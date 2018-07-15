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15.07.2018 22:35  Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE

Состоялся релиз панели Latte Dock 0.8, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Plasma и требует для работы Plasma 5.12, KDE Frameworks 5.38 и Qt 5.9 или более новые выпуски. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE.

Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей.

Основные новшества:

  • Появилась возможность одновременного использования нескольких раскладок панели, что позволяет привязать к разным комнатам (activities) принципиально разные способы компоновки панели, например, в одной комнате отображать панель сбоку в стиле Unity, а в другой комнате в форме нижней строки в стиле Plasma;



  • Улучшен механизм динамического отображения фона окон - во время перемещения или изменения размера окон теперь автоматически фон окна становится полупрозрачным для более удобного позиционирования с учётом другого содержимого на рабочем столе;
  • Добавлен унифицированный механизм горячих клавиш для апплетов и задач (для всех элементов на панели теперь применяются общие номера быстрого вызова);
  • В каталог store.kde.org добавлена возможность загрузки раскладок панели для Latte Dock, подготовленных представителями сообщества. Содержимое каталога можно просмотреть непосредственно из конфигуратора панели;
  • Обеспечена более плавная анимация изменений при конфигурировании панели;
  • В режим редактирования пользователю предоставлена возможность выбора произвольных фоновых изображений для панели;
  • Добавлен новый виджет с реализацией разделителя, позволяющего более явно визуально отделить друг от друга задачи в панели;
  • В конфигуратор добавлены новые настройки: возможность блокировки раскладок панели для запрета внесения изменений и режим скрытия границ (Borderless) при раскрытии окна на весь экран;
  • Во вкладке настройки задач пользователь теперь может отключить группировку идентичных программ;
  • В настройки добавлены две новые секции Active Indicator для настройки стиля индикатора активной задачи и Glow для настройки характера подсветки значка активной задачи;
  • Добавлена возможность смены режима панели в один клик;
  • Для людей с ослабленным зрением реализована возможность вывода более крупных меток на значках;
  • Добавлена возможность выбрать раскладку панели через контекстное меню при использовании менеджера задач Plasma;
  • Добавлены опции командной строки для манипуляции базовыми настройками панели (например, "--layout" для выбора раскладки, "--available-layouts" для просмотра доступных раскладок и "--import-layout" для импорта раскладки);
  • Улучшена поддержка Wayland. Разработчик Latte Dock теперь использует панель в окружении на базе Wayland в своей повседневной работе.


  1. Главная ссылка к новости (https://psifidotos.blogspot.co...)
  2. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.7, альтернативной панели для KDE
  3. OpenNews: Выпуск Dock Panel 0.3, альтернативной панели для KDE
  4. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  5. OpenNews: Новые версии панели Xfce 4.12.2 и 4.13.2
  6. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 63
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: latte, dock
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:38, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Годнота
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:02, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Да будет холивар по этому поводу! Но таки годно, да.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    пользуюсь, хороший док, и на wayland вроде не падал, но сам kde очень плохо работает на wayland, или я не смог его настроить...
     
     
  • 2.7, Анони (?), 00:58, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это системная ошибка, закравшаяся в ДНК
     
  • 1.4, Отражение луны (ok), 23:42, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Красиво
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да как? Вэилэнд у мня вообще вешает систему на GTX 650
     
  • 1.6, kknight (ok), 00:37, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный док, использую его уже несколько месяцев. Из проблем пока только невозможность использовать store.kde.org в связи с тем, что его забанил Ростелеком ещё во время борьбы с телегой, и так и не разбанил до сих пор (.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:09, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    у кедерастов постоянно кто-то вноват в глючности кедософта. То ростелеком, то вот уже Путин...
     
     
  • 3.10, Алексей Михайлович (?), 01:30, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы, батенька, хрень какую-то несёте. Адреса, на которых хостится store.kde.org, действительно в списках роскомпозора и действительно попали туда из-за войны с телегой.
     
  • 2.9, someone (??), 01:28, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Кедах же можно общесистемную проксю прописать, или эта панель в неё не умеет? VPN тогда.
     
     
  • 3.11, Алексей Михайлович (?), 01:31, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Через VPN и ставлю всякие доп-приблуды для кед. Через прокси тоже можно, но нафига, если VPN уже есть у каждого уважающего себя гражданина РФ?
     
     
  • 4.12, someone (??), 02:01, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Через прокси тоже можно, но нафига, если VPN уже есть у каждого уважающего себя гражданина РФ?

    Чтобы на дешёвой VPS (как в моём случае) весь тарифный трафик к середине месяца не выжрать. Хотя можно конечно и динамическую маршрутизацию привинтить по выгрузкам.

     

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