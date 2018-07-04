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04.07.2018 22:18  Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4

После трёх лет разработки представлен стабильный релиз прокси-сервера Squid 4.1, готовый для промышленного использования (выпуски 4.0.x имели статус бета-версий). После придания ветке 4.x статуса стабильной, в ней отныне будут производиться только исправления уязвимостей и проблем со стабильностью, также допускается внесение небольших оптимизаций. Разработка новых возможностей будет производиться в новой экспериментальной ветке 5.0. Пользователям прошлой стабильной ветки 3.5 рекомендуется спланировать переход на ветку 4.1.

Основные новшества Squid 4:

  • В соответствии с требованиями RFC 6176 прекращено использование устаревшей версии протокола SSLv2 при согласовании защищённых соединений. Поддержка SSLv3 пока сохранена, но объявлена устаревшей и рекомендована для отключения (tls-options=NO_SSLv3);
  • Реализована возможность установки безопасных соединений с сервисами, используя протокол ICAP поверх TLS. Шифрованный вариант ICAP доступен через URL icaps:// и сетевой порт 11344;
  • Добавлена директива url_lfs_rewrite для перенаправления всех запросов к файлам, которые присутствуют в заданном каталоге, через локальный HTTP-сервер;
  • Добавлена директива on_unsupported_protocol при помощи котороой можно организовать проброс через прокси трафика, отличного от HTTP;
  • Реализована опция "queue-size=N" для настройки максимального размера очереди к обработчикам (helper);
  • В директиве external_acl_type добавлена возможность использования кодов форматирования вывода для лога (logformat);
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборки с библиотекой GnuTLS вместо OpenSSL (при сборке с GnuTLS пока не поддерживаются режим SSL-Bump и генерация сертификатов);
  • Переименованы обработчики, связанные с TLS/SSL (вместо ssl_ теперь используется префикс tls_);
  • На смену аутентификатору basic_msnt_multi_domain_auth, зависящему от Samba, пришёл basic_smb_lm_auth;
  • Добавлена директива url_rewrite_timeout;
  • Транзакции в логе теперь отражаются с точностью до долей миллисекунд;
  • Добавлена опция "ext_kerberos_ldap_group_acl -n" для отключения автоматического применения SASL/GSSAPI;
  • В обработчике security_file_certgen появился режим хранения сертификата только в оперативной памяти;
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка "Expect: 100-continue";
  • Изменён механизм параллельного запуска обработчиков. Из-за возможности организации DoS-атак вместо применения массивов для инициирования запуска параллельных каналов теперь следует использовать очереди запросов со специальным 64-разрядным идентификатором;
  • Значение по умолчанию в ACL localnet (внутренние блоки IP-адресов, такие как 192.168.0.0) приведено в соответствие с RFC 6890;
  • Добавлены настройки request_start_timeout и pconn_lifetime для задания таймаутов для постоянно поддерживаемых соединений;
  • В web-интерфейс cachemgr добавлен блок статистики для срабатываний шаблонов refresh_pattern в контексте отдельных правил;
  • Кодовая база переведена на использование стандарта C++11;
  • Переработан код HTTP-парсера;
  • Улучшена поддержка распараллеливания на многопроцессорных и многоядерных системах. Задействованы атомарные операции C++11. Обеспечено корректное автоопределение модулей ввода/вывода IpcIo и Mmapped, что позволило расширить спектр систем, на которых по умолчанию применяется хранилище кэша Rock;
  • Функции обработки сигналов вынесены из основного фонового процесса в управляющий процесс, PID которого теперь записывается в файл squid.pid. Данное изменение позволило обеспечить интеграцию с внешними системами управления фоновыми процессами, такими как Upstart и systemd;
  • В исполняемом файле squid добавлена поддержка длинных параметров командной строки (--foo). Например, добавлен параметр "--foreground" для запуска основного процесса без перехода в фоновый режим (например, удобно применять вместе с опцией "-z" чтобы дождаться завершения инициализации кэша, а не возвращать управление сразу);
  • Прекращена поддержка директивы cache_peer_domain, обработчика basic_msnt_multi_domain_auth, опций refresh_pattern ignore-auth и ignore-must-revalidate, а также встроенного парсера ESI (Edge Side Includes), вместо которого следует использовать парсеры из библиотек libxml2 или libexpat.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.5
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.4
  4. OpenNews: Стабильный релиз новой ветки прокси-сервера Squid 3.2
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз новой ветки прокси-сервера Squid 3.1
  6. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: squid, proxy
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  • 1.1, нету (?), 23:22, 04/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ума не приложу, для чего он нужен в наш век повального HTTPS? тем-более что для reverse есть Nginx
     
     
  • 2.2, нету (?), 23:26, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    тем-более когда вдобавок есть nuster и varnish что в разы быстрее
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:43, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    У Squid сильная сторона ACL и хелперы, плюс масштабируемость через создание клас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, нету (?), 23:53, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> тем-более когда вдобавок есть nuster и varnish что в разы быстрее
    > У Squid сильная сторона ACL и хелперы, плюс масштабируемость через создание кластера
    > кэширующих серверов.

    спасибо за адекватный ответ

     
  • 4.12, DeadLoco (ok), 00:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слабая сторона сквида в том, что в наш век динамически генерируемых страниц, передаваемых по хттпс,  ценность кеширования стремится к нулю. Сквид все еще довольно удобен в качестве анонимайзера, как хттп-прокси/фильтр для локальных сетей, а также как накопитель статистики, но кеширование давно мертво. Его место заняли CDN. WCCP со всей бахромой - бесполезный рудимент минувшей эпохи. Пародия на шейпинг в виде делей-пулов была мертворожденной изначально, и живее за прошедших 15 лет не стала. Ограничения доступа через аутентификацию сквидом во времена, когда у любого пользователя в кармане лежит неконтролируемо подключенное к инету устройство - это атавизм.

    Я очень люблю сквид, за свою практику я ставил его множество раз, я отправил прорву PR его разрабам, но сегодня он больше похож на любимую старую слепую беззубую собаку, которую ужасно жалко, и хочется обнять ее и плакать.

     
     
  • 5.13, нету (?), 00:33, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    потрясающий ответ. именно нечно подобное испытываю когда читаю про новые версии Apache, Sendmail, Squid и подобные антикварные уже почти вещицы. вроде и приятно что до сих пор живы, но толку от них от "крайне мало" вплоть до "никакого"
     
     
  • 6.21, kvaps (ok), 02:24, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Apache по прежнему очень широко используется многими компаниями и в других странах.
    В некоторых аспектах его использование более целесообразно чем nginx.
     
  • 5.16, dimqua (ok), 01:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ценность кеширования стремится к нулю

    О, как. Интересно, а почему тогда в браузерах кэширование все еще используется по-умолчанию?

     
     
  • 6.18, Vitaliy Blats (?), 01:52, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > О, как. Интересно, а почему тогда в браузерах кэширование все еще используется по-умолчанию?

    Потому что браузер это клиент, собственно его кеширование - самое идеальное, поскольку запоминается в том виде в котором оно понятно браузеру безо всяких преобразований.

    В эпоху повального https кешировать что-либо МЕЖДУ сервером и клиентом (браузером) становится невозможно. Да и в принципе не нужно: вашей мобилочке на 3G абсолютно насpать, получит она котика.jpg за 1.5с без кеша, или за 1.1с с кешем.

     
     
  • 7.19, dimqua (ok), 01:56, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В эпоху повального https кешировать что-либо МЕЖДУ сервером и клиентом (браузером) становится невозможно.

    Возможно же, при помощи сабжа.

    >получит она котика.jpg за 1.5с без кеша, или за 1.1с с кешем.

    Почему за 1.1, а не 0.01, если кэш локальный? А если ходить через Tor/VPN, то разница еще заметней.

     
  • 6.20, DeadLoco (ok), 02:00, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ценность кеширования стремится к нулю
    > О, как. Интересно, а почему тогда в браузерах кэширование все еще используется по-умолчанию?

    Потому что для браузера нет проблемы потока, завернутого в ссл/тлс.


     
  • 3.17, dimqua (ok), 01:31, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > nuster и varnish

    А они умеют кэшировать https? Как это делает Squid с SSL-Bump. Если я правильно понимаю, то задачи у них разные.

     
  • 2.3, Аноним (4), 23:41, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Его SSL-Bump как раз и нужен для организации прозрачного кэширования перехвата п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, нету (?), 00:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Его SSL-Bump как раз и нужен для организации прозрачного кэширования/перехвата/подмены/блокирования
    > HTTPS-трафика на предприятиях.

    товарищ майор, вы забыли залогиниться

     
     
  • 4.15, dimqua (ok), 01:25, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кэширование и на локалхосте не лишнее. :-)
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:55, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо этот вопрос задать akamai - зачем они используют Squid? ;-)
     
     
  • 3.8, нету (?), 00:01, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    будь добр, ответ (если вдруг будет внятный) сюда процитируй :)
     
  • 1.9, vadiml (ok), 00:11, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлена директива on_unsupported_protocol

    Это для web-socket ?

     
     
  • 2.10, нету (?), 00:20, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    скорее для bittorrent :)

    по-моему это как-раз для тех самых "предприятий" где для спокойствия товарища майора весь траффик cо скоростью света расшифровывается на уровне squid. ну а чтоб товарищ майор не огорчался, пользователи bittorrent через 80-й порт напрямую свой траффик гонят - без расшифровывания :)

     
  • 1.14, dimqua (ok), 01:24, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пользователям прошлой стабильной ветки 3.5 рекомендуется спланировать переход на ветку 4.1

    Конфиг сильно придется править?

     

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