15.05.2018 21:41  Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов

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|1.4, Fracta1L, 22:01, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Этого мало. Гном должен воспитывать пользователя. Предлагаю вот что: если пользователь упорствует и всё равно запускает исполняемый файл, Гном удаляет случайный файл в домашнем каталоге.
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|3.38, Ordu, 00:00, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хм... А зачем разработчику возможность запускать исполняемые файлы через файловый менагер? Я, как разработчик запускаю исполняемые файлы либо из emacs'а (C-M-! или M-x gdb), либо из командной строки. Из файлового менагера неудобно, потому что подчастую надо передавать какие-нибудь параметры командной строки, прокидывать что-нибудь через переменные окружения, запускать не напрямую, а под каким-нибудь инструментом -- gdb, strace, valgrind, ... И это кстати одна из простейших ситуаций, когда в результате программирования создаётся исполняемый файл, задуманный как приложение для моей системы, когда он не собран каким-нибудь-там avr-gcc, когда он именно приложение для моей системы, а не веб-приложение и не android-приложение. Короче, файловый менагер разработчику поможет как костыль в заднем проходе.
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|1.21, A, 22:23, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В качестве причины также упоминается желание избавиться от потенциальных проблем > с безопасностью. Например в прошлом году в Nautilus была выявлена уязвимость >CVE-2017-14604, позволяющая используя файлы с расширением .desktop создавать >ярлыки, выглядящие как документы, но при клике приводящие к запуску shell-команд.
Болит голова, отрежь ее. А вообще dеbилы, да. Что не новость от гнома, то "выпилили это", а в новом релизе "выпили это и это".
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|1.25, Kuromi, 22:44, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Из файлового менеджера GNOME будет удален файловый менеджер GNOME
Печально. "Кроме того, GNOME движется в сторону построения системы с приложениями в изолированных контейнерах, для которой требуется использование централизованных механизмов запуска, действующих во всей системе (программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений)."
Превращают ось в аналог мобильника, где внутренности живут своей, особой жизнью, штатно нельзя даже файловую систему увидеть, кроме выделенного для пользователя закуточка и все происходит "волшебным образом, само".
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