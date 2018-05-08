08.05.2018 20:21  Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab

Сообщество freedesktop.org, поддерживающее такие проекты, как X.Org, Wayland, D-Bus, systemd, Mesa и GStreamer, занимающееся разработкой открытых стандартов и обеспечением совместимости различных десктоп-окружений, переводит систему хостинга Git-репозиториев, работающую на основе cgit, Bugzilla, Patchwork, ikiwiki и ssh-доступа к Git, на платформу GitLab, которая предоставляет не только функции просмотра содержимого репозитория, но и полноценные инструменты совместной разработки через web, систему отслеживания ошибок, инструменты рецензирования кода, возможности подготовки документации и поддержку систем непрерывной интеграции.



