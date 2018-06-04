04.06.2018 21:56  Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE

Мартин Флюзер (Martin Flöser) объявил о снятии с себя полномочий мэйнтейнера оконного менеджера KWin после 8 лет нахождения на этом посту, а также о прекращении активного участия в разработке (Мартин был ключевым разработчиком KWin и одним из основных создателей порта для Wayland). В качестве причины ухода называется потеря мотивация в связи с несогласием с изменениями, которые сообщество стремиться реализовать в KDE. Мартин считает текущий вектор развития KDE ошибочным, но не намерен вставать на пути у сообщества, которое решило, что выбран верный путь. В частности, Мартин несогласен с методами работы и решениями группы KDE VDG (Visual Design Group), занимающейся модернизацией интерфейса и внедрением новых методов упрощения работы пользователей. По мнению Мартина данная группа пытается диктовать своё видение ситуации за пределами своих полномочий (не только в области дизайна), не оценивая ситуацию в целом, уходя от обсуждений, бездумно меняя настройки по умолчанию и не консультируясь с экспертами, специализирующимися на решении определённых технических вопросов. Также наметилась тенденция передёргивания решений, вначале вводя изменения, а затем отменяя их. В качестве примеров приводятся обсуждения смены обоев хранителя экрана и добавления настройки для отключения рамки окна. В обоих случаях проблема была признана в VDG, но было предложено своё безграмотное техническое решение, приводящее к потере функциональности. Попытки убедить VDG в том, что их вариант решения проблемы ошибочен и можно сделать лучше потребовали больших усилий и увенчались успехом только в случае с хранителем экрана. По мнению Мартина, VDG не следует навязывать свои технические решения, особенно в областях в которых они не компетентны, а заниматься только дизайном. Второй серьёзной проблемой проекта Мартин считает то, что вся разработка KDE теперь поставлена на службу обеспечению юзабилити. Дошло до того, что некоторые изменения, связанные с обеспечением безопасности, пытаются отменить, мотивируя ухудшением юзабилити, т.е. проект по улучшению юзабилити рассматривает себя выше проекта по обеспечению безопасности и продвигает изменения, не понимая последствий. KDE больше не развивается как продукт, теряется целостное видение проекта. Вместо проведения продукта на очередной уровень во главу угла ставится добавление тысяч мелочей, вносимых ради юзабилити и пытающихся удовлетворить абсолютно все предпочтения пользователей. Каждое пожелание пользователя рассматривается как миссия, вместо оценки целесообразности такого изменения для проекта. Подобные действия толкают проект к созданию неподдерживаемого монстра и кошмару с конфигурацией времён KDE 3, вместо воплощения изначального плана по фокусированию внимания на ключевых возможностях Plasma 5 и добавлению только функциональности, которую проект будет способен поддерживать. Следом за Мартином о снятии с себя полномочий мэнтейнера объявил Hugo Pereira Da Costa, отвечавший за breeze/oxygen kstyle и подсистему декорирования окон.



