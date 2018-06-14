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14.06.2018 10:10  LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel

Компания Intel опубликовала сведения о новой уязвимости (CVE-2018-3665) в механизме спекулятивного выполнения инструкций, которая получила кодовое название LazyFP. Проблема затрагивает только процессоры линейки Intel Core и проявляется при использовании "ленивого" (lazy) режима переключения контекста FPU, при котором реальное восстановление состояния регистров производится не сразу после переключения контекста, а только при выполнении первой инструкции, которая манипулирует восстанавливаемыми регистрами. На чипах Intel Atom/Knights и CPU AMD проблема не проявляется.

Уязвимости присвоен средний уровень опасности (CVSS 4.3 из 10) - через проведение атаки по сторонним каналам атакующий может определить значения регистров FPU, MMX, SSE, AVX и AVX-512, используемых другим процессом. Например, в данных регистрах могут содержаться параметры для криптографических вычислений и имеющий доступ к локальной системе злоумышленник может попытаться использовать их для определения ключа шифрования. При использовании систем виртуализации проблема может применяться для определения состояния регистров другой гостевой системы или другого процесса в текущей гостевой системе.

По своей сути уязвимость LazyFP близка к обнародованной в конце мая проблеме Spectre 3a (CVE-2018-3640, RSRE - Rogue System Register Read). Публикация детального описания атаки отложена до августа по просьбе представителей Intel, чтобы дать пользователям время для установки исправлений. В качестве меры для блокирования уязвимости рекомендуется разработчикам ОС перейти от использования режима Lazy FP к режиму Eager FP через установку соответствующих флагов XSAVE или XCR0. Предложенный метод защиты не оказывает негативного влияния на производительность.

В ядре Linux защита была реализована ещё в феврале 2016 года, путём применения по умолчанию режима Eager FP (eagerfpu=on) и удаления возможности активации Lazy FP. Уязвимость затрагивает ядра Linux до версии 4.6 или системы с процессорами без поддержки инструкции XSAVE (до Sandy Bridge), в которых по умолчанию применялся режим Lazy FP. В старых ядрах Linux для защиты можно использовать опцию "eagerfpu=on", которая присутствует начиная с ядра 3.7. Обновления пакетов с ядром подготовлены для Debian и ожидаются для Ubuntu, SUSE/openSUSE и RHEL (RHEL 7 подвержен уязвимости частично, так как уже использует по умолчанию режим переключения контекста Eager FP на CPU Intel Sandy Bridge и более новых системах). Патчи с устранением проблемы также приняты в кодовые базы FreeBSD, OpenBSD и DragonflyBSD. Отдельно исправления выпущены для гипервизора Xen.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.intel.com/content/...)
  2. OpenNews: Раскрыты две новые уязвимости механизма спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
  4. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
  5. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
  6. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lazyfp, cpu, intel, spectre
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  • 1.1, Аноним, 10:28, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ага, вот и FPU подъехал. Что ещё по списку осталось в процессоре?
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:33, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    intel me
     
  • 1.3, YetAnotherOnanym, 10:36, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > перейти от использования режима Lazy FP к режиму Eager FP (...) Предложенный метод защиты не оказывает негативного влияния на производительность

    Если немедленное восстановление состояния регистров не просаживает производительность, нафига вообще было изобретать отложенное?

     
     
  • 2.7, Онанимус, 10:43, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Видимо, имеется в виду, что на фоне остальных костылей, которые применяются для защиты от Спекрта и Мельтдауна, проседание от Eager FP - незаметно.
     
  • 2.8, Anonim, 10:44, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Возможно влияет на нагрев или даже энергоэффективность.
     
     
  • 3.9, Аноним, 10:59, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Используйте Intel Power Gadget https software intel com en-us articles intel-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:37, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интел в 2020 ещё и дискретные видеокарты выпустит, ну держитесь https dtf ru... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 11:38, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интел в 2020 ещё и дискретные видеокарты выпустит, ну держитесь!

    Так, когда там у них i370 (AGP 1X) вышла...

     
  • 1.5, Аноним, 10:40, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Остался интел А-Мэ-Тэ
     
  • 1.6, Аноним, 10:42, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Продажи железа падают, гигагерцы уже не нарастить Чтобы стимулировать рынок, пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, омномним, 11:07, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тео, например, десять лет назад за них уже "придумал".
     
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 11:28, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Тео, например, десять лет назад за них уже "придумал".

    Тео не продаёт железо, а новости выше -- да.  Они там у себя в интеле самого мура и закона его продадут, ничего святого:  гигагерцы и нанометры те же, а продажи по плану.

     
  • 2.12, Аноним, 11:36, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если они чего и стимулируют, так это продажи райзенов.
     
     
  • 3.14, Michael Shigorin, 11:38, 14/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если они чего и стимулируют, так это продажи райзенов.

    Ну почему, не только. :)

     
  • 1.15, inferrna, 11:44, 14/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, глядишь, если отключить весь этот упреждающе-спекулятивный доступ, то современные процы окажутся на уровне фенома/коры дуба.
     

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