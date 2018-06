17.06.2018 13:27  Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера

На прошедшей в Сан-Франциско конференции "All Hands 2018" среди разработчиков Mozilla состоялось обсуждение архитектуры системы для голосовой навигации в браузере. Проект находится на начальной стадии планирования и ещё не анонсирован официально, так как он пока не вышел из стадии мозгового штурма и обсуждений. В качестве основы Scout может послужить развиваемая в Mozilla открытая система распознавания речи. В качестве базовой функциональности в обсуждении рассматривался новый голосовой помощник "Scout", способный распознавать команды на естественном языке, по аналогии с тем, как это делают Apple Siri и Google Now. Например, для взаимодействия с голосовым интерфейсом Mozilla может быть использована фраза "Эй Скаут, прочитай мне статью о белых медведях". Следует отметить, что Google обеспечил интеграцию с голосовым помощником Google Now четыре года назад в Chrome 34, а в Chrome OS 41 добавил в виртуальную клавиатуру возможность распознавания голосовых команд. Для Firefox в рамках программы Test Pilot в прошлом году проводилось тестирование дополнения Voice Fill, которое позволяло использовать голосовой ввод для заполнения форм на сайтах.