладку панели через контекстное меню при использовании менеджера задач Plasma; Добавлены опции командной строки для манипуляции базовыми настройками панели (например, "--layout" для выбора раскладки, "--available-layouts" для просмотра доступных раскладок и "--import-layout" для импорта раскладки); Улучшена поддержка Wayland. Разработчик Latte Dock теперь использует панель в окружении на базе Wayland в своей повседневной работе.





