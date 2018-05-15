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15.05.2018 21:41  Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов

В файловый менеджер Nautilus принято изменение, запрещающее запуск исполняемых файлов и приложений. Двойной клик на пиктограмме приложения теперь не будет приводить к запуску. По мнению разработчиков, после того как в прошлом году из GNOME была убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, функция запуска программ через Nautilus потеряла смысл, так как она в основном применялась для запуска приложений и desktop-файлов с рабочего стола.

Кроме того, GNOME движется в сторону построения системы с приложениями в изолированных контейнерах, для которой требуется использование централизованных механизмов запуска, действующих во всей системе (программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений).

В качестве причины также упоминается желание избавиться от потенциальных проблем с безопасностью. Например в прошлом году в Nautilus была выявлена уязвимость CVE-2017-14604, позволяющая используя файлы с расширением .desktop создавать ярлыки, выглядящие как документы, но при клике приводящие к запуску shell-команд.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе
  3. OpenNews: Разработчики Linux Mint создали форк файлового менеджера Nautilus
  4. OpenNews: Разработчики Linux Mint официально представили Nemo, форк файлового менеджера Nautilus
  5. OpenNews: Планы разработчиков GNOME по переработке файлового менеджера Nautilus
  6. OpenNews: В Ubuntu 14.10 на смену Nautilus может прийти новый файловый менеджер
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gnome, nautilus
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  • 1.1, mkinitcpio, 21:52, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +28 +/
    >Новость из 2019 года:

    "Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность просмотра файлов."

     
     
  • 2.18, zzz, 22:18, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну а мало ли. Вдруг там троян, эксплуатирующий уязвимость. Безопасность должна быть превыше всего!
     
     
  • 3.41, Аноним, 00:16, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    А ремотный рут у редхата в DHCP нашли в знак протеста, чтобы показать что файлов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, axredneck, 23:11, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но сначала они его на Electron перепишут
     
  • 2.33, Аноним, 23:12, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Из GNOME удален файловый менеджер GNOME удален ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.45, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:33, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если речь про thumbnails, то это правильный тренд. Может когда-нибудь до придурков дойдёт, что не стоило воровать из винды метод равномерного разбрасывания багов по свистоперделкам. Недавние уязвимости с HTML и S/MIME как раз из этой же серии.
     
  • 1.2, NaN, 21:57, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему бы им сразу не запретить читать файлы? Почему такие полумеры?
     
     
  • 2.47, КО, 00:58, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но Вы же тоже сторонник полумер - авторам Gnome надо запретить всем запускать Gnome. :)
     
  • 1.3, Аноним, 21:57, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    "Горшочек, не вари!"
     
  • 1.4, Fracta1L, 22:01, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Этого мало. Гном должен воспитывать пользователя. Предлагаю вот что: если пользователь упорствует и всё равно запускает исполняемый файл, Гном удаляет случайный файл в домашнем каталоге.
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:14, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >Гном удаляет пользователя из системы

    Fixed. Не благодари.

     
     
  • 3.40, Аноним, 00:11, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да зачем сразу удалять Логаут на полчаса А будет упорствовать - на 2 часа И т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, llolik, 22:01, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    При всех моих симпатиях к GNOME и GTK:
    "Ребята, вы еб...эмм...слегка не в себе"
     
  • 1.6, Аноним, 22:01, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из Ubuntu был удален Gnome
     
  • 1.7, A.Stahl, 22:06, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Отличное решение. Несколько необычное, но весьма самобытное. Всецело поддерживаю.
    P.S. Пользователь МАТЕ.
     
  • 1.8, Аноним, 22:07, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Сначала новость чуток удивила А потом начал вспоминать Я не запускал програ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Вася Пупкин, 22:11, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну а я вот запускаю из Дельфина, есть скрипты которые подымают виртуалку QEMU Л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 22:12, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А, да вы просто не разработчик.
     
     
  • 3.38, Ordu, 00:00, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хм... А зачем разработчику возможность запускать исполняемые файлы через файловый менагер? Я, как разработчик запускаю исполняемые файлы либо из emacs'а (C-M-! или M-x gdb), либо из командной строки. Из файлового менагера неудобно, потому что подчастую надо передавать какие-нибудь параметры командной строки, прокидывать что-нибудь через переменные окружения, запускать не напрямую, а под каким-нибудь инструментом -- gdb, strace, valgrind, ... И это кстати одна из простейших ситуаций, когда в результате программирования создаётся исполняемый файл, задуманный как приложение для моей системы, когда он не собран каким-нибудь-там avr-gcc, когда он именно приложение для моей системы, а не веб-приложение и не android-приложение. Короче, файловый менагер разработчику поможет как костыль в заднем проходе.
     
  • 1.10, Аноним, 22:11, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно, что будет следующим шагом - запрет на удаление файлов - запрет на и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Анонон, 22:15, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уберут возможность запускать приложения, написанные не гноморазработчиками
     
     
  • 3.46, Аноним, 00:33, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так уже в процессе же Там же русским по фону написано, что запуск только спец п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, kiwinix, 22:13, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вырезали иконки на раб столе, вырезали трей, а теперь это..
     
  • 1.13, Аноним, 22:13, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бешеный принтер Вперде Теаерь будем писать скрипты sh, которые, в свою очере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Илья, 23:06, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    кажется, .sh тоже попадает под понятие исполняемого файла. не?
     
     
  • 3.34, AntonAlekseevich, 23:14, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [u]Кажется[/u] и .desktop это исполняемый файл.
     
  • 1.16, zzz, 22:17, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не зря я всю дорогу люблю KDE.
     
  • 1.17, Аноним, 22:17, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже завели issue, чтобы вернуть всё взад https gitlab gnome org GNOME nautilu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, arisu, 22:19, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    работа кипит! вырезали фичу, ревертнули вырезание. потом опять что-нибудь вырежут, и опять ревертнут. коммит за коммитом, бешеная активность!
     
  • 1.20, Аноним, 22:22, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это п-ц, товарищи У меня давно бродит мысль, что эта индустрия движется не туда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 22:24, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Это п-ц

    Это г-м. Причём №3. В остальных уголках "индустрии" всё в рамках разумного.

     
  • 1.21, A, 22:23, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В качестве причины также упоминается желание избавиться от потенциальных проблем > с безопасностью. Например в прошлом году в Nautilus была выявлена уязвимость >CVE-2017-14604, позволяющая используя файлы с расширением .desktop создавать >ярлыки, выглядящие как документы, но при клике приводящие к запуску shell-команд.

    Болит голова, отрежь ее. А вообще dеbилы, да. Что не новость от гнома, то "выпилили это", а в новом релизе "выпили это и это".

     
  • 1.23, Аноним, 22:31, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    вы так переживаете, как будто пользователи реально существующих планшетов и моби... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, nongnomer, 22:45, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > пользователи реально существующих планшетов и мобил будут запускать программы из файлового менеджера

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues/437#note_117659

    в треде уже предлагали убрать ненужную возможность запускать скачанные программы, скрипты и прочую ересь.
    пользователям нинужна!

     
     
  • 3.27, Аноним, 22:52, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно же Пользователь реально существующих мобил и планшетов для установки с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, Аноним, 00:20, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Следующим шагом надо запретить установку deb rpm apk из файлового менеджера А т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 22:33, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    избавляться от потенциально опасного функционала проще, чем признать, что написа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Kuromi, 22:44, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из файлового менеджера GNOME будет удален файловый менеджер GNOME

    Печально. "Кроме того, GNOME движется в сторону построения системы с приложениями в изолированных контейнерах, для которой требуется использование централизованных механизмов запуска, действующих во всей системе (программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений)."

    Превращают ось в аналог мобильника, где внутренности живут своей, особой жизнью, штатно нельзя даже файловую систему увидеть, кроме выделенного для пользователя закуточка и все происходит "волшебным образом, само".

     
  • 1.28, Аноним, 22:57, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    моя жена часто говорит слово материально, если часто повторять гадости, то они... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Дуплик, 22:57, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то!
     
  • 1.30, axredneck, 22:58, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Убунте опять придется оставаться на старом Наутилусе
     
  • 1.35, Аноним, 23:19, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы он Телеграмм запретили.
     
  • 1.36, Аноним, 23:30, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а вот и подтянулись любители позапускать двойным кликом фото_голой_семенович exe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 23:49, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ранее 3й гном ещё не было смысла форкать, а теперь уже нет смысла...
     
  • 1.39, Аноним, 00:02, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно интересное решение, но, нужно двигаться дальше Удалить управление мышой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Аноним, 00:27, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильное решение Что явно не завернуто в desktop файл, то запускать потенциал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 00:33, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Добавлю только, что для их запуска не нужно открывать nautilus Достаточно нажат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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