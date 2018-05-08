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08.05.2018 20:21  Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab

Сообщество freedesktop.org, поддерживающее такие проекты, как X.Org, Wayland, D-Bus, systemd, Mesa и GStreamer, занимающееся разработкой открытых стандартов и обеспечением совместимости различных десктоп-окружений, переводит систему хостинга Git-репозиториев, работающую на основе cgit, Bugzilla, Patchwork, ikiwiki и ssh-доступа к Git, на платформу GitLab, которая предоставляет не только функции просмотра содержимого репозитория, но и полноценные инструменты совместной разработки через web, систему отслеживания ошибок, инструменты рецензирования кода, возможности подготовки документации и поддержку систем непрерывной интеграции.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland 1.15 и композитного сервера Weston 4.0
  3. OpenNews: Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab
  4. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  5. OpenNews: Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
  6. OpenNews: В GitLab 10.7 открыт код Web IDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, wayland, freedesktop
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  • 1.1, Тинькофф, 20:37, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    А чего не на GitHub? Какой-то форк забацали непонятно зачем.
     
     
  • 2.2, DerRoteBaron, 20:40, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А вот когда будет Github open source,...
    Дальше можно не продолжать, гитхаб так и останется проприетарщиной
     
     
  • 3.4, Аноним, 20:51, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Ох уж эти фанатики Не все обязано быть опенсорсным Вернее даже так - большинст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Аноним, 20:54, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Завтра GitHub обанкротится или будет куплен какой-нибудь акулой и пропали все ва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Аноним, 21:12, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А что в этом плохого Во всех стартапах, где я работал, стандартом был bitbucket... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.7, Аноним, 20:55, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    мам, смотри! я капюталист!
     
     
  • 5.8, Аноним, 21:09, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну а чё, достаточно в детстве изучить Незнайка на Луне , и всё, готов капиталис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.11, zfs, 21:29, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ох уж эти фанатики.

    Ох уж эти фантазеры-теоретики, везде им фанатики мерещатся.
    Опенсорсность один из ++ в сравнении аналогичных продуктов.
    Кому-то этот + важнее других. Например, когда-то №1 хостинга сорцов был проприетарный SorceForge, а потом...

     
  • 3.12, пох, 21:39, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тот gitlab, что gitlab.com - ни разу не опенсорсный и не является копией того, который продается.
    И тот что продается - EE, не является форком CE. Скорее наоборот.

     
  • 2.14, anonymous, 21:43, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Они свой хостинг вполне себе могут оплатить.
     
  • 1.3, Emma Charlotte Duerre Watson, 20:45, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    еще бы не хостились они на Google Cloud Platform вообще замечательно все было
     
     
  • 2.10, Аноним, 21:12, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где сейчас модно хоститься?
     
  • 1.13, Аноним, 21:41, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А оставить cgit и использовать gitlab религия не позволяет Я конечно за изменен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, пох, 23:37, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А оставить cgit и использовать gitlab религия не позволяет?

    тебе никто не мешает поставить у себя cgit и держать в нем личный клон.  
    А как еще связать его с gitlab'ом - наукой пока не установлено.


     
  • 1.15, пох, 21:44, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в общем, жаль, если что, гитлаба, но вообще-то очень напоминает завязку анекдота "Я вас, б-дей, на этот корабль три года собирал!"

    (хорошо бы еще вместе с "google spycloud platform", конечно)

     
  • 1.16, Аноним, 21:51, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Из новости не понятно selfhosted gitlab у них или нет Бесплатная ли версия или ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, ваш К.О., 23:35, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    после первого же тыка в "help" на их сайте все понятно - selfhosted, CE, местные админы разобрались в нем "не очень" - "кое-как по факу установили и запустили, вроде бы даже и работает, ввяжемся в бой а там по обстановке - все равно этот опенсорсие ни разу не жалко".

     
  • 1.17, Ivan_83, 21:57, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, чего не на Phabricator,
     

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