08.05.2018 20:21  Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab

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|4.11, zfs, 21:29, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ох уж эти фанатики.
Ох уж эти фантазеры-теоретики, везде им фанатики мерещатся.
Опенсорсность один из ++ в сравнении аналогичных продуктов.
Кому-то этот + важнее других. Например, когда-то №1 хостинга сорцов был проприетарный SorceForge, а потом...
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|3.12, пох, 21:39, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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тот gitlab, что gitlab.com - ни разу не опенсорсный и не является копией того, который продается.
И тот что продается - EE, не является форком CE. Скорее наоборот.
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|2.19, пох, 23:37, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А оставить cgit и использовать gitlab религия не позволяет?
тебе никто не мешает поставить у себя cgit и держать в нем личный клон.
А как еще связать его с gitlab'ом - наукой пока не установлено.
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|1.15, пох, 21:44, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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в общем, жаль, если что, гитлаба, но вообще-то очень напоминает завязку анекдота "Я вас, б-дей, на этот корабль три года собирал!"
(хорошо бы еще вместе с "google spycloud platform", конечно)
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|2.18, ваш К.О., 23:35, 08/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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после первого же тыка в "help" на их сайте все понятно - selfhosted, CE, местные админы разобрались в нем "не очень" - "кое-как по факу установили и запустили, вроде бы даже и работает, ввяжемся в бой а там по обстановке - все равно этот опенсорсие ни разу не жалко".
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