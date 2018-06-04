04.06.2018 19:57  Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов

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|1.5, An, 20:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>...Microsoft предлагает систему совместной разработки Visual Studio Team Services
скорее всего насильно.
ага удачи, уже представил ситуацию ))
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|2.90, arisu, 23:00, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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во-первых, хипсторы на шитхабе — это не весь FOSS, и даже не самая важная его часть.
а во-вторых, кому вы нужны вообще? шитхаб — как и сцайп — весьма немалое количество контор использует для внутренних нужд. вот в этой части m$ и заинтересована, её она и купила. точно как со сцайпом. и будущее у шитхаба повторит сцайп 1:1, я гарантирую это. будут добавляться фичи, которые впечатляют копроративных манагеров, и вырезаться фичи, которые они считают ненужными. а сколько в результате этого свалит хипсторов — вообще никого не волнует.
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|2.27, Аноним, 20:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
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Если ты перетаскиваешь репозитории, значит ты работаешь над ними один. Если ты работаешь над ними один, то значит они нафиг никому не нужны. Если они никому не нужны, то всем как-то пофиг, куда ты там перетаскиваешь свои хелловорлды
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|3.99, осцилунограф, 23:29, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И всё таки, что-то здесь не так. Почему 90%+ дистрибутивостроителей внедрили systemd и продолжают использовать его от версии к версии уже в течении нескольких лет? Их всех купил РедХат?
Нет. Просто есть люди с которыми что-то не так. Но они думают, что всё как раз наоборот.
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|3.100, осцилунограф, 23:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Выдадут Шигорина!
Украинцам? Вряд ли.
Тут есть пара вариантов:
1. Шигорин уйдёт работать на RT.. Кем? Мм.. лутбоксом.
2. Шигорин продолжит постить ссылки на свежие исошки.. с MSDN.
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|3.103, осцилунограф, 23:37, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Microsoft купил GitHub. Теперь какой-нибудь другой IT-гигант должен в отместку купить PornHub.
> Google купит и объединит с youtube
Было бы супер. Мне постоянно этого там не хватает.
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|1.46, SubGun, 21:33, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хоспаде, они уже успели "рекламу" впихнуть: "Microsoft is acquiring GitHub! Read our blog and Satya Nadella's post to learn more."
Шустрые ппц просто.
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|1.52, Вареник, 21:43, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компания Microsoft официально
> GitHub за 7.5 миллиардов долларов
Корпорасты потратили большие деньги, а сообществу пора двигать на новую платформу - пусть ее потом купять уже за 20 миллиардов :)
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|1.74, Ваше мнение очень важно для нас, 22:36, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Томас "том" Престон-Вернер (родился 28 октября 1979)
Он наиболее широко известен за его роль как основателя и бывшего генерального директора ООО Гитхаб
В марте 2014 года программист GitHub Джули Энн хорват утверждала, что основатель и генеральный директор том Престон-Вернер и его жена Тереза занялись моделью преследования против нее, что привело ее покинуть компанию.
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