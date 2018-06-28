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28.06.2018 22:41  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.1, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Flatpak для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Основные улучшения:

  • Добавлен новый инструмент для срисовки с одного или нескольких эталонных изображений (Reference tool). Новый инструмент заменил собой старую панель с эталонными изображениями и отличается возможностью произвольного прикрепления эталонных изображений в любом месте холста без использования отдельных окон и панелей. Эталонные изображения можно масштабировать, поворачивать, изменять прозрачность и яркость. Ссылки или непосредственно сами эталонные изображения можно встроить в KRA-файл;

  • В средствах для создания анимации появились дополнительные операции управления кадрами - перемещение, добавление и копирование кадров, а также установка времени воспроизведения;
  • В реализации шкалы времени с раскадровкой анимации улучшено отображение сведений о продолжительности вывода кадров и пустых кадрах;
  • Добавлена новая опция для задания размера кэша анимации, при использовании которого результаты промежуточного рендеринга сохраняются на диске, а не держатся в оперативной памяти (полезно для обработки больших анимационных роликов). Также добавлен режим оптимизации "region of interest", при включении которого Krita производит пересчёт не всего холста, а только тех областей, которые изменяются в процессе просмотра на экране;
  • Добавлена новая опция смешивания цветов, упрощающая формирование искомого цвета, благодаря воспроизведению реалистичного процесса смешивания красок;

  • Улучшена реализация ассистента эфемерных опорных точек, задающего карту заливки. В каждом ассистенте отрисовки теперь можно управлять цветом по отдельности (ранее во всех ассистентах использовался один общий цвет);
  • Возвращена возможность сборки скриптового движка Krita с Python 2, который пока остаётся востребован некоторыми дополнениями VFX;
  • Обновлён пакет Comic Project Management, в котором переписаны просмотрщики страниц и комиксов, переработан код извлечения данных для перевода комиксов, значительно улучшена генерация ACBF;
  • Реализована поддержка RAW-форматов bay, bmq, cr2, cs1, dc2, dcr, dng, erf, fff, hdr, mdc, mos, mrw, nef, orf, pxn, raf, raw, rdc, sr2, srf, x3f, 3fr, cine, ia, kc2, mef, nrw, qtk, sti, rwl и srw;
  • Ускорены операции работы с кистями: кисти Circular Gaussian и Soft Brush теперь функционируют почти в 10 раз быстрее;
  • Добавлена возможность сохранять и загружать сеансы, определяющие набор изображений и окон с которыми производится работа. Сеансы позволяют воссоздать одно из ранее сохранённых рабочих окружений, вплоть до размера и местоположения окно на экране. Рабочие области теперь также могут охватывать окна на нескольких мониторах. Доступно два режима для многомонитрных конфигураций: показ активного изображения во всех окнах (одна часть изображения будет в окне на одном мониторе, о другая честь в окне на другом мониторе) и определение первичного рабочего окружения (изображение выводится только в текущем активном окне);
  • Добавлен фильтр, позволяющий корректировать цвет между разными цветовыми каналами, что например, можно использовать для увеличения интенсивности цвета только для светлых пикселей или обесцветить всё кроме одного оттенка;
  • Добавлен режим тестирования планшетов (settings->configure Krita->tablet->tablet tester), позволяющий выявлять проблемы с драйверами и распознаванием планшета;
  • В инструменты трансформации и кадрирования добавлено контекстное меню со списком доступных опций;
  • Добавлены новые настройки курсора;
  • Реализована возможность загрузки и записи данных в формате HEIF;
  • Плагин g’mic обновлён до версии 2.3.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0
  3. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2
  5. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita, image
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  • 1.1, Xeritawa, 23:27, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Разработчики Ktita, спасибо вам за то, что вы есть.
     
  • 1.2, Аноним, 23:31, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Да ну Правда что ли Я думал её для музыкантов развивают, а оно во как на самом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:51, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вообще-то, бывают ещё, например, фотографы.
     
  • 1.3, kiwinix, 23:32, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А они собираются из рисовалки редактор делать? или я много захотел?
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:34, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Для этого есть нормальный гимп, а не этот вечно глючный кусок bloated кала
     
     
  • 3.8, Megabit, 00:02, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У "гимпа" совсем другое назначение - он "ДОЛЖЕН" по мере всех своих сил, в конце-концов показать "фото...опе" своё место и занять то самое лидирущее место... Ну а "крита", это совсем другое... Скажем так -- это творчество чувак, а не необходимость твоей работы в нужных лично тебе и твоей конторе напрвлениях... Так что просто раслабся и получай полное удовольствие...
     
  • 3.9, НяшМяш, 00:10, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где шутка про GTK vs Qt?
     
     
  • 4.10, Megabit, 00:28, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где шутка про GTK vs Qt?

    Её не будет лично для меня - ибо мне нужен как "потребителю" РЕЗУЛЬТАТ! И вообще, завязывайте уже наконец-то с этими "войнами"... ) СИМБИОЗ -- НАШЕ ФСЁ!!! )))

     
  • 1.6, DerRoteBaron, 23:52, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а как в Крите настроить, чтобы скролл по умолчанию отвечал за перемещение, а по ctrl - за зум?
     
  • 1.7, Аноним, 23:55, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посл. видео есть на русском: https://youtu.be/VHXe3YZx47U
     
  • 1.11, Аноним, 01:16, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А засоветуйте нисчеброду дешёвый и годный графпланшет Даже хуоны огромных денег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, prokoudine, 02:07, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Даже хуоны огромных денег стоят

    Нормальных.

    > И ни одного DIY-планшета, ЧСХ.

    Полно.

     
  • 1.12, user90, 01:18, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зависимости? Тоже полкде кусок? И не нужно сразу орать)) я просто не в теме "художников и иллюстраторов". Бывает и надо чот нарисовать, но я уж лучше в azpainter.
     
     
  • 2.15, prokoudine, 02:08, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зависимости? Тоже полкде кусок?

    В AppImage никаких зависимостей. Привыкайте уже к хорошему, сколько можно лаптем щи хлебать.

     
     
  • 3.16, user90, 02:18, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И вот рраз! и приходит такой, давайте будем как в венде, "это нормально".
    Нет, друх, это НЕ нормально. Ты б еще посоветовал образ в виртуалку поставить. Давай-ка будем собирать приложения static, это новое слово в дистрибуции! Упорыш..
     
  • 1.13, Аноним, 01:26, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http pafd xyz apps krita-portable html - портативная версия для винды Версии ... весь текст скрыт [показать]
     

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