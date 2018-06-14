Компания Intel опубликовала сведения о новой уязвимости (CVE-2018-3665) в механизме спекулятивного выполнения инструкций, которая получила кодовое название LazyFP. Проблема затрагивает только процессоры линейки Intel Core и проявляется при использовании "ленивого" (lazy) режима переключения контекста FPU, при котором реальное восстановление состояния регистров производится не сразу после переключения контекста, а только при выполнении первой инструкции, которая манипулирует восстанавливаемыми регистрами. На чипах Intel Atom/Knights и CPU AMD проблема не проявляется.

Уязвимости присвоен средний уровень опасности (CVSS 4.3 из 10) - через проведение атаки по сторонним каналам атакующий может определить значения регистров FPU, MMX, SSE, AVX и AVX-512, используемых другим процессом. Например, в данных регистрах могут содержаться параметры для криптографических вычислений и имеющий доступ к локальной системе злоумышленник может попытаться использовать их для определения ключа шифрования. При использовании систем виртуализации проблема может применяться для определения состояния регистров другой гостевой системы или другого процесса в текущей гостевой системе.

По своей сути уязвимость LazyFP близка к обнародованной в конце мая проблеме Spectre 3a (CVE-2018-3640, RSRE - Rogue System Register Read). Публикация детального описания атаки отложена до августа по просьбе представителей Intel, чтобы дать пользователям время для установки исправлений. В качестве меры для блокирования уязвимости рекомендуется разработчикам ОС перейти от использования режима Lazy FP к режиму Eager FP через установку соответствующих флагов XSAVE или XCR0. Предложенный метод защиты не оказывает негативного влияния на производительность.

В ядре Linux защита была реализована ещё в феврале 2016 года, путём применения по умолчанию режима Eager FP (eagerfpu=on) и удаления возможности активации Lazy FP. Уязвимость затрагивает ядра Linux до версии 4.6 или системы с процессорами без поддержки инструкции XSAVE (до Sandy Bridge), в которых по умолчанию применялся режим Lazy FP. В старых ядрах Linux для защиты можно использовать опцию "eagerfpu=on", которая присутствует начиная с ядра 3.7. Обновления пакетов с ядром подготовлены для Debian и ожидаются для Ubuntu, SUSE/openSUSE и RHEL (RHEL 7 подвержен уязвимости частично, так как уже использует по умолчанию режим переключения контекста Eager FP на CPU Intel Sandy Bridge и более новых системах). Патчи с устранением проблемы также приняты в кодовые базы FreeBSD, OpenBSD и DragonflyBSD. Отдельно исправления выпущены для гипервизора Xen.



