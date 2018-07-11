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11.07.2018 11:08  Выпуск дистрибутива Scientific Linux 6.10

Доступен релиз дистрибутива Scientific Linux 6.10, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.10 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектур i386 и x86_64, для загрузки доступны установочный DVD (4.1 Гб) и сокращённый образ для установки по сети (231 Мб). Из отличий Scientific Linux 6.10 от версии 6.9, не связанных с заимствованием изменений из RHEL, отмечается обновление OpenAFS до версии 1.6.22.3.

Общие отличия Scientific Linux 6.x от RHEL 6.x:

  • Оконный менеджер IceWM;
  • OpenAFS - открытая реализация распределенной ФС Andrew File System;
  • Набор развиваемых в рамках проекта Fedora инструментов для создания Live-дисков и производных сборок. Для создания собственного Live-диска можно использовать пакет livecd-tools, для записи образа на USB-накопитель нужно использовать liveusb-creator;
  • Пакет yum-autoupdate для автоматизации ежедневного обновления системы;
  • Поддержка дополнительных репозиториев: adobe, atrpms, elrepo, epel и rpmforge;
  • Добавлено несколько скриптов для изменения принятых по умолчанию настроек: SL_desktop_tweaks (изменение оформления меню GNOME и KDE), SL_enable_serialconsole (включение входа через последовательный порт), SL_no_colorls (выключение цветного вывода для команды ls), SL_password_for_singleuser (включение необходимости ввода root-пароля для входа в однопользовательский режим (single mode));
  • Пакет визуализации Graphviz;
  • Библиотека Numpy, для организации научных расчетов;
  • Для драйвера iwlwifi включены дополнительные прошивки (firmware для беспроводных карт Intel серий 5150, 3945, 4945, 5000 и 6000;
  • Поддержка файловой системы XFS для архитектуры x86_64. В программе установки пока нельзя создать XFS раздел, но установить Scientific Linux на ранее созданный XFS раздел можно;
  • FUSE-модули fuse-smb и fuse-sshfs для монтирования SMB и SSH;



  1. Главная ссылка к новости (https://listserv.fnal.gov/scri...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.10
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Oracle Linux 6.10
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.10
  5. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Scientific Linux 5, CentOS 5 и RHEL 5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scientific, linux
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  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 11:44, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Третий; вроде все отстрелялись?
     
     
  • 2.3, нах (?), 12:22, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ищешь победителя на звание главного тормоза? ;-)
     
     
  • 3.5, konst55512 (?), 12:37, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    не тормоза, а самого осторожного. Политику одобряю.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Когда Scientific Linux перейдёт на пакетную базу Debian?
     
     
  • 2.4, Сцаньтифик (?), 12:23, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    не поняли, а кто нам за это грантов нальет?

     
  • 2.6, бедный буратино (ok), 12:41, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    как только RHEL на горе свистнет. или крякнет.
     
  • 2.17, IRASoldier (?), 16:57, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А зачем?
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:45, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    чем это лучше Альт Линукса? Я без приколов спрашиваю. И не только про сайнтифек, но и вообще про все.
     
     
  • 2.8, 1 (??), 12:54, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    [fixed]

    чем Альт Линукс лучше Debian? Я без приколов спрашиваю. И не только про Альт Линукс, но и вообще про все.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:39, 11/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что альтовский инсталлятор толком не позволяет поставить систему если у т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, псевдонимус (?), 21:28, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бывший дебиан. Теперь это манкурт красношапки.
     
  • 2.9, бедный буратино (ok), 13:51, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    могу назвать одно отличие - у ALT инсталлятор крашился, когда видел на диске раздел с OpenBSD, а Scientific можно было установить :)
     
  • 2.16, Catwoolfii (ok), 15:53, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    прими таблетки, может отпустит...
     
  • 2.25, Skulll_3 (?), 22:03, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > чем это лучше Альт Линукса?

    Сравните их лицензии, будите очень удивлены, отвечаю!

     
  • 1.15, Catwoolfii (ok), 15:53, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    для Академии наук подойдет?
     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 18:08, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет, этот дистр создавался для учёных, а не для бюрократов.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 02:59, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Создавался для учёных, и поддерживался учёными, пока учёные из CERN не устали бодаться с бюрократами из SL.
     
  • 2.19, Аноним (-), 19:00, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там дебиян и убунта, но всё другое они тоже приветствуют
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:47, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странный он какой-то.... Julia не входит... R по умолчанию не входит... Для какой науки он предназначен?....
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:29, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    где "упс" самое страшное слово
     
     
  • 3.26, Мамкины ценители инноваций (?), 22:53, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    филилогия?
     
     
  • 4.29, Аноним (23), 23:37, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот когда у этой фуфлологии бак лопнет тогда и посмеемся вместе с Хароном
     
     
  • 5.33, Аноним (2), 17:26, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда БАК лопнет, тогда посмеётесь вместе с Хигсом :)
     
  • 2.27, Ю.Т. (?), 23:27, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе положили Numpy. Теперь все будешь сам.
     
     
  • 3.28, Аноним (23), 23:33, 11/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    https pythondigest ru PEP-572 синтаксис принят https groups google com ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Ю.Т. (?), 08:17, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://pythondigest.ru/
    > PEP-572: синтаксис := принят
    > https://groups.google.com/forum/#!msg/dev-python/egS7A22oJgE/Ar6TfdrQCAAJ
    > https://www.python.org/dev/peps/pep-0572/
    > python скатывается в уг ?

    Синтаксис := не так уж плох. Интереснее, как это будет внедряться.

     
  • 3.31, Аноним (20), 08:05, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ясное дело, что можно доставить или собрать математические пакеты самому Но ... весь текст скрыт [показать]
     

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