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17.06.2018 13:27  Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера

На прошедшей в Сан-Франциско конференции "All Hands 2018" среди разработчиков Mozilla состоялось обсуждение архитектуры системы для голосовой навигации в браузере. Проект находится на начальной стадии планирования и ещё не анонсирован официально, так как он пока не вышел из стадии мозгового штурма и обсуждений. В качестве основы Scout может послужить развиваемая в Mozilla открытая система распознавания речи.

В качестве базовой функциональности в обсуждении рассматривался новый голосовой помощник "Scout", способный распознавать команды на естественном языке, по аналогии с тем, как это делают Apple Siri и Google Now. Например, для взаимодействия с голосовым интерфейсом Mozilla может быть использована фраза "Эй Скаут, прочитай мне статью о белых медведях".

Следует отметить, что Google обеспечил интеграцию с голосовым помощником Google Now четыре года назад в Chrome 34, а в Chrome OS 41 добавил в виртуальную клавиатуру возможность распознавания голосовых команд. Для Firefox в рамках программы Test Pilot в прошлом году проводилось тестирование дополнения Voice Fill, которое позволяло использовать голосовой ввод для заполнения форм на сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.cnet.com/news/mozi...)
  2. OpenNews: Представлен Sirius, открытый персональный ассистент, напоминающий Apple Siri и Google Now
  3. OpenNews: Facebook открыл систему распознавания речи Wav2Letter
  4. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  6. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox, voice
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  • 1.3, Аноним, 13:51, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Давно пора уже начать подслушивать разговоры, а то совсем уже отстали от остальн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 13:57, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Шпионство приобретает новые... забыл слово)))
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:17, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ознакомьтесь, полезное о Mozilla 1 https www mozilla org ru privacy firefox... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 14:03, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Выделяется явный плюс, это возможность пользоваться интернетом для людей с плохим зрением и малоподвижных.
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:54, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Или с планшетов.
     
  • 1.7, Аноним, 14:04, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какое шпионство, что за бред? Мозилла вам не Гугл.
     
     
  • 2.23, Аноним, 16:26, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    а как это будет работать, по Вашему Сири и прочие 24 7 слушают микрофон, в ожид... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Аноним, 19:06, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мозилла свою нейросеть в паблик выложила вместе с кодом Распознавание будет лок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Аноним, 19:45, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сначала будет локально, а потом, когда все проверят и успокоятся, незаметно пере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним, 20:39, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за беспочвенные теории заговора?
     
     
  • 6.49, Аноним, 20:58, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В каком месте беспочвенные С SafeBrowsing ом был реальный пример сначала в fir... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, KOT040188, 14:08, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё одна Алиса????? Помилуйте!!!!!! Может хватит одной!!!!!
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:34, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это тут не причём Имеется в виду помощник, на подобие того, что встроен в Googl... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, iPony, 14:10, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Как это делают Apple Siri... "прочитай мне статью о белых медведях"

    Siri, прочитай статью о лошадях.

    Мой поиск в интернете по запросу "прочитай статью о лошадях" дал следующие результаты, взгляните.

     
  • 1.10, Аноним, 14:11, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что Mozilla молодцы, даже не имея огромного количества денег продолжают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 14:15, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот только зачем Ведь нормальные пользователи уже заклеили видеокамеры и высвер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, iPony, 15:34, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну камеру понятно, но микрофон 🎤 как-то нету особого смысла затыкать
     
     
  • 3.43, пох, 20:01, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    именно. Его надо не затыкать, а выпаивать. "заткнутый" продолжает тебя подслушивать.
    И, кстати, даже "видеть", используя эхо-локацию, как год назад кто-то уже делал PoC.

    А слушая внимательно (имея неограниченный бюджет на подслушивающе-подглядывающе-анализирующий софт), можно услышать даже, наверное, больше, чем с неподвижной камеры увидеть.
    Где ты ходишь, с кем ты общаешься и в каком тоне (они уже сдали свои голоса сири, х#@ири, ведроиду и сами не знают кому, поэтому их узнают) и о чем...

    дивный новый мир корпораций добра.

     
  • 1.14, .., 14:45, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Mozilla рассматривает возможность создания

    а возможность создания _нормального_ _браузера_ они не рассматривают?

     
     
  • 2.16, Аноним, 15:12, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если под "нормальным" ты имеешь ввиду очередной хромоклон, то нет.
     
     
  • 3.18, Аноним_ка, 15:47, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но ведь хромоклон они старательно и воссоздают. Уродуют интерфейс приводя его к виду хромоклона, угробили свои дополнения и перешли на хромовые... А кто и ради чего вообще тогда ставит мозилу?
     
     
  • 4.31, Аноним, 18:39, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цена современного движка и скорости, иначе никак, увы А Мозиллу любят за то, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Аноним, 19:37, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот только скорости у современного движка нет, зато есть пожирание памяти и по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Аноним, 19:43, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для вас Отправляйте нам отзывы, чтобы помочь нам внести последние штрихи в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, Ю.Т., 20:26, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, мой репорт, что на древнем ноуте приемлемо работает Iron, и человек может бюджетно смотреть интернет, а прям-ваще-обновлённый ФФ работает... то есть воздух нагревает.
     
  • 6.47, Аноним, 20:40, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, лично я после перехода на 57 ощутил прилив огромный скорости, как небо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Xasd, 16:02, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    становиться *страшно* открывать новости начинающиеся на "Mozilla рассматривает возможность...".

    что? голосовая навигация в браузере?

    нафига?

    зачем?

     
     
  • 2.21, Аноним_ка, 16:04, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как нафига/зачем? Еще больше слежки. Будут продавать бигдату, надо ж им выживать как то.
     
  • 2.32, Аноним, 18:41, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Такая классная позитивная новость, особенно в свете создания открытого распознав... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Xasd, 21:10, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Такая классная позитивная новость, особенно в свете создания открытого распознавания голоса, а опеннетчики опять вечно недовольны.

    как применять?

    типа сидишь ты такой с заблокированным экраном -- так как руки жирные-в-еде и ты не можешь дотронуться до чистой клавиатуры что-бы разблокировать этот экран...

    ...НО ЗАТО ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРАУЗЕРОМ! УРА!

    ахаха, лол

    > Поэтому линуксоидов и не считают за ца

    ну да, сделали гоовно, а линуксоиды не довольны -- вот же такие неблагодарные козлы!

    и манагеры такие -- "а давайте не будем ориентироваться на них!"

     
  • 1.20, freehck, 16:02, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь ещё и голосовое управление. Почему, почему они берутся за столько дел одновременно? Ну, бог в помощь.
     
     
  • 2.45, Ю.Т., 20:28, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Теперь ещё и голосовое управление. Почему, почему они берутся за столько дел
    > одновременно? Ну, бог в помощь.

    Как в старом анекдоте, когда починить сарай нет досок, и берутся за второй вопрос повестки: построение коммунизма.

     
  • 1.22, Аноним, 16:15, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не знаю зачем это юзеру, как и их фаерфокс оэс, покет и прочие фекалоиды, но фла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 18:45, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    покет после покупки ими стал не левым сервисом, так что норм Не нужно по инерции... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 16:30, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда говорят слово на букву "б", отменяется последнее действие :-)
     
  • 1.25, Аноним, 17:51, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для начала было бы неплохо получить возможность кастомизации меню и назначения г... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 18:11, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они больше не развивают сам браузер, поддержка распространяется только на зонды ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, бедный буратино, 18:17, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, что-то подобное в OS/2 из-коробки было этак в середине девяностых :) А в Амиге голосового ввода вроде не было, но синтезатор речи шёл из-коробки (из-дискеты) года примерно с 1985. Потом это и у Windows было, чуть ли не на официальном CD... я помню, что долго разбирался с этим голосовым управлением.

    Потом всё затихло (в прямом смысле слова), голосовое управление стало немодным и было признано неэффективным.

    Сейчас вот снова возвращается повсеместно :)

     
  • 1.28, Rodegast, 18:29, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И как мы раньше без этой туфты обходились...
     
     
  • 2.29, Аноним, 18:30, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так она и не для нас делается, а для корпораций, чтобы нашими данными торговать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, YetAnotherOnanym, 18:35, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Стоять! Стоять, кому сказал! Да останови ж ты загрузку, тупая скотина! Так, всё, закрыть страницу. Закрыть страницу! Закрыть страницу, я сказал! Да закрыть же страницу! Короче, завершить работу. Завершить работу! Да твою ж налево, завершить работу, чтоб тебя!"
     
     
  • 2.36, Аноним, 19:13, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    - Скаут, переделай фриланс, оплати коммуналку и не перерасходуй электропитание ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, soarin, 18:55, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И кстати, покупайте Маркушу - опенсорсного голосового помощника
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  • 1.38, Аноним, 19:19, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Молодцы, значит уже сделали ускорение видео через видеокарту, решили проблемы с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 19:28, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что не так с ускорением Вы про about config layers acceleration force-ena... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 20:43, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А его в Линуксе ДО СИХ ПОР статья за апрель 201 7 не включили дефолтно о... весь текст скрыт [показать]
     

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