11.07.2018 11:08  Выпуск дистрибутива Scientific Linux 6.10

Доступен релиз дистрибутива Scientific Linux 6.10, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.10 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектур i386 и x86_64, для загрузки доступны установочный DVD (4.1 Гб) и сокращённый образ для установки по сети (231 Мб). Из отличий Scientific Linux 6.10 от версии 6.9, не связанных с заимствованием изменений из RHEL, отмечается обновление OpenAFS до версии 1.6.22.3. Общие отличия Scientific Linux 6.x от RHEL 6.x: Оконный менеджер IceWM;

OpenAFS - открытая реализация распределенной ФС Andrew File System;

Набор развиваемых в рамках проекта Fedora инструментов для создания Live-дисков и производных сборок. Для создания собственного Live-диска можно использовать пакет livecd-tools, для записи образа на USB-накопитель нужно использовать liveusb-creator;

Пакет yum-autoupdate для автоматизации ежедневного обновления системы;

Поддержка дополнительных репозиториев: adobe, atrpms, elrepo, epel и rpmforge;

Добавлено несколько скриптов для изменения принятых по умолчанию настроек: SL_desktop_tweaks (изменение оформления меню GNOME и KDE), SL_enable_serialconsole (включение входа через последовательный порт), SL_no_colorls (выключение цветного вывода для команды ls), SL_password_for_singleuser (включение необходимости ввода root-пароля для входа в однопользовательский режим (single mode));

Пакет визуализации Graphviz;

Библиотека Numpy, для организации научных расчетов;

Для драйвера iwlwifi включены дополнительные прошивки (firmware для беспроводных карт Intel серий 5150, 3945, 4945, 5000 и 6000;

Поддержка файловой системы XFS для архитектуры x86_64. В программе установки пока нельзя создать XFS раздел, но установить Scientific Linux на ранее созданный XFS раздел можно;

FUSE-модули fuse-smb и fuse-sshfs для монтирования SMB и SSH;





