The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

10.06.2018 21:21  Суд взыскал 259 тысяч долларов с компании, разрабатывающей Grsecurity

Суд удовлетворил иск Брюса Перенса (Bruce Perens) и взыскал возмещение судебных издержек с компании Open Source Security, которая развивает проект Grsecurity и ранее пытались отсудить у Перенса 3 млн долларов за публикацию в авторском блоге критики лицензионной политики Grsecurity. Ранее суд отклонил все претензии к Брюсу Перенсу, а теперь взыскал с Open Source Security и Брэда Спенглера (Brad Spengler, автор grsecurity) 259 тысяч долларов для покрытия расходов на юридическое сопровождение защиты. Размер выплаты сопоставим с годовым заработком компании Open Source Security, в которой работает только один сотрудник, а годовой доход составляет составляет 350 тысяч долларов.

Изначально Перенс просил взыскать 667 тысяч долларов, но суд согласился взыскать менее половины из этой суммы (это обычная практика и суды обычно уменьшают размер запрошенной суммы). Полученные средства составят гонорар выступавших на стороне защиты Хизер Микер (Heather Meeker) и Мелоди Драммонд Хансен (Melody Drummond Hansen), входящих в список Legal 500 и являющихся одними из лучших специалистов в делах, связанных с открытым ПО.

Напомним, что год назад Перенс (один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и однин из первых лидеров проекта Debian) опубликовал в своём блоге заметку, в которой раскритиковал ограничение доступа к наработкам Grsecurity и предостерёг от покупки платной версии из-за возможного нарушения лицензии GPLv2. Разработчик Grsecurity не согласился с подобной трактовкой и подал в суд на Брюса Перенса, обвинив его в публикации ложных заявлений под видом фактов и злоупотреблении своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security. Суд отклонил претензии, указав, что публикация в блоге Перенса носит характер личного мнения и не направлена на нанесение предумышленного ущерба истцу.

При этом разбирательство не затрагивало непосредственно вопрос возможного нарушения GPL при применении ограничивающих условий при распространении патчей Grsecurity (расторжение договора в случае передачи патчей третьим лицам). Брюс Перенс считает, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity, рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а производная от ядра Linux работа, которая также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями, без получения согласия от разработчиков ядра.

Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей. Подчёркивается, что упомянутые условия касаются доступа к ещё не написанному коду, который возможно появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей, и могут ими распоряжаться в соответствии с условиями GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://perens.com/2018/06/10/...)
  2. OpenNews: Брюс Перенс намерен отсудить у Grsecurity судебные издержки в размере 667 тысяч долларов
  3. OpenNews: Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу
  4. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  5. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  6. OpenNews: Создатель Busybox выступил с критикой недавних исков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: grsecurity, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 21:30, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Получается, я найму для разборок с Васей каких-то мировых китов юриспруденции, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, шик, 21:35, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что не так?
    Нанимая НЕ китов, ты вполне можешь столкнуться с тем, что нанятые тобой адвокаты окажутся неспособными тебя защитить.
     
  • 2.4, arisu, 21:40, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    такой маленький нюанс, как «я проиграю суд и оплачу издержки другой стороны» ты не заметил. видимо, очень трудночитаемая часть.
     
  • 2.5, тоже Аноним, 21:41, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, если вы подаете на человека в суд, а этот человек может нанять очень дорогого адвоката, вам стоит рассмотреть вариант того, что решение суда будет не в вашу пользу, ДО того, как ВЫ САМИ заварите эту кашу.
     
  • 2.6, Аноним, 21:46, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вполне нормальная практика при борьбе с агрессорами, пытающимися засудить на пус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 21:47, 10/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, если на вас подали иск и проиграли, можно потребовать компенсацию издерже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:39, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Автор grsecurity довыпендривался наконец.
     
  • 1.10, Аноним84701, 22:24, 10/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 259 тысяч долларов для покрытия расходов на юридическое сопровождение защиты
    > Размер выплаты сопоставим с годовым заработком [...] один сотрудник
    > Полученные средства составят гонорар [...]  Хизер Микер  и Мелоди Драммонд Хансен

    «Когда двое деруться – выигрывает третий!» (с) древний Аноним
    «Есть настолько дорогие адвокаты, что дешевле купить судью!» (с) современный Аноним
    «Адвокат никогда не проигрывает, клиент – довольно часто.» (c) Юзеф Булатович

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor