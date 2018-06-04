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04.06.2018 19:57  Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов

Компания Microsoft официально объявила о заключении соглашения по покупке сервиса совместной разработки GitHub за 7.5 миллиардов долларов, что больше на 2.5 милларда долларов, чем прогнозировали аналитики. Сделку планируется завершить до конца года, после согласования с антимонопольными службами США и Евросоюза. Потенциально согласование может вызвать проблемы, так как Microsoft предлагает систему совместной разработки Visual Studio Team Services, конкурирующую с GitHub.

Всего три года назад GitHub оценивался в 2 миллиарда долларов, но тогда создатели сервиса намеревались продолжить независимое существование, что позволило превратить GitHub в нейтральную платформу разработки открытого кода, привлекательную для различных поставщиков. Репозитории GitHub использовались для разработки открытых проектов многих крупных компаний, включая Google, Facebook, Apple и Microsoft. В настоящее время на GitHub размещено более 85 млн репозиториев и зарегистрировано 28 млн разработчиков. После перехода GitHub в руки Microsoft нейтральность площадки будет утеряна, независимо от политики поддержания и развития сервиса.

Представители Microsoft заявили, что после поглощения GitHub сохранит за собой статус общедоступной платформы, бесплатной для открытых проектов, независимой от языков программирования, лицензий, операционной системы и инструментов разработки. Утверждается, что Microsoft осознаёт ответственность перед сообществом, которую компания берёт на себя в результате сделки, и она приложит все усилия чтобы предоставить каждому разработчику возможность творить, выдумывать новое и решать насущные проблемы.

GitHub продолжит работу в качестве независимого подразделения, а Microsoft также начнёт форсировать продвижение коммерческих сервисов GitHub для предприятий, используя свою сеть продаж и партнёрские каналы для увеличения клиентской базы. Из планов также отмечается использование GitHub как площадки для продвижения инструментов для разработки и сервисов Microsoft среди новой аудитории.

Должность руководителя GitHub займёт Нэт Фридмэн (Nat Friedman), который сейчас занимает пост вице-президента в Microsoft. В 1999 году Нэт Фридмэн и Мигель де Икаса (Miguel De Icaza) основали компанию Ximian, занимавшуюся разработкой и поддержкой решений на базе GNOME. После продажи Ximian компании Novell, Нэт занял пост руководителя Novell по разработке Open Source стратегии и технологий. После продажи Novell он совместно с Мигелем де Икаса основал компанию Xamarin, в которой была продолжена разработка платформы Mono. В 2016 году компания Xamarin была куплена Microsoft.

Как руководитель GitHub Фридмэн будет в подчинении у Скота Гатри (Scott Guthrie), вице-президента Microsoft, курирующего Microsoft Cloud и группу по развитию технологий искусственного интеллекта. Крис Ванстрас (Chris Wanstrath), нынешний руководитель и сооснователь GitHub, получит статус почётного технического деятеля Microsoft (Microsoft Technical Fellow).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.microsoft.com/bl...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  3. OpenNews: Oracle закрывает хостинг открытых проектов Kenai
  4. OpenNews: BerliOS прекратил быть хостингом открытых проектов
  5. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
  6. OpenNews: Объявлено о закрытии хостинга открытых проектов Google Code
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: github, microsoft
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  • 1.1, BERKWIT, 20:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот это ПоВОРОТ!
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:08, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +7 +/
    поворот не туда ))
     
  • 2.33, fi, 21:09, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +16 +/
    Уже готов новый UI
    https://pbs.twimg.com/media/De3F36xX4AYdZor.jpg
    !!!

     
  • 1.2, klalafuda, 20:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Good bye, cruel world, I'm leaving you today (c)...
     
     
  • 2.105, 0x0, 23:45, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Good bye, cruel world, I'm leaving you today (c)...

    Убей меня, убей себя -
    Ты не изменишь ничего
    У этой сказки нет конца -
    Ты не изменишь ничего... ℗

     
  • 1.4, Gentoo Developer, 20:05, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подождем, посмотрим что  будет с сервисом.
    На крайняк есть Bitbucket, GitLab, SourceForge.
     
     
  • 2.13, Аноним, 20:33, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Launchpad.net
     
     
  • 3.40, edv, 21:15, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В последнее время много проектов с Launchpad переехали на GitHub Ну, это же ста... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, myhand, 20:45, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мыши приготовились дальше жрать кактусы.
     
  • 2.61, electronik, 22:03, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >SourceForge.

    ага который в своё время в инсталляторы вставлял рекламное ПО

     
     
  • 3.69, Аноним, 22:18, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А теперь реклама будет вставляться в каждый коммит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, An, 20:07, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >...Microsoft предлагает систему совместной разработки Visual Studio Team Services

    скорее всего насильно.
    ага удачи, уже представил ситуацию ))  

     
  • 1.7, uldus, 20:12, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Sun перешёл к Oracle за 7.4 миллиардов, а там было 35 тысяч сотрудников, сеть офисов по всему свету, свои заводы. В GitHub всего 800 человек работает (https://github.com/about/facts).
     
     
  • 2.10, Omnomnom, 20:21, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну так инфляцию никто не отменял Да и рынок сейчас, очевидно, перегрет Вот и в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 20:27, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Инфляцию доллара за 10 лет??? Вы телевизора насмотрелись что-ли?
     
     
  • 4.29, Имя, 21:00, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Sun был убыточным, не?
     
     
  • 5.50, Вареник, 21:40, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если убыточным - то почему Оракл поддерживает основные проекты (сервера, Java)?
     
     
  • 6.83, Аноним, 22:51, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мальчиши бы не поняли, откажись ораклы от Java, например Спарки, Опенофис, соля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.34, ттт, 21:10, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Она, видимо, за все время была нулевая, да?
     
  • 4.35, X86, 21:10, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Посмотри насколько бакс инфляционен к биткоину за 10 лет)
     
     
  • 5.84, осцилунограф, 22:52, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > бакс инфляционен к биткоину

    (лексика сохранена)

    Вы серьёзно? :)


     
  • 4.43, chorny, 21:26, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы начитались либеральных сайтов Доллар постоянно уменьшается в стоимости Пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.73, Аноним, 22:34, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Nokia они вообще почти даром забирали.
     
  • 1.8, Аноним, 20:18, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Не можешь победить опенсорс? Возглавь его!
     
     
  • 2.16, Аноним84701, 20:40, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну, вообще-то, сам GitHub ни разу не опенсорс Да и хостить OSS на закрытой пла... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, xm, 20:40, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    и стань Сусаниным
     
  • 2.90, arisu, 23:00, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    во-первых, хипсторы на шитхабе — это не весь FOSS, и даже не самая важная его часть.

    а во-вторых, кому вы нужны вообще? шитхаб — как и сцайп — весьма немалое количество контор использует для внутренних нужд. вот в этой части m$ и заинтересована, её она и купила. точно как со сцайпом. и будущее у шитхаба повторит сцайп 1:1, я гарантирую это. будут добавляться фичи, которые впечатляют копроративных манагеров, и вырезаться фичи, которые они считают ненужными. а сколько в результате этого свалит хипсторов — вообще никого не волнует.

     
  • 1.9, Аноним, 20:19, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём создания независимого сервиса группой корпораций Google, Amazon, Facebook e... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Тот_Самый_Анонимус, 20:39, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И обязательно истерию, как с опенофисом Чтобы все правильные хомяки знали какая... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним84701, 20:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так же ждем изобретения панацеи, дружного отказа чиновников от взяток и махинаци... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Инсайдер, 20:49, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Одни лопушки ведутся на борьбу корпораций Другие лопушки ведутся на борьбу през... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноним, 21:28, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    был уже такой, google code назывался
     
  • 1.11, Аноним, 20:21, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно пора было разрушить монополию гитхаба Сегодня зарегился на gitlab com, пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 20:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Если ты перетаскиваешь репозитории, значит ты работаешь над ними один. Если ты работаешь над ними один, то значит они нафиг никому не нужны. Если они никому не нужны, то всем как-то пофиг, куда ты там перетаскиваешь свои хелловорлды
     
     
  • 3.30, Аноним, 21:01, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Тебе анон надо всерьёз логикой заняться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, ттт, 21:10, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь ты тоже анон ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.41, Аноним, 21:17, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    если он не прав, то показал бы свои репозитории, похвастался... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 20:35, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Gitlab тем временем начал лагать :(
     
     
  • 2.28, Аноним, 21:00, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ruby MRI не масштабируется.
     
  • 2.45, Аноним, 21:32, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    так все туда переезжают. у меня тоже репы полчаса в очереди стояли на импорт
     
     
  • 3.98, осцилунограф, 23:18, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фантоцци_садится_на_поезд.мов


     
  • 1.19, Аноним, 20:45, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мило будет если мелкомягкие системду купят
     
     
  • 2.21, An, 20:47, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С чего бы ?
     
     
  • 3.26, Аноним, 20:52, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну а вдруг Рыжий в Шляпе прекратит свое вредительство Непорядок будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, Аноним, 22:07, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для своего ШЛиндовс или ШЛинукс 10.
     
  • 2.32, Аноним, 21:04, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее бы, может тогда все его дропнут Хотя его же невозможно купить, только ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.99, осцилунограф, 23:29, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И всё таки, что-то здесь не так. Почему 90%+ дистрибутивостроителей внедрили systemd и продолжают использовать его от версии к версии уже в течении нескольких лет? Их всех купил РедХат?
    Нет. Просто есть люди с которыми что-то не так. Но они думают, что всё как раз наоборот.


     
     
  • 4.102, arisu, 23:36, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    люди вообще любят чавкать всяким гуано: системд, винда, сцайп, шитхаб…
     
  • 1.20, EuPhobos, 20:46, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот, теперь придётся делать каждый раз
    cd a
    git push
    ...
    cd b
    git pull
    diff/rsync a b

    А то запушил туда 10 строк кода, а вытянул вдруг 11 =))

     
     
  • 2.39, Василий Топоров, 21:14, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно просто добавить дополнительный источник в remote и слать все изменения за ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 22:06, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага core repositoryformatversion 0 filemode true b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 20:48, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опеннет даст себя купить микрософту ?..
     
     
  • 2.37, ттт, 21:12, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно, будет независимый проект по продаже анонимусам право комментировать на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 21:55, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты не в курсе достижений передовой мысли Лутбоксы будут, с некоторым шансом вып... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.51, Аноним, 21:43, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выдадут Шигорина!
     
     
  • 3.100, осцилунограф, 23:35, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выдадут Шигорина!

    Украинцам? Вряд ли.
    Тут есть пара вариантов:
    1. Шигорин уйдёт работать на RT.. Кем? Мм.. лутбоксом.
    2. Шигорин продолжит постить ссылки на свежие исошки.. с MSDN.


     
  • 1.25, Аноним, 20:52, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да как-то плевать, он что хуже начнет работать А если загнется как нокия, то ал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, fi, 21:12, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Уже готов новый UI https pbs twimg com media De3F36xX4AYdZor jpg ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 21:37, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гитхаб с мордой от Ворда 8212 не проблема Но МС не смогла скопировать его в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 21:04, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что станет с Атомом. Выпилят? Ведь есть vs code.
     
  • 1.42, Аноним, 21:26, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Microsoft купил GitHub Теперь какой-нибудь другой IT-гигант должен в отместку к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.71, Аноним, 22:22, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Google купит и объединит с youtube ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, осцилунограф, 23:37, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Microsoft купил GitHub. Теперь какой-нибудь другой IT-гигант должен в отместку купить PornHub.
    > Google купит и объединит с youtube

    Было бы супер. Мне постоянно этого там не хватает.

     
     
  • 4.108, Аноним, 23:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жениться вам, барин, пора!
     
  • 1.46, SubGun, 21:33, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хоспаде, они уже успели "рекламу" впихнуть: "Microsoft is acquiring GitHub! Read our blog and Satya Nadella's post to learn more."
    Шустрые ппц просто.
     
     
  • 2.47, Аноним, 21:34, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас еще рассылка с linkedin и skype придет.
     
  • 1.49, SubGun, 21:38, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, как покупка отразится на репах wine, winetricks и подобного направления?!
     
     
  • 2.72, Аноним, 22:25, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее всего покупка была затеяна ради выпиливания https github com reactos ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.75, vitalif, 22:36, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Точно, ох уж этот реактос, покоя прям не даёт!))
     
     
  • 4.107, осцилунограф, 23:47, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    РеактОС чуть не победила Виндовз! Нужно было срочно что-то решать.


     
  • 3.91, Аноним, 23:02, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там только зеркало.
     
     
  • 4.104, Аноним, 23:43, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выпиливание с зеркал как раз следует начинать Так что всё сходится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Вареник, 21:43, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания Microsoft официально
    > GitHub за 7.5 миллиардов долларов

    Корпорасты потратили большие деньги, а сообществу пора двигать на новую платформу - пусть ее потом купять уже за 20 миллиардов :)

     
     
  • 2.54, An, 21:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так глядишь и мс обанкротится )
     
     
  • 3.106, осцилунограф, 23:45, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так глядишь и мс обанкротится )

    20.10.2017 "Капитализация Microsoft превысила $600 млрд."

    Таким как вы всегда приятно сообщать подобные новости :)


     
  • 1.53, Аноним, 21:47, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ууууу с одной стороны гитхаб никогда не был площадкой с лучшими условиями С д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, user99, 21:49, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Странно что пока никаких левых скриптов не понапихали. Наверно просто не успели ;)
     
     
  • 2.56, Аноним, 21:51, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    так не купили еще
     
  • 1.58, Аноним, 21:58, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Максим, только не продавайте им опеннет!
     
     
  • 2.59, Ваше мнение очень важно для нас, 22:02, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще не завершились переговоры, вас уведомят.
     
  • 2.109, осцилунограф, 23:48, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но Альт Линукс я бы им продал.


     
  • 1.60, Аноним, 22:02, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Понравился комментарий:
    Царь: "Построишь?"
    Палкан: "Куплю!"
     
  • 1.63, Аноним, 22:06, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наделла говорил, мол, не ссыте, мы понимаем что народ имеет причины бугуртить, и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, SubGun, 22:11, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы круто, если бы народ в знак протеста взял и свалил)
     
     
  • 3.68, Аноним, 22:15, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В знак протеста против чего Обещания Наделлы обойтись бережно с инструментом кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.110, осцилунограф, 23:50, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В знак протеста патамучта Столлман.


     
  • 2.92, arisu, 23:02, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    угу. про ещё одну любимую хипсторами фиготень сцайп примерно то же самое говорили.
     
  • 1.66, Аноним, 22:09, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!"
     
  • 1.70, OS2, 22:21, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Писдят они все! я помню как это было и с codeplex. Так же похоронят, уже видели на примере Nokia и прочих платформ
     
  • 1.74, Ваше мнение очень важно для нас, 22:36, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Томас "том" Престон-Вернер (родился 28 октября 1979)
    Он наиболее широко известен за его роль как основателя и бывшего генерального директора ООО Гитхаб

    В марте 2014 года программист GitHub Джули Энн хорват утверждала, что основатель и генеральный директор том Престон-Вернер и его жена Тереза занялись моделью преследования против нее, что привело ее покинуть компанию.

     
     
  • 2.86, Имя, 22:54, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С Томом (вот с этим - https://github.com/mojombo) приходилось вести беседы, нормальный адекватный чел.

    > He resigned from GitHub in 2014 when an internal investigation concluded that he and his wife harassed an employee.

    К нынешнему событию, вероятно, он непричастен?

     
  • 1.76, vitalif, 22:38, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да строго говоря гитхаб тоже проприетарь)

    А гитлаб открытый, но тормозной шопиcец.

    Ну может как раз чо-нить ещё допилят =)

     
  • 1.77, Аноним, 22:39, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft будет банить пользователей GitHub, Xbox Live, Skype, Office и других с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.79, Аноним, 22:42, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Microsoft будет читать и копировать к себе исходные коды чужих корпораций, код к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, Microsoft, 22:56, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Американские высокотехнологичные гиганты делают жизнь сложной для стартапов.

    Большие, богатые и параноидальные: у них есть данные которые помогают им выявлять и покупать молодые фирмы, которые могут бросить им вызов.

    https://www.economist.com/business/2018/06/02/american-tech-giants-are-making-

     
     
  • 2.94, arisu, 23:05, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да, просто таки ужасно сложную жизнь хипсторам-стартаперам делают: денег дают! хипсторы-стартаперы же их совсем не ради денег пилят, ни разу не ради денег.
     
  • 1.97, Алсет, 23:16, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус Торвальдс уже выразился по этому поводу ?
     
     
  • 2.101, Аноним, 23:36, 04/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, зато высказался Юрий Лоза. Тебе точно хочется это знать?
     

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