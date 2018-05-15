15.05.2018 21:41  Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов

В файловый менеджер Nautilus принято изменение, запрещающее запуск исполняемых файлов и приложений. Двойной клик на пиктограмме приложения теперь не будет приводить к запуску. По мнению разработчиков, после того как в прошлом году из GNOME была убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, функция запуска программ через Nautilus потеряла смысл, так как она в основном применялась для запуска приложений и desktop-файлов с рабочего стола.

Кроме того, GNOME движется в сторону построения системы с приложениями в изолированных контейнерах, для которой требуется использование централизованных механизмов запуска, действующих во всей системе (программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений).

В качестве причины также упоминается желание избавиться от потенциальных проблем с безопасностью. Например в прошлом году в Nautilus была выявлена уязвимость CVE-2017-14604, позволяющая используя файлы с расширением .desktop создавать ярлыки, выглядящие как документы, но при клике приводящие к запуску shell-команд.



