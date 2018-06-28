28.06.2018 22:41  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.1, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Flatpak для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Основные улучшения: Добавлен новый инструмент для срисовки с одного или нескольких эталонных изображений (Reference tool). Новый инструмент заменил собой старую панель с эталонными изображениями и отличается возможностью произвольного прикрепления эталонных изображений в любом месте холста без использования отдельных окон и панелей. Эталонные изображения можно масштабировать, поворачивать, изменять прозрачность и яркость. Ссылки или непосредственно сами эталонные изображения можно встроить в KRA-файл;





В средствах для создания анимации появились дополнительные операции управления кадрами - перемещение, добавление и копирование кадров, а также установка времени воспроизведения;

В реализации шкалы времени с раскадровкой анимации улучшено отображение сведений о продолжительности вывода кадров и пустых кадрах;

Добавлена новая опция для задания размера кэша анимации, при использовании которого результаты промежуточного рендеринга сохраняются на диске, а не держатся в оперативной памяти (полезно для обработки больших анимационных роликов). Также добавлен режим оптимизации "region of interest", при включении которого Krita производит пересчёт не всего холста, а только тех областей, которые изменяются в процессе просмотра на экране;

Добавлена новая опция смешивания цветов, упрощающая формирование искомого цвета, благодаря воспроизведению реалистичного процесса смешивания красок;





Улучшена реализация ассистента эфемерных опорных точек, задающего карту заливки. В каждом ассистенте отрисовки теперь можно управлять цветом по отдельности (ранее во всех ассистентах использовался один общий цвет);

Возвращена возможность сборки скриптового движка Krita с Python 2, который пока остаётся востребован некоторыми дополнениями VFX;

Обновлён пакет Comic Project Management, в котором переписаны просмотрщики страниц и комиксов, переработан код извлечения данных для перевода комиксов, значительно улучшена генерация ACBF;

Реализована поддержка RAW-форматов bay, bmq, cr2, cs1, dc2, dcr, dng, erf, fff, hdr, mdc, mos, mrw, nef, orf, pxn, raf, raw, rdc, sr2, srf, x3f, 3fr, cine, ia, kc2, mef, nrw, qtk, sti, rwl и srw;

Ускорены операции работы с кистями: кисти Circular Gaussian и Soft Brush теперь функционируют почти в 10 раз быстрее;

Добавлена возможность сохранять и загружать сеансы, определяющие набор изображений и окон с которыми производится работа. Сеансы позволяют воссоздать одно из ранее сохранённых рабочих окружений, вплоть до размера и местоположения окно на экране. Рабочие области теперь также могут охватывать окна на нескольких мониторах. Доступно два режима для многомонитрных конфигураций: показ активного изображения во всех окнах (одна часть изображения будет в окне на одном мониторе, о другая честь в окне на другом мониторе) и определение первичного рабочего окружения (изображение выводится только в текущем активном окне);

Добавлен фильтр, позволяющий корректировать цвет между разными цветовыми каналами, что например, можно использовать для увеличения интенсивности цвета только для светлых пикселей или обесцветить всё кроме одного оттенка;

Добавлен режим тестирования планшетов (settings->configure Krita->tablet->tablet tester), позволяющий выявлять проблемы с драйверами и распознаванием планшета;

В инструменты трансформации и кадрирования добавлено контекстное меню со списком доступных опций;

Добавлены новые настройки курсора;

Реализована возможность загрузки и записи данных в формате HEIF;

Плагин g’mic обновлён до версии 2.3.0.







