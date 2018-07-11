11.07.2018 11:08  Выпуск дистрибутива Scientific Linux 6.10

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|2.8, 1 (??), 12:54, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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чем Альт Линукс лучше Debian? Я без приколов спрашиваю. И не только про Альт Линукс, но и вообще про все.
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|2.9, бедный буратино (ok), 13:51, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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могу назвать одно отличие - у ALT инсталлятор крашился, когда видел на диске раздел с OpenBSD, а Scientific можно было установить :)
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|3.30, Аноним (30), 02:59, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Создавался для учёных, и поддерживался учёными, пока учёные из CERN не устали бодаться с бюрократами из SL.
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