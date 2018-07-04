04.07.2018 22:18  Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4

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|4.6, нету (?), 23:53, 04/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> тем-более когда вдобавок есть nuster и varnish что в разы быстрее
> У Squid сильная сторона ACL и хелперы, плюс масштабируемость через создание кластера
> кэширующих серверов.
спасибо за адекватный ответ
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|4.12, DeadLoco (ok), 00:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Слабая сторона сквида в том, что в наш век динамически генерируемых страниц, передаваемых по хттпс, ценность кеширования стремится к нулю. Сквид все еще довольно удобен в качестве анонимайзера, как хттп-прокси/фильтр для локальных сетей, а также как накопитель статистики, но кеширование давно мертво. Его место заняли CDN. WCCP со всей бахромой - бесполезный рудимент минувшей эпохи. Пародия на шейпинг в виде делей-пулов была мертворожденной изначально, и живее за прошедших 15 лет не стала. Ограничения доступа через аутентификацию сквидом во времена, когда у любого пользователя в кармане лежит неконтролируемо подключенное к инету устройство - это атавизм.
Я очень люблю сквид, за свою практику я ставил его множество раз, я отправил прорву PR его разрабам, но сегодня он больше похож на любимую старую слепую беззубую собаку, которую ужасно жалко, и хочется обнять ее и плакать.
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|5.13, нету (?), 00:33, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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потрясающий ответ. именно нечно подобное испытываю когда читаю про новые версии Apache, Sendmail, Squid и подобные антикварные уже почти вещицы. вроде и приятно что до сих пор живы, но толку от них от "крайне мало" вплоть до "никакого"
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|6.21, kvaps (ok), 02:24, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Apache по прежнему очень широко используется многими компаниями и в других странах.
В некоторых аспектах его использование более целесообразно чем nginx.
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|6.18, Vitaliy Blats (?), 01:52, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> О, как. Интересно, а почему тогда в браузерах кэширование все еще используется по-умолчанию?
Потому что браузер это клиент, собственно его кеширование - самое идеальное, поскольку запоминается в том виде в котором оно понятно браузеру безо всяких преобразований.
В эпоху повального https кешировать что-либо МЕЖДУ сервером и клиентом (браузером) становится невозможно. Да и в принципе не нужно: вашей мобилочке на 3G абсолютно насpать, получит она котика.jpg за 1.5с без кеша, или за 1.1с с кешем.
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|7.19, dimqua (ok), 01:56, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В эпоху повального https кешировать что-либо МЕЖДУ сервером и клиентом (браузером) становится невозможно.
Возможно же, при помощи сабжа.
>получит она котика.jpg за 1.5с без кеша, или за 1.1с с кешем.
Почему за 1.1, а не 0.01, если кэш локальный? А если ходить через Tor/VPN, то разница еще заметней.
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|6.20, DeadLoco (ok), 02:00, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> ценность кеширования стремится к нулю
> О, как. Интересно, а почему тогда в браузерах кэширование все еще используется по-умолчанию?
Потому что для браузера нет проблемы потока, завернутого в ссл/тлс.
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|3.11, нету (?), 00:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Его SSL-Bump как раз и нужен для организации прозрачного кэширования/перехвата/подмены/блокирования
> HTTPS-трафика на предприятиях.
товарищ майор, вы забыли залогиниться
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|2.10, нету (?), 00:20, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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скорее для bittorrent :)
по-моему это как-раз для тех самых "предприятий" где для спокойствия товарища майора весь траффик cо скоростью света расшифровывается на уровне squid. ну а чтоб товарищ майор не огорчался, пользователи bittorrent через 80-й порт напрямую свой траффик гонят - без расшифровывания :)
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