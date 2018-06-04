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04.06.2018 21:56  Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE

Мартин Флюзер (Martin Flöser) объявил о снятии с себя полномочий мэйнтейнера оконного менеджера KWin после 8 лет нахождения на этом посту, а также о прекращении активного участия в разработке (Мартин был ключевым разработчиком KWin и одним из основных создателей порта для Wayland). В качестве причины ухода называется потеря мотивация в связи с несогласием с изменениями, которые сообщество стремиться реализовать в KDE. Мартин считает текущий вектор развития KDE ошибочным, но не намерен вставать на пути у сообщества, которое решило, что выбран верный путь.

В частности, Мартин несогласен с методами работы и решениями группы KDE VDG (Visual Design Group), занимающейся модернизацией интерфейса и внедрением новых методов упрощения работы пользователей. По мнению Мартина данная группа пытается диктовать своё видение ситуации за пределами своих полномочий (не только в области дизайна), не оценивая ситуацию в целом, уходя от обсуждений, бездумно меняя настройки по умолчанию и не консультируясь с экспертами, специализирующимися на решении определённых технических вопросов. Также наметилась тенденция передёргивания решений, вначале вводя изменения, а затем отменяя их.

В качестве примеров приводятся обсуждения смены обоев хранителя экрана и добавления настройки для отключения рамки окна. В обоих случаях проблема была признана в VDG, но было предложено своё безграмотное техническое решение, приводящее к потере функциональности. Попытки убедить VDG в том, что их вариант решения проблемы ошибочен и можно сделать лучше потребовали больших усилий и увенчались успехом только в случае с хранителем экрана. По мнению Мартина, VDG не следует навязывать свои технические решения, особенно в областях в которых они не компетентны, а заниматься только дизайном.

Второй серьёзной проблемой проекта Мартин считает то, что вся разработка KDE теперь поставлена на службу обеспечению юзабилити. Дошло до того, что некоторые изменения, связанные с обеспечением безопасности, пытаются отменить, мотивируя ухудшением юзабилити, т.е. проект по улучшению юзабилити рассматривает себя выше проекта по обеспечению безопасности и продвигает изменения, не понимая последствий.

KDE больше не развивается как продукт, теряется целостное видение проекта. Вместо проведения продукта на очередной уровень во главу угла ставится добавление тысяч мелочей, вносимых ради юзабилити и пытающихся удовлетворить абсолютно все предпочтения пользователей. Каждое пожелание пользователя рассматривается как миссия, вместо оценки целесообразности такого изменения для проекта. Подобные действия толкают проект к созданию неподдерживаемого монстра и кошмару с конфигурацией времён KDE 3, вместо воплощения изначального плана по фокусированию внимания на ключевых возможностях Plasma 5 и добавлению только функциональности, которую проект будет способен поддерживать.

Следом за Мартином о снятии с себя полномочий мэнтейнера объявил Hugo Pereira Da Costa, отвечавший за breeze/oxygen kstyle и подсистему декорирования окон.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.kde.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.13
  4. OpenNews: Продолжающийся конфликт между FFmpeg и Libav мешает развитию обоих проектов
  5. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  6. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: kde, kwin
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  • 1.1, Виталик, 23:03, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Смерть кде?
     
     
  • 2.22, KOT040188, 23:44, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Кде-то там…
     
  • 1.2, A.Stahl, 23:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >теряется целостное видение проекта

    Гномеры уже разок оглянулись, целостно переосмыслили проект и что получилось? Третегном получился.

     
  • 1.5, Аноним, 23:11, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ой, KDE пошёл по стопам Гнома. Печально.
     
  • 1.6, Аноним, 23:16, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Читаю это как старому трупрогеру не нравятся новые веяния, улучшения для пользо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 23:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё понимаю Но как ты с таким птичьим мозгом читать научился - никак не могу по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Tantrido, 23:18, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не можешь победить - возглавь. Явно кто-то управление КДЕ перехватил. Учиться нужно управлять, а не только программировать.
     
     
  • 2.15, DerRoteBaron, 23:30, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут всё куда сложнее.
    Когда что-то развивается силами сообщества, особенно открытого, высока вероятность того, что под каким-то влиянием большинство начнёт делать какие-то глупые вещи, например, позволит дизайнерам управлять не самым простым технологически проектом.
    И выхода здесь два:
    либо устраниться из сообщества и проекта;
    пытаться перехватить управление проектом, тем самым разрушая принципы управления сообществом.
    Есть, конечно, ещё вариант начать манипулировать сообществом в своих интересах, но те, кто действительно на это способны, редко оказываются в таких ситуациях вообще.
     
  • 1.8, Аноним, 23:21, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пропал калабуховский дом!
     
     
  • 2.19, Jacobtey, 23:40, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором - у меня настанет разруха.
     
  • 1.9, Toucan, 23:21, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наконец всех лишних и занимавших зря место убирают. Уже боялся все так и пустят на самотёк. Хоть срамной вид kde приобретёт
     
     
  • 2.10, Toucan, 23:23, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Современный*
     
     
  • 3.12, Аноним, 23:26, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нет, первый раз было правильно.
     
  • 2.26, KOT040188, 23:50, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >срамной

    оговорка по Фрейду…

     
  • 1.11, Microsoft, 23:23, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо Мартин, что вы ушли по-добру по-здорову - теперь наши менеджеры смогут вести переговоры об выкупе KDE в пользу нашего большого и дружного актива.
     
     
  • 2.13, Anonimous, 23:28, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На всякий случай запомнил этот твит
     
  • 1.14, Анонимность х, 23:28, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да в жпу кде. Время вернуться к истокам, простым оконным менеджерам, если кто не понял. Практика DE показывает несостоятельность идеи.
     
     
  • 2.20, zzz, 23:43, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Apple не даст соврать.
     
  • 2.21, Аноним, 23:44, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >простым оконным менеджерам, если кто не понял

    Вейланд приде - сдохнут оне.

     
  • 2.25, AnonimYYYYYY, 23:47, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот уж не знаю, что именно за несостоятельность оно показывает. DE от пряморуких программистов (xfce, lxqt [несмотря на баги, делают его по-человечески], cinnamon) значительно упрощают жизнь, избавляя от необходимости ручками искать апплеты для звука-яркости-часов и предоставляя простой доступ к настройкам.
    Я сам перешёл на wm, но видит Линус, DE имеет немалый смысл, особенно если для персональных настроек мало времени/возможности/навыков.
     
  • 1.16, Аноним, 23:31, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь он уйдкт в lxqt, им сейчас не хватает собственного wm, а если с 0 писать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, tbhtdch, 23:31, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    шеф всё пропало! мэнтейнер кде уходит, гитхаб покупают...
     
  • 1.23, Аноним, 23:45, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё в духе времени Уходят старые-опытные, набигают молодые-иницициативные недоу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 23:45, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Удобства, удобства, картавые Usability -- это удобство использования по-русски ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, KOT040188, 23:51, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слишком много плохих новостей…
     
  • 1.28, Аноним, 23:52, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://youtu.be/of25jSP8kak
     

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