17.06.2018 13:27  Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера

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|1.9, iPony, 14:10, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как это делают Apple Siri... "прочитай мне статью о белых медведях"
Siri, прочитай статью о лошадях.
Мой поиск в интернете по запросу "прочитай статью о лошадях" дал следующие результаты, взгляните.
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|3.43, пох, 20:01, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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именно. Его надо не затыкать, а выпаивать. "заткнутый" продолжает тебя подслушивать.
И, кстати, даже "видеть", используя эхо-локацию, как год назад кто-то уже делал PoC.
А слушая внимательно (имея неограниченный бюджет на подслушивающе-подглядывающе-анализирующий софт), можно услышать даже, наверное, больше, чем с неподвижной камеры увидеть.
Где ты ходишь, с кем ты общаешься и в каком тоне (они уже сдали свои голоса сири, х#@ири, ведроиду и сами не знают кому, поэтому их узнают) и о чем...
дивный новый мир корпораций добра.
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|3.18, Аноним_ка, 15:47, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Но ведь хромоклон они старательно и воссоздают. Уродуют интерфейс приводя его к виду хромоклона, угробили свои дополнения и перешли на хромовые... А кто и ради чего вообще тогда ставит мозилу?
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|7.44, Ю.Т., 20:26, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Например, мой репорт, что на древнем ноуте приемлемо работает Iron, и человек может бюджетно смотреть интернет, а прям-ваще-обновлённый ФФ работает... то есть воздух нагревает.
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|1.19, Xasd, 16:02, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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становиться *страшно* открывать новости начинающиеся на "Mozilla рассматривает возможность...".
что? голосовая навигация в браузере?
нафига?
зачем?
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|3.50, Xasd, 21:10, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Такая классная позитивная новость, особенно в свете создания открытого распознавания голоса, а опеннетчики опять вечно недовольны.
как применять?
типа сидишь ты такой с заблокированным экраном -- так как руки жирные-в-еде и ты не можешь дотронуться до чистой клавиатуры что-бы разблокировать этот экран...
...НО ЗАТО ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРАУЗЕРОМ! УРА!
ахаха, лол
> Поэтому линуксоидов и не считают за ца
ну да, сделали гоовно, а линуксоиды не довольны -- вот же такие неблагодарные козлы!
и манагеры такие -- "а давайте не будем ориентироваться на них!"
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|2.45, Ю.Т., 20:28, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Теперь ещё и голосовое управление. Почему, почему они берутся за столько дел
> одновременно? Ну, бог в помощь.
Как в старом анекдоте, когда починить сарай нет досок, и берутся за второй вопрос повестки: построение коммунизма.
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|1.27, бедный буратино, 18:17, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По-моему, что-то подобное в OS/2 из-коробки было этак в середине девяностых :) А в Амиге голосового ввода вроде не было, но синтезатор речи шёл из-коробки (из-дискеты) года примерно с 1985. Потом это и у Windows было, чуть ли не на официальном CD... я помню, что долго разбирался с этим голосовым управлением.
Потом всё затихло (в прямом смысле слова), голосовое управление стало немодным и было признано неэффективным.
Сейчас вот снова возвращается повсеместно :)
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|1.30, YetAnotherOnanym, 18:35, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"Стоять! Стоять, кому сказал! Да останови ж ты загрузку, тупая скотина! Так, всё, закрыть страницу. Закрыть страницу! Закрыть страницу, я сказал! Да закрыть же страницу! Короче, завершить работу. Завершить работу! Да твою ж налево, завершить работу, чтоб тебя!"
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