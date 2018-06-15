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15.06.2018 13:00  Представлена техника атаки для воссоздания ключей ECDSA и DSA

Исследователи из компании NCC Group разработали новый метод атаки по сторонним каналам (CVE-2018-0495, PDF), позволяющий воссоздать применяемые для создания цифровых подписей закрытые ключи ECDSA и DSA, используя технику извлечения информации из процессорного кэша для оценки изменения задержки при выполнении вычислений.

Для атаки необходимо наличие непривилегированного доступа к хосту, на котором выполняется генерация цифровой подписи, или к соседней виртуальной машине. В ходе атаки в момент создания очередной цифровой подписи осуществляется определение значения базовых параметров, путём перебора нахождения вероятных значений в кэше и оценки времени выполнения математических вычислений. Проверяемые значения выбираются с учётом того, что в библиотеках используются математическая операция вычисления модуля, время выполнения которой меняется в зависимости от выбранных значений.

Для успешного воссоздания 256-разрядного закрытого ключа ECDSA достаточно наблюдения за созданием нескольких тысяч цифровых подписей (например, можно анализировать работу во время установки TLS или SSH соединений с использованием ECDSA). Рабочий прототип эксплота предоставлен для OpenSSL. Для защиты от атаки предлагается использовать в процессе математических вычислений дополнительное случайное число, на которое выполняется умножение секретного параметра, а затем инвертируется результат.

Наибольшую опасность уязвимость представляет для систем виртуализации, в которых атакующий потенциально может определить серверный SSH-ключ или закрытые ключи TLS, применяемые в другой виртуальной машине. Но в реальных условиях атака достаточно трудна в проведении и её успешность зависит от множества сопуствующих факторов, таких как необходимость привязки виртуальной машины атакующего к тому же физическому CPU.

Проблеме подвержены библиотеки OpenSSL, LibreSSL, Libgcrypt (ECDSA), Mozilla NSS, Botan (ECDSA), WolfCrypt (ECDSA), LibTomCrypt (ECDSA), LibSunEC (ECDSA), MatrixSSL (ECDSA), BoringSSL (DSA) и CryptLib. Обновления с устранением уязвимости уже выпущены для LibreSSL 2.7.4/2.6.5 и Libgcrypt 1.8.3/1.7.10 (GnuPG). Уязвимость не затрагивает библиотеки Nettle (ECDSA), BearSSL и Libsecp256k1, так как математические вычисления в них всегда выполняются за постоянное время. Библиотека NaCl не подвержена проблемам, так как не поддерживает цифровые подписи ECDSA и DSA (в NaCl применяется только алгоритм Ed25519).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nccgroup.trust/us/...)
  2. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  3. OpenNews: Доступен проект Phuctor, коллайдер RSA-ключей (16)
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  5. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  6. OpenNews: Утилита degate позволяет воссоздать алгоритмы шифрования смарт-карт по их снимкам
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cryps, ecdsa, dsa
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  • 1.1, Аноним, 13:13, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    OpenSSH\LibreSSH как?
     
     
  • 2.6, Онанимус, 13:33, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > OpenSSH\LibreSSH как?

    Как OpenSSL и LibreSSL.

     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 13:33, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >LibreSSH

    Держитесь там.

    >как?

     
  • 1.2, Аноним, 13:22, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это имеет какое-то отношение к дырам с кэшированием в процессорах или нет?
     
     
  • 2.4, Аноним, 13:29, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Это имеет отношение к тому что разработчики, обучавшиеся по книгам Программиро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 13:35, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это имеет какое-то отношение к дырам с кэшированием в процессорах или нет?

    Кому и "a simple memory cache side-channel attack" - невеста.

     
  • 1.3, Аноним, 13:26, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Можно сказать исторический момент Мы наблюдаем как архитектура 8086 начинает ру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, КО, 13:37, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Точно Бро. И пофиг, что у остальных вариантов процов те же проблемы...
     
  • 2.11, ы, 13:41, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы лично, вместе с вашим голосами в голове, формирующими это самое пафосное "мы", сходите к психиатору за антипсихотиками.
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:03, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они зовутся нейролептиками.
     
  • 2.12, Вася, 13:41, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конкретно эта атака завязана не только на 8086, а на все архитектуры где скорость вычисления модуля зависит от значений параметров. Как указали выше, проблема в программистах, которые не знают что криптографические операции должны выполняться за постоянное время.

    Что не отрицает того что архитектура с пресказаниями для оптимизации как оказалось имеет массу проблем с безопасностью. И это не только x86, как мы узнали в этом году. Грусть и печаль, и новое светлое будущее, где этого не будет.

     
  • 2.13, Нанобот, 14:00, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >архитектура 8086 начинает рушиться

    да ладно. вот, например, если бы какая-то последовательность команд приводила к зависанию, или если б были случайные искажения данных - тогда это можно было бы называть "рушиться", а так...просто мелкие трещины пошли, залатают и забудут (или просто забудут)

     
  • 1.5, Онанимус, 13:31, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тема RSA не раскрыта.
     
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 13:38, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тема RSA не раскрыта.

    Туда =>https://www.schneier.com/blog/tags.html

     
  • 2.14, Нанобот, 14:01, 15/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тема RSA не раскрыта.

    всё в твоих руках

     
  • 1.16, Аноним, 14:57, 15/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В каждой теме вспоминают устаревшего вендора Intel, вместо хайпов EPYC Zen2 ... весь текст скрыт [показать]
     

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